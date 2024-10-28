الأسباب الكبيرة لتفكك One Direction

مستعد؟ دعونا نرى كم من أسماء فرق الأولاد هذه من الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن العشرين تعرفها: New Kids on the Block، Boyz II Men، Backstreet Boys، NSYNC، 98 Degrees، Take That، 112، LFO، و، اه … هانسون. السؤال التالي: كم عدد هذه المجموعات التي لا تزال موجودة؟ الجواب: لا شيء. باستثناء هانسون. نعم، لا يزال فريق mmm-boppers يتجول اعتبارًا من عام 2024. مفاجأة، مفاجأة.
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النقطة المهمة هي: تتفكك فرق الأولاد دائمًا تقريبًا عندما يصبح الأولاد رجالًا، ويفقدون الاهتمام بالمشروع، ويدخلون في صراعات، ويكتسبون سمعة سيئة كافية للعمل منفردًا، وما إلى ذلك. ذهب ماركي مارك من New Kids on the Block إلى التمثيل، في حين انكسر جاستين تيمبرليك. بعيدًا عن NSYNC لبدء مهنة فردية ناجحة بشكل هائل. يعد هؤلاء الأشخاص استثناءات نادرة، تمامًا مثل Harry Styles of One Direction الذي باع ما يقرب من 9 ملايين تسجيل منفرد على مدار ثلاثة ألبومات فقط على مدار خمس سنوات. في بعض الأحيان، يكون أعضاء فرقة الصبي السابقون محظوظين، أو لديهم موهبة خاصة بهم، أو – كما قد تظهر وميض الشهرة القصير – يختفون في الغموض.
على الرغم من أننا ذكرنا بعض الأسباب العامة التي تدفع فرق الأولاد إلى الانفصال (أو أي فرقة، في الواقع)، فإن كل انقسام له أسبابه الخاصة. انطلقت فرقة One Direction إلى النجومية في عام 2010 وانتهت بحلول عام 2016. وقد أدى انفصالهما إلى قدر الضغط الذي أدى إلى صعودهما المفاجئ إلى عالم المشاهير، كما قال العضو زين مالك في “بودكاست Call Her Daddy” في عام 2023. لقد كان نجاحهم كبيرًا جدًا وسريعًا جدًا، وأراد معظم أعضاء الفرقة أن يسلكوا طريقهم الخاص.
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زين مالك مهد الطريق
الكثير من المعلومات لدينا حول سبب انفصال فرقة One Direction تأتي من زين مالك، الذي ترك الفرقة في 25 مارس 2015. وجاءت رحيله بعد أقل من شهرين من جولة الفرقة “On the Road Again Tour” لألبومهم الرابع والأخير كألبوم جديد. الخماسية، “أربعة” لعام 2014. استمرت هذه الرحلة من 7 فبراير إلى 31 أكتوبر وتضمنت 80 عرضًا مرهقًا في جميع أنحاء العالم. هناك، يمكننا أن نرى جميع الأسباب التي أدت إلى تحول One Direction إلى واحد. لكن الأمر كله بدأ عندما كان مالك أول من تحدث وقال إنه لم يعد قادرًا على التعامل مع الأمر بعد الآن.
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لكل رأس مال FM, وأشار ممثل مالك إلى “التوتر والقلق” كأسباب لترك One Direction. ونقل إعلان المجموعة على فيسبوك عن مالك قوله: “يجب أن أفعل ما أشعر به في قلبي. سأغادر لأنني أريد أن أكون شابًا عاديًا في الثانية والعشرين من عمري قادرًا على الاسترخاء والحصول على بعض الوقت الخاص بعيدًا عن الأضواء”. “. كانت هذه المشاعر تغلي منذ بداية One Direction، كما قال مالك لـ Beats 1 (الآن Apple 1) في وقت لاحق من عام 2016. بعد كل شيء، يوضح Billboard أن One Direction ظهر إلى الوجود بشكل أو بآخر في عام 2010 بعد اختبار كل شاب كفنان منفرد. لـ “إكس فاكتور”. لقد كانوا في الأساس أطفالًا، وكان لويس توملينسون أكبرهم بعمر 18 عامًا.
واصلت One Direction عملها كفرقة رباعية بعد رحيل مالك، بل وأصدرت ألبومًا آخر في الاستوديو في نوفمبر 2015 بعنوان “Made in the AM” ولكن بحلول يناير من العام التالي، كانت المجموعة قد انتهت. وسرعان ما تبعه الباقي.
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أعطت “فجوة” المجموعة لأعضائها فرصة للخروج
بعد أن ترك زين مالك One Direction، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يحذو زملاؤه حذوه. لكن، أعضاء One Direction المتبقون – هاري ستايلز، ونيال حوران، ولويس توملينسون، وليام باين – خرجوا من المجموعة بطريقة أطول وأكثر تنظيمًا من مالك.. لقد قاموا إما بالمماطلة لأطول فترة ممكنة، أو دفعوا بأسرع ما يمكن ضمن حدود عقودهم.
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غادر مالك فرقة One Direction في مارس 2015، كما ذكرنا سابقًا. بحلول أغسطس 2015، أعلنت المجموعة أنها ستتوقف لمدة عام بدءًا من مارس من العام التالي. جاءت هذه الأخبار قبل حوالي شهرين من انتهاء “On the Road Again Tour”، وقبل ثلاثة أشهر تقريبًا من إصدار “Made in the AM”. لم يكن الكثير من الأشخاص مقتنعين بحجة “نحن نأخذ استراحة”، مثل أحد المعجبين على X (ثم تويتر) كتب، “حسنًا، ذهب زين في فترة استراحة ولم يعد أبدًا.” ردًا على ذلك، قال نيال حوران صراحةً على X، “حسنًا، هناك الكثير من الشائعات المنتشرة. نحن لا ننفصل، ولكننا سنأخذ استراحة مستحقة جيدًا في وقت ما من العام المقبل”.
كما اتضح، فإن “الفجوة” في فرقة One Direction كانت في الواقع وسيلة للهروب من الفرقة لأعضائها، عن قصد أم بغير قصد. كان لويس توملينسون هو الأكثر ترددًا في مغادرة المجموعة، قائلاً إنه كان “خائفًا ومريرًا”، في مقابلة مع صحيفة التايمز. ولكن بعد فوات الأوان، يبدو أن الانقسام كان لا بد أن يحدث.
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أعضاء الفرقة “سئموا من بعضهم البعض”
وكما قال زين مالك على فيسبوك في عام 2015، فهو يريد “أن يكون شابًا عاديًا يبلغ من العمر 22 عامًا وقادرًا على الاسترخاء والحصول على بعض الوقت الخاص”. لكن أسباب مختلفة لرحيله ظهرت في السنوات الأخيرة، وسلطت الضوء على سبب تفكك الفرقة بأكملها. استغرق الأمر حتى عام 2023 حتى يكشف مالك عن مزيد من التفاصيل لاستضافة Alex Cooper في البودكاست “Call Her Daddy”.
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أخبر مالك كوبر أنه والأعضاء الآخرين في One Direction قد سئموا من بعضهم البعض بحلول الوقت الذي غادر فيه.. لقد تحدث قليلاً عن القضايا الشخصية والتعقيدات ذات الصلة. وأضاف: “لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل، لكن كان هناك الكثير من السياسة الجارية”. “كان بعض الأشخاص يقومون بأشياء معينة، وبعض الأشخاص لم يرغبوا في توقيع العقود، لذلك كنت أعرف أن شيئًا ما كان يحدث.” وصف مالك نفسه بأنه رأى المثل المكتوب على الحائط، أو على الأقل كان على استعداد للاعتراف بذلك قبل أعضاء الفرقة الآخرين. قرر “سأخرج منه”. “أعتقد أن هذا قد تم.”
لم تكن مثل هذه الاختيارات خالية من العواقب، والتي قد تكشف بحد ذاتها عن حدة طويلة الأمد بين بعض أعضاء الفرقة. في عام 2022، قال ليام باين – الذي سقط للأسف مؤخرًا من شرفة فندق في الأرجنتين – في البرنامج الإذاعي “Impaulsive with Logan Paul” إنه “لا يتفق مع أي من أفعاله (مالك)”.
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أراد الجميع عمل سجلاتهم الخاصة
أطلق كل عضو في One Direction مسيرته الموسيقية الفردية بعد تفكك المجموعة. وصل زين مالك إلى هناك أولاً لأنه ترك الفرقة أولاً، وأصدر ألبومه المنفرد “Mind of Mine” في مارس 2016 – وهو نفس الشهر الذي توقفت فيه فرقة One Direction بشكل دائم. وعلى الرغم من أننا لا نشك في أن كل عضو في الفرقة كان لديه طموحاته الخاصة منذ البداية – فقد تم تجميعهم معًا بالقوة إلى حد ما في سن المراهقة بعد ظهورهم في “X Factor”، تذكر – كان زين صريحًا بشأن هذه الحقيقة في مقابلته عام 2023 على البودكاست “Call Her Daddy”.
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قال زين إنه “أراد بأنانية تامة أن يكون أول شخص يذهب ويصنع تسجيلي الخاص، إذا كنت صادقًا تمامًا معك.” أطلق على نفسه اسم “السلبي”، لكنه قال إنه “جاد” و”تنافسي” فيما يتعلق بالعمل والموسيقى. قال: “أردت أن أكون أول من يذهب وأقوم بعملي الخاص”.
أما بالنسبة لأعضاء الفرقة الآخرين، فقد ذكرنا أن لويس توملينسون كان الأكثر ترددًا في مغادرة الفرقة، وكان أحد كبار مؤلفي الأغاني في فرقة One Direction إلى جانب ليام باين. ومع ذلك، فقد أصدر ألبومين منفردين. وبالمثل، جاء نيال حوران بمفرده وأصدر ثلاثة ألبومات منذ تفكك فرقة One Direction. عانى الراحل باين أكثر من غيره، لكنه أصدر ألبومًا واحدًا. ثم بالطبع هناك هاري ستايلز، الذي لم يواجه أي مشكلة في تحقيق نجاح ساحق.
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كان أعضاء الفرقة غير راضين لأسباب مختلفة
ذكرنا أن زين مالك قال على فيسبوك عام 2015 إنه يريد “الاسترخاء والحصول على بعض الوقت الخاص”. ولم يكن الوحيد. وأعرب أعضاء آخرون في الفرقة عن استياء مماثل، مثل نيال حوران. في عام 2021، انترتينمنت ويكلي نقلت مقابلة بينه وبين مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني ديرموت أوليري. وقال حوران: “نريد فقط أن نسير في الشارع”. “يجب أن تفهم!” لقد أوضح في مكان آخر من حديثهم: “لقد عانيت من فكرة، لماذا لا تسمحون لنا بالخروج؟ نريد فقط أن نذهب في نزهة على الأقدام، كما تعلمون؟ لكن، لا يمكنك الدخول إلى عقل أحد المعجبين والآن أفهم ذلك تمامًا، لكن في ذلك الوقت، أنت في مثل عمرنا!” وصف حوران أيضًا “الهستيريا المناسبة” للمعجبين الذين هاجموه وزملائه في الفرقة، و”الطرق على نوافذ السيارات” وما إلى ذلك.
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لم يكن أعضاء الفرقة الآخرون سعداء بـ One Direction لأسباب مختلفة. في وقت مبكر من عام 2015، أخبر مالك فادر أن موسيقى One Direction كانت “عامة مثل f ***.” في مقابلة عام 2017 مع رولينج ستون، ذكر هاري ستايلز أنه مرهق من جدول One Direction القاسي وعدم رغبته في إحباط الجماهير. وقال: “أنت تدرك أنك مرهق ولا تريد استنزاف ثقة الناس بك”. لقد كان أيضًا قلقًا بشأن التعرض المفرط، قائلاً: “لم أرغب في استنفاد قاعدة المعجبين لدينا”. فقط لويس توملينسون تحدث بإيجابية بلا خجل عن الفترة التي قضاها في One Direction، قائلاً في مقابلة مع رولينج ستون عام 2020، “أنا أحب الأولاد، وأحب كل ما فعلناه معًا.”