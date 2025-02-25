الأشياء التي خرجت عن ماثيو بيري بعد وفاته

في حين أن ماثيو بيري كان لديه أب مشهور وعمل بثبات عبر أفلام شبكات التلفزيون وأفلام هوليوود طوال الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، إلا أنه أصبح نجمًا فقط من خلال دور يرتبط به دائمًا. من عام 1994 إلى عام 2004 ، قام بتصوير تشاندلر بينغ المحبوب ، الذي ينقذ نفسه بنفسه ، على المسرحية الهزلية الضخمة المحددة للعصر “أصدقاء”. تلقى بيري الأكثر سهلة ، وأكثرها ذكاءً ، مع شخصية لم تتم إزالتها من ميله الطبيعي ، ترشيح إيمي عن عمله مثل تشاندلر ، مما جعله جزءًا دائم من شركة التلفزيون ، ويستمر في دور البطولة في العروض مثل “الجناح الغربي” ، “السيد صن شاين” ، و “استمر”.
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في 28 أكتوبر 2023 ، توفي بيري في منزله في لوس أنجلوس. كان الممثل يبلغ من العمر 54 عامًا ، وأظهرت إحدى التفاصيل الحزينة الموجودة في تقرير تشريح الجثة بيري أن الأدوية كانت عاملاً ، مما أدى إلى تحقيق شامل. كما هو مفصل في الفيلم الوثائقي 2025 Peacock “ماثيو بيري: مأساة هوليوود” ، إليك كل ما تم اكتشافه عن بيري ، وخاصة قضايا إدمانه وتعاطي المخدرات ، في أعقاب وفاة الممثل المفاجئ.
أصبح ماثيو بيري مدمنًا على الكيتامين في الأشهر الأخيرة من حياته
ناقش ماثيو بيري التفاصيل المأساوية لحياته ، مثل إدمان الكحول وإدمان الأفيون ، في مذكراته 2022 ، “الأصدقاء ، العشاق ، والشيء الرهيب الكبير”. لقد سعى إلى الرصانة طوال مرحلة البلوغ ، ومحاولة برامج إعادة التأهيل التقليدية والتسجيل في برنامج كيتامين علاجي. بمجرد أن يكون الدواء في الشوارع ، يمكن أن يكون الكيتامين علاجًا فعالًا لمشاكل الصحة العقلية ، وبدأ بيري في أخذها في بيئة طبية خاضعة للرقابة ، وتتلقى باستمرار جرعات صغيرة يديرها الطبيب.
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وفقًا لفيلم Peacock الوثائقي ، “ماثيو بيري: مأساة هوليوود” ، أصبح بيري مدمنًا على الدواء الذي اعتقد أنه سيساعده على كسر إدمانه للمواد الأخرى. في حالة غريبة ، تنبأ بوفاته ، كان بيري ، وهو باتمان سوبر فان ، ينشر رسائل إلى X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، يناقش كيف كان في منزله جاكوزي يطل على هوليوود ، وأراد أن يطلق عليه “ماتمان”. ” في هذه اللحظات ، كان بيري في حالة سكر على الكيتامين الذي حصل عليه من مصادر تتجاوز مصدره السريري المعتاد.
في 28 أكتوبر 2023 ، بدأ بيري اليوم بحقن من الكيتامين الذي قدمه مساعده ، كينيث إيواماسا ، الذي لعب بلعب المخلل ، وتلقي تسديدة أخرى من الدواء في وقت مبكر بعد الظهر ، وبعد 45 دقيقة ، وطالب ثلثًا ، آخر لاردة. جرعة. غادر إيواماسا بيري ، الذي ذهب بعد ذلك إلى جاكوزي. عندما عاد المساعد بعد ساعات قليلة ، اكتشف بيري لا يستجيب في جاكوزي ، وأعلنت السلطات ميتًا عند وصوله.
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زُعم أنه استغله الأطباء وتجار المخدرات
في ديسمبر 2023 ، أصدر مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس تشريح الجثة فيما يتعلق بـ Matthew Perry. وأشار إلى وجود وفاة ناتجة عن تسمم الكيتامين الحاد ، حيث كان مقدار الدواء في نظامه أعلى بكثير مما تلقاه من جلسته السريرية قبل أكثر من أسبوع. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الجسم يعالج الكيتامين في غضون ساعات ، فقد أظهر أن بيري قد أخذها قبل وفاته مباشرة وأنه يجب أن يكون قد اكتسبه من مصدر مظلل أو غير قانوني.
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شاركت العديد من الإدارات في تحقيق بقيادة مكتب المدعي العام الأمريكي ، وتم الإعلان عن النتائج في 15 أغسطس 2024 ، عن طريق لوائح الاتهام من خمسة أفراد. روى الإيداع ، كما روى في “ماثيو بيري: مأساة هوليوود” ، قصة كيف وصل بيري إلى جرعة زائدة على الكيتامين. اعترف كينيث إيواماسا ، مساعد بيري الشخصي ، بحقن الممثل بثلاث طلقات من المخدرات في اليوم الذي مات فيه. أدى طلب بيري على الكيتامين إلى ما يمكن أن يحصل عليه من الطبيب إلى الحصول على إيواماسا من الدكتور سلفادور بلاسينسيا ، الذي اشترى من الدكتور مارك شافيز. وفقًا لـ ABC News ، قاموا في نهاية المطاف ببيع بيري حوالي 20 قارورة – والتي كلفتهم حوالي 250 دولارًا – لأكثر من 55000 دولار. شهد الدكتور بلاسينسيا ، الذي كان يدير الدواء لبيري في الجزء الخلفي من السيارة ، الجرعة الزائدة تقريبًا ، لذلك علم إيواماسا كيفية أداء الحقن. الموزعين المهمون للأطباء: مدير فيلم B-Movie Erik Fleming و Jasveen Sangha ، وهو مورد للمخدرات في شمال هوليوود المعروف في الأوساط الجنائية باسم “ملكة الكيتامين”.
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موت ماثيو بيري إعادة صياغة الطريقة التي يتم بها تنظيم حالات المخدرات
بعد تحقيق استمر لمدة أشهر من قبل مختلف الولايات القضائية المحلية والولائية والاتحادية حول كيفية استحسان ماثيو بيري وتلقى مبالغ كبيرة من الكيتامين التي تسببت في وفاته ، أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس لوائح اتهام تدعو إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص مسؤولين. وقال المحامي الأمريكي مارتن استرادا في مؤتمر صحفي (عبر أخبار ABC): “استفاد هؤلاء المدعى عليهم من قضايا إدمان السيد بيري لإثراء أنفسهم”. “لقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه كان يخاطر بخطر كبير على السيد بيري ، لكنهم فعلوا ذلك على أي حال.”
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إن النسب بشكل قانوني من المسؤولية والذنب عن وفاة بيري لأولئك الذين قدموا المخدرات هو جزء من استراتيجية الادعاء المتغيرة والتحول الثقافي في كيفية إدراك الإدمان ومعالجته. وقال استرادا في “ماثيو بيري: مأساة هوليوود” في الماضي ، اعتدنا أن نسمي هذه الأشياء وفاة جرعة زائدة ونفعل المزيد من اللوم على الضحية. لم نعد نفعل ذلك بعد الآن “. “نلوم تجار المخدرات ، وبائعي المخدرات ، على الاستفادة من قضايا الإدمان التي تسبب الوفاة أو الإصابة الخطيرة ، ولهذا السبب نجلب هذه الحالات”.
حاول مساعدة الآخرين الذين يعانون من قضايا الإدمان
في الفيلم الوثائقي 2025 Peacock ، “ماثيو بيري: مأساة هوليوود” ، كشف مورغان فيرتشايلد ، الذي لعب دور والدة شخصية بيري على “الأصدقاء” ، أن بيري تواصل بشكل متكرر مع الآخرين الذين يعانون من نفس قضايا تعاطي المخدرات التي تحملها. كشف هانك أزاريا ، صديق بيري المقرب و “الأصدقاء” ، أن الممثل كان مفيدًا للغاية في مساعدته في العثور على الرصانة. “في الليلة التي ذهبت فيها إلى AA ، أحضرني ماثيو” ، قالت أزاريا في مقطع فيديو Instagram. “يجب أن أخبره هذا ، كشخص رصين ، كان يهتم ويعطي وحكيمًا ، وساعدني تمامًا في الحصول على رصين. وأتمنى حقًا أن يجد في نفسه أن يبقى مع الحياة الرصينة أكثر باستمرار.”
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بعد وفاة الممثل مباشرة في عام 2023 ، تم إطلاق مؤسسة ماثيو بيري للولايات المتحدة. في الذكرى السنوية الأولى لوفاة بيري في عام 2024 ، أعلنت عائلة الممثل عن إنشاء مؤسسة ماثيو بيري في كندا. تهدف كلتا المنظمتين إلى توفير تمويل بحثي في أسباب وعلاجات الإدمان مع المساعدة أيضًا في دعم الأفراد الذين يبحثون عن الرصانة الذين لديهم رعاية ما بعد التأهيل. كانت مثل هذه البرامج هدفًا معلنًا لبيري في سنواته الأخيرة. “لقد جعله محورًا كبيرًا في حياته لمساعدة الآخرين ، لتشجيع الآخرين على القول ،” أحتاج إلى مساعدة “، قالت أخت بيري ، كيتلين موريسون ، لـ NBC’s” اليوم “. “حاول أن يجعل الناس يرون أن هذا كان شيئًا شجاعًا.”
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