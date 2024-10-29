الأسباب التي تجعل برنامج MTV “Catfish” مزيفًا

إن برامج MTV في حالة تغير مستمر إلى الأبد سعياً وراء المشاهدين الصغار. بعد أن توقفت قناة MTV عن تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية، أنشأت برامج موجهة للشباب وحققت نجاحًا كبيرًا مع “Catfish”، وهو امتداد لفيلم وثائقي يحمل نفس الاسم. هناك شيء ما يتعلق برؤية الناس يواجهون الكاذبين – الذين انخرطوا معهم في علاقات طويلة المدى تحت ذرائع زائفة – وهو أمر رائع بالنسبة للبعض ولسوء الحظ يمكن ربطه بالآخرين. يوضح “Catfish: The TV Show” للمشاهدين أن الإنترنت والعلاقات يمكن أن تكون أرضًا مخيفة حيث يمكن إخفاء الحقيقة بسهولة.

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إنه جزء من مأساة مضيف “Catfish” نيف شولمان أنه كان ذات يوم ضحية للاحتيال الرومانسي القائم على التكنولوجيا. الآن، سافر شولمان ومضيفوه المتنوعون عبر الولايات المتحدة ما يقرب من 300 مرة لمساعدة الأشخاص الذين تربطهم علاقات طويلة وحميمة عبر الإنترنت مع أشخاص قد لا يكونون كما يقولون (ولا يبدو أنهم يجدون وظيفة مناسبة). كاميرا ويب 4K). هناك الكثير من احتمالات الخطر على طول الطريق، جنبًا إلى جنب مع القواعد الغريبة التي يجب على نجوم تلفزيون الواقع اتباعها، يجب أن تكون هناك بعض الإجراءات الآمنة لضمان تعرض التلفزيون للانفجار دون تعرض أي شخص لأذى جسدي. في الواقع، يستخدم العرض بهدوء بعض الممارسات للحصول على النتيجة المرجوة. فيما يلي جميع الطرق التي يتم بها تنظيم “Catfish” أو مجرد تزييفها.

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