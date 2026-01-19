الأشكال الملونة التي تحدد عام 2026، وفقًا لموقع Pinterest

توفر العديد من شركات الطلاء اتجاهات الألوان السنوية بناءً على أبحاث دقيقة تركز على المصممين ورواد الموضة. ومع ذلك، فهم ليسوا الوحيدين الذين يبتكرون لوحات سنوية. قفزت Pinterest أيضًا إلى السوق، حيث عرضت أفضل ظلالها بناءً على ما يبحث عنه الأشخاص في أغلب الأحيان على موقعها على الويب. بالنسبة لعام 2026، قامت Pinterest بتضمين خمسة ألوان في تشكيلتها: Cool Blue (Hex: #D7EFFF)، Jade (Hex: #AEB8A0)، Plum Noir (Hex: #351E28)، Wasabi (Hex: #E9F056)، وPersimmon (Hex: #FF5C34).
تم تصميم كل لون ليثير مزاجًا مختلفًا في منزلك، بدءًا من الغموض والبهجة إلى الأناقة والهدوء، وجميعها تشترك في موضوعات جريئة ومشرقة. قد لا يختفي المحايدون أبدًا، لكن الطلب المتزايد على الاختيارات الجريئة يظهر أن الناس حريصون على شيء يمكن أن يضيف إحساسًا بالشخصية إلى حياتهم، وهذه الخيارات الخمسة تحقق نتائجها.
في الواقع، العديد من ألوان الطلاء العصرية التي ستهيمن على الجدران في عام 2026 تبتعد عن الألوان المحايدة، وتركز بدلاً من ذلك على الألوان المزاجية أو الهادئة. قال Xanthe Wells، نائب الرئيس الإبداعي العالمي في Pinterest: “لفترة طويلة، كان الخيار الأكثر أمانًا هو إبقاء الأمور هادئة وحيادية”. “Pinterest Palette هي دعوة… للعب والتجربة والسماح لعالمك بأن يعكس الحياة التي تريد أن تعيشها بالفعل.”
يمكن استخدام لوحة Pinterest بعدة طرق داخل منزلك
تأتي لوحة Pinterest Palette من بحثها عن المستخدمين، بما في ذلك أنظمة الألوان التي تم البحث عنها وحفظها أكثر من غيرها. إنه يغطي مجموعة واسعة من الحالات المزاجية، من الجرأة والمغامرة إلى الاسترخاء والهدوء – لذا إذا كنت تتطلع إلى إضافة بعض الألوان إلى منزلك، فمن المؤكد أنك ستجد شيئًا يناسبك. في الواقع، الألوان ليست الشيء الوحيد الذي يبحث فيه هذا الموقع. كما يدرس أيضًا الاتجاهات المتعلقة بالديكور، مثل إكسسوارات الديكور القديمة التي تقول Pinterest إنها ستشهد نهضة في عام 2026.
تم اختيار كل لون من المواضيع الشائعة، على الرغم من أنها لا تركز بالضرورة على المنازل والدهانات. لم يتم اختيار هذه الألوان على وجه التحديد بسبب بحث الأشخاص عن أنظمة ألوان منزلية، لكن لا يزال بإمكانهم إنشاء ألوان ممتازة لدمجها في منزلك. في حين أن هناك بعض الاتجاهات المنزلية التي يجب تجنب الوقوع فيها في عام 2026، فمن المؤكد أن هذه الألوان ستكون شيئًا لن تندم عليه (طالما أنك تستخدمها بشكل صحيح).