الأزهار موجودة ، لكن عادة تصفيف واحدة تعيقك

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قد تجعلك خلفية مزهرة ، والستائر ، وأوراق السرير تفكر في غرفة معيشة مؤرخة. في الخمسينيات من القرن الماضي ، كان تنجيد الأزهار ، الذي يضم عادة الورود الملفوف ، الغضب. ولكن على عكس أثاث منتصف القرن الآخر الذي يعتبر الآن باردًا وعتيقًا ، فإن هذه القطع الأزهار المنجدة لم تقم باختبار الوقت. تميزت الستينيات والسبعينيات أيضًا بتصميمات داخلية زهرية ولكن المظهر كان مختلفًا تمامًا ، حيث ينتقل من الورود الناعمة الصغيرة ، إلى الإقحوانات الكبيرة والمشرقة.

في التسعينيات ، عادت الأزهار بفضل الاتجاه الأنيق المتهالك. لكن تم استخدامها في الاعتدال (وسادة رمي ، كوب شاي ، طباعة لا تزال حياة) بجانب التصميمات الداخلية المحايدة لإلقاء نظرة أقل. بالطبع ، كانت التسعينيات – GASP – منذ 30 عامًا ، مما يعني أن أولئك الذين احتضنوا ديكور رث أنيقة يمكن أن يكونوا الآن أجدادًا.

تتجه الأزهار مرة أخرى ، مما قد يتسبب في انعكاس هفوة فوري لبعض القراء. ومع ذلك ، هناك مفتاح لجعل الأزهار يشعرون بالحديث والتحديث ، وكل ذلك يتعلق بالحجم. تثير الأزهار الصغيرة المليئة بالجدة التي تشعر بها الجدة ، في حين أن الإزهار الأكبر من العمر أكثر تحديثًا. يمكن أن تكون الإزهار على نطاق واسع واقعية أو مجردة ، وتبدو أنيقة في ظلال مزاجية مثل الأسود والتوت والأرجواني. تمامًا مثل الانتقال من الخمسينيات إلى الستينيات من القرن الماضي ، فإن نهج الزهور اليوم أكبر وأكثر ملونة ، ويتجاوز الورود بأنماط تتميز بجميع أنواع النباتات والحيوانات وحتى الحياة البرية.