الأشجار الـ 14 الأكثر فوضى التي لا تريد زرعها في فناءك

عندما يتعلق الأمر باختيار الأشجار للساحة ، فإن مالكي المنازل يذهبون في الغالب إلى شيء يسهل نموه ، ويضيف القليل من الخصوصية أو الظل ، ومن الواضح أن يبدو لطيفًا. ولكن ما يميل معظم الناس إلى التغاضي عنه هو حقيقة أن بعض الأشجار يمكن أن تحول مهمة تنظيف ساحة عطلة نهاية الأسبوع البسيطة إلى التزام كل يوم. خذ التوت ، على سبيل المثال. تبدو هذه الأشجار جميلة ، ولا شك في ذلك ، ولكن عندما تسقط الفاكهة ، تظهر البقع الأرجواني في كل مكان ، من غطاء محرك السيارة إلى أحذية أطفالك.
أشجار الجوز الأسود أسوأ. ينشرون صواميلهم في كل مكان ، من فناءك إلى العشب الخاص بك ، حتى يدمروا شفرات جزازة جيدة تمامًا إذا كنت تتجاوز واحدة في مرور سيئ الحظ. ثم هناك كوتونودز ، والتي تتصدر قائمة الفوضى. إنهم لا يلقون فقط – ينفجرون. سيقومون بطبع الفناء الخاص بك في زغب البذور سميكة لدرجة أنه سيبدو وكأن معركة وسادة قد حدثت خطأ. وهذه مجرد الفوضى التي تراها. غالبًا ما تكون بعض الأشجار مشغولة في إنشاء فوضى تحت الأرض.
خذ ، على سبيل المثال ، القيقب الفضي. تشتهر جذورهم برفع الأرصفة ، والممرات المتوحشة ، والزحف مباشرة إلى خطوط الصرف الصحي. هذا غالبًا ما يؤدي إلى إصلاحات باهظة الثمن لا يريدها أي مالك للمنزل. لذا ، فكر بعناية قبل اختيار الشجرة المناسبة لساحتك حتى لا ينتهي الأمر بتدمير خططك لتصميم الفناء الخلفي الخاص بك مثل الايجابيات.
كالري الكمثرى
معظم الناس يعرفون Pear (Pyrus Calleryana) باسم الصنف ، “Bradford”. ينمو بسرعة ومقاومة للعديد من الضغوطات البيئية. علاوة على ذلك ، فإنه يلقي حمولة ثقيلة من الزهور البيضاء مباشرة في بداية الربيع ، ولا تزال تبدو جميلة بألوانها الجريئة النارية. ومع ذلك ، فهي غازية وضعيفة ، وأزهارها لها رائحة غير سارة. يمكن تلف فروعها الضعيفة بسهولة بسبب الجليد والرياح ، مما يخلق فوضى في الساحات والطرق وأحيانًا تؤدي إلى انقطاع المنفعة. لم يعد موصى به للزراعة من خلال العديد من خدمات الإرشاد.
القيقب الفضي
القيقب الفضي (Acer Saccharinum) هو واحد من تلك الأشجار التي لا تطلب الكثير. لا يهتم بمكان زرعها ، سواء كانت تربة حديقة مثالية أو موقع تعدين مستصلحة. لكن الناس غالبًا ما يزرعونها للظل بالقرب من الباحات ، لملء المساحات الكبيرة ، أو كشاشة طبيعية. إذن ، ما هو الصيد؟ حسنًا ، إنه يحتوي على نظام جذر قوي للغاية ينمو بالقرب من سطح الأرض وغالبًا ما يكون مسؤولاً عن كسر الأرصفة والانسداد أنابيب الصرف الصحي. يخلق نظام الجذر الضحل أيضًا مشاكل عندما يتعلق الأمر بالرق.
شرق كوتونوود
ينمو Cottonwood Eastern Cottonwood (Populus deltoides) بسرعة ، مضيفًا ما يصل إلى 8 أقدام في السنة ويتجه بطول 100 قدم وعرضه 70 قدمًا. إن النبات جذاب بشكل خاص لعشاق الحياة البرية لأنه يجذب مختلف الثدييات الصغيرة والطيور والفراشات. ومع ذلك ، فأنت لا تريد أن تزرع أنثى قطنية شرق. إنه ينتج طنًا من زغب القطن الأبيض الذي غالبًا ما يكون فوضويًا للغاية. تنتشر بذورها الغزيرة على نطاق واسع ، مع هذه الأشياء القطنية التي تجعلها الأعشاب. أيضا ، خشبها ضعيف للغاية ، وسوف تقع الفروع في ظروف عاصفة ، مما يخلق مشاكل في النظافة والسلامة.
Sweetgum
يتم تقدير Sweetgum (Liquidambar styraciflua) من قبل أصحاب المنازل لأنه يظهر مظهرًا رائعًا ويوفر ظلًا ممتازًا. علاوة على ذلك ، فهي منخفضة الصيانة نسبيا وتتحمل التربة الرطبة بشكل جيد. لون الخريف على Sweetgum ممتاز أيضًا ، ويمكنه إعطاء ساحات غلاف المجلات الكلاسيكية. المشكلة ، رغم ذلك ، هي Gumballs التي تنتجها بعد نضوجها. الشكوى الرئيسية حول هذه gumballs هي أنها تخلق مشكلة فضلات كبيرة في مناطق الحديقة والفناء ، مما يخلق مخاطر الانزلاق. هذه gumballs صعبة ، مغطاة بالمسامير الخشبية ، ويمكن أن تؤدي إلى جروح ثقب قد تتطلب عناية طبية.
التوت
تتطلب أشجار التوت (Morus spp.) القليل من الجهد وتنمو بسرعة ، وتنتج أوراقًا خضراء داكنة لامعة تبدو جميلة في ساحات. غالبًا ما يزرع الناس هذه الأشجار لثمارهم. أنها تنتج طن من التوت الحلو الذي يتم تناوله طازجًا تمامًا كما هو الحال في مربى أو يخبزون في فطائر. ولكن هذه الفواكه نفسها يمكن أن تصبح أيضا مشكلة. أثناء انخفاض الفاكهة الثقيلة ، تسقط التوت وتفجر ، تاركًا البقع التي تتشبث وتتخذ العمل الحقيقي لتنظيفها. تجذب التوت عددًا لا بأس به من الطيور ، كما يمكن أن تجعل فضلات الطيور الناتجة الوضع أسوأ.
Ginkgo
يحب الناس أشجار Ginkgo (Ginkgo Biloba) بسبب أوراقها الفريدة التي تتناسب مع مروحة ، والتي تجلب قيمة الزينة إلى أي فناء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الأشجار خالية من الآفات والأمراض ، ويمكنها تحمل مجموعة من ظروف الموقع السيئة جيدًا. يبدو مثل النبات المثالي ، أليس كذلك؟ حسنًا ، حتى تبدأ النباتات في إنتاج بذور سمين ، وغالبًا ما تسمى الفاكهة بشكل فضفاض. تطلق هذه الفواكه رائحة كريهة جدًا تشبه الزبدة المتبادلة أو القيء أو الأسوأ. أيضا ، سقوط الفاكهة مفرط للغاية ، ويخلق فوضى زلقة. في بعض الأفراد ، يمكن أن تسبب الفاكهة تهيج الجلد.
تبكي الصفصاف
من خلال فروعها الخضراء الفاتحة التي تلمس الأرض تقريبًا ، من السهل التعرف على الصفصاف البكاء (Salix Babylonica) في المناظر الطبيعية. أنها تنمو بسرعة وتبدو جميلة لعدة سنوات. إذا قمت بزرعها على منحدر ، يمكن أن تساعد أيضًا في التحكم في تآكل التربة. ومع ذلك ، لا ينصح بمعظم الساحات. والسبب بسبب مشاكل القمامة والكسر. إن أوراقهم وفروعهم وزهورهم تسلط بسهولة شديدة ، مما يخلق فوضى ، وخشبها ضعيف ، مما قد يتسبب في كسر فروعهم في الرياح الشديدة أو العواصف.
جنوب ماجنوليا
جنوب ماجنوليا (ماجنوليا جرانديفورا) هي شجرة كبيرة وفخمة مع زهور كبيرة ، جميلة ، على شكل صحن ، ترمور في الربيع والصيف. عندما لا تكون مزهرة ، هناك أوراق خضراء داكنة داكنة داكنة ، موجودة لجلب الاهتمام على مدار السنة ومظهر خصب للمناظر الطبيعية. تكمن المشكلة في أن أوراقها تستمر في الانخفاض طوال العام ، وأن تكون عنديًا وكبيرًا ، وأنها تتحلل ببطء ، مما يخلق فوضى. Magnolias أيضا تسقط المخاريط البنية الغامضة التي تطلق البذور الحمراء الزاهية. من الصعب اختيار هذه البذور ، وهي تجذب الحيوانات ، مما قد يجعل فناءك أكثر فوضى.
Catalpa
غالبًا ما يتم زراعة Catalpa (Catalpa speciosa) كشجرة الظل بسبب مظلةها الواسعة وأوراقها الضخمة على شكل قلب. يمكن أن تتكيف هذه الأشجار بسهولة مع أنواع التربة المختلفة وتنتج أزهارًا جميلة ومبهجة تجذب مجموعة من الملقحات. ومع ذلك ، فإن أكبر صداع مع أشجار Catalpa يأتي مع أزهارها. إنهم يسقطون طنًا منهم في الربيع ، مما قد يخلق فوضى زلقة يصعب تنظيفها. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تنخفض أوراق هذه الشجرة في وقت متأخر من هذا الموسم وسحقها ، فإنها تعطي رائحة ليست ممتعة تمامًا.
الجوز الأسود
شجرة الجوز السوداء (Juglans Nigra) تحظى بتقدير كبير لخشبها. ومع ذلك ، فإن معظم مالكي المنازل يزرعونه لمظهره ، حيث يحتوي على جذع مستقيم ويمكن أن يصل إلى ارتفاعات رائعة تتراوح من 50 إلى 70 قدمًا. في بعض الأحيان ، يزرعه الناس لصواميله الصالحة للأكل أيضًا ، والتي لها نكهة غنية ومتميزة وغالبًا ما تستخدم للخبز. لكن هذه المكسرات تسقط بشدة في الخريف ، حتى مع نسائم خفيفة. هذه المكسرات صعبة ، وليس فقط فوضى ساحات ومروج ، ولكنها تجعل القص خطيرًا أيضًا. علاوة على ذلك ، يطلقون العفص ، والتي يمكن أن تلطخ كل شيء يلمسه.
Hackberry
Hackberry (Celtis Occidentalis) هو المفضل لدى العديد من أصحاب المنازل حيث يزداد بسرعة ، ويتمتع بالتسامح الجيد مع الجفاف ، وله شكل مظلة لطيف. تحتوي الشجرة على لحاء رمادي فاتح خشن ، و corky ، ومغطاة بالتلال الثآل ، مما يجعل الأمور مثيرة للاهتمام حتى في فصل الشتاء عندما تختفي أوراقها. واحدة من القضايا الرئيسية مع أشجار Hackberry هي حساسيةها للمنفق الآسيوي Hackberry Aphids. تترك هذه الآفات وراء العسل اللزج الذي يقطر على أي شيء تحت الشجرة. بعد فترة وجيزة ، يجذب Honeydew قالب الأسود الذي يمكن أن يجعل الفوضى أسوأ.
شجرة من السفن
لسنوات ، تم استخدام شجرة الشجرة (Ailanthus altissima) كشجرة زخرفية وشارع. يستغرق الأمر بسهولة ، ويتكيف مع الظروف الصعبة ، ويطلق النار بسرعة مثيرة للإعجاب. ما يجعلها تبرز ، على الرغم من ذلك ، هو مظهره – اللحاء السلس والأوراق العريضة والمظلة الواسعة المفتوحة التي تمنحها وجودها المورق. ومع ذلك ، فإن أوراقها لها رائحة كريهة. أيضا ، فإنه ينتج ثمار مجنحة معلقة في مجموعات كثيفة. عندما يسقطون ، يغطون الأرض في طبقة هشة تتجول تحت القدم. والأسوأ من ذلك ، أن البذور تنبت بسهولة ، وتغزو محيط الشجرة وزيادة الفوضى.
البقان
Pecan (Carya Illinoinensis) هي شجرة أخرى تم ثمارها لخشبها. لكن بخلاف ذلك ، يزرعها بعض الأشخاص أيضًا من أجل الصواميل الصالحة للأكل ، وارتفاعها ، ومظلةها الواسعة. إنه يعطي نظرة رائعة على المشهد الذي يزرع فيه ، ويمكنه تحمل مجموعة من ظروف التربة. البقان ، ومع ذلك ، إسقاط الكثير من المكسرات المغلقة في القشور الخضراء. هذه بعد ذلك تحلل أو تقسيم ، مما يخلق الحطام الذي يلبس المنطقة. أيضا ، فإنه يلقي الأغصان واللحاء والأوراق والزهور ، ويجذب المن ، التي تنتج العسل ، وخلق فوضى لزجة في الفناء الخاص بك.
نهر بيرش
مع شكله الرشيق واللحاء المذهل ، يعد نهر بيرش (Betula Nigra) اختيارًا شائعًا كزراعة زخرفية. يتسامح مع التربة الرطبة وحتى التي غمرتها الفيضانات ، بالإضافة إلى وجود مقاومة جيدة للآفات والحرارة. ومع ذلك ، فإن الشجرة تتساقط الأغصان والأوراق والفروع الصغيرة على مدار السنة. المشكلة أسوأ في نوبات الجفاف أو الطقس الريفي. بالإضافة إلى ذلك ، ينقلب اللحاء في شرائط البابري ، تاركًا القمامة في قاعدته. في بعض الأحيان ، يترك خلف البقايا اللزجة التي يمكن أن تتسبب في بقع على الجذع أو الصلابة القريبة ، مما يدمر خططك لتصميم الفناء المثالي.