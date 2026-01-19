الأشكال الملونة التي تحدد عام 2026، وفقًا لموقع Pinterest

توفر العديد من شركات الطلاء اتجاهات الألوان السنوية بناءً على أبحاث دقيقة تركز على المصممين ورواد الموضة. ومع ذلك، فهم ليسوا الوحيدين الذين يبتكرون لوحات سنوية. قفزت Pinterest أيضًا إلى السوق، حيث عرضت أفضل ظلالها بناءً على ما يبحث عنه الأشخاص في أغلب الأحيان على موقعها على الويب. بالنسبة لعام 2026، قامت Pinterest بتضمين خمسة ألوان في تشكيلتها: Cool Blue (Hex: #D7EFFF)، Jade (Hex: #AEB8A0)، Plum Noir (Hex: #351E28)، Wasabi (Hex: #E9F056)، وPersimmon (Hex: #FF5C34).

تم تصميم كل لون ليثير مزاجًا مختلفًا في منزلك، بدءًا من الغموض والبهجة إلى الأناقة والهدوء، وجميعها تشترك في موضوعات جريئة ومشرقة. قد لا يختفي المحايدون أبدًا، لكن الطلب المتزايد على الاختيارات الجريئة يظهر أن الناس حريصون على شيء يمكن أن يضيف إحساسًا بالشخصية إلى حياتهم، وهذه الخيارات الخمسة تحقق نتائجها.

في الواقع، العديد من ألوان الطلاء العصرية التي ستهيمن على الجدران في عام 2026 تبتعد عن الألوان المحايدة، وتركز بدلاً من ذلك على الألوان المزاجية أو الهادئة. قال Xanthe Wells، نائب الرئيس الإبداعي العالمي في Pinterest: “لفترة طويلة، كان الخيار الأكثر أمانًا هو إبقاء الأمور هادئة وحيادية”. “Pinterest Palette هي دعوة… للعب والتجربة والسماح لعالمك بأن يعكس الحياة التي تريد أن تعيشها بالفعل.”