الأصول غير المتوقعة للأظافر البشرية – من المخالب إلى الأظافر

أظافر الإنسان تخدم العديد من الأغراض. يساعد هذا الطلاء القوي على أطراف أصابعنا على حماية أصابعنا أثناء الاستيلاء ، مما يوجهنا أيضًا من الإصابات لأننا أقل عرضة للإصابة. بالإضافة إلى ذلك ، يساعدون مع حركات حركية دقيقة مثل الخدش والفصل والتقاط الكائنات. لديهم أيضًا أعصاب تحتها ، مما يسمح لهم بلعب دور بمعنىنا باللمس.

يمكن لأظافرنا أن تخبرنا بأشياء مهمة عن صحتنا. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون ظهور أظافرنا علامة على مرض الكلى أو عدم الحصول على ما يكفي من البروتين. وإلى جانب هذه الاستخدامات البراغماتية أكثر لأظافرنا ، يستمتع الكثيرون باستخدامها كشكل من أشكال التعبير عن الذات وتعزيز الجمال ، متوجهاً إلى صالون الأظافر بشكل منتظم لمانيكير (إليك كيفية معرفة ما إذا كان صالون الأظافر آمنًا).

ومع ذلك ، على الرغم من الفائدة العظيمة لأظافرنا ، فإن أسلافنا القدامى لم يكن لديهم بشكل مفاجئ. بدلا من ذلك ، كان لديهم مخالب. لذا ، كيف انتهى المطاف بالمخالب إلى أظافر؟