الأصول الفاسدة لسندريلا ديزني

كانت لدى شركة ديزني عادة منذ 80 عامًا أو نحو ذلك في تحويل العديد من القصص الخيالية التقليدية والفولكلور الإقليمي إلى أفلام رسوم متحركة تطبع الأموال. “علاء الدين” مأخوذ من المجموعة القديمة للحكايات الشعبية العربية “ألف ليلة وليلة”، و”الحورية الصغيرة” مأخوذة من قصة قصيرة لهانز كريستيان أندرسن عام 1836، و”موانا” مستوحاة على نطاق واسع من التقاليد البولينيزية والثقافة المحيطية، وما إلى ذلك. بالطبع، تتلقى المواد المصدرية من ديزني واجهة عرض نموذجية لموضوعات غير مرفوضة مثل العثور على الذات، والتمسك بأحلام المرء، واكتشاف الحب الحقيقي، وكل ذلك. وفي جميع الأحوال، يقوم الاستوديو بتعديل المحتوى لجعله أكثر أو أقل ملاءمة للعمر. بعد كل شيء، بعض أفلامها مبنية على بعض القصص المظلمة بشكل خطير.

إعلان

هذا هو الحال مع فيلم “سندريلا” الذي صدر في الخمسينيات، وهو أحد أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية من إنتاج شركة ديزني، والذي يعرض جميع جوانب القصة التي نعرفها جيدًا: الشابة التي تعرضت لسوء المعاملة، وزوجة الأب الشريرة، والعرابة الجنية، وعربة اليقطين، والأمير، والزجاج. شبشب، وما إلى ذلك. مثل الأعمال الأخرى المقتبسة من ديزني، فإن نسخته قد طغت على النسخة الأصلية. لكن، بطبيعة الحال، لم تكن حكايات سندريلا السابقة جميلة جدًا وبيبيدي-بوبيدي-بوو-ي.

على الأقل، لم تكن نسخة Brothers Grimm القاتمة لطيفة جدًا وbibbidi-bobbidi-boo-y. قام الزوجان بكتابة القصص وإعادة كتابتها إلى حكايات تحذيرية تتمحور حول الأطفال والتي غالبًا ما تضمنت عناصر وحشية مثل هانسيل وجريتيل الذين يدفعون ساحرة إلى الفرن. دروس أخلاقية، في الواقع. ولكن قبل أن نصل إلى هذا الإصدار – المسمى “Aschenputtel” وتم إصداره في عام 1812 – لدينا نسخة من القرن الثالث قبل الميلاد من إيطاليا، وترحيلات من الصين في القرن التاسع الميلادي، والكثير من حسابات أوروبا الغربية في القرن السابع عشر، والمزيد. لم يتم تصنيف أي منهم على أنه G، ومن المؤكد أن أحدهم ملطخ بالدماء.

إعلان