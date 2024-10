الأسباب الكبيرة لتفكك One Direction

الكثير من المعلومات لدينا حول سبب انفصال فرقة One Direction تأتي من زين مالك، الذي ترك الفرقة في 25 مارس 2015. وجاءت رحيله بعد أقل من شهرين من جولة الفرقة “On the Road Again Tour” لألبومهم الرابع والأخير كألبوم جديد. الخماسية، “أربعة” لعام 2014. استمرت هذه الرحلة من 7 فبراير إلى 31 أكتوبر وتضمنت 80 عرضًا مرهقًا في جميع أنحاء العالم. هناك، يمكننا أن نرى جميع الأسباب التي أدت إلى تحول One Direction إلى واحد. لكن الأمر كله بدأ عندما كان مالك أول من تحدث وقال إنه لم يعد قادرًا على التعامل مع الأمر بعد الآن.

لكل رأس مال FM, وأشار ممثل مالك إلى “التوتر والقلق” كأسباب لترك One Direction. ونقل إعلان المجموعة على فيسبوك عن مالك قوله: “يجب أن أفعل ما أشعر به في قلبي. سأغادر لأنني أريد أن أكون شابًا عاديًا في الثانية والعشرين من عمري قادرًا على الاسترخاء والحصول على بعض الوقت الخاص بعيدًا عن الأضواء”. “. كانت هذه المشاعر تغلي منذ بداية One Direction، كما قال مالك لـ Beats 1 (الآن Apple 1) في وقت لاحق من عام 2016. بعد كل شيء، يوضح Billboard أن One Direction ظهر إلى الوجود بشكل أو بآخر في عام 2010 بعد اختبار كل شاب كفنان منفرد. لـ “إكس فاكتور”. لقد كانوا في الأساس أطفالًا، وكان لويس توملينسون أكبرهم بعمر 18 عامًا.

واصلت One Direction عملها كفرقة رباعية بعد رحيل مالك، بل وأصدرت ألبومًا آخر في الاستوديو في نوفمبر 2015 بعنوان “Made in the AM” ولكن بحلول يناير من العام التالي، كانت المجموعة قد انتهت. وسرعان ما تبعه الباقي.

