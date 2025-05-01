الأسطورة حول حدائق روزا يجب ألا تصدقها أبدًا

أنهت روزا باركس يوم عمل شاق كخياطة في 1 ديسمبر 1955 ، حيث سجلت في الساعة 5 مساءً وتوجه طريقها إلى محطة الحافلات. على الرغم من أنها كانت متعبة جسديًا ، إلا أن الحشد في محطة الحافلات كان سميكًا بالفعل ، لذلك قررت قتل بعض الوقت ودعته يموت. مشيت إلى متجر أدوية قريب لالتقاط وسادة تسخين ، لكنها تكلف الكثير ، لذلك استقرت على الأسبرين وبعض العناصر الأخرى قبل العودة إلى محطة الحافلات لانتظار ركوبها إلى المنزل.
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وفقًا لـ “Mine Eyes ، رأت The Glory: The Life of Rosa Parks” ، عندما استقلت الفتاة البالغة من العمر 42 عامًا الحافلة ، وشقت طريقها إلى قسم “محايد عنصري”. كان وراء علامة محمولة تحمل اسم “ملون” ، ولكنها تغلق بما يكفي من المقدمة أنه إذا احتاج الأشخاص البيض إلى مقعد ، فرض جيم كرو أن يحتاج السود إلى العودة إلى الوراء.
في البداية ، جلس الحدائق وثلاثة من الأميركيين الأفارقة في القسم دون أي مشاكل ، ولكن بعد بضع محطات ، استقل المزيد من الأشخاص البيض الحافلة حتى كانت المقاعد الوحيدة المفتوحة في الظهر. احتاج رجل أبيض إلى مقعد ، وأخبر سائق الحافلة جيمس ف. بليك جميع السود الأربعة أن يتحركوا لأن القانون تملي أنهم لا يستطيعون الجلوس بالتوازي مع البيض في الحافلة. المتحفون الثلاثة السود الآخرون ، امرأتان ورجل ، تحركوا بحزم. ولكن عندما جلست باركس بهدوء ، في موقعها ، سارت بليك إليها وسألها: “هل ستوقف؟” الذي أجاب باركس بسيطة ، “لا”
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كانت مصدر إلهام لاتخاذ إجراءات من الأحداث الأخيرة
في وقت لاحق قالت روزا باركس: “عندما اتخذت هذا القرار ، عرفت أن لدي قوة أسلافي معي”. هذا لأنه على الرغم من ما قُدمه البعض ، فإن باركس لم تكن مجرد امرأة متعبة في منتصف العمر تتألم قدميها. في الواقع ، كانت ناشطة في مجال الحقوق المدنية نشأت مع جد جلس يقظة في الليل مع بندقية في حالة ظهور كو كلوكس كلان. عرف باركس قصصه وندوبه وكان مصدر إلهام لاتخاذ إجراءات ضد عدم المساواة التي يواجهها السود كل يوم. عندما هدد سائق الحافلة باعتراضها ، قالت بهدوء: “يمكنك القيام بذلك”.
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ولدت روزا باركس في عام 1913 في توسكيجي ، ألاباما ، وقضت حياتها تحت اضطهاد العنصرية والفصل. انتقلت إلى مونتغمري ، حيث التقت وتزوجت من حلاق يدعى ريموند باركس عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها. كانت ريموند بالفعل ناشطة في حلبة الظلم العنصري ، وبالتالي فإن الزوجين ، اللذين كرسوا حياتهما على العمل نحو المساواة العرقية. في عام 1943 ، تم انتخاب روزا سكرتير قسم مونتغمري في الجمعية الوطنية لتقدم الأشخاص الملونين (NAACP).
بحلول الوقت الذي جاء فيه 1 ديسمبر 1955 ، كانت باركس مسؤولة عن شعبة الشباب في NAACP ، وكانت تبرئة الرجلين البيض اللذين قتلوا إيميت تيل البالغ من العمر 14 عامًا في ذهنها. كانت مستوحاة أيضًا من تصرفات كلوديت كولفين البالغة من العمر 15 عامًا ، والتي رفضت في مارس من ذلك العام منحها مقعدها في الحافلة لامرأة بيضاء ، والتي انتهت في اعتقال كولفين.
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“تعبت من الاستسلام”
لم تحصل روزا باركس على الحافلة في ذلك اليوم تخطط لاتخاذ موقف كبير. بدلاً من ذلك ، عندما قدمت هذه اللحظة نفسها ، جلست مدى الحياة من الإخضاع والظلم الجديد على كتفيها ، وعرفت أنها اضطرت إلى اتخاذ إجراء. أدى رفضها البسيط للتخلي عن مقعدها لشخص أبيض بمقاطعات حافلات مونتغمري. لقد لفت الانتباه الوطني إلى القضية ، وقضية تتحدى قوانين الفصل الحافلة التي وصلت إلى المحكمة العليا ، حيث كان القانون غير دستوري. لكن لم يحدث أي من ذلك لمجرد أن الحدائق لم تشعر وكأنها تتحرك في ذلك اليوم.
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وقالت (عبر متحف تاريخ المرأة الوطني): “يقول الناس دائمًا أنني لم أتخلى عن مقعدي لأنني كنت متعبًا ، لكن هذا ليس صحيحًا”. “لم أكن متعبًا جسديًا ، أو لم أكن متعبًا أكثر مما كنت عادةً في نهاية يوم عمل. لم أكن قديمًا ، على الرغم من أن بعض الناس لديهم صورة لي على أنها قديمة في ذلك الوقت. كان عمري 42 عامًا.