الأسباب التي تجعل شعب ألاسكا بوش مزيفًا

حول تلفزيون الواقع صناعة الأفلام الوثائقية إلى تلفزيون عرضي سائد. في تلفزيون الواقع، يتم الكشف عن حياة الأشخاص المثيرين للاهتمام أمام كاميرات التلفزيون أثناء ممارسة أعمالهم اليومية، وقد وجدت شبكات الكابل في القرن الحادي والعشرين طريقة لجذب الجماهير من خلال برامج غير مكتوبة عن رجال أقوياء يبقون على قيد الحياة أو يعملون. في معاقبة التضاريس. في هذا المشهد الثقافي من العروض مثل “Man vs. Wild” و”Deadliest Catch” جاء برنامج “Alaskan Bush People” على قناة Discovery. يستمر العرض لمدة 14 موسمًا من عام 2014 إلى عام 2022، ويصور المآثر الرائعة لعائلة براون. عاش بيلي وآيمي براون وعائلتهما الممتدة خارج الأرض واعتمدوا على مهارات البقاء الخاصة بهم – وعلى بعضهم البعض – ليعيشوا حياة في منطقة صعبة في ألاسكا بعيدة عن وسائل الراحة الحضارية.

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ولكن كما زعم المراسلون والمراقبون والمعجبون وحتى أعضاء فريق التمثيل لاحقًا، فإن برنامج “Alaskan Bush People” كان برنامجًا تلفزيونيًا واقعيًا بالاسم فقط. في واحدة من أكبر الفضائح التي ضربت قناة ديسكفري على الإطلاق، الكثير مما تم عرضه في “Alaskan Bush People” تم تمثيله أو تزويره أو تزويره بعناية من قبل المنتجين. على مدار فترة طويلة، كان العرض مسؤولاً عن العديد من المرات التي كذبت عليك فيها قناة Discovery.