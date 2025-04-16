الأسمدة الطبيعية التي احتياجاتك للريحان يجلس في حمامك

إذا أعطيت مخزن المطبخ الخاص بك عملية إطلاع سريعة ، فمن المحتمل أن تجدها من العناصر الأساسية التي من المحتمل أن تجدها هي الريحان المجفف. هناك العشرات من أصناف الريحان (Ocimum basilicum) التي تنكى المأكولات في جميع أنحاء العالم ، وهي الريحان الحلو في المعكرونة الإيطالية أو الريحان التايلاندي في الأطباق الآسيوية مثل Pho. في حين أن الأعشاب تنشأ من المناطق الاستوائية في إفريقيا وآسيا ، إلا أنها تعتبر واحدة من أسهل الأعشاب التي تنمو في أي مكان تقريبًا. باسيل هو عضو منخفض الصيانة في عائلة النعناع الذي يزدهر في الظل الجزئي إلى أشعة الشمس الكاملة مع تصريف التربة الجيد ، وخاصة في منطقة الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 10. ومع ذلك ، إذا كنت تريد نصائح لتنمية حصاد الريحان الوفير ، فكر في علاج الوسط المتنامي مع الأسمدة الطبيعية التي توجد عادة في الحمامات: ملح Epsom.

عادةً ما يتم استخدام ملح Epsom ، وهو اسم عامية لكبريتات المغنيسيوم المركبة الكيميائية ، كمضاف حمام يُعتقد أنه يخفف من الإجهاد وتجديد مستويات المغنيسيوم. تم فحص استخدامات مختلفة من ملح Epsom لأكثر من قرن ، ومن الملاحظ للمساعدة في تصحيح أوجه القصور في المغنيسيوم في التربة. المغنيسيوم هو مكون رئيسي من الكلوروفيل في نباتات مثل الريحان ، وقد يؤدي نقصه إلى نمو متوقف. سيكون نقص المغنيسيوم واضحًا عبر الأوردة الصفراء في الجزء العلوي من نبات الريحان ، ولكن يمكن تحسين جودة التربة مع علاجات مثل ملح إبسوم طالما أنك حريص على عدم المبالغة في الأشياء.