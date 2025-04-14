الأشبال يفقد جوستين ستيل لجراحة تومي جون في سحق الضربة

رياضة
الأشبال يفقد جوستين ستيل لجراحة تومي جون في سحق الضربة

واحدة من أفضل فرق البيسبول فقدت للتو قطعة رئيسية في لغزها 2025.

أعلن الفريق يوم الأحد أن لعبة NL Central Leading Cubs تعرضت لضربة صعبة مع Ace Lefty Justin Steele التي تحتاج إلى جراحة تومي جون في نهاية الموسم.

كان من المتوقع أن يفوت ستيل في البداية بعد أسابيع قليلة فقط من تجربة التهاب الأوتار للمرة الثالثة منذ العام الماضي ، لكن الأشبال اختاروا التصوير لإلقاء المزيد من الضوء على الإصابة المستمرة.

خضع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لجراحة تومي جون في عام 2017 ، لكل ESPN ، وليس من الواضح ما إذا كان سيحتاج إلى استبدال الرباط أو جراحة المراجعة.

في كلتا الحالتين ، انتهى موسم Steele 2025 وسيتأثر عام 2026 بسبب عملية إعادة التأهيل الطويلة.

وقال كريج كونسيل ، مدير الأشبال ، “لقد حصل على موقف رائع من ذلك ، كما يفعل دائمًا ، ويعرف أنه جزء من المهنة التي اختارها”. “فقط خذها خطوة في وقت واحد ويبذل قصارى جهده للعودة بشكل أفضل.”

ينتهي Lefty 2025 برقم 3-1 للذهاب مع عصر 4.76 بعد نشر أفضل عصر في عام 2023 في عام 2023 ومتابعة عصر 3.07 في الموسم الماضي.

https://www.youtube.com/watch؟v=7R0POCAPLUC

احتل ستيل المركز الخامس في التصويت على الشباب في عام 2023.

سيكون فريق The Cubs ، الذين بدأوا بداية 11-7 ، في السوق بالتأكيد من أجل إبريق البداية ، حيث من المتوقع أن يكون Sandy Alcantara من ميامي هو أفضل إبريق متاح هذا الموسم.

في الوقت الحالي ، سوف يميل الأشبال أكثر على Shota Imanaga و Jameson Taillon و Matthew Boyd و Ben Brown ، حيث دخل كولين ريا إلى الدوران وبدأ مباراته الأولى يوم الأحد ضد المتهربين.

يتقدم فريق Siders الشماليين في مبكرة قبل فريق Reds و Brewers في NL Central.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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