الأسطورة حول حدائق روزا يجب ألا تصدقها أبدًا

أنهت روزا باركس يوم عمل شاق كخياطة في 1 ديسمبر 1955 ، حيث سجلت في الساعة 5 مساءً وتوجه طريقها إلى محطة الحافلات. على الرغم من أنها كانت متعبة جسديًا ، إلا أن الحشد في محطة الحافلات كان سميكًا بالفعل ، لذلك قررت قتل بعض الوقت ودعته يموت. مشيت إلى متجر أدوية قريب لالتقاط وسادة تسخين ، لكنها تكلف الكثير ، لذلك استقرت على الأسبرين وبعض العناصر الأخرى قبل العودة إلى محطة الحافلات لانتظار ركوبها إلى المنزل.

وفقًا لـ “Mine Eyes ، رأت The Glory: The Life of Rosa Parks” ، عندما استقلت الفتاة البالغة من العمر 42 عامًا الحافلة ، وشقت طريقها إلى قسم “محايد عنصري”. كان وراء علامة محمولة تحمل اسم “ملون” ، ولكنها تغلق بما يكفي من المقدمة أنه إذا احتاج الأشخاص البيض إلى مقعد ، فرض جيم كرو أن يحتاج السود إلى العودة إلى الوراء.

في البداية ، جلس الحدائق وثلاثة من الأميركيين الأفارقة في القسم دون أي مشاكل ، ولكن بعد بضع محطات ، استقل المزيد من الأشخاص البيض الحافلة حتى كانت المقاعد الوحيدة المفتوحة في الظهر. احتاج رجل أبيض إلى مقعد ، وأخبر سائق الحافلة جيمس ف. بليك جميع السود الأربعة أن يتحركوا لأن القانون تملي أنهم لا يستطيعون الجلوس بالتوازي مع البيض في الحافلة. المتحفون الثلاثة السود الآخرون ، امرأتان ورجل ، تحركوا بحزم. ولكن عندما جلست باركس بهدوء ، في موقعها ، سارت بليك إليها وسألها: “هل ستوقف؟” الذي أجاب باركس بسيطة ، “لا”

