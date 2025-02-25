الأشياء التي خرجت عن ماثيو بيري بعد وفاته

ناقش ماثيو بيري التفاصيل المأساوية لحياته ، مثل إدمان الكحول وإدمان الأفيون ، في مذكراته 2022 ، “الأصدقاء ، العشاق ، والشيء الرهيب الكبير”. لقد سعى إلى الرصانة طوال مرحلة البلوغ ، ومحاولة برامج إعادة التأهيل التقليدية والتسجيل في برنامج كيتامين علاجي. بمجرد أن يكون الدواء في الشوارع ، يمكن أن يكون الكيتامين علاجًا فعالًا لمشاكل الصحة العقلية ، وبدأ بيري في أخذها في بيئة طبية خاضعة للرقابة ، وتتلقى باستمرار جرعات صغيرة يديرها الطبيب.

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وفقًا لفيلم Peacock الوثائقي ، “ماثيو بيري: مأساة هوليوود” ، أصبح بيري مدمنًا على الدواء الذي اعتقد أنه سيساعده على كسر إدمانه للمواد الأخرى. في حالة غريبة ، تنبأ بوفاته ، كان بيري ، وهو باتمان سوبر فان ، ينشر رسائل إلى X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، يناقش كيف كان في منزله جاكوزي يطل على هوليوود ، وأراد أن يطلق عليه “ماتمان”. ” في هذه اللحظات ، كان بيري في حالة سكر على الكيتامين الذي حصل عليه من مصادر تتجاوز مصدره السريري المعتاد.

في 28 أكتوبر 2023 ، بدأ بيري اليوم بحقن من الكيتامين الذي قدمه مساعده ، كينيث إيواماسا ، الذي لعب بلعب المخلل ، وتلقي تسديدة أخرى من الدواء في وقت مبكر بعد الظهر ، وبعد 45 دقيقة ، وطالب ثلثًا ، آخر لاردة. جرعة. غادر إيواماسا بيري ، الذي ذهب بعد ذلك إلى جاكوزي. عندما عاد المساعد بعد ساعات قليلة ، اكتشف بيري لا يستجيب في جاكوزي ، وأعلنت السلطات ميتًا عند وصوله.

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