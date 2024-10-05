الأطعمة غير الصحية التي يمكنك طلبها من صالة طعام كوستكو

اه، كوستكو. إنها ليست مجرد موطن للصفقات الضخمة. إنها أيضًا وجهة مفضلة لعشاق قاعة الطعام. في أي مكان آخر يمكنك الحصول على مجموعة من الهوت دوج والصودا مقابل 1.50 دولار؟ (إلى الأبد، وفقًا للمدير المالي للشركة خلال مقابلة مع قناة CNBC.)

ومع ذلك، مثل العديد من المطاعم الأساسية الشهيرة الأخرى (إذا نظرنا إليك، بيج ماك)، فإن العديد من المطاعم المفضلة في كوستكو تفوز بالذوق ولكنها تفقد قيمتها الغذائية. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المؤلم سماع ذلك، إلا أنك تستحق أن تعرف ما هي الخيارات غير الصحية في قائمة كوستكو.

من الأفضل أن يساعد في تسليط الضوء على العناصر التي تعاني من نقص المغذيات الكامنة خلف طاولة طعام كوستكو أكثر من اختصاصي تغذية مسجل وظيفي ومتكامل مع Top Nutrition Coaching مثل Tami Best؟ بعد أن وافقت بست على إعطاء قراء Health Digest السبق الصحفي الداخلي، طلبنا منها تحديد خمسة من خيارات مطاعم كوستكو غير الصحية. وسرعان ما أصبحت قادرة على تسمية اثنين من المشروبات، والمزيج اليومي الأكثر مبيعًا، والعنصر الأساسي، والجانب المجرب والحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدرجت بعض الاقتراحات للعثور على وجبات صحية ووجبات خفيفة للموالين المتعصبين لكوستكو.