الأطفال ، والأحفاد من NYPD و FDNY Heroes ضاعوا في طابور في المظهر الأول في لعبة Mets Game

ألقى أربعة أطفال وأحفاد الأبطال أول الملعب في لعبة Mets يوم الأربعاء – وهو إنجاز وصفه أحدهم بأنه “مرة واحدة في فرصة العمر”.

هانا كريستيانو ، 7 سنوات ، تشارلي سكالف ، 11 عامًا ، وأشقاء جاكسون ، 7 سنوات ، وستيلا أبير ، 5 – أحفاد أعضاء FDNY و NYPD الذين وضعوا حياتهم للآخرين – شجعنا المطر واقتحوا التلة بالإجابة

وقال جاكسون أبير ، الذي كان لا يحتاج إلى أن يكون الوحيد من بين الأربعة الذين “رميها تمامًا على الرجل”: “لقد كان من المثير للغاية التخلص من تلك الكرة. لم أستطع النوم الليلة الماضية ، وكنت متحمسًا للغاية”.

كانت هذه الفرصة أكثر عاطفية بالنسبة لكاثرين أبير ، التي فقدت زوجها ، المحقق في شرطة نيويورك ريموند أبر ، قبل خمس سنوات بعد أن تعاقد مع كوفيد أثناء زيارته لضحايا الجريمة في المستشفيات خلال الأيام الأولى من الوباء.

“إنه حلو ومر. لقد كان عاطفيًا ورائعًا حقًا في نفس الوقت – راي وأنا كلاهما من عشاق Mets الكبار ، لذلك من الرائع رؤيتهم في الميدان. أنا أقوم بتربية مشجعي Mets!” قالت Abear ، مضيفة أنها اضطرت لمسح الدموع وهي تشاهد الزوجين في الوقت الحالي.

كان الثلاثي من بين المئات من الإجابة الأخرى على العائلات التي حضرت الذكرى الأربعين للمؤسسة لتوفير الدعم المالي والمجتمعي للعائلات التي أعجبت أحبائهم حياتهم في خدمة FDNY و NYPD.

كان من المقرر أصلاً أن أكثر من 1200 لحضور الحدث السنوي قبل أن يتم رفعه لعدة ساعات لحساب سوء الطقس الذي يكسب Big Apple.

لكن المطر لم يتمكن من الابتعاد عن تشارلي سكالف ، الذي كان ، مع والدتها تينا ، يكرم ذكرى محقق والدها جيفري سكالف.

مثل ABEAR ، توفي المحارب القديم البالغ من العمر 14 عامًا من “الرصاصة غير المرئية” في فيروس كورونافيروس أثناء عمله خلال الأيام المبكرة وغير المؤكدة للوباء.

“لقد كانت ممتعة ومثيرة حقًا لأنني أشعر أنها فرصة لمرة واحدة في العمر” ، قالت تشارلي ، التي قالت إن الجزء المفضل لديها كان يجتمع مع أباريق كلاي هولمز وديفيد بيترسون-على الرغم من كونها من محبي يانكي المعني ذاتياً.

قالت تينا سكالف إنها مررت بمشاعر متعددة طوال احتفالات اليوم ، بدءًا من الغبطة في مشاهدة ابنتها إلى الحزن أن زوجها كان يفتقدها ، لكنها كانت محتوى شاملاً كانت محاطًا بعائلات أخرى مررت بنفس الصراعات.

“أجب على المكالمة تهتم حقًا ، على الرغم من أنها بعد خمس سنوات. كانت قبل خمس سنوات ، لكنها لا تزال تشعر اليوم بالنسبة لنا” ، أوضحت.

ارتدت Little Hannah Cristiano فستان Mets وأقواس الشعر تكريما لجدها Mets Mets ، تومي فارينو ، الذي كان أحد أعضاء FDNY الـ 343 فقد في 9/11.

جلس كيران بيلو ، 20 عامًا ، وأميه إيلين تحت لوحة النتائج الضخمة لمشاهدة الأطفال الأربعة الذين يقتحمون التلة – وهو المكان الذي كان عليه من قبل.

كان كيران يبلغ من العمر 4 سنوات فقط عندما ألقى أول الملعب في عام 2009 ، بعد خمس سنوات من مقتل والده ، اللفتنانت جون بيلو ، عندما قفز من مبنى محترق في بروكلين يوم الأحد الأسود.

وقال كيران: “إنه أمر مضحك لأنه إذا كان لديهم نفس المنظور الذي فعلته ، فسيكون الأمر كما لو أنهم لاعبون في Mets ، وليس فقط الأطفال الذين يطردون الملعب الأول” ، مضيفًا أن والده كان من مشجعي Mets الضخمة.

“إنه رائع للغاية. إنه مثل إنشاء جيل جديد بالكامل من المعجبين … إنه مثل تمرير الشعلة”.

لم يكن الحدث السنوي خيارًا لعائلة Bellow ، وفقًا لإيلين: “الآن بعد أن أصبح أطفالي أكبر سناً ، فإنه في تقويمهم. إنهم يتأكدون من أن يجتمعوا ويذهبوا”.

تم تأسيس المنظمة ، المعروفة رسميًا باسم صندوق استحقاقات شرطة نيويورك وأرامل النار والأطفال ، في عام 1985 من قبل أسطورة ميتس دانييل “روستي” ستوب ، الذي كان مصدر إلهامه بعد أن قرأ عن شاب في نيويورك ترك أرملته وثلاثة أطفال وراءه بعد مقتله في خط الواجب.

منذ ذلك الحين ، قدمت الإجابة على المكالمة أكثر من 180 مليون دولار مباشرة لأكثر من 1000 أسرة. هذا العام وحده ، قامت المؤسسة الخيرية بتوزيع أكثر من 5.5 مليون دولار على أكثر من 500 أسرة ، حيث تتراوح أعمارها من العشرينات إلى التسعينيات.

يتم تزويد كل عائلة بمبلغ 50،000 دولار عادةً خلال الـ 24 ساعة الأولى من المأساة ، تليها راتب سنوي قدره 11000 دولار.