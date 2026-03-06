الأعمال اليدوية الجميلة التي تحول أكواب وأطباق القهوة المُخزنة إلى حديقة أعشاب

تعتبر حديقة الأعشاب الداخلية رفاهية يقدرها معظم طهاة المنزل. إن القدرة على قص بضعة أغصان من الأوريجانو وإضافتها مباشرة إلى قدر من الحساء المغلي هي مثال للطهي من المزرعة إلى المائدة، حتى لو كنت تعيش في شقة صغيرة على بعد أميال من أقرب حقل. لكن حدائق أعشاب المطبخ غالبًا ما تكون عبارة عن خليط فوضوي من الأواني البلاستيكية الموجودة على حافة النافذة. إذا كان لديك مساحة لحديقة أعشاب مثبتة على الحائط، فإن هذا الإبداع الفسيفسائي الملون يستخدم أكواب وأطباق قهوة مُخزنة للحفاظ على جميع أعشابك في مكان واحد مرتب في حديقة المطبخ. إنها عملية، ولكنها أيضًا إضافة ساحرة لديكور مطبخك.

إذا كنت تقضي أي وقت في متاجر التوفير، فأنت تعلم أن هناك رفًا واحدًا يحتوي على أكواب وأطباق وأواني زجاجية غير متطابقة للبيع. مع هذا المشروع، خيالك هو دليلك بينما تقوم بجمع القطع التي ستحتاج إليها. اختر موضوع التصميم لمشروعك. قد ترغب في أن تكون كل القطع ذات لون أو نمط معين، أو قد ترغب في اتباع أسلوب المزج والمطابقة. ابدأ في جمع الأطباق والأكواب التي تناسب موضوع التصميم الخاص بك وضعها جانبًا حتى يكون لديك ما يكفي لبدء حديقة الأعشاب في مطبخك.

كيف ستعرف أنك قد جمعت ما يكفي؟ إن قطعة من لوح دعم الفسيفساء من الخشب الرقائقي المقطوعة لتناسب المساحة في مطبخك حيث تخطط لتثبيت حديقة الأعشاب الخاصة بك هي دليلك. ستحتاج إلى إجراء تقدير تقريبي لعدد الألواح التي ستحتاجها لتغطية السطح. تصبح الأكواب حاويات الأعشاب؛ يتم تحديد العدد الذي تحتاجه من خلال العدد الذي تريد زراعته. لاحظ أنه لا يمكن استخدام الخشب الرقائقي إلا في الداخل، لذلك على الرغم من أنه رائع للمطبخ، إلا أنه لن يعمل بشكل جيد في التطبيقات الخارجية.