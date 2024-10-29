الأسباب التي تجعل برنامج MTV “Catfish” مزيفًا

إن برامج MTV في حالة تغير مستمر إلى الأبد سعياً وراء المشاهدين الصغار. بعد أن توقفت قناة MTV عن تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية، أنشأت برامج موجهة للشباب وحققت نجاحًا كبيرًا مع “Catfish”، وهو امتداد لفيلم وثائقي يحمل نفس الاسم. هناك شيء ما يتعلق برؤية الناس يواجهون الكاذبين – الذين انخرطوا معهم في علاقات طويلة المدى تحت ذرائع زائفة – وهو أمر رائع بالنسبة للبعض ولسوء الحظ يمكن ربطه بالآخرين. يوضح “Catfish: The TV Show” للمشاهدين أن الإنترنت والعلاقات يمكن أن تكون أرضًا مخيفة حيث يمكن إخفاء الحقيقة بسهولة.
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إنه جزء من مأساة مضيف “Catfish” نيف شولمان أنه كان ذات يوم ضحية للاحتيال الرومانسي القائم على التكنولوجيا. الآن، سافر شولمان ومضيفوه المتنوعون عبر الولايات المتحدة ما يقرب من 300 مرة لمساعدة الأشخاص الذين تربطهم علاقات طويلة وحميمة عبر الإنترنت مع أشخاص قد لا يكونون كما يقولون (ولا يبدو أنهم يجدون وظيفة مناسبة). كاميرا ويب 4K). هناك الكثير من احتمالات الخطر على طول الطريق، جنبًا إلى جنب مع القواعد الغريبة التي يجب على نجوم تلفزيون الواقع اتباعها، يجب أن تكون هناك بعض الإجراءات الآمنة لضمان تعرض التلفزيون للانفجار دون تعرض أي شخص لأذى جسدي. في الواقع، يستخدم العرض بهدوء بعض الممارسات للحصول على النتيجة المرجوة. فيما يلي جميع الطرق التي يتم بها تنظيم “Catfish” أو مجرد تزييفها.
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يقوم سمك السلور بتجنيد الكذابين وكذلك الضحايا
تقريبًا كل حلقة من حلقات “Catfish” تتبع صيغة معينة. يقوم المضيف “نيف شولمان” ومساعده بفتح بريد إلكتروني أو إجراء مكالمة فيديو من أحد الأفراد تحت وطأة الإكراه الرومانسي. إنهم بحاجة إلى العرض لمساعدتهم على تأكيد الشكوك القوية بأن شريكهم، الذي لم يلتقوا به جسديًا من قبل، قد لا يكون هو الشخص الذي قدموه طوال علاقتهم عبر الإنترنت بالكامل.
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هذا لا يعكس عمومًا كيف يجذب فيلم “Catfish” الأشخاص الحقيقيين الذين يظهرون في العرض. يبحث المنتجون بنشاط عن صائد القطط، أو الشخص المشتبه في ارتكابه أعمال احتيال في الهوية، وليس بالضرورة الضحية. يتضمن تطبيق اختيار الممثلين لـ “Catfish” أسئلة إرشادية مثل “هل لديك سر أو شيء تعترف به لشريكك عبر الإنترنت؟” و”هل قمت بإنشاء أي ملفات شخصية مزيفة على الإنترنت؟” بحسب النسر. وقال مارشال آيسن، المدير التنفيذي لقناة MTV، لـ Vulture: “غالبًا ما نسمع من سمك السلور أولاً لأنهم يتطلعون إلى تخفيف العبء عن أنفسهم”. “ليس هذا هو الحال دائمًا، ولكن ربما يحدث أكثر مما يدركه الناس.”
فقط في وقت لاحق من التطبيق يتم إدراج أي استفسارات للأشخاص الذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحية. وأوضح المنتج توم فورمان لمجلة Entertainment Weekly: “كان الأمر كالتالي: “إذا كنت في علاقة ولم تقابل هذا الشخص، فنحن نود أن نتحدث معك بشأن الظهور على شاشة التلفزيون”.
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الأطراف المتواجهه تعرف ما هو قادم
التحول الكبير في حلقة “Catfish” هو المواجهة: يتم استدعاء الكذاب عبر الإنترنت بسبب تلاعبه وتزييفه، بينما يتمكن ضحيته من رؤية الشخص الذي كان على علاقة معه لفترة طويلة لأول مرة. وقال مارشال آيسن، المدير التنفيذي لقناة MTV، لـ Vulture: “نحن لا نقوم بعرض كمين”، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما يبدو عليه “Catfish”.
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لكن آيسن على حق: المشاركون في “Catfish” الذين كانوا مخطئين لا يضطرون فجأة إلى مواجهة طاقم التصوير مع نيف شولمان وعشيقهم المنزعج عبر الإنترنت، وكل ذلك يجبرهم على الاعتراف بسرعة بأفعالهم السيئة. يعلم سمك السلور أن طاقم “سمك السلور” قادم إلى منزلهم، وليس فقط بسبب تلك المكالمة الهاتفية التي يجريها شولمان أحيانًا لترتيب الاجتماع. قبل بدء تصوير الحلقة، يتصل المنتجون بجميع المعنيين ويطلبون منهم التوقيع على تنازل والمشاركة في فحص الخلفية. حتى الشخص الذي تمت مواجهته وافق كتابيًا على المشاركة في حلقة “Catfish” تلك، بالإضافة إلى الحضور في المواجهة الحاسمة وجهًا لوجه.
المنتجون يتقدمون بخطوة على الجميع
يتم التخطيط لكل حلقة من حلقات “Catfish” بعناية وتوقيتها لضمان وجود الكثير من الإثارة الهائلة قبل العرض التجاري. مع تكثيف الحبكة، يبدو أن مضيف “Catfish” وكبير المحققين نيف شولمان يصل إلى كل تطور جديد في القصة في نفس الوقت الذي يصل فيه المشارك المنكوب والمخطئ والجمهور المشاهد. كل هذا، كما يدعي المنتجون والمديرون التنفيذيون المرتبطون بالمسلسل، حقيقي تمامًا – شولمان والمضيفون يكشفون حقًا الحقيقة حول قضاياهم أثناء قيامهم بعملهم البوليسي أمام الكاميرات.
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لكن ليس كل من يعمل في الإنتاج ساذجًا. لقد تم تخطيط الأحداث التي تم التقاطها في “Catfish” على الأقل بشكل فضفاض مسبقًا من قبل منتجي العرض. إنهم يريدون إنشاء برامج تلفزيونية يمكن مشاهدتها مع مشاركين راغبين في التصرف بشكل جيد إلى حد معقول، لذا فقد حددوا نقطة البداية والنهاية لكل قصة من قصص “Catfish”. إنهم ببساطة يدفعون شولمان ورفاقه في الاتجاه الصحيح أثناء إجراء تحقيقاتهم. قال مارشال آيسن، المدير التنفيذي لقناة MTV، لـ Vulture: “شعارنا الكامل للرجال هو: إذا لم تتمكن من اكتشاف الأمر، فما عليك سوى المضي قدمًا وانظر إلى أين يأخذك”. قبل أن يبدأ التصوير، وقبل أن يتمكن شولمان من تحديد مكانهم والتعرف عليهم، يذهب موظفو الإنتاج إلى حد العثور على صائد القطط، ثم يأذنون بفحص الخلفية والتنميط النفسي.
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إنهم لا يقومون بالتصوير البارد على الهواء
تتشارك المواهب الإبداعية التي تظهر على الشاشة والتي تقود نسخة MTV من “Catfish” في خلفية صناعة الأفلام الوثائقية. جزئيًا للحفاظ على حيوية عرضهم وصدقه في الوقت الحالي، هناك عقيدة إنتاجية يلتزم بها المشاركون في العرض: “نحن لا نقوم أبدًا بلقطة ثانية”، كما قال مضيف “Catfish” الرئيسي نيف شولمان لـ Flavorwire. ومع ذلك، لأنهم لا يستطيعون إعادة تصوير الأشياء – لأن ذلك من شأنه أن يزيف وينفي العرض الذي يسعى ظاهريًا على الأقل إلى الحقيقة والدقة – تنتج أخطاء في التصوير. ويشير هؤلاء إلى حصول شولمان وزملائه على تفاصيل حول حالاتهم قبل أن تبدأ مرحلة اكتشافهم بالضرورة.
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في إحدى الحوادث من حلقة “Catfish” للموسم الأول “Rod and Ebony”، قرأ شولمان رسالة بريد إلكتروني أرسلها رجل يُدعى رود، والذي يعترف باستخدام اسم مزيف وصور مسروقة لجذب امرأة. ثم يتصل شولمان بـ Rod وفي النهاية يقول (لكل Reddit): “إذا كنت جادًا في هذا الأمر، فأنا أحب إحضار ماكس والطاقم إلى ميسيسيبي لمقابلتك.” قبل هذا البيان، لم يكشف رود في أي وقت من العرض عن عنوانه. ربما تم ذكر هذا الموقع أمام الكاميرا في مرحلة ما ثم تم حذفه من مقطع البث، لكن هذا لا يزال يمثل بعض خيارات الإنتاج غير الدقيقة والمبهمة للمعلومات والمربكة للجدول الزمني.
يستغرق حل اللغز وقتًا أطول بكثير مما نشاهده على شاشة التلفزيون
إذا أخذنا الأمر على محمل الجد، أو كما تم تصويره على الشاشة في مئات الحلقات، يبدو أن الأمر لا يستغرق الكثير من الوقت أو العمل حتى يتمكن “Catfish” من الكشف عن الهوية الحقيقية للأوغاد المستهدفين عبر الإنترنت. بعد قليل من البحث في شبكات التواصل الاجتماعي والبحث العكسي عن الصور أو اثنين، يبدو أن المضيف نيف شولمان ومساعديه خبراء في كشف لصوص الهوية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. بعد كل شيء، يبدو الأمر كما لو أن الأمر يستغرق بضع دقائق فقط لفتح قضية مفتوحة على مصراعيها، لكن الواقع مختلف تمامًا.
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لم يقتصر الأمر على قيام فريق من المنتجين بإجراء الكثير من الأبحاث الأولية قبل أن يبدأ شولمان ومساعده، ولكن محرري “Catfish” يقتطعون بسلاسة ساعات طويلة من العمل المعتمد على الكمبيوتر. “لقد أصبح الرجال أفضل في ذلك الآن، ولكن ليس من الواضح دائمًا كيفية التغلب على هذه الأشياء. لقد قمنا بتكثيف ما استغرقهم عشر ساعات في بعض الحالات في خمس أو ست دقائق، لكننا نحاول أن نظهر أن الأمر كان صعبًا،” MTV أوضح المدير التنفيذي مارشال آيزن لـ Vulture.
قد لا تكون القصص الدرامية للمشاركين دقيقة تمامًا
تستخدم برامج الواقع الكثير من الحيل للتأكد من أنها تنتج تلفزيونًا دراميًا وجذابًا، مما يعني أن الأحداث التي تظهر على الشاشة لا تعكس الواقع الفعلي تمامًا. إن برامج مثل “Catfish” على قناة MTV تطمس الخط الفاصل بين التلفزيون السردي والوثائقي، ويتم ذلك عن قصد من قبل المنتجين، الذين يعصرون القصص، ويسمحون بالتحرير الدقيق، أو تكثيف أو إعادة ترتيب الجدول الزمني للأحداث لخلق المزيد من الفضائح والفروق الدقيقة مقابل ما يمكن أن يحدث. كن حاضرا حقا.
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على سبيل المثال، أخبر مشاركان مختلفان في حلقتين منفصلتين من مسلسل “Catfish” موقع Hollywood.com أن المسلسل وصف علاقاتهما المميزة بأنها رومانسية بطبيعتها، في حين أنهما في الواقع لم يكونا سوى مجرد صداقات. وبدلاً من ذلك، تم تقديم زاوية حب زائفة لهم لتبدو أكثر حدة ودراماتيكية. قال موضوع آخر من مسلسل “Catfish” إن المسلسل يشير إلى أن علاقتها المعنية قد استمرت لمدة شهر واحد، في حين أن الأمر كان يحدث بالفعل لمدة ثلاثة أشهر بحلول الوقت الذي تناول فيه العرض قضيتها. “في الواقع، أشعر بالإحباط لأن الناس لا يعرفون القصة بأكملها،” هذا ما قاله موضوع آخر مجهول ومحرف عن فيلم “Catfish” لموقع Hollywood.com.
لم يتم التخلي عن Catfishers وضحاياهم بعد انتهاء العرض
بعد مواجهة صياد السلور من قبل الشخص الذي وقع ضحية له، غالبًا ما ينتهي فيلم “سمك السلور” بشرح الطرف المذنب لأفعاله والكشف عن تشخيص الصحة العقلية أو الصدمة. ومن ثم يبدو أنهم قد تم التخلي عنهم من قبل حبهم السابق عبر الإنترنت وطاقم تلفزيوني كبير. قد يقدم “Catfish” تحديثًا موجزًا عن مكان وجوده وحالته العامة، ولكن يبدو أن المحتال يُترك دائمًا تقريبًا ليكتشف موقفًا معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر بنفسه.
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لحسن الحظ، فإن حقيقة ما بعد ظهور “Catfish” ليست قاسية كما تبدو على قناة MTV، حيث يقدم العرض استشارات الصحة العقلية مباشرة بعد بدء التصوير. يعد التحدث مع أحد الخبراء جزءًا إلزاميًا من اتفاقية الإنتاج. وقال مارشال آيسن، المدير التنفيذي لقناة MTV، لـ Vulture: “نريد التأكد من وجود محترف في حالة احتياج الشخص إليه”. “لحسن الحظ لم نواجه أي مشاكل بعد بث البرنامج، ولكننا بحاجة للتأكد من أن الناس يتم الاعتناء بهم إذا احتاجوا لذلك.”
يعمل هذا المعالج أيضًا كمقيم مشارك – إذا اعتُبر أن الشخص يعاني من مشكلات خطيرة تتعلق بالصحة العقلية، فلن يتم عرضه على التلفزيون. وقال المنتج توم فورمان لـ Entertainment Weekly: “جزء من عملنا هو القلق. لدينا معالج يتواصل معهم بعد ذلك، وهناك الكثير من القصص التي لا نقوم بتصويرها”. “إذا كان لدى شخص ما مشاكل عاطفية حقيقية، فسيكون من غير المسؤول بالنسبة لنا أن نطلق النار عليه”.
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