الأغاني الأكثر إثارة للجدل لعام 1975

العديد من الأغاني التي ستجدها على قائمة Billboard Hot 100 اليوم كانت ستسبب ضجة كبيرة لو تم إصدارها قبل 50 عامًا، عندما كانت فكرة الموضوعات الخاصة بالبالغين بشكل علني، أو استخدام الكلمات البذيئة، أو فكرة أن الأغنية قد تكون ببساطة ذات ذوق سيء تسببت في بعض الأحيان في حظر المقاطع الصوتية من قبل محطات الراديو وسحبها من رفوف التسجيلات. لا يبدو أن هذا هو الحال حقًا اليوم – ما عليك سوى إلقاء نظرة على “WAP” الصريحة بشكل لا يصدق لـ Cardi B و Megan Thee Stallion – فقد ساعد الجدل في أخذ المسار مباشرة إلى المركز الأول.
لكن عد بنصف قرن إلى الوراء وستجد أن الأغاني التي تبدو اليوم غير ضارة على الإطلاق قد اجتذبت وابلًا من الانتقادات في ذلك اليوم. كانت الثقافة تتغير بوتيرة سريعة في السبعينيات، وهو الوقت الذي اتُهمت فيه فرق روك معينة بأنها شيطانية (نحن ننظر إليك يا بلاك ساباث) أو تم اعتبارها موحية قليلاً في أدائها (ليد زيبلين، على سبيل المثال). فيما يلي خمسة مقطوعات هزت أقفاص المستمعين إما من خلال تجاوز حدود الذوق، وبالتالي المساعدة في تشكيل ثقافة اليوم، أو من خلال مصارعة القضايا الاجتماعية بطريقة جعلت البعض يشعر بعدم الارتياح. وفي إحدى الحالات البارزة، أصبحت الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا في السابق مثيرة للجدل لدرجة أن منشئها لم يعد يعزفها.
لوريتا لين – حبوب منع الحمل
كانت لوريتا لين محببة للمشهد الموسيقي الريفي في ناشفيل وفنانة كانت دائمًا على استعداد للسير في طريقها الخاص. ولا شيء في ديسكغرافيها يوضح استعدادها لمعالجة موضوعات العالم الحقيقي والتعامل بشكل مباشر مع جمهورها باسم “The Pill”.
وبالاستفادة من تجاربها الخاصة في تقييدها مع الأطفال في سن مبكرة بينما كان زوجها الزاني حرًا في فعل ما يشاء، كان فيلم “The Pill” بمثابة احتفال بالتحرر الذي يمكن أن تتمتع به الشابات نتيجة للاختراق الجديد في وسائل منع الحمل. على الرغم من أنها لم تستفد من حبوب منع الحمل بنفسها، إلا أن لين كانت منفتحة بشأن حقيقة أنها كانت ستستخدمها إذا أتيحت لها الفرصة، حيث قالت لمجلة بيبول في ذلك الوقت: “إذا كنت قد استعدت حبوب منع الحمل عندما كنت أنجب أطفالًا، كنت سأتناولهم مثل الفشار” موسيقى ريونيون).
حظيت الأغنية بشعبية كبيرة، حيث وصلت إلى المرتبة الخامسة في عام 1975 على مخطط الدولة والمرتبة 70 على قائمة بيلبورد هوت 100، وهو أعلى مخطط لها في تلك المرحلة. بالنسبة الى لوحة، أصبح منسقو موسيقى البوب مهتمين بالأغنية بعد أنباء عن حظر بعض المحطات القطرية الأغنية معتبرة أن المحتوى مسيء. في هذه الأثناء، كان غراند أولي أوبري الشهير يناقش على ما يبدو ما إذا كان سيتم منع لين من غناء الأغنية على خشبة المسرح. في حين أن لين ربما قصدت أو لم تقصد ربط الأغنية بالحقوق الإنجابية للمرأة، فقد رأى الجمهور الأمر بهذه الطريقة، ولم يكن المحافظون مستعدين لأغنية تحتفل بتحرير المرأة. كانت المغنية نفسها في حيرة من أمرها، حيث قالت لـ Song Facts في عام 2016: “لم يكن لدي المال لأخذها عندما طرحوها، لكنني لم أستطع أن أفهم سبب إثارة هذه الضجة حول تناول حبوب منع الحمل”.
بوب ديلان – الإعصار
سرعان ما اكتسب بوب ديلان سمعة طيبة في السنوات الأولى من حياته المهنية لقدرته على صياغة أغاني احتجاجية مؤثرة للغاية وملفتة للانتباه تركز على الظلم الواقعي، حيث تتلاءم أغانيه مع نشاطه الأكبر لدعم حركة الحقوق المدنية. كانت أغنيته الكلاسيكية “إعصار” عام 1975 عبارة عن أغنية احتجاجية لاحقة، شارك في كتابتها جاك ليفي، والتي تحكي قصة روبين “إعصار” كارتر، وهو ملاكم واعد سُجن زوراً بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل في عام 1966. كان أنصار كارتر مقتنعين بأن الملاكم بريء، وتوجه ديلان، الذي قرأ السيرة الذاتية لكارتر، لزيارته في السجن. بعد أن أصبح مقتنعًا بأن كارتر بريء، كتب الأغنية بحجة وجود مؤامرة ذات دوافع عنصرية للإيقاع به.
لا تزال الأغنية مثيرة للجدل إلى حد ما اليوم بسبب استخدام ديلان للافتراءات العنصرية في الأغنية. على الرغم من أنها وضعت على لسان شخصية عنصرية داخل الأغنية، إلا أن البعض قد يعتبر حتى الاستخدام الفني لمثل هذه الكلمات مسيئًا، وقد ناقش المذيعون ما إذا كانت الأغنية مناسبة لموجات الأثير. وبينما أصبح من المقبول الآن على نطاق واسع أن الملاكم قد تعرض للظلم من قبل النظام القانوني، في ذلك الوقت، كانت قضية كارتر ودعم ديلان لها مثيرة للجدل لأن الآخرين ظلوا متأكدين من أنه يستحق عقوبته؛ حتى بعد ضغوط من الناشطين من أجل إعادة المحاكمة، تم تأييد حكم كارتر في عام 1976. أثارت أغنية ديلان ذعر شركة التسجيلات الخاصة به، التي خشيت أن تكون تشهيرًا، وفي الواقع، في عام 1979، رفعت شاهدة العيان باتريشيا فالنتين، التي شهدت كشاهد عيان في محاكمة كارتر، دعوى قضائية ضد ديلان وليفي وتسجيلات سي بي إس وشركة وارنر براذرز للنشر بتهمة التشهير بالشخصية وانتهاك الخصوصية، على الرغم من أن حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية ضدها. تم إطلاق سراح كارتر أخيرًا في عام 1985، بعد أن قضى ما يقرب من 20 عامًا في السجن.
دونا سمر – أحب أن أحبك يا حبيبي
ربما كانت طفرة الديسكو في منتصف السبعينيات غير مؤذية لمعظم الناس (باستثناء مجموعات كبيرة من مغنيي الروك الذين كرهوا هذا النوع الجديد بشغف)، ولكن أغنية واحدة من عام 1975 تسببت في غضب لا مثيل له. أغنية “Love to Love You Baby” الجذابة لدونا سمر، وهي عبارة عن مسار uptempo لطيف يتناوب بين تكرار لازمة الصيف الشبيهة بصفارات الإنذار، والنصائح الصامتة للحبيب المحتمل، وما لا يمكن وصفه إلا بأنه آهات موحية عن عمد من المتعة.
امتدت النسخة الأصلية إلى ما يقرب من 17 دقيقة وأثارت موجة من الإثارة في الصحافة الموسيقية الأمريكية، أحصت مجلة تايم خلالها 22 لحظة ذروة. على الرغم من أن النسخة الفردية تستغرق حوالي أربع دقائق ونصف، إلا أن هناك الكثير منها في النسخة القصيرة أيضًا. صممت سمر وفريقها الأغنية على غرار أغنية “Je T’Aime” الحميمية بلا خجل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا لجين بيركين وسيرج غينسبورغ في عام 1969.
ولكن على الرغم من أن أغنية “Love to Love You Baby” أصبحت أغنية كلاسيكية، إلا أنها واجهت بعض الجدل عند إصدارها. والجدير بالذكر أنه تم حظره من قبل بي بي سي، وكان له تأثير ضئيل من حيث أداء الرسم البياني. بلغت الأغنية ذروتها في المرتبة الرابعة في المملكة المتحدة، بينما بقيت على قائمة Billboard Hot 100 لمدة 18 أسبوعًا، وصعدت إلى المرتبة الثانية.
أليس كوبر – النساء فقط ينزفن
قد تكون أليس كوبر واحدة من الشخصيات المخضرمة في موسيقى الروك هذه الأيام، ولكن في عام 1975، كانت لديها القدرة على حفيف بعض الريش، كما فعل مع أغنية “Only Women Bleed”. تظهر الأغنية في الألبوم الفردي الأول لكوبر “مرحبًا بكم في My Nightmare”، وقد تمت كتابته مع الكاتب المشارك ديك واجنر. قام فاغنر بصياغة الموسيقى لأول مرة في وقت مبكر من عام 1968، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى كلمات جيدة بما يكفي لمطابقتها. كان كوبر يفكر في كتابة أغنية بعنوان “Only Women Bleed” لبعض الوقت، وقام بصياغة كلماته بعد سماع أعمال فاغنر. وكانت النتيجة أغنية مؤثرة أكدت مكانة كوبر كنجم في منتصف السبعينيات، حيث وصلت إلى المركز 12 على قائمة بيلبورد هوت 100.
على الرغم من أنها تعتبر الآن عملاً كلاسيكيًا في أعمال كوبر، إلا أنها خلقت موجة من الجدل عند إصدارها، عندما كان يُعتقد أن العنوان يشير بشكل فظ إلى الدورة الشهرية أو كان يتعامل مع العنف ضد المرأة باستخفاف. في الواقع، في بعض الأسواق، كان العنوان يعتبر وقحًا للغاية لدرجة أنه تم إدراجه ببساطة على أنه “النساء فقط”. لكن استمع عن كثب، وستجد أن الأغنية تحمل في الواقع رسالة مناهضة للعنف المنزلي، ولسنوات طويلة ظلت أغنية “Only Women Bleed” هي الدعامة الأساسية لعروض كوبر المسرحية، حيث قدمت تغييرًا متعاطفًا في النغمة من مسارات موسيقى الروك الصادمة التي ملأت قوائم أغانيه.