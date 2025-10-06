الأشجار الـ 14 الأكثر فوضى التي لا تريد زرعها في فناءك

عندما يتعلق الأمر باختيار الأشجار للساحة ، فإن مالكي المنازل يذهبون في الغالب إلى شيء يسهل نموه ، ويضيف القليل من الخصوصية أو الظل ، ومن الواضح أن يبدو لطيفًا. ولكن ما يميل معظم الناس إلى التغاضي عنه هو حقيقة أن بعض الأشجار يمكن أن تحول مهمة تنظيف ساحة عطلة نهاية الأسبوع البسيطة إلى التزام كل يوم. خذ التوت ، على سبيل المثال. تبدو هذه الأشجار جميلة ، ولا شك في ذلك ، ولكن عندما تسقط الفاكهة ، تظهر البقع الأرجواني في كل مكان ، من غطاء محرك السيارة إلى أحذية أطفالك.

أشجار الجوز الأسود أسوأ. ينشرون صواميلهم في كل مكان ، من فناءك إلى العشب الخاص بك ، حتى يدمروا شفرات جزازة جيدة تمامًا إذا كنت تتجاوز واحدة في مرور سيئ الحظ. ثم هناك كوتونودز ، والتي تتصدر قائمة الفوضى. إنهم لا يلقون فقط – ينفجرون. سيقومون بطبع الفناء الخاص بك في زغب البذور سميكة لدرجة أنه سيبدو وكأن معركة وسادة قد حدثت خطأ. وهذه مجرد الفوضى التي تراها. غالبًا ما تكون بعض الأشجار مشغولة في إنشاء فوضى تحت الأرض.

خذ ، على سبيل المثال ، القيقب الفضي. تشتهر جذورهم برفع الأرصفة ، والممرات المتوحشة ، والزحف مباشرة إلى خطوط الصرف الصحي. هذا غالبًا ما يؤدي إلى إصلاحات باهظة الثمن لا يريدها أي مالك للمنزل. لذا ، فكر بعناية قبل اختيار الشجرة المناسبة لساحتك حتى لا ينتهي الأمر بتدمير خططك لتصميم الفناء الخلفي الخاص بك مثل الايجابيات.