الأعشاب عريضة الأوراق التي يجب أن تفكر في التخلص منها قبل أن تنتشر

نبات إبرة الراعي المقطع (Geranium dissectum) هو غازي صغير خادع. هذه الزهرة البرية ذات المظهر البريء عبارة عن حشائش عريضة الأوراق وموطنها الأصلي أوروبا وآسيا، لكن إبرة الراعي ذات الأوراق المقطعة جعلت نفسها الآن موطنًا لها في مناطق مثل شمال غرب المحيط الهادئ وكاليفورنيا، وتزدهر في التربة المضطربة وتتفوق على النباتات المحلية في الحدائق والمتنزهات. ، والمناطق البرية. عندما تُترك دون مراقبة، فإن النبات، المعروف أيضًا باسم طائر الكركي مقطوع الأوراق، يخلق حصائرًا كثيفة تمنع ضوء الشمس والمواد المغذية من الوصول إلى النباتات المحلية، مما يهدد التنوع البيولوجي. ومن المثير للاهتمام أنه حتى المحاصيل الزراعية يمكن أن تقع ضحية لهذا الغازي العدواني، مما يشكل مشكلة للتنوع البيولوجي داخل النظام البيئي. الحشائش عريضة الأوراق عبارة عن نباتات ثنائية الفلقة – لها ورقتان مقارنة بالأعشاب العشبية أحادية الفلقة – وتحاول بشكل خاص التخلص منها.
إن إستراتيجية الانتشار الذكية الخاصة بها تجعل من الصعب التخلص من نبات إبرة الراعي. وينتج كل نبات مئات البذور، التي تطلقها بشكل متفجر لتعظيم انتشارها. نعم، يسعى هذا النبات إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرض بأسرع ما يمكن. وهو صبور جدًا أيضًا. في الواقع، تظل هذه البذور قابلة للحياة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتنتظر وقتها حتى تصبح الظروف مثالية للإنبات. لكن أول الأشياء أولاً، كيف يمكنك اكتشاف واحدة منها في حديقتك؟
كيفية إزالة إبرة الراعي Cutleaf للأبد
يجب إزالة بعض الحشائش الضارة من حديقتك على الفور إلا إذا كنت تريدها أن تتولى المهمة، ونبات إبرة الراعي هو واحد منها. يعد تحديد هذا النبات مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة. بفضل أوراقها المشرحة بعمق التي تمنحها مظهرًا ريشيًا، تزهر في مجموعات دقيقة من الزهور الصغيرة ذات الخمس بتلات من الربيع إلى الصيف.
يتطلب التخلص من أوراق نبات إبرة الراعي الاجتهاد، ولكنه يستحق الجهد المبذول. أسهل طريقة لبدء العملية هي إزالة النباتات الصغيرة يدويًا، مما يضمن إزالة نظام الجذر بالكامل لمنع إعادة النمو. إذا سيطرت الحشائش على حديقتك ولم يتمكن العمل اليدوي من قطعها، فإن الجمع بين السحب اليدوي والعزق والتغطية ومبيدات الأعشاب يعمل بشكل أفضل. من الطرق الفعالة للتخلص من الأعشاب الضارة في حديقتك استخدام مبيدات الأعشاب قبل ظهورها في أوائل الربيع لمنع البذور من الإنبات وتغطية التربة العارية بالمهاد لخنق أي شتلات. بدلًا من ذلك، ضع غطاءًا بلاستيكيًا فوق الحشائش في يوم حار. سوف يخنق البلاستيك النباتات (من خلال عملية تسمى التشميس) وسوف تموت. تشمل الطرق الأخرى زراعة نباتات تنافسية أو تجربة أهم نصائحنا لرش مبيد الأعشاب المعتمد على الخل بأمان.
كن حذرًا أثناء إزالة أوراق إبرة الراعي لأن بذورها يمكن أن تبقى على قيد الحياة وتنتشر إذا أتيحت لها الفرصة. بدلًا من رميها في كومة السماد، قم بتغليفها أو وضعها في دلو وإرسالها إلى منشأة النفايات الخضراء.