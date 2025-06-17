الأصول غير المتوقعة وراء إصبع القدم الكبير

عندما يتعلق الأمر بجسم الإنسان ، فإن الكثير منه منطقي. على سبيل المثال ، الأيدي ضرورية للاستيلاء على الأشياء والاحتفاظ بها ؛ لن نكون قادرين على المشي بدون أقدامنا ؛ والسبب في أن لدينا الرموش والحواجب هو حماية أعيننا من الغبار والجزيئات واللحطات الأخرى. ثم ، بالطبع ، هناك أجزاء أخرى من جسم الإنسان تترك المرء يتساءل. بعد كل شيء ، قد يعتقد المرء أن أسنان الحكمة وكانت العصعص قد تطورت من الوجود الآن.

ومع ذلك ، فإن إصبع القدم الكبير هو جزء من الجسم الذي يخدم غرضًا بالفعل. إذا كنت ستقف الآن واتخذ خطوة ، فإن إصبع القدم الكبير هو كل شيء. إذا حاولت المشي مع إصبع قدمك الكبير في الهواء ، فقط باستخدام أصابع القدم الأربعة الأخرى لدفعك إلى الأمام ، فستجد أن الأشياء تصبح مهزوزة قليلاً. لهذا السبب ، من السهل استنتاج أن إصبع القدم الكبير أمر لا بد منه ، فيما يتعلق بأجزاء من الجسم.

ومع ذلك ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 نشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ، فإن إصبع القدم الكبير لم يكن متأخراً فقط في تطوره في النموذج الذي لدينا اليوم ، مقارنة بعظام القدم الأخرى ، ولكن ربما كان آخر إصبع القدم الذي يتطور. بالنظر إلى مدى ضرورة المشي والجري ، فإن هذا يجعل العلماء يعيدون تقييم ما عرفوه من قبل عن عظام القدم.