الأصول غير المتوقعة وراء إصبع القدم الكبير

عندما يتعلق الأمر بجسم الإنسان ، فإن الكثير منه منطقي. على سبيل المثال ، الأيدي ضرورية للاستيلاء على الأشياء والاحتفاظ بها ؛ لن نكون قادرين على المشي بدون أقدامنا ؛ والسبب في أن لدينا الرموش والحواجب هو حماية أعيننا من الغبار والجزيئات واللحطات الأخرى. ثم ، بالطبع ، هناك أجزاء أخرى من جسم الإنسان تترك المرء يتساءل. بعد كل شيء ، قد يعتقد المرء أن أسنان الحكمة وكانت العصعص قد تطورت من الوجود الآن.
ومع ذلك ، فإن إصبع القدم الكبير هو جزء من الجسم الذي يخدم غرضًا بالفعل. إذا كنت ستقف الآن واتخذ خطوة ، فإن إصبع القدم الكبير هو كل شيء. إذا حاولت المشي مع إصبع قدمك الكبير في الهواء ، فقط باستخدام أصابع القدم الأربعة الأخرى لدفعك إلى الأمام ، فستجد أن الأشياء تصبح مهزوزة قليلاً. لهذا السبب ، من السهل استنتاج أن إصبع القدم الكبير أمر لا بد منه ، فيما يتعلق بأجزاء من الجسم.
ومع ذلك ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ، فإن إصبع القدم الكبير لم يكن متأخراً فقط في تطوره في النموذج الذي لدينا اليوم ، مقارنة بعظام القدم الأخرى ، ولكن ربما كان آخر إصبع القدم الذي يتطور. بالنظر إلى مدى ضرورة المشي والجري ، فإن هذا يجعل العلماء يعيدون تقييم ما عرفوه من قبل عن عظام القدم.
لماذا أصول إصبع القدم الكبير مهمة
بالنسبة للباحثين ، فإن اكتشاف أن إصبع القدم الكبير قد تطورت أخيرًا هو أخبار مثيرة للاهتمام لأنها تخلق جدولًا زمنيًا أوضح للأشياء التي يمكن افتراضها في بعض الأحيان فقط. وفقًا لمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي ، كان البشر يمشيان على قدمين لمدة 6 ملايين عام تقريبًا. لذلك ، إذا كانت إصبع القدم الكبير في الواقع آخر أصابع القدم التي يجب تشكيلها ، فهذا يشير إلى أنه حتى عندما وصل البشر لأول مرة إلى القدرة على أن يكونوا ثنائيات (تحرك على قدمين) ، ربما لم يمشوا بالطريقة التي نفعلها اليوم. في الواقع ، سيكون من المستحيل ، مما يشير إلى أن الأنواع المختلفة كانت تمشي على قدمين بطرقها الخاصة. كما يشير إلى احتمال أن أسلافنا استخدموا أقدامهم ، خاصةً عندما كانوا لا يزالون في الأشجار ، لم يكن بالضبط ما كان يعتقد في الأصل.
وقال البروفيسور فريد سبور لبي بي سي: “لقد كانت صدمة بعض الشيء عندما تم العثور على hominins التي لديها فهم ، أو معارضة ، إصبع القدم الكبير ، حيث كان يعتقد أن هذا لا يتوافق مع ثنائية الأبعاد فعالة”. “يوضح هذا العمل أن أجزاء مختلفة من القدم يمكن أن تحتوي على وظائف مختلفة. عندما يكون إصبع القدم الكبير قابلاً للمعارضة ، لا يزال بإمكانك العمل بشكل صحيح على أنها ثنائية.” وبعبارة أخرى ، ربما كان البشر قبل ملايين السنين كان كل شيء ، نسبيا ، بالطبع ، بالطبع.
لماذا أصبح البشر ثنائيات
نظرًا لأن التأرجح من الأشجار ، على غرار الرئيسيات ، يبدو وكأنه أكثر متعة بكثير وأيضًا تمكين البشر من استخدام أقدامهم تمامًا وكذلك أيديهم لإمساكهم ، فإنه يجعل المرء يتساءل لماذا أصبح البشر ثنائيات. بالطبع ، فيما يتعلق بتحريك أطوال كبيرة ، أصبح السفر أسهل عندما كان البشر في وضع مستقيم ، ولكن لم يتم اكتشاف السبب الدقيق بعد.
وقال عالم الأنثروبولوجيا الدكتور فيونا ستيوارت لصحيفة UCL News: “حتى الآن ، تشترك الفرضيات العديدة لتطور ثنائية الأمن في فكرة أن الهامينين (الأسلاف البشريون) ينزلون من الأشجار ومشى منتصبًا على الأرض ، وخاصة في موائل أكثر قاحلة المفتوحة التي تفتقر إلى غطاء الأشجار”. افترض آخرون أنه بمجرد أن يتمكن البشر من الوقوف بشكل صحيح ، يمكنهم استخدام أيديهم وذراعيهم أكثر لحمل الأشياء ، وأصبحوا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة – الجوانب التي يمكن أن تساهم في تطور الدماغ الأكبر.
في نهاية المطاف ، كيف وصلنا إلى هنا لأن البشر في العصر الحديث-أصابع القدم الكبيرة ، والمشي المستقيمة ، وجميعهم-لم يكن شيئًا حدث بين عشية وضحاها. استغرق الأمر الملايين والملايين من السنين. لكن معرفة الأصول غير المتوقعة لأصابع القدم الكبيرة يمكن أن تساعد العلماء على فك تشفير كيف وصلنا إلى هذه النقطة ، من أجل فهم أفضل للمكان الذي يمكن أن يتجه فيه البشر. وبالنظر إلى التقارب العميق لمجتمعنا للتكنولوجيا ، بما في ذلك الميل نحو “الرقبة التقنية” ، سيكون هذا تطورًا مثيرًا للاهتمام للتنبؤ ، ومن الناحية المثالية.