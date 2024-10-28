الأسباب الكبيرة لتفكك One Direction

مستعد؟ دعونا نرى كم من أسماء فرق الأولاد هذه من الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن العشرين تعرفها: New Kids on the Block، Boyz II Men، Backstreet Boys، NSYNC، 98 Degrees، Take That، 112، LFO، و، اه … هانسون. السؤال التالي: كم عدد هذه المجموعات التي لا تزال موجودة؟ الجواب: لا شيء. باستثناء هانسون. نعم، لا يزال فريق mmm-boppers يتجول اعتبارًا من عام 2024. مفاجأة، مفاجأة.

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النقطة المهمة هي: تتفكك فرق الأولاد دائمًا تقريبًا عندما يصبح الأولاد رجالًا، ويفقدون الاهتمام بالمشروع، ويدخلون في صراعات، ويكتسبون سمعة سيئة كافية للعمل منفردًا، وما إلى ذلك. ذهب ماركي مارك من New Kids on the Block إلى التمثيل، في حين انكسر جاستين تيمبرليك. بعيدًا عن NSYNC لبدء مهنة فردية ناجحة بشكل هائل. يعد هؤلاء الأشخاص استثناءات نادرة، تمامًا مثل Harry Styles of One Direction الذي باع ما يقرب من 9 ملايين تسجيل منفرد على مدار ثلاثة ألبومات فقط على مدار خمس سنوات. في بعض الأحيان، يكون أعضاء فرقة الصبي السابقون محظوظين، أو لديهم موهبة خاصة بهم، أو – كما قد تظهر وميض الشهرة القصير – يختفون في الغموض.

على الرغم من أننا ذكرنا بعض الأسباب العامة التي تدفع فرق الأولاد إلى الانفصال (أو أي فرقة، في الواقع)، فإن كل انقسام له أسبابه الخاصة. انطلقت فرقة One Direction إلى النجومية في عام 2010 وانتهت بحلول عام 2016. وقد أدى انفصالهما إلى قدر الضغط الذي أدى إلى صعودهما المفاجئ إلى عالم المشاهير، كما قال العضو زين مالك في “بودكاست Call Her Daddy” في عام 2023. لقد كان نجاحهم كبيرًا جدًا وسريعًا جدًا، وأراد معظم أعضاء الفرقة أن يسلكوا طريقهم الخاص.

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