الأصول الفاسدة لسندريلا ديزني

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كانت لدى شركة ديزني عادة منذ 80 عامًا أو نحو ذلك في تحويل العديد من القصص الخيالية التقليدية والفولكلور الإقليمي إلى أفلام رسوم متحركة تطبع الأموال. “علاء الدين” مأخوذ من المجموعة القديمة للحكايات الشعبية العربية “ألف ليلة وليلة”، و”الحورية الصغيرة” مأخوذة من قصة قصيرة لهانز كريستيان أندرسن عام 1836، و”موانا” مستوحاة على نطاق واسع من التقاليد البولينيزية والثقافة المحيطية، وما إلى ذلك. بالطبع، تتلقى المواد المصدرية من ديزني واجهة عرض نموذجية لموضوعات غير مرفوضة مثل العثور على الذات، والتمسك بأحلام المرء، واكتشاف الحب الحقيقي، وكل ذلك. وفي جميع الأحوال، يقوم الاستوديو بتعديل المحتوى لجعله أكثر أو أقل ملاءمة للعمر. بعد كل شيء، بعض أفلامها مبنية على بعض القصص المظلمة بشكل خطير.
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هذا هو الحال مع فيلم “سندريلا” الذي صدر في الخمسينيات، وهو أحد أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية من إنتاج شركة ديزني، والذي يعرض جميع جوانب القصة التي نعرفها جيدًا: الشابة التي تعرضت لسوء المعاملة، وزوجة الأب الشريرة، والعرابة الجنية، وعربة اليقطين، والأمير، والزجاج. شبشب، وما إلى ذلك. مثل الأعمال الأخرى المقتبسة من ديزني، فإن نسخته قد طغت على النسخة الأصلية. لكن، بطبيعة الحال، لم تكن حكايات سندريلا السابقة جميلة جدًا وبيبيدي-بوبيدي-بوو-ي.
على الأقل، لم تكن نسخة Brothers Grimm القاتمة لطيفة جدًا وbibbidi-bobbidi-boo-y. قام الزوجان بكتابة القصص وإعادة كتابتها إلى حكايات تحذيرية تتمحور حول الأطفال والتي غالبًا ما تضمنت عناصر وحشية مثل هانسيل وجريتيل الذين يدفعون ساحرة إلى الفرن. دروس أخلاقية، في الواقع. ولكن قبل أن نصل إلى هذا الإصدار – المسمى “Aschenputtel” وتم إصداره في عام 1812 – لدينا نسخة من القرن الثالث قبل الميلاد من إيطاليا، وترحيلات من الصين في القرن التاسع الميلادي، والكثير من حسابات أوروبا الغربية في القرن السابع عشر، والمزيد. لم يتم تصنيف أي منهم على أنه G، ومن المؤكد أن أحدهم ملطخ بالدماء.
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النسخة الرومانية من الحكاية
من الآمن أن نقول إن الرواية الرومانية عن رودوبيس المحظية المصرية تقع ضمن مجموعة القصص الشبيهة بسندريلا. لديها نفس النقاط الأساسية مثل التكرارات اللاحقة. ومع ذلك، فقد خاض بعض المؤرخين عميقًا في الحشائش التاريخية للإشارة إلى أن هذه النسخة الرومانية لم تكن بمثابة مصدر إلهام مباشر لروايات لاحقة مثل تلك التي كتبها الأخوان جريم. لا بأس إذا كان هذا صحيحًا، لأن هذا ليس هدف هذه المقالة. قد يكون من المثير للاهتمام في الواقع أن تكون هناك تكرارات منفصلة ومتعددة الثقافات لنفس الحكاية. كما لو أن فكرة دخول فتاة من الطبقة الدنيا إلى الطبقة الأرستقراطية عبر عنصر شخصي وجمال طبيعي هي نموذج أصلي مشترك. وعلى الرغم من أن هذه الإصدارات الأقدم من عصر ما قبل ديزني قد تكون مؤهلة لتكون قصصًا صغيرة جذابة، إلا أن أيًا منها ليس المقصود منها ترفيه الأطفال.
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تمت كتابة حكاية رودوبيس كجزء من مجموعة “القراءة الخفيفة” لرومان القرن الثالث الميلادي، وكانت تعتبر بالفعل غزلًا صغيرًا ساحرًا، كما تقول مكتبة لوب الكلاسيكية. من كتاب كلوديوس إيليانوس “تاريخ متنوع”. تدور أحداث الرواية المكونة من فقرة واحدة في مصر القديمة، وتُرجمت لأول مرة إلى اللغة الإنجليزية في عام 1666. في القصة، اختطف نسر أحد أحذية رودوبيس أثناء الاستحمام ونقله إلى ممفيس. هناك، تم إسقاطها في حضن فرعون القرن السابع قبل الميلاد بسماتيك (أحيانًا يُكتب بسماتيك). يرسل أتباعه في جميع أنحاء مصر للعثور على صاحبة الحذاء، ويتم إحضار رودوبيس إليه، ويتعجب من جمالها، ويتزوجان.
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يأخذ الصينيون القصة
لا تحتاج قصة سندريلا إلى أن تحتوي على كل عنصر من عناصر قصة ديزني المألوفة أو أي عنصر آخر حتى تتأهل لتكون واحدة. ولكن في حالة “يي شيان”، كتبها المؤلف الصيني في عصر تانغ دوان تشينغشي في عام 860 م، تظهر الكثير من العناصر التي يمكن التعرف عليها. فتاة مات والدها، وزوجة أب لئيمة، وحامية سحرية، وحفلة تظهر فيها الشخصية الرئيسية بفستان جميل، والحذاء المفقود بالكامل والزواج أصبح ملكًا. هناك أيضًا حارس الأسماك الروحي الذي يتعرض للطعن والأكل، وزيارة روح الأسلاف، وطقوس سحرية لدفن العظام، والمزيد. إنها ليست فظيعة أو أي شيء من هذا القبيل، ويمكن بالتأكيد أن تكون قصة للأطفال. ولكن كما كان من قبل، لم يكن هذا هو القصد.
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مثل الإصدارات الأخرى من الحكاية، تم تصوير يي شيان على أنها أكثر جمالاً وذكاءً من أخواتها غير الشقيقات. في ما أصبح قصة عن حصول الأشخاص المستحقين على مستحقاتهم، ترسل روح والدة Ye Xian حارس الأسماك المذكور أعلاه لإرشادها. وذلك عندما تقتل زوجة الأب القمعية السمكة، وتحولها إلى عشاء، ويحصل Ye Xian على زيارة من روح أسلاف تشبه عرابة ديزني الخيالية. يساعدها الكائن في إجراء طقوس سحرية باستخدام عظام السمكة لاستحضار قوة روح تحقيق الرغبات. من هنا، تتمنى طريقها إلى ارتداء فستان جميل ونعال ذهبية في مهرجان رأس السنة الجديدة، لكنها تهرب في النهاية عندما تعرف عليها عائلة زوجها، تاركة نعالها وراءها. تشق الأحذية طريقها إلى الملك، وتتبعها يي شيان، ويتزوجها الملك.
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“سينرينتولا” الإيطالية و”سيندريلون” الفرنسية
على الرغم من أننا لم نصل بعد إلى النسخة المروعة والمروعة والجريمية من سندريلا، بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى إيطاليا في القرن السابع عشر، فإننا نسير على الطريق الصحيح. تقول مكتبة أبيلين بولاية تكساس العامة إن الباحثين قد حددوا ما لا يقل عن 345 نوعًا مختلفًا من سندريلا في جميع أنحاء أوروبا، تحتوي جميعها على قريبتها الشريرة، وحفل سحري، ومكون مهم من ديزني: حد زمني للسحر. لكنه كذلك قصتان من حكايات سندريلا على وجه الخصوص تتفوقان على البقية من حيث التأثير.
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الأول يأتي من المؤلف الإيطالي جيامباتيستا باسيلي في مجموعته القصصية التي صدرت عام 1634 بعنوان “Lo cunto de li cunti” (“قصة القصص”). في هذا الإصدار، تحولها زوجة أبي فتاة تدعى زيزولا إلى خادمة ترتدي قطعة قماش وتطلق عليها لقب “سينرينتولا” (المعروفة أيضًا باسم “كات سندريلا” لأنها ماكرة جدًا). ولكن في هذا التكرار (التطور الوارد)، تبدأ زوجة الأب اللئيمة كمربية زيزولا وتقنع الطفلة بقتل زوجة أبيها الأولى. تتزوج المعلمة من والد زيزولا ويصبح ولي أمرها الجديد، لكنها لئيمة مثل الأولى. لكن لا داعي للقلق، فالملك يتزوج سندريلا في هذه القصة أيضًا.
وبعد ثلاث سنوات قليلة، في عام 1637، نشر المؤلف الفرنسي تشارلز بيرولت كتابه المحبوب “حكايات الأم غوس الخيالية”، والذي يحتوي على نسخة سندريلا التي نعرفها جميعا. تقدم هذه القصة عناصر محددة للغاية مثل العرابة الخيالية، والقرعة التي تحولت إلى عربة، والفئران التي تتحول إلى خيول، وقطعة النعال الزجاجية بأكملها. ربما لم يكن بيرولت على علم بذلك، لكنه قام بتجسيد شخصية سندريلا في فيلم ديزني قبل أكثر من 300 عام من قيام ديزني بذلك في عام 1950.
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الاخوة الترا جريمدارك
الآن نأتي إلى قصة سندريلا التي تبرز مدى عنفها الغريب. ليس في كل مكان، يا ذهني، ولكن نحو النهاية. نحن نتحدث عن “Aschenputtel” من تأليف جاكوب وفيلهلم جريم، اللذين اعتمدا على “سندريلا” لتشارلز بيرولت وجيامباتيستا باسيل لصنع نسختهما الخاصة من Grindhouse Lite في عام 1812.
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تختلف قصة “Aschenputtel” كثيرًا عن قصص Perrault وBasile من حيث السرد والنبرة، وتبدو أقل تعقيدًا بكثير. حتى حكايات Ye Xian وRhodopis أقرب إلى نسخة ديزني المألوفة. في “Aschenputtel”، تنعي سندريلا والدتها المتوفاة بشدة لدرجة أن دموعها تنبت شجرة من التربة. وفي الوقت نفسه، يستجيب الحمام الأبيض لرغباتها عندما تصلي عند الشجرة. من المحتمل أن يكون هذا مرجعًا للروح القدس، حيث أن الأخوة جريم نشأوا على اللوثريين الصارمين. في وقت لاحق، يقيم الملك مهرجانًا، وتنتج الطيور الملابس والنعال لسندريلا، وتحضر الحدث، وتلفت انتباه الأمير، ثم نصل إلى مشهد تجربة النعال المروع.
من أجل جعل أقدام بناتها مناسبة لنعال سندريلا، تأمر زوجة الأب الشريرة إحداهن بقطع إصبع قدمها والآخر قطعة من كعبها. الأمير لا يشتريه، سندريلا تحاول ارتداء النعال، وفويلا: يتزوجان. ثم نصادف خاتمة صغيرة في النهاية تقول إن الحمام نقر عيون الأخوات في حفل الزفاف. وتنتهي القصة: “فلقد عوقبوا بسبب شرهم وكذبهم بالعمى ما داموا على قيد الحياة”.
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ديزني تأخذ على الحكاية
بعد نجاح فيلم “سنو وايت والأقزام السبعة” عام 1937، قررت ديزني إنتاج أفلام الرسوم المتحركة الطويلة واحدًا تلو الآخر. كل هذه الأفلام أصبحت كلاسيكية في شريعة الاستوديو: بينوكيو (1940)، فانتازيا (1940)، دامبو (1941)، وبامبي (1942). بعد ذلك، أخذت ديزني استراحة من الميزات الكبيرة بسبب المشاكل الاقتصادية في الحرب العالمية الثانية. وبحلول نهاية الأربعينيات، كانت الشركة جاهزة لميزاتها الكبيرة التالية. ولهذا السبب، لجأت إلى بئر جريم الذي استغلته للحصول على “بياض الثلج والأقزام السبعة” (أو “بياض الثلج الصغيرة”، كما أطلق عليها الأخوان).
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ولكن كما نعلم جميعًا، لم تتضمن ديزني أي أخوات غير شقيقات يشوهن أنفسهن أو يعمى الطيور في نسخته. كما ذكرنا سابقًا، فإن فيلم “سندريلا” من إنتاج شركة ديزني عام 1950 يشبه إلى حد كبير فيلم تشارلز بيرولت عام 1637 في “حكايات مازر جوز”. كما تضمنت أيضًا أرقامًا موسيقية تبدو وكأنها ملخصات لروح الرسوم المتحركة الكاملة لشركة ديزني، على سبيل المثال، “الحلم هو أمنية يحققها قلبك”. اختار الاستوديو “سندريلا” بسبب تشابهها مع “سنو وايت”: بطلة شابة تتعرض لسوء المعاملة، وأم حاكمة قمعية، ورفاق صغار مضحكين (الفئران والأقزام)، وأمير ينقذهم، وما إلى ذلك. زائد، أعطت “سندريلا” للجمهور نهاية سعيدة وزواجًا سعيدًا. كل شيء يقع في مكانه الصحيح بالنسبة للأشخاص الطيبين والنبلاء، وزوجة الأب والأخوات اللئيمات يتم التلويح باليد والنسيان نوعًا ما. نحن لسنا متأكدين من أن الأخوة جريم سيوافقون على عدم وجود عقاب إلهي، ولكن على الأقل سيحبه الأطفال.
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