الأزهار موجودة ، لكن عادة تصفيف واحدة تعيقك

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قد تجعلك خلفية مزهرة ، والستائر ، وأوراق السرير تفكر في غرفة معيشة مؤرخة. في الخمسينيات من القرن الماضي ، كان تنجيد الأزهار ، الذي يضم عادة الورود الملفوف ، الغضب. ولكن على عكس أثاث منتصف القرن الآخر الذي يعتبر الآن باردًا وعتيقًا ، فإن هذه القطع الأزهار المنجدة لم تقم باختبار الوقت. تميزت الستينيات والسبعينيات أيضًا بتصميمات داخلية زهرية ولكن المظهر كان مختلفًا تمامًا ، حيث ينتقل من الورود الناعمة الصغيرة ، إلى الإقحوانات الكبيرة والمشرقة.
في التسعينيات ، عادت الأزهار بفضل الاتجاه الأنيق المتهالك. لكن تم استخدامها في الاعتدال (وسادة رمي ، كوب شاي ، طباعة لا تزال حياة) بجانب التصميمات الداخلية المحايدة لإلقاء نظرة أقل. بالطبع ، كانت التسعينيات – GASP – منذ 30 عامًا ، مما يعني أن أولئك الذين احتضنوا ديكور رث أنيقة يمكن أن يكونوا الآن أجدادًا.
تتجه الأزهار مرة أخرى ، مما قد يتسبب في انعكاس هفوة فوري لبعض القراء. ومع ذلك ، هناك مفتاح لجعل الأزهار يشعرون بالحديث والتحديث ، وكل ذلك يتعلق بالحجم. تثير الأزهار الصغيرة المليئة بالجدة التي تشعر بها الجدة ، في حين أن الإزهار الأكبر من العمر أكثر تحديثًا. يمكن أن تكون الإزهار على نطاق واسع واقعية أو مجردة ، وتبدو أنيقة في ظلال مزاجية مثل الأسود والتوت والأرجواني. تمامًا مثل الانتقال من الخمسينيات إلى الستينيات من القرن الماضي ، فإن نهج الزهور اليوم أكبر وأكثر ملونة ، ويتجاوز الورود بأنماط تتميز بجميع أنواع النباتات والحيوانات وحتى الحياة البرية.
الاتجاهات الدورية أمر جيد – ولهذا السبب
مثل الموضة ، اتجاهات التصميم الداخلي دوري. عادةً ما تجلس الاتجاهات على الهامش لمدة 20 إلى 30 عامًا قبل عودتها ، حيث أن أساليب التصميم الداخلي من الماضي الأخير هي “قريبة جدًا للراحة” وتبدو قديمة. ولكن في كل مرة يعود فيها الاتجاه ، إنه مع بعض التعديلات. على سبيل المثال ، كان للتصميمات الداخلية البوهيمية في سبعينيات القرن الماضي نظام ألوان ترابية من اللون البني والخردل والأفوكادو ، وغرف كاملة مليئة بالأثاث. يشتمل نمط بوهو الشائع اليوم على ألوان زاهية مثل الأزرق الأرجواني والكهربائي ، ولا يزال يستخدم الخوص ، ولكن لحسن الحظ ، باعتدال.
الاتجاهات الدورية شيء جيد. إذا لم تعد أساليب التصميم أبدًا ، فسيتعين عليك إخراج كل شيء من منزلك كل عقد أو نحو ذلك وتبدأ من جديد. لن تتمسك بالأثاث الذي ورثته من والديك ، ولن تقوم بقتل بيعه في مزاد علني. واستخدام القطع القديمة في ديكورك أكثر ملاءمة للبيئة من شراء كل شيء جديد.
ومع ذلك ، فإن الابتكار أمر جيد أيضًا ولماذا نادراً ما تعود الاتجاهات تمامًا كما كانت. نأخذ البلاط الجيد (البلاط الحمام الملون) ونترك السجاد (السجاد في الحمام) ، وبالتالي تحسين المظهر مع كل جولة. يسمح لأصحاب المنازل بالشعور الحديث بينما لا يزالون يربطونهم بالماضي.
نصائح لإيجاد واستخدام الأزهار على نطاق واسع
تحظى الأزهار على نطاق واسع بشعبية كبيرة في الوقت الحالي ، لذلك لا ينبغي أن تواجه مشكلة في تحديد النمط المثالي لمساحتك. تحتوي الأنثروبولوجي ، و Wayfair ، وحتى Amazon على مئات من خلفية وخيارات الفراش في مجموعة متنوعة من الأساليب والألوان. يتميز متجر Tyrot on Amazon بمجموعة من الستائر والفراش في بوهو بأسعار معقولة ، وخلفية تقشير بوكبفيف القشرية هذه تتبنى جنون ديكور الفطر واتجاه الأزهار الكبير المزاجي في تصميم واحد. يعد SpoonFlower مكانًا رائعًا للبدء ، مع آلاف المطبوعات الأزهار للاختيار من بينها. ابحث عن الطباعة المفضلة لديك ، ثم اشتريها كوسادة أو فراش أو ستائر أو خلفية أو عداء طاولة أو قطعة قماش أو مناديل.
الأزهار الكبيرة والجريئة أكثر هدوءًا من Chintz الصغيرة ، وليس أفضل نمط لاستخدامه في غرفة “الغمر”. كخلفية ، من الأفضل استخدامها كبوب مذهل من التصميم على جدار لهجة ، أو زاوية ، أو حتى سقف. يبدو المظهر معاصرًا عند إقرانه بلون صلب للتباين ، على سبيل المثال ، باستخدام النمط على الستائر بجوار جدار صلب في نفس نظام الألوان. تصنع الأزهار الأكبر من العمر لوحًا أماميًا رائعًا منجدًا ، وأضف لكمة نمط إلى فراش عادي عند استخدامها على وسائد رمي أو لحاف.