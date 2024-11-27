الأعشاب عريضة الأوراق التي يجب أن تفكر في التخلص منها قبل أن تنتشر

نبات إبرة الراعي المقطع (Geranium dissectum) هو غازي صغير خادع. هذه الزهرة البرية ذات المظهر البريء عبارة عن حشائش عريضة الأوراق وموطنها الأصلي أوروبا وآسيا، لكن إبرة الراعي ذات الأوراق المقطعة جعلت نفسها الآن موطنًا لها في مناطق مثل شمال غرب المحيط الهادئ وكاليفورنيا، وتزدهر في التربة المضطربة وتتفوق على النباتات المحلية في الحدائق والمتنزهات. ، والمناطق البرية. عندما تُترك دون مراقبة، فإن النبات، المعروف أيضًا باسم طائر الكركي مقطوع الأوراق، يخلق حصائرًا كثيفة تمنع ضوء الشمس والمواد المغذية من الوصول إلى النباتات المحلية، مما يهدد التنوع البيولوجي. ومن المثير للاهتمام أنه حتى المحاصيل الزراعية يمكن أن تقع ضحية لهذا الغازي العدواني، مما يشكل مشكلة للتنوع البيولوجي داخل النظام البيئي. الحشائش عريضة الأوراق عبارة عن نباتات ثنائية الفلقة – لها ورقتان مقارنة بالأعشاب العشبية أحادية الفلقة – وتحاول بشكل خاص التخلص منها.

إن إستراتيجية الانتشار الذكية الخاصة بها تجعل من الصعب التخلص من نبات إبرة الراعي. وينتج كل نبات مئات البذور، التي تطلقها بشكل متفجر لتعظيم انتشارها. نعم، يسعى هذا النبات إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرض بأسرع ما يمكن. وهو صبور جدًا أيضًا. في الواقع، تظل هذه البذور قابلة للحياة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتنتظر وقتها حتى تصبح الظروف مثالية للإنبات. لكن أول الأشياء أولاً، كيف يمكنك اكتشاف واحدة منها في حديقتك؟