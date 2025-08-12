الأشبال مقابل الأزرق جايز ، التنبؤات: اختيارات MLB ، أفضل الرهانات

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



حطم كونور زيليش ، سائق سلسلة ناسكار Xfinity ، عظمة الترقوة عندما انزلق وسقط من سقف سيارته بينما كان يحتفل بأحدث فوزه في Victory Lane.

سوف يملأ إبريق Mets Relief Edwin Díaz بينما يشفي Zilisch.

لم يحصل تقرير الجريمة الجديد لمدينة نيويورك ، ولوس أنجلوس على شيء في مدينة الملائكة هذه.

انخفضت جرائم القتل بنسبة 49 في المائة ، وانخفضت عمليات السطو بنسبة 7.5 في المائة ، وانخفض اعتداء جناية 8.2 في المائة وانخفضت عمليات السطو بنسبة 14.2 في المائة. نعم ، والغرز ارتفع +1000 مترولة.

“أنت ما يقوله سجلك أنك.” – بيل بارسيلز

Ben Brown ‘Cubs’ هو 5-7 ، لكن BB سمح لهما شوطين في أدواره التسعة الماضية ، 9/0 K/BB.

بلو جايز خوسيه بيريوس هو 8-4 بعد التخلي عن خمسة أشواط في أدواره الـ 9 ² الماضية.

سنلعب 50 دولارًا على BBB-Benny و The Cubs (+105 ، Betmgm).

برغر جيد!

انخفضت تكساس 6-1 ، لكنهم لم يتركوا. قام هوميروس برازي تيليز في الشوط التاسع بربطه.

فاز جيك برجر في العاشر.

رينجرز 7 ، الثعابين 6!

انخفاض -724 ربع ربع.

كانت الغرز الوحيدة والوحيدة تعيق لعبة البيسبول ، يوميًا ، لهذا المنصب منذ عام 2019. بأعجوبة ، انتهى باللون الأسود مرتين. لكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بجائزة أفضل رهان في اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي.