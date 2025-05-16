الأصول غير المتوقعة للأسنان البشرية: من مقاييس الجلد إلى العظام

بالكاد تعطيهم أي تفكير ، ولكن على مدار اليوم ، تلعب أسنانك أدوارًا حاسمة في حياتك. إن تمكينك من إعطاء الكلمات بشكل صحيح ، ومضغ الطعام لتحسين الهضم ، وتحية البشر الآخرين دون الحاجة إلى نطق صوت واحد ، والأسنان أبطال مجهولين ، في أكثر الأحيان ، تتلقى فقط الإعجاب والرعاية أمام مرآة الحمام ، وبعد الوجبات ، وقبل النوم. (إليك بعض الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند تنظيف أسنانهم بالفرشاة.
ولكن هل فكرت يومًا في كيفية تطوير البشر للأسنان في المقام الأول؟ كما هو موضح في مقال عام 2009 في مجلة Anatomy ، تشير الدلائل إلى أن البشر والقوارض يشتركون في سلف الثدييات المشترك الذي يمتلك مجموعة من الأسنان مثل chompers الرجل الحديث. لكن من أين جاءت هذه الأدوات الصعبة ولكن الصغيرة ، وكيف انتهى بها المطاف في الفم؟ كما اتضح ، كان هذا السؤال منذ فترة طويلة نقطة خلاف بين العلماء ، والنظريتين السائدتين حول أصل الأسنان ، من الغريب أن تكون الأضداد المباشرة.
نظريتان للأسنان
يقول بعض الخبراء أن المقاييس على الجلد تطورت ببطء إلى أسنان على مدار فترة ما قبل التاريخ (خارج في الخارج) ، بينما يعتقد آخرون أن الأسنان نمت لأول مرة داخل الجسم ، مع عدم وجود اتصال بالسمات الخارجية لسلالاتنا (من الداخل إلى الخارج).
يلقي ورقة 2003 المنشورة في Evolution & Development المزيد من الضوء على نظرية الداخل إلى الخارج. قاد تحليل الأدلة الأحفورية الخبراء إلى النظرية أن الأسنان قد تكون قد تطورت لأول مرة من واحدة من الطبقات الجنينية الثلاث (الأديم الباطن) ، وهي ظاهرة حدثت بشكل مستقل عن تطور الفك. لقد اقترح مؤيدو هذه النظرية أن الأسنان نمت في الأصل في البلعوم في الفقاريات التي لم يكن لها فكي ، وأنها بمرور الوقت ، انتقلوا إلى داخل الفم.
على الطرف المقابل من النقاش ، يوجد المخيم الخارجي ، الذي قام أيضًا بتحليل بيانات ما قبل التاريخ ولكنه توصل إلى نتيجة مختلفة. لقد قيل أن المقاييس التي تشبه الدروع من الأسماك الأحفورية-نعم ، أغطية كانت خارج الجسم كثيرًا-قد تكون في النهاية “هاجر إلى تجويف الفم” ، كما ذكر في دراسة أجريت عام 2009 في المجلة الدولية للعلوم البيولوجية.
كيف قد تساعدنا الأسماك القديمة على فهم أصول الأسنان المحتملة
تتضمن اثنتان من أحدث الدراسات التي تدعم نظرية “الخارجية” اختبارات متعمقة لبعض الأسماك الغريبة إلى حد ما.
فحص مؤلفو دراسة أجريت عام 2015 في رسائل البيولوجيا أحافير روموندينا ، وهي أسماك متقشر منقرضة يعود تاريخها إلى أكثر من 400 مليون عام ، وقررت أنها كانت أول مظهر معروف للأسنان في السجل الأحفوري. باستخدام الأشعة السينية وتقنيات نمذجة الكمبيوتر ، تمكن الباحثون من تشكيل نظرية حول كيفية تطور الأسنان في هذا السباح المدرع في عصر ديفوني ، مع الاعتراف بإمكانية تطوير الأسنان من أجل أن تصبح صيادًا أكثر فاعلية ، فريسة بالقرب من سطح الماء.
وفي الوقت نفسه ، في دراسة أجريت عام 2022 في مجلة التشريح ، ركز الباحثون على Ischyrhiza Mira ، وهو سلف منشار عاش خلال نفس الديناصورات الأخيرة في العالم. لقد ارتفعت ميزات Sawtooth-esque المماثلة مثل تلك الموجودة على الخافط المطدودة من السمك المنشور الحديث (المعروف أيضًا باسم الأسنان Rostral) ، والتي لا تستخدم فقط لجمع الطعام ولكن أيضًا لتجنب التهديدات المحتملة. على الرغم من أن هذه الميزات الحادة ليست مثل الأسنان الفعلية ، إلا أنها تمتلك خصائص تربط العلماء على صلةهم المفاجئة.
كيف أصبحت مقاييس الجلد عظامًا: تفسير محتمل
لم ينطلق مؤلفو دراسة 2022 في البداية للتحقيق في أصول الأسنان ، لكن ما وجدوه تركهم بلا خيار سوى اللدغة.
بعد النظر إلى الأسنان المنقولة في Ischyrhiza من خلال المجهر الإلكتروني ، أدركوا أن بنيتها البلورية الداخلية تشبه أسنان أسماك القرش بشكل أوثق. كان هذا مختلفًا عن ما توقع العلماء أن يراهوا ، والذي كان تشابهًا أوثق مع الأسنان الجلدية (المقاييس) التي قد يلاحظها المرء بعد الركض عبر جسم الشبيهة بالخلفية ، أو سمك القرش ، أو السمكة المنشورة.
من الطريقة التي تم بها بناء الأسنان المنقولة في Ischyrhiza Mira ، ستكون قوية بما يكفي لتحمل الإجراءات المجهدة جسديًا مثل العض أو المضغ (المعروف أيضًا باسم الغرض الذي ستخدمه الأسنان في النهاية). وأضاف هذا الدعم المضافة إلى النظرية القائلة بأنه بمرور الوقت ، من المحتمل أن تشق هذه الشقوق الزائفة إلى التجويف الداخلي للفم ، وعلى مدار سنوات وسنوات من التطور ، شكلت نظامًا محسّنًا لكسر الطعام.
سن المسألة
ومع ذلك ، على الرغم من كمية البيانات التي تمت دراستها لدعم كلتا نظريتي تطور الأسنان ، لم نصل إلى إجابة قاطعة حول أي من الاثنين أكثر صحة. مع ذلك ، فإن السؤال عن المكان الذي جاءت منه الأسنان حقًا بعيد عن الغموض الوحيد المتعلق بالضوء الذي تفكر فيه الإنسانية.
على سبيل المثال ، على الرغم من حقيقة أن الأسنان أمر بالغ الأهمية لبقائنا ، إلا أنها لا تزال ، بطريقة ما ، تنمو بطريقة غير مريحة حقًا (على سبيل المثال ، الأسنان الملتوية ، والبلاطات الزائدة ، أو الأسنان الحكمة التي تحتاج إلى إزالتها). قد يعتقد المرء أنه ، بمرور الوقت ، كان Evolution قد وجد طريقة لتحسين تطوير الميزات الضرورية للغاية للوصول والتواصل.
هناك أيضًا حقيقة أن البشر ، مثل العديد من الثدييات الأخرى ، يحلون محل أسنانهم الأساسية بمجموعة من الأسنان الدائمة مرة واحدة فقط في حياتهم منذ أكثر من 200 مليون عام ؛ وفي الوقت نفسه ، فإن الزواحف والبرمائيات والأسماك هي polyphodonts ، مما يعني أنها تحل محل أسنانهم باستمرار. هذا جزء كبير من السبب في أن البشر يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على القوة والجودة الجمالية لأسنانهم ، والتي ، على الرغم من عدم وجودها تقنيًا ، هي أصعب أجزاء الجسم. (إليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها – ولتجنب – لتبييض أسنانك.)
من الغريب أن بعض الفقاريات لا تحتوي على أسنان
من الصعب تخيل كيف ستكون الحياة بدون أسنان ، وهذا هو السبب في أنه قد يفاجئك أن تعرف أن عددًا لا بأس به من الفقاريات لا تملكها في الواقع.
بعض الثدييات (على سبيل المثال ، Aardvarks ، Armadillos ، sloths) لديها أسنان بلا مينا ، وهي ميزة تسمح لها بالمواصلة النمو وإعادة تجديد الأسنان. البانجولين هي أيضا بلا أسنان ، تعتمد على ألسنتها اللزجة لتأمين القوت. على الجانب الزواحف من الأشياء ، لم يكن للسلاحف أسنان لملايين السنين ؛ بدلاً من ذلك ، يتمتع Chelonians اليوم بالمناقش والفكين القويين لجعل التغذية أسهل.
وبعد ذلك ، هناك طيور ، ورثة الديناصورات التي تتناول اللحوم الشرس والتي انتهى بها الأمر بطريقة أو بأخرى إلى بلا أسنان. بدلاً من ذلك ، تعمل منقورها ومساحاتها الهضمية جنبًا إلى جنب لجعل الهضم ممكنًا. وفقًا لدراسة أجرتها عام 2014 في العلوم ، من المحتمل أن تكون الطيور قد فقدت الأسنان في نفس الوقت تقريبًا التي طورت فيها مناقيرها ، وهي عملية بدأت منذ أكثر من مائة مليون عام.
في نهاية المطاف ، على الرغم من أننا ما زلنا لا نستطيع تتبع أصل أسناننا مع اليقين بنسبة 100 ٪ ، إلا أن هناك حالة قوية يجب تقديمها إلى إلقاء نظرة فاحصة على تطور الأسنان (أو عدم وجودها) للحيوانات الأخرى التي قد تقودنا ذات يوم إلى الحقيقة.