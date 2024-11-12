الأسباب التي تجعل شعب ألاسكا بوش مزيفًا

حول تلفزيون الواقع صناعة الأفلام الوثائقية إلى تلفزيون عرضي سائد. في تلفزيون الواقع، يتم الكشف عن حياة الأشخاص المثيرين للاهتمام أمام كاميرات التلفزيون أثناء ممارسة أعمالهم اليومية، وقد وجدت شبكات الكابل في القرن الحادي والعشرين طريقة لجذب الجماهير من خلال برامج غير مكتوبة عن رجال أقوياء يبقون على قيد الحياة أو يعملون. في معاقبة التضاريس. في هذا المشهد الثقافي من العروض مثل “Man vs. Wild” و”Deadliest Catch” جاء برنامج “Alaskan Bush People” على قناة Discovery. يستمر العرض لمدة 14 موسمًا من عام 2014 إلى عام 2022، ويصور المآثر الرائعة لعائلة براون. عاش بيلي وآيمي براون وعائلتهما الممتدة خارج الأرض واعتمدوا على مهارات البقاء الخاصة بهم – وعلى بعضهم البعض – ليعيشوا حياة في منطقة صعبة في ألاسكا بعيدة عن وسائل الراحة الحضارية.
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ولكن كما زعم المراسلون والمراقبون والمعجبون وحتى أعضاء فريق التمثيل لاحقًا، فإن برنامج “Alaskan Bush People” كان برنامجًا تلفزيونيًا واقعيًا بالاسم فقط. في واحدة من أكبر الفضائح التي ضربت قناة ديسكفري على الإطلاق، الكثير مما تم عرضه في “Alaskan Bush People” تم تمثيله أو تزويره أو تزويره بعناية من قبل المنتجين. على مدار فترة طويلة، كان العرض مسؤولاً عن العديد من المرات التي كذبت عليك فيها قناة Discovery.
لا يعيش آل براون حقًا في جزء معزول من ألاسكا
الفرضية الكاملة لفيلم “Alaskan Bush People” هي أنها تدور حول عائلة منجذبة للعيش في البرية. الإعداد الرئيسي لمسلسل تلفزيون الواقع هو عبارة عن مجموعة مرتبطة بشكل فضفاض من المباني الريفية في وسط موقع بعيد وطبيعي جدًا تشير إليه عائلة براون باسم “براونتاون”. وفقًا للآخرين الذين يعيشون بالقرب من المعسكر الأساسي، فإن مدينة براونتاون بأكملها هي بمثابة ابتكار للتلفزيون. يُزعم أن عائلة براون لم تكن تعيش هناك حقًا وعاملتها كمجموعة. عندما كان المسلسل يصور بشكل نشط، كان آل براون ينامون أحيانًا في مباني براونتاون ولكنهم كانوا يعملون بخلاف ذلك في فندق قريب في هونا، ألاسكا، يسمى Icy Strait Lodge. أقام مات براون وبعض أفراد الطاقم مؤقتًا في Misty Bay Lodge أيضًا.
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لم يكن أفراد عائلة براون يعيشون حتى في ألاسكا عندما لم يكن عرضهم قيد الإنتاج، وكان ذلك يشكل جريمة. وبموجب توزيعات أرباح الصندوق الدائم، يتلقى سكان ألاسكا على مدار العام دفعات ضخمة من صناعة النفط المربحة في الولاية. اعترف بيلي براون وابنه جوشوا براون بالذنب في عام 2016 بتهمة الاحتيال على حكومة ألاسكا بمبلغ حوالي 20 ألف دولار. واعترفوا بعدم إقامتهم في ألاسكا على الإطلاق بين عامي 2009 و2012.
لم يتم إطلاق الطلقات حقًا خلال حلقة مخيفة
تم بث حلقة “Alaskan Bush People” بعنوان “Fight or Flight” لأول مرة في عام 2014 كجزء من الموسم الأول لبرنامج الواقع. بعد أربع حلقات فقط، يبدو أن الإنتاج الوثائقي المفترض كان يصنع القصص بالفعل. وبحسب إخلاء المسؤولية الذي تم بثه في بداية الحلقة (حسب Anchorage Daily News)، “وقع حادث أثناء الإنتاج وتوقف التصوير”. مع توقف التصوير مؤقتًا، أُجبر بيلي وآمي براون وجميع أطفالهم السبعة على الفرار من مقصورتهم النائية بعد أن سمع البعض أصوات إطلاق نار من بندقيتين في مكان قريب. عندما خرج بعض أفراد الأسرة الذكور لمواجهة الخطر، انطلقت رصاصة أخرى، وانسحب براون إلى المنزل ثم غادروا المنطقة لصالح قارب.
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بعد مرور أكثر من عام على ظهور حلقة “شعب بوش في ألاسكا” لأول مرة، قام مراسل من إحدى الصحف الكبرى في ألاسكا، “أنكوراج ديلي نيوز”، بالتعمق في القصة لمعرفة ما إذا كان قد تم العثور على مصدر الطلقات النارية أم لا. لم يقدم أي شخص مرتبط بإنتاج “شعب بوش في ألاسكا” تقريرًا للشرطة بشأن إطلاق النار، لكنهم أخبروا قوات ولاية ألاسكا بذلك أطلق أحد جيران المنزل الذي يُفترض أنه بعيد الألعاب النارية في اتجاه طائرة هليكوبتر مجهزة بالكاميرا في رحلة في وقت العشاء في إحدى الأمسيات.
كابينة عائلة براون ليست بعيدة إلى هذا الحد
في جميع أنحاء “شعب ألاسكا بوش”، يمارس أفراد عائلة براون تجارتهم في حوض نهر النحاس في جنوب وسط ألاسكا. من المفترض أن تكون منطقة ريفية وبعيدة للغاية ويصعب الوصول إليها في ألاسكا البعيدة بالفعل وذات الكثافة السكانية المنخفضة، لكن أرض منزل عائلة براون ليست غامضة كما يود العرض أن يعتقد المشاهدون. يعيش حوالي 2500 شخص في المنطقة، وشوهدت عائلة براون تعيش وتعمل في منزل يقع في حي صغير من المنازل ليس بعيدًا عن طريق ريتشاردسون السريع. يؤدي الطريق غير الممهد الذي يمكن الوصول إليه من هذا الطريق إلى مستوطنة تسمى كوبر سنتر تقع على بعد حوالي 10 أميال يقع محل البيتزا الذي تم عرضه في حلقتين على بعد نصف ميل فقط من منطقة منزل براون.
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نظرًا لأن عائلة براون لم تكن تعيش بعيدًا عن الآخرين، فقد أثبت تصوير فيلم “Alaskan Bush People” أنه مزعج لجيرانهم. كما ذكرت صحيفة Anchorage Daily News، كان رجل يُدعى جيسون هوك يعيش في منزل بجوار معسكر براون مباشرةً؛ إنه الشخص الذي انزعج بشدة من أصوات سيارات الطاقم الصاخبة لدرجة أنه أطلق الألعاب النارية في الهواء عندما قاطعت طائرة هليكوبتر مرتبطة بالإنتاج عشاء عائلته.
ربما كانت كارينا نباتًا
على الرغم من أن عائلة براون في “شعب ألاسكا بوش” من المفترض أنها تعيش بعيدًا عن أي عدد كبير من السكان، إلا أن الشباب في العائلة تمكنوا من العثور على مجموعة مواعدة قابلة للحياة والمشاركة فيها. في حين أن هذا قد يضغط على المعقولية بالنسبة للمشاهدين، إلا أن إحدى العلاقات التي تم تصويرها في المسلسل ربما تم تنظيمها بالكامل لإنشاء حبكة للعرض. في حلقة 2016 “Driving Miss Rainy”، عاد نوح براون إلى ألاسكا بعد فترة من الابتعاد برفقة اهتمام محتمل بالحب. تم تقديم العلاقة بين براون والمرأة، وهي خادمة من سان دييغو تدعى كارينا، نتيجة لقاء عشوائي تحول إلى رومانسية، واستمرت لمدة حلقة واحدة فقط.
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ومع ذلك، لم تكن Karryna مجرد خادمة من سان دييغو. قبل ظهورها في برنامج “Alaskan Bush People”، شاركت كارينا كوفمان في مسابقة ملكة جمال كاليفورنيا لعام 2012 وظهرت في عدد من الأفلام القصيرة. بعبارة أخرى، كان الشخص الذي ظهر في “شعب ألاسكا بوش” المفترض الواقعي ممثلاً.
عائلة براون ليست كارهة للتكنولوجيا
كان “شعب ألاسكا بوش” اقتباسًا وتوسيعًا لكتاب “One Wave at a Time” الذي صدر عام 2007 من تأليف نجم العرض المستقبلي بيلي براون. أظهرت المذكرات كيف تمكنت عائلة براون المترامية الأطراف من العيش بشكل جيد في ريف ألاسكا الوعرة دون استخدام التكنولوجيا الحديثة أو الكهرباء. طلب المنتجون أن يستمر Browns في العيش بهذه الطريقة في العرض، وتظاهروا بفعل ذلك من أجل إنتاج تلفزيون مثير للاهتمام. ولكن بحلول الوقت الذي بدأ فيه تصوير فيلم “Alaskan Bush People”، لم تعد عائلة براون تتبع نمط الحياة هذا. قال مات براون، عضو العائلة وفريق التمثيل، على إنستغرام في عام 2021، بعد عامين من مغادرته برنامج “شعب ألاسكا بوش”: “لقد أحببت تصوير العرض، لكنني لم أحب الكذب بشأن الطريقة التي أعيش بها والطريقة التي تسير بها الأمور في الحياة”. “
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وعلى الرغم من أن وجهة النظر المناهضة للتكنولوجيا كانت أساسية لشعب بوش في ألاسكا، إلا أن أطفال براون لم يكونوا كارهين للتكنولوجيا تمامًا، كما أنهم لم يفتقروا إلى إمكانية الوصول إلى أدوات الاتصال الحديثة. استخدم بير براون (في الصورة) حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة خدعة الموت أثناء تشغيل العرض في عام 2018، بينما قام العديد من أشقائه بتحديث حساباتهم على Instagram بشكل نشط بينما كان برنامج “Alaskan Bush People” لا يزال على الهواء..
يقول أحد نجوم العرض أنه مزيف
عندما تزوج نوح براون نجم مسلسل “Alaskan Bush People” في عام 2018، أحضرت مصورة حفل زفافه ابنتها عارضة الأزياء رايفن آدامز (في الصورة) كمساعدة. هذا هو المكان الذي التقى فيه آدامز بنجم “شعب ألاسكا بوش” بير براون. وبعد حوالي عام، أعلنا خطوبتهما، ثم انفصلا بعد أسبوعين. لقد تصالحوا لفترة وجيزة في أعقاب الحمل قبل الانفصال مرة أخرى، حيث قدم آدامز أمرًا تقييديًا ضد براون. وبذلك ألقت نظرة خلف الكاميرات وعلى حياة عائلة براون خارج الشاشة. بحسب آدامز الذي ظهر في العرض طوال موسمه الحادي عشر، لم يكن “شعب بوش في ألاسكا” عشوائيًا تمامًا.
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قالت لصحيفة The Sun في عام 2020: “لا شيء منه حقيقي. حوالي 10% منه حقيقي. هذا العرض ليس حقيقيًا”. ومضى آدامز في تأكيد روايات أخرى عن “شعب بوش في ألاسكا” التي تتلاعب ببعض عناصر العرض المقدمة على أنها حقيقة. وقالت: “عندما كنت هناك، كان الشخص الوحيد الذي يعيش على الجبل هو Rain and Bird، وكانا يعيشان في مقطورات”. “كانوا يأخذوننا إلى الجبل ونقوم بالتصوير”.
واقترحت أيضًا أن التجمع العائلي والصداقة الحميمة التي تم تصويرها في العرض لا تعكس الحياة الحقيقية. “لم يتفق أي من الأشقاء. الأشقاء الوحيدون الذين يتوافقون هم بيرد ورين.”