الأسباب الشائعة في خزانة المرآة الخاصة بك تتعثر (وكيفية إصلاحها)

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن أن تكون أبواب الخزانة المرتفعة المنزلق جميلة بقدر ما هي وظيفية. إن قدرتهم على جعل مساحتك تبدو أكبر ، وتناسب أي جمالية تصميم ، ومساحة مجانية في غرفة نوم صغيرة على خلاف ذلك جعلتها خيارًا شائعًا لأبواب خزانة لعقود. كما أنها توفر انعكاسًا كبيرًا تمس الحاجة إليه عندما تستعد ، فقط للتأكد من أنك تبدو أفضل ما لديك عند مغادرة المنزل. ولكن على الرغم من كل فوائدهم ، لديهم جوانبهم السلبية ، خاصة عندما تصبح عالقة على المسار. يجب ألا تحتاج إلى وضع عضلات إضافية في فتح أبواب الخزانة الخاصة بك عندما يتولى تراكم الأوساخ – وعندما تسمع أن الصراخ المعدني على المعدن ، أو قفز أحدهم على المسار ويتذبذب ذهابًا وإيابًا ، فقد يكون ذلك محبطًا.
يمكن بسهولة استخدام أبواب الخزانة المنزلقات إذا تم إهمالها. لهذا السبب من المهم أن نفهم ما يسبب أبواب الخزانة المنزلق الخاصة بك لعلق وما يمكنك فعله حيال ذلك. والخبر السار هو أن المشكلة ناتجة عن عدد قليل من المشكلات الشائعة ، وكلها سهلة نسبيا لإصلاحها بنفسك. أولاً ، تحتاج إلى تحديد سبب خلل أبواب الخزانة الخاصة بك للعثور على الحل الصحيح. لذلك دعونا ننشر في سبب حدوث ذلك ، وماذا نفعل حيال ذلك ، وكيفية منع هذه المشكلة المحبطة من حدوثها بشكل مستمر.
عندما تقفز العجلات المسارات
إذا بدا أن أبواب الخزانة المنزلق الخاصة بك تلتصق على جانب واحد أو تشعر بشكل عام غير متوازن ، فمن المحتمل أن تكون العجلات قد ألغت من المسار. هذه واحدة من القضايا الشائعة التي يتعامل معها الأفراد الذين يعانون من أبواب خزانة متطابقة. يمكن للعجلات أن تخرج من المكان لأسباب مختلفة ، بما في ذلك اختلال المسار أو التأثير الشديد أو ببساطة بسبب العمر. قد تلاحظ أن هذا قد حدث ليس فقط عندما يصعب الانزلاق الباب ، ولكن أيضًا إذا اكتشفت فجوة مرئية بين الباب والإطار. يمكن أن تتسبب هذه المشكلة في أن تتخلص من الباب ضد المسار المعدني ، مما يتسبب في طحن مسموع أو تجريف أو صرير.
لإصلاح هذه المشكلة ، ستحتاج إلى إزالة الأبواب تمامًا. إنها ليست فكرة سيئة أن يكون لديك مساعد لأن هذه الأبواب يمكن أن تكون ضخمة وثقيلة. يمكنك عادةً إزالة الباب عن طريق الرفع برفق لأعلى لإطلاق العجلات السفلية ثم سحب الباب بعيدًا عن المسارات. تأكد من وضع الباب على سطح ناعم أو مدعوم على جدار آمن لمنع تلف المرايا. بعد ذلك ، افحص العجلات للتلف وتأكد من أن الآلية المحملة بنابض تعمل بشكل صحيح. يمكنك عادة العثور على هذا داخل الإطار السفلي للباب. إذا كان يعمل بشكل صحيح ، فيجب أن تكون قادرًا على الضغط على العجلة مرة أخرى إلى المسار أثناء الضغط على الربيع لقفله في مكانه.
عندما تتراكم الأوساخ والأوساخ
أحد الأسباب الأقل وضوحًا ولكن شائعة جدًا ، يصعب تشغيل أبواب الخزانة الخاصة بك هو تراكم الأوساخ والأوساخ. المسارات هي مغناطيس للغبار وشعر الحيوانات الأليفة والحطام الأخرى ، والتي يمكن أن تتراكم في كثير من الأحيان وتتسبب في التمسك الأبواب. هذا صحيح بشكل خاص عند إضافة عناصر أخرى ، مثل زيت التشحيم ، لأنها غالبًا ما تتحد جميعها لصنع عجينة وتتسبب في مزيد من المقاومة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التمسك والصرير ، وأحيانًا يتسبب في حبس أبوابك تمامًا. عندما يحدث هذا ، قد تميل إلى إضافة المزيد من زيت التشحيم إلى المسارات للمساعدة في المشكلة. لكن هذا من المحتمل أن يزيد الأمر سوءًا ، حيث أن البقايا ستصبح أكثر من ذلك في العجلات. أفضل طريقة لحل المشكلة بالكامل هي تنظيف العجلات والمسارات تمامًا.
لهذه المشكلة ، ستحتاج إلى إزالة الأبواب تمامًا. بمجرد إيقاف تشغيلها ، تفريغ المسارات باستخدام مرفق فوهة ضيقة ، إن أمكن ، للتعمق في الشقوق وتأكد من إزالة جميع الأوساخ والأوساخ المرئية. يمكنك المتابعة بقطعة قماش مبللة لالتقاط أي غبار متبقي ، ولكن التأكد من أن جميع المكونات جافة تمامًا قبل إعادة التثبيت. إذا تم ترك الرطوبة على المسارات ، فقد يتسبب ذلك في الصدأ وإنشاء المزيد من المشكلات. بمجرد الانتهاء من ذلك ، قم بتطبيق زيوت تشحيم على السيليكون ، مثل زيوت التشحيم المتخصص في السيليكون WD-40 ، على طول المسارات قبل إعادة الأبواب مرة أخرى-سيساعدهم هذا على الانزلاق بسلاسة مرة أخرى. إن التأكد من تنظيف المسارات بانتظام سيساعد في منع مشكلات التراكم في المستقبل.
فحص مسامير فضفاضة
بنفس القدر من الأهمية ، مثل التحقق من العجلات المفروضة وتراكم الأوساخ ، يتفقد أجهزة المسارات الخاصة بك بشكل منتظم. إذا كان من الصعب تشغيل أبواب الخزانة الخاصة بك ، فتأكد من وجود أجهزة متهالكة. من الشائع أن تصبح البراغي فضفاضة ببطء مع مرور الوقت ، وذلك ببساطة بسبب اهتزاز الاستخدام اليومي. إذا لاحظت أن نظام الأبواب الخاص بك يتذبذب أو إذا كان هناك أصوات كبيرة ملحوظة عندما تنزلق الأبواب مفتوحة ، فقد تحتاج إلى تشديد أو استبدال البراغي أو آليات التشغيل الأخرى. يجب عليك فحص الجزء العلوي والسفلي من المسارات واستخدام مفك البراغي لاختبار البراغي. يجب عليك القيام بذلك حتى لو لم تكن تبدو فضفاضة بشكل واضح ، حيث يمكن أن يحدث تعديل طفيف فرقًا كبيرًا. يجب أيضًا فحص الأجهزة الأخرى التي تحمل العجلات في مكانها.
من الجيد إزالة الأبواب للتفتيش الأكثر شمولية. بمجرد إيقاف تشغيلها تمامًا ، يمكنك شق طريقك عبر كل مكون بشكل فردي ، واستبدال أي مسامير مجردة أو قوسين البالية ، والتأكد من تشديد المسارات نفسها بشكل آمن على إطار الخزانة. عند إعادة تثبيت الأبواب ، تريد التأكد من تثبيتها بشكل صحيح. قد يضع أي باب غير مستوي بالكامل ضغطًا إضافيًا على الأجهزة ، مما يسبب تآكلًا غير ضروري وقد يتسبب في مشاكل إصلاح أكبر في المستقبل. من المهم فحص أجهزتك بانتظام لمنع أي ضرر طويل الأجل.
معرفة متى تحل محل عجلاتك
إذا كنت قد عالجت جميع المشكلات المحتملة المذكورة أعلاه وما زالت أبواب الخزانة الخاصة بك لا تنزلق بسلاسة ، فهناك فرصة لإمكانية كسر العجلات نفسها. نظرًا لأن العجلات تمسك بالوزن الكامل للباب ، فهي جزء حيوي من نظام الخزانة ويمكن أن تلبس مع مرور الوقت. يمكن أن تصدع العجلات أو تسطيح ، خاصة في النماذج الأرخص ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مقاومة مع انزلاق الباب على طول المسار. غالبًا ما تتطلب هذه المشكلة استبدال العجلات ، ولكن يمكن لحسن الحظ أن يتم ذلك بسعر رخيص نسبيًا ودون الحاجة إلى توظيف محترف. لهذا الإصلاح ، ستحتاج إلى إزالة أبوابك بالكامل. ثم حدد موقع العجلات ، والتي يمكن أن تكون فقط في الأسفل أو في الأعلى والأسفل ، اعتمادًا على نظام الخزانة الخاص بك.
قم بإزالة البكرات القديمة واتخاذ أحدها معك إلى متجر الأجهزة المحلية الخاصة بك للتأكد من شراء البديل الصحيح. غالبًا ما ينصح عجلات الحاملة للكرة ، على غرار بكرات باب الخزانة المرآة المنزلق TPARD ، بسبب تشغيلها الهادئ ، ودعم الأبواب الثقيلة ، وعمر أطول. يعد تثبيت عجلاتك الجديدة سهلاً مثل شدها في أبوابك الحالية والتأكد من أنها محاذاة مستقيمة. بمجرد عودتهم إلى المسارات ، اختبرها للتأكد من أنها تنزلق بشكل صحيح. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن تنظيف وصيانة مسارات باب الخزانة الخاصة بك سيساعدهم على العمل بشكل أفضل ويستمر لفترة أطول. لذلك عندما تقوم بإنشاء جدول التنظيف الفعال ، تأكد من تضمينها في قائمتك.