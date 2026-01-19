الأغاني الأكثر إثارة للجدل لعام 1969

في حين أن هناك أغانٍ من ستينيات القرن الماضي لم تتأخر كثيرًا في العقود التي تلت إصدارها، إلا أن هناك أيضًا تلك الأغاني التي جذبت النوع الخطأ من الاهتمام فورًا، أو على الأكثر، بعد وقت قصير من تشغيلها لأول مرة على الراديو. وهناك سنوات قليلة أفضل لجدال موسيقى الروك أند رول من عام 1969، وهو العام الذي واصل فيه العديد من الموسيقيين، وسط خلفية من التوتر الاجتماعي السياسي المتزايد وقدر أكبر من الحرية الجنسية، دفع حدود ما كان مقبولاً اجتماعياً. ولكن حتى عندما لم يتجاوزوا هذه الحدود أو يتجاوزوا الحدود بشكل مباشر، وجد بعض هؤلاء الفنانين طرقًا أخرى لجعل الناس يتحدثون.
عند اختيار الأغاني لهذه القائمة، فإننا نولي أهمية كبيرة لتلك التي كان لها تأثير كبير على الثقافة الشعبية والمعروفة لدى معظم المستمعين في العصر الحديث. لقد حافظنا أيضًا على تنوع الأشياء من خلال سرد المسارات التي أصبحت مثيرة للجدل لأسباب مختلفة عن بعضها البعض؛ على سبيل المثال، تحتوي كل من أغنية “Kick Out the Jams” لـ MC5 وأغنية “We Can Be Together” لـ Jefferson Airplane على كلمة “motherf***er(s)” في كلمات الأغاني، لكننا أدرجنا الأولى فقط حيث يمكن القول إنها كان لها تأثير أكبر على روح العصر الثقافي وهي بلا شك أغنية توقيع MC5. وبينما تم حظر العديد من هذه الأغاني أو فرض الرقابة عليها بسبب محتواها، لم تكن جميعها كذلك؛ في إحدى الحالات، تركز الجدل حول قضية سرقة أدبية مزعومة. بعد قولي هذا، دعونا نلقي نظرة على خمس أغنيات برزت باعتبارها الأكثر إثارة للجدل في عام 1969.
Je t’aime… moi Non plus (سيرج جينسبورج وجين بيركين)
إليكم الأغنية التي لا بد أنها أدت إلى العديد من اللحظات المحرجة بين الشباب وأولياء أمورهم كلما تم تشغيلها على الراديو أثناء رحلة السيارة إلى المدرسة. هذا إذا كان مسموحًا به حتى في الراديو. لا تحتاج إلى معرفة اللغة الفرنسية الأساسية لتكون لديك فكرة عما تدور حوله أغنية “Je T’Aime… Moi Non Plus” – أنين جين بيركين المثير واللهاث المقترن بدندنة شريكها الرومانسي آنذاك سيرج غينزبورغ الغرامية ذات الصوت العميق، مما يجعل من الواضح أن اللحن يدور حول شخصين يتعاملان بشكل حميمي مع بعضهما البعض. تم حظر الأغنية في المملكة المتحدة، موطن بيركين الأصلي وفي العديد من البلدان الأخرى، وكانت خطيرة للغاية لدرجة أن البابا بولس السادس أدانها. أنت تعلم أنك تثير الجدل عندما تثير غضب أقوى شخص في الكنيسة الكاثوليكية.
في الوقت الحاضر، تبدو أغنية “Je T’Aime … Moi Non Plus” مفيدة تقريبًا (التأكيد على تقريبًا) مقارنة بالأغاني الأخرى الأكثر حداثة التي أثارت الريش لأسباب مماثلة بعد وقت قصير من إصدارها. ولكن وفقًا لمعايير عام 1969، كانت الأغنية صادمة تمامًا ومتوافقة مع العلامة التجارية لجينسبورج، الذي كان لديه العديد من المؤلفات الأخرى التي يبدو أنها مصممة لإثارة وتر حساس لدى المجتمع المهذب. وبينما كان الأوصياء الأخلاقيون أكثر اهتمامًا بالجنس العلني لـ “Je T’Aime…”، فمن العدل أن نقول إنهم أخطأوا الهدف إلى حد كبير.
بصرف النظر عن العنوان الذي يعني حرفيًا “أنا أحبك … أنا ولا” باللغة الإنجليزية، أطلق عليها غينزبورغ نفسه اسم “أغنية مناهضة للجنس” (عبر The Rake)، وهو تحذير من نوع ما بأنه لا ينبغي الخلط بين العلاقة الحميمة الجسدية والحب مع بعضهما البعض.
طرد الانحشار (MC5)
يبدو الأمر منتشرًا في كل مكان تقريبًا هذه الأيام – تلك الأم المكونة من 12 حرفًا (أو 13 حرفًا بصيغة الجمع) التي تشق طريقها إلى العديد من الأغاني، خاصة في أنواع موسيقى الروك والراب. ولكن بالعودة إلى عام 1969، عندما افتتح فريق ديترويت بروتو بونكرز MC5 المسار الرئيسي لألبومه الأول “Kick Out the Jams”، مع صراخ المهاجم روب تاينر بكلمة “motherf***ers” بعد عنوان الأغنية، كان ذلك بالتأكيد مدعاة للقلق. نتيجة لذلك، تم سحب نسخ الألبوم من بعض المتاجر، وخضعت مقدمة المسار الرئيسي لتعديل طفيف، والضغطات اللاحقة جعلت تاينر يطلب من الجمهور بدلاً من ذلك “طرد المربيات، أيها الإخوة والأخوات”. يمكن القول إنها ليست مؤثرة، ويمكن للمرء أن يقول أنها تبدو معلّبة وعامة.
ومع ذلك، كان الأمر كما كان؛ في أواخر الستينيات، لم تكن كلمة F ومتغيراتها العديدة جزءًا من معظم المحادثات اليومية غير الرسمية كما هي اليوم، وكانت ملصقات “Parental Advisory” لا تزال على بعد أكثر من عقد ونصف من الظهور في الألبومات. ولكن من المثير للاهتمام التفكير فيما كان يمكن أن يحدث لو كانت تلك الملصقات موجودة في عام 1969. نظرًا لأن المراهقين يميلون إلى الانجذاب نحو الموسيقى التي لا يريد آباؤهم أن يستمعوا إليها، فليس خارج نطاق احتمال أن يكون أداء أغنية “Kick Out the Jams” – الأغنية والألبوم – أفضل بكثير على المخططات لو كانت ملصقات “Parental Advisory” موجودة بالفعل.
أغنية جون ويوكو (البيتلز)
بالنسبة لمعظم المستمعين المعاصرين، قد تبدو أغنية “The Ballad of John and Yoko” غير ضارة تمامًا. بصرف النظر عن كونها أغنية البيتلز الوحيدة التي سجلها جون لينون وبول مكارتني فقط دون زملائهم في الفرقة، فإن النغمة توثق الاندفاع المجنون للأحداث التي وقعت قبل وبعد حفل زفاف لينون ويوكو أونو في مارس 1969. إنها أغنية جذابة ومتوسطة الوتيرة مع روح الدعابة الساخرة، وقد تمت تغطيتها من خلال أعمال مشهورة مثل Hootie & the Blowfish وTeenage Fanclub. لكنها تحتوي على كلمة واحدة بسيطة في الجوقة لفتت انتباه أجهزة الرقابة على جانبي المحيط الأطلسي.
نظرًا لمجرد ذكر اسم “المسيح”، تم حظر “The Ballad of John and Yoko” أو مراقبتها من قبل العديد من محطات الراديو في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند إصدارها. كان هذا على الرغم من عدم وجود أي سخرية أو إهانة حول كيفية استخدام فريق البيتلز للاسم في الأغنية. لم يكن الأمر مفيدًا أيضًا أن الأغنية ظهرت لأول مرة بعد سنوات قليلة من تعليق لينون “الأكثر شعبية من يسوع” الذي أدى إلى مقاطعة فرقة البيتلز على نطاق واسع. لحسن الحظ، لم يمنع ذلك أغنية “The Ballad of John and Yoko” من احتلال المراكز العشرة الأولى في الولايات المتحدة في يوليو 1969، وهو إنجاز ملحوظ لأغنية لم تحصل على قدر كبير من البث كما ينبغي بسبب جوقتها التجديفية المفترضة.
غرائب الفضاء (ديفيد باوي)
على عكس معظم الأغاني الأخرى في هذه القائمة، تم حظر أغنية “Space Oddity” لديفيد باوي لسبب لا يتضمن كلمات مبتذلة أو مشحونة جنسيًا. نظرًا لأنه تم إصداره قبل أيام فقط من مهمة أبولو 11 التاريخية إلى القمر، فقد شعرت بي بي سي أنه قد لا يكون من المناسب تشغيل نغمة حول مهمة فضائية لا تسير وفقًا للخطة.
على هذا النحو، حظرت الشبكة مؤقتًا “Space Oddity”، ولم يتم تشغيلها مرة أخرى إلا بعد عودة طاقم أبولو 11 بأمان إلى الأرض. على الرغم من هذا الغياب القصير عن قوائم تشغيل بي بي سي، إلا أن الأغنية لا تزال تصل إلى المراكز الخمسة الأولى في قوائم الأغاني الفردية في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه لم يمر أربع سنوات أخرى قبل أن تحقق نجاحًا عبر البركة ووصلت إلى المركز 15 على قائمة بيلبورد هوت 100.
وبعد عقود من هذا الحظر القصير، يبدو من السخافة أن نتخيل مبرمجي هيئة الإذاعة البريطانية يصابون بالذعر بسبب كلمات أغنية “Space Oddity”، التي لا تذكر صراحةً العواقب المأساوية الفعلية. إذا كان هناك أي شيء، فإن بوي يستحق الثناء لكتابة أغنية تصف ما يشعر به رواد الفضاء أثناء قيامهم بمهام فضائية، على بعد آلاف الأميال من عائلاتهم وأحبائهم. هناك شيء ما حول الانهزامية المطلقة لثنائي مثل “كوكب الأرض أزرق / وليس هناك ما يمكنني فعله”، مما يسمح للمستمعين بمعرفة أن كونك رائد فضاء ليس كل ما يمكن أن يكون عليه الأمر. ولكن في حين أن هذه الكآبة كانت كافية لتستحق حظر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في عام 1969، فمن غير المرجح أن يشعر المستمعون المعاصرون لأول مرة بالقلق الشديد بشأن الأغنية التي أصبحت جزءًا لا يمحى من الثقافة الشعبية لدرجة أن رائد فضاء حقيقي قام بتغطيتها في الفضاء.
تعالوا معًا (البيتلز)
إنها واحدة من أغاني البيتلز القليلة التي يعرفها حتى غير المعجبين من الأمام إلى الخلف. قام العديد من الفنانين بتغطية الأغنية. من المحتمل أنك تعرف أفضل إصدارات إيروسميث وساوند جاردن، ولكن حتى الراحل روبن ويليامز كان لديه غلافه الخاص لأغنية “Come Together”. وعندما تعزفها فرقة محلية في أحد الأندية، يمكنك المراهنة على أن المعجبين سوف يغنون معظم كلمات الأغنية. ولكن ما الذي يجعل دخول فريق البيتلز الثاني مثيرًا للجدل على أي حال؟
هذه المرة، لم يكن للجدل أي علاقة بالكلمات المسيئة المحتملة. بدلاً من ذلك، كانت أوجه التشابه بين أغنية “Come Together” وأغنية “You Can’t Catch Me” الكلاسيكية لتشاك بيري في الخمسينيات، وتحديدًا السطر الأول من البيت الأول – “هنا يأتي العجوز المسطح، لقد جاء” – هي التي دفعت رئيس شركة Roulette Records موريس ليفي، الذي تمتلك شركة النشر الخاصة به حقوق الطبع والنشر لأغنية بيري، إلى رفع دعوى قضائية ضد جون لينون بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر في عام 1970. في “You Can’t Catch Me”، بيري يغني، “هنا تأتي السيارة ذات السقف المسطح،” وهي تقريبًا نفس القصيدة الغنائية، ولكن في هذه الحالة، كان رائد موسيقى الروك أند رول يشير إلى السيارة المكشوفة؛ في هذه الأثناء، كان لينون يغني عن رجل بقصة شعر قصيرة على الطراز العسكري.
لقد استغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتم رفض ادعاءات ليفي ضد لينون، وإذا فكرت في الأمر، فإن هذه الادعاءات تبدو تافهة إلى حد كبير. بصرف النظر عن اختلاف سياق الخطوط “المسطحة” في كلتا الأغنيتين، فإن أوجه التشابه في اللحن طفيفة في أحسن الأحوال، وحتى لو كانت أغنية “Come Together” مستوحاة بشكل مباشر من أغنية “You Can’t Catch Me”، فمن الواضح أن فرقة البيتلز جعلت الأغنية خاصة بهم. في نهاية المطاف، تعد أغنية “Come Together” مثالًا ساطعًا على أن بعض أوجه التشابه مع نغمة أخرى لا يمكن أن تمنع أغنية جيدة.