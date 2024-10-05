الأطعمة غير الصحية التي يمكنك طلبها من صالة طعام كوستكو

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اه، كوستكو. إنها ليست مجرد موطن للصفقات الضخمة. إنها أيضًا وجهة مفضلة لعشاق قاعة الطعام. في أي مكان آخر يمكنك الحصول على مجموعة من الهوت دوج والصودا مقابل 1.50 دولار؟ (إلى الأبد، وفقًا للمدير المالي للشركة خلال مقابلة مع قناة CNBC.)
ومع ذلك، مثل العديد من المطاعم الأساسية الشهيرة الأخرى (إذا نظرنا إليك، بيج ماك)، فإن العديد من المطاعم المفضلة في كوستكو تفوز بالذوق ولكنها تفقد قيمتها الغذائية. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المؤلم سماع ذلك، إلا أنك تستحق أن تعرف ما هي الخيارات غير الصحية في قائمة كوستكو.
من الأفضل أن يساعد في تسليط الضوء على العناصر التي تعاني من نقص المغذيات الكامنة خلف طاولة طعام كوستكو أكثر من اختصاصي تغذية مسجل وظيفي ومتكامل مع Top Nutrition Coaching مثل Tami Best؟ بعد أن وافقت بست على إعطاء قراء Health Digest السبق الصحفي الداخلي، طلبنا منها تحديد خمسة من خيارات مطاعم كوستكو غير الصحية. وسرعان ما أصبحت قادرة على تسمية اثنين من المشروبات، والمزيج اليومي الأكثر مبيعًا، والعنصر الأساسي، والجانب المجرب والحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدرجت بعض الاقتراحات للعثور على وجبات صحية ووجبات خفيفة للموالين المتعصبين لكوستكو.
المشروبات الخاطئة لأسلوب حياة مناسب
العصائر جيدة بالنسبة لك، أليس كذلك؟ حسنًا، ربما إذا قمت بتحضيرها في المنزل باستخدام خلاط عصير عالي القوة باستخدام مكونات صحية. في قاعة الطعام كوستكو، عليك أن تكون حذراً. قد تبدو عصائر الفاكهة صحية، لكنها لا ترقى إلى مستوى نظيراتها في المنزل.
يعترف تامي بيست أنه للوهلة الأولى، يبدو عصير فواكه كوستكو خيارًا معقولًا بسبب احتوائه على 240 سعرة حرارية متواضعة. ومع ذلك، فهي تضيف حقيقة صادمة ستجعلك تعيد التفكير في هذا العصير: “إنه يحتوي على 50 جرامًا من السكر!” وهذا ما يقرب من ضعف توصيات جمعية القلب الأمريكية (AHA) اليومية للسكر البالغة 36 جرامًا للذكور وضعف تمامًا اقتراح 25 جرامًا للإناث.
ومع ذلك، فإن العصير ليس أسوأ علاج سكري يمكنك شراؤه من كوستكو. وتوضح قائلة: “هناك خيار فاكهة آخر يحصل على نفس درجة الفشل – لكمة الفاكهة”. إلى أي حد يمكن أن يكون مشروب الفاكهة بنكهة سكرية؟ جميلة السكرية. وفقًا لبيست، “يحتوي هذا الخيار على 100 جرام من السكر لكل وجبة وما يقرب من ضعف السعرات الحرارية الموجودة في عصير الفاكهة.”
وبالتالي، يقترح بيست تجنب هذه المشروبات لتجنب زيادة خطر الإصابة بالحالات المرتبطة بالسكر مثل متلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكري من النوع 2، والسمنة. وهذه ليست الأسباب الوحيدة لخفض السكر: يلاحظ WebMD أن الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في مزاجك ومفاصلك وأسنانك.
مزيج خرق القناة الهضمية
في هذه المرحلة، قد تقتنع بطلب زجاجة ماء. ولكن ما هو نوع الطعام الذي لن يرسل جسدك إلى الضيق؟ إذا كنت تتطلع إلى وجبة كومبو تشيز برجر من كوستكو، فإن Best يريد منك أن تفهم بالضبط ما تضعه في نظامك من حيث السعرات الحرارية والدهون والصوديوم.
يقول تامي بيست: “تحتوي هذه الوجبة على أكثر من 1700 سعرة حرارية، والتي تعتبر بالنسبة للبعض سعرات حرارية كافية ليوم كامل. كما أنها تحتوي على 21 جرامًا من الدهون المشبعة (76 جرامًا من إجمالي الدهون!) هذا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 ملليجرام من الدهون”. الصوديوم، يمكن أن يكون وجبة كارثية من وجهة نظر القلب والأوعية الدموية.”
مرة أخرى، هناك حاجة إلى القليل من المنظور لمعرفة أهمية هذه الأرقام. توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 13 جرامًا فقط من الدهون المشبعة يوميًا إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعرة حرارية. وتحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول أكثر من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميا. بمعنى آخر، ربما ترغب في اختيار شيء آخر إذا كنت تحاول تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
هذه الشريحة ليست لطيفة جداً
من الآمن أن نقول إن بيتزا كوستكو للطعام تتمتع بمتابعة مخلصة. ومع ذلك، فقد وصلت البيتزا المحشوة بالجبن والبذيء إلى قائمة تامي بيست الشخصية “الأكثر صحة في كوستكو”. وهي تركز بشكل خاص على بيتزا الكارني لأنها توفر 19 جرامًا من الدهون المشبعة، و900 سعرة حرارية، و2753 ملليجرامًا من الصوديوم. موافق. مثل عروض كوستكو الأخرى، فإن هذه الأرقام ليست بالضبط ما طلبه الطبيب.
قد يجعلك هذا غير سعيد بعض الشيء، لكن قاوم اللجوء إلى البطاطس المقلية لإغراق حزنك. ربما بدأت بطاطس كوستكو المقلية كبطاطس مغذية، ولكن بعد السباحة في الزيت وغمرها بالملح، أصبحت بالكاد تناسب اللياقة البدنية. “من وجهة نظر توازن المغذيات الكبيرة، فإن هذا الخيار ذو السعرات الحرارية العالية لا يكفي،” ينصح بيست. (ملاحظة جانبية: يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لصنع بدائل خالية من الزيت أو منخفضة الزيت بحيث تشعر بالتحسن عند تناول الطعام.)
ما هو الجانب الغذائي المقلق للبطاطس المقلية من كوستكو؟ يقول بيست: “معظم السعرات الحرارية تأتي من الدهون – 63% على وجه الدقة. من المستحسن أن يصل إجمالي السعرات الحرارية للدهون إلى حوالي 30% من إجمالي السعرات الحرارية لمعظم الناس. هذا العنصر في القائمة أيضًا منخفض في البروتين، مع فقط 3% من السعرات الحرارية تأتي من البروتين. بشكل عام، نريد أن يأتي حوالي 20% من إجمالي السعرات الحرارية لدينا من البروتين.
رحب بالاختيارات الصحية
قبل أن تفترض أن أيامك الخالية من الهموم في زيارة قاعة طعام كوستكو قد انتهت، فكر مرة أخرى. لا يزال بإمكانك البحث عن الاكتشافات الأفضل لك في رحلة التسوق القادمة في كوستكو. فقط ضع في اعتبارك ثلاثًا من استراتيجيات تامي بيست لتناول طعام صحي.
أولاً، ابحث عن خيارات الطعام الكاملة. هذه هي الأطعمة الأقرب إلى حالتها الطبيعية. حاول تجاوز أي شيء تم قليه. على سبيل المثال، صدر الدجاج المشوي سيكون أفضل بالنسبة لك من المقلي. (التحقق من الواقع: لا يشارك The Chicken Bake أيًا من القيمة الغذائية لقطعة واحدة من الدجاج المخبوز منزوع الجلد. ووفقًا لـ Fast Food Nutrition، فهو يحتوي على 770 سعرة حرارية، و10 جرامات من الدهون المشبعة، و81 جرامًا من الكربوهيدرات.)
بعد ذلك، فكر في تناول شيء يحتوي على الخضار والألياف مثل Costco’s Beef و Bean Chili. يعترف بيست بأنه يحتوي على بعض الصفات المفيدة، مثل 34 جرامًا من البروتين عالي الجودة و17 جرامًا من الألياف الغذائية. وتشير إلى أن “هذه العناصر الغذائية تملأك، لذا لا تبحث عن شيء آخر لتأكله بعد ساعة”.
وأخيرا، تخطي جميع المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية. تخلص من مشروبات الحمية أيضًا، لأنها مليئة بالمحليات الصناعية الكيميائية. إذا كنت تريد شيئًا غازيًا قليلًا، فاطلب ماء الصودا العادي. ثم، المضي قدما والقبض على تلك الصفقات.