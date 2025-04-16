الأسمدة الطبيعية التي احتياجاتك للريحان يجلس في حمامك

إذا أعطيت مخزن المطبخ الخاص بك عملية إطلاع سريعة ، فمن المحتمل أن تجدها من العناصر الأساسية التي من المحتمل أن تجدها هي الريحان المجفف. هناك العشرات من أصناف الريحان (Ocimum basilicum) التي تنكى المأكولات في جميع أنحاء العالم ، وهي الريحان الحلو في المعكرونة الإيطالية أو الريحان التايلاندي في الأطباق الآسيوية مثل Pho. في حين أن الأعشاب تنشأ من المناطق الاستوائية في إفريقيا وآسيا ، إلا أنها تعتبر واحدة من أسهل الأعشاب التي تنمو في أي مكان تقريبًا. باسيل هو عضو منخفض الصيانة في عائلة النعناع الذي يزدهر في الظل الجزئي إلى أشعة الشمس الكاملة مع تصريف التربة الجيد ، وخاصة في منطقة الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 10. ومع ذلك ، إذا كنت تريد نصائح لتنمية حصاد الريحان الوفير ، فكر في علاج الوسط المتنامي مع الأسمدة الطبيعية التي توجد عادة في الحمامات: ملح Epsom.
عادةً ما يتم استخدام ملح Epsom ، وهو اسم عامية لكبريتات المغنيسيوم المركبة الكيميائية ، كمضاف حمام يُعتقد أنه يخفف من الإجهاد وتجديد مستويات المغنيسيوم. تم فحص استخدامات مختلفة من ملح Epsom لأكثر من قرن ، ومن الملاحظ للمساعدة في تصحيح أوجه القصور في المغنيسيوم في التربة. المغنيسيوم هو مكون رئيسي من الكلوروفيل في نباتات مثل الريحان ، وقد يؤدي نقصه إلى نمو متوقف. سيكون نقص المغنيسيوم واضحًا عبر الأوردة الصفراء في الجزء العلوي من نبات الريحان ، ولكن يمكن تحسين جودة التربة مع علاجات مثل ملح إبسوم طالما أنك حريص على عدم المبالغة في الأشياء.
كيفية تطبيق ملح إبسوم على الريحان المتنامي
كونه الصيانة المنخفضة نسبيًا ، يعد الريحان مصنعًا سهلًا للنمو والعناية به ، ويجب أن تحتاج براعمك فقط إلى سقي كل سبعة إلى 10 أيام مع حوالي 1 بوصة من الماء-أو في كثير من الأحيان إذا كانت حاويات بوتينج تجف بسرعة. لإثراء التربة بمزيد من المغنيسيوم ، يوصى باستخدام 1 ملعقة صغيرة من ملح Epsom لوعاء منزلي 3 جالون. أسهل طريقة للقيام بذلك هي خلط محلول 2 1/2 ملعقة كبيرة لكل جالون من الماء ، أو للحديقة واسعة النطاق ، حوالي 1 إلى 2 رطل من ملح إبسوم في كل 100 جالون من الماء.
على الرغم من أنه من الأفضل عادة تطبيق السماد والأسمدة على التربة بعد الصقيع الأخير للموسم (وقبل زراعة محصولك الجديد من البذور) ، يمكن أن ينقلب الريحان في محلول ملح إبسوم قبل التحول إلى سماد غني بالمغنيسيوم. يمكن تكرار ذلك كل أربعة إلى ستة أسابيع للريحان في الحاويات الداخلية. للنباتات التي تزرع في حديقتك ، ضع هذه الأسمدة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع بدلاً من ذلك. غالبًا ما يتطلب باسيل النيتروجين الإضافي للنمو بسرعة ، لذلك يجب عليك أيضًا التفكير في اختيارك للأسمدة مع وضع ذلك في الاعتبار.
الكثير من ملح إبسوم قد يتهجى المتاعب للريحان
على الرغم من أن إضافة الأسمدة الغنية بالمغنيسيوم إلى التربة الناقصة يمكن أن تساعد الريحان على نمو المزيد من الأوراق المورقة ، إلا أنك تريد أن تكون حريصًا على عدم الإفراط في استخدام ملح إبسوم. لأحد ، يمكن أن يقلل الكثير من المغنيسيوم من تناول الكالسيوم للنبات ، مما يؤدي إلى مشاكل جديدة يجب عليك التعامل معها ، مثل تعفن الجذر. يمكن للنباتات الداخلية أيضًا تطوير سمية المغنيسيوم عندما يتم استخدام الكثير من ملح إبسوم في الأواني الصغيرة ، ويمكن أن تؤثر خلطات بوتينغ مختلفة على مقدار الاحتفاظ بالمغنيسيوم. يمكن أن يكون نقص المغنيسيوم في النباتات مثل الريحان نتيجة للتربة التي يتم تربيتها عن طريق الري أو المطر ، وفي هذه الحالة قد لا توفر أملاح إبسوم القابلة للذوبان في الماء فائدة كبيرة.
أنت تريد أيضًا التأكد من أن أي إضافات للأسمدة لا تؤثر على صفات التربة التي من شأنها أن تساعد الأعشاب مثل باسيل على النمو في مطبخك. على سبيل المثال ، ينمو باسيل بشكل أفضل مع التربة التي لديها نطاق الأس الهيدروجيني بين 6.0 و 7.5 ، ويمكن أن تقلل الكبريتات من ملح Epsom. يمكن أن تؤدي وفرة الأملاح القابلة للذوبان أيضًا إلى وجود توصيل كهربائي أعلى ، مما قد يؤدي إلى ضعف الصرف والبنية لدعم النباتات المتنامية. على الرغم من أنه يمكنك غمر الريحان الذي يعاني من نقص المغنيسيوم في محلول ملح Epsom كل أربعة أسابيع أو نحو ذلك ، راقب النبات لضمان عدم الذهاب بعيدًا في الاتجاه المعاكس.