الأعمال اليدوية الجميلة التي تحول أكواب وأطباق القهوة المُخزنة إلى حديقة أعشاب

تعتبر حديقة الأعشاب الداخلية رفاهية يقدرها معظم طهاة المنزل. إن القدرة على قص بضعة أغصان من الأوريجانو وإضافتها مباشرة إلى قدر من الحساء المغلي هي مثال للطهي من المزرعة إلى المائدة، حتى لو كنت تعيش في شقة صغيرة على بعد أميال من أقرب حقل. لكن حدائق أعشاب المطبخ غالبًا ما تكون عبارة عن خليط فوضوي من الأواني البلاستيكية الموجودة على حافة النافذة. إذا كان لديك مساحة لحديقة أعشاب مثبتة على الحائط، فإن هذا الإبداع الفسيفسائي الملون يستخدم أكواب وأطباق قهوة مُخزنة للحفاظ على جميع أعشابك في مكان واحد مرتب في حديقة المطبخ. إنها عملية، ولكنها أيضًا إضافة ساحرة لديكور مطبخك.
إذا كنت تقضي أي وقت في متاجر التوفير، فأنت تعلم أن هناك رفًا واحدًا يحتوي على أكواب وأطباق وأواني زجاجية غير متطابقة للبيع. مع هذا المشروع، خيالك هو دليلك بينما تقوم بجمع القطع التي ستحتاج إليها. اختر موضوع التصميم لمشروعك. قد ترغب في أن تكون كل القطع ذات لون أو نمط معين، أو قد ترغب في اتباع أسلوب المزج والمطابقة. ابدأ في جمع الأطباق والأكواب التي تناسب موضوع التصميم الخاص بك وضعها جانبًا حتى يكون لديك ما يكفي لبدء حديقة الأعشاب في مطبخك.
كيف ستعرف أنك قد جمعت ما يكفي؟ إن قطعة من لوح دعم الفسيفساء من الخشب الرقائقي المقطوعة لتناسب المساحة في مطبخك حيث تخطط لتثبيت حديقة الأعشاب الخاصة بك هي دليلك. ستحتاج إلى إجراء تقدير تقريبي لعدد الألواح التي ستحتاجها لتغطية السطح. تصبح الأكواب حاويات الأعشاب؛ يتم تحديد العدد الذي تحتاجه من خلال العدد الذي تريد زراعته. لاحظ أنه لا يمكن استخدام الخشب الرقائقي إلا في الداخل، لذلك على الرغم من أنه رائع للمطبخ، إلا أنه لن يعمل بشكل جيد في التطبيقات الخارجية.
بناء حديقة أعشاب مطبخية فريدة من نوعها
ستصبح اللوحات بمثابة خلفية فسيفساء لمشروعك، لذا ستحتاج إلى تقسيمها إلى قطع أصغر. ضع الأطباق في كيس ورقي أو تحت منشفة، ثم اكسرها برفق باستخدام المطرقة. تساعد كماشة البلاط إذا كنت تريد إجراء قطع أكثر دقة. ضع القطع على الخشب الرقائقي، وبمجرد ترتيبها حسب رغبتك، قم بلصقها في مكانها. ملء الفجوات بين القطع مع الجص. بمجرد أن يجف، قم بتقطيع الأكواب إلى نصفين وألصق كل نصف بالفسيفساء. هذه هي الأواني لأعشابك. وبما أن هذا سيكون معلقًا على الحائط تحت تأثير قوى الجاذبية، فلا تبخل على الغراء. الإيبوكسي هو الخيار الأفضل للصق السيراميك.
بمجرد الانتهاء من حديقة الأعشاب الخاصة بك وتعليقها في مكان مشمس على الحائط، أضف الأعشاب مثل الريحان، وهو نبات من شأنه أيضًا إبعاد ذباب المطبخ. يمكنك إما البدء بها من البذور أو شراء الشتلات من متجر البستنة. استخدم وسائط نمو جيدة بدون تربة تحتوي على الفيرميكوليت والجفت الطحالب والبيرلايت. إذا كنت تستخدم منتجًا تجاريًا، فلن تحتاج إلى إضافة الأسمدة. هناك عيب كبير في حديقة الأعشاب هذه التي تصنعها بنفسك. لا تحتوي الأكواب التي تستخدمها للأواني على فتحات تصريف، وتحتاج الأعشاب إلى تصريف جيد لتزدهر. ستحتاج إلى تعلم كيفية تحديد متى يحتاجون إلى الماء وتجنب الإفراط في الري، وهو أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها في حديقة الأعشاب.