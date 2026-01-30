الأغاني الأكثر إثارة للجدل لعام 1975

كانت لوريتا لين محببة للمشهد الموسيقي الريفي في ناشفيل وفنانة كانت دائمًا على استعداد للسير في طريقها الخاص. ولا شيء في ديسكغرافيها يوضح استعدادها لمعالجة موضوعات العالم الحقيقي والتعامل بشكل مباشر مع جمهورها باسم “The Pill”.

وبالاستفادة من تجاربها الخاصة في تقييدها مع الأطفال في سن مبكرة بينما كان زوجها الزاني حرًا في فعل ما يشاء، كان فيلم “The Pill” بمثابة احتفال بالتحرر الذي يمكن أن تتمتع به الشابات نتيجة للاختراق الجديد في وسائل منع الحمل. على الرغم من أنها لم تستفد من حبوب منع الحمل بنفسها، إلا أن لين كانت منفتحة بشأن حقيقة أنها كانت ستستخدمها إذا أتيحت لها الفرصة، حيث قالت لمجلة بيبول في ذلك الوقت: “إذا كنت قد استعدت حبوب منع الحمل عندما كنت أنجب أطفالًا، كنت سأتناولهم مثل الفشار” موسيقى ريونيون).

حظيت الأغنية بشعبية كبيرة، حيث وصلت إلى المرتبة الخامسة في عام 1975 على مخطط الدولة والمرتبة 70 على قائمة بيلبورد هوت 100، وهو أعلى مخطط لها في تلك المرحلة. بالنسبة الى لوحة، أصبح منسقو موسيقى البوب ​​​​مهتمين بالأغنية بعد أنباء عن حظر بعض المحطات القطرية الأغنية معتبرة أن المحتوى مسيء. في هذه الأثناء، كان غراند أولي أوبري الشهير يناقش على ما يبدو ما إذا كان سيتم منع لين من غناء الأغنية على خشبة المسرح. في حين أن لين ربما قصدت أو لم تقصد ربط الأغنية بالحقوق الإنجابية للمرأة، فقد رأى الجمهور الأمر بهذه الطريقة، ولم يكن المحافظون مستعدين لأغنية تحتفل بتحرير المرأة. كانت المغنية نفسها في حيرة من أمرها، حيث قالت لـ Song Facts في عام 2016: “لم يكن لدي المال لأخذها عندما طرحوها، لكنني لم أستطع أن أفهم سبب إثارة هذه الضجة حول تناول حبوب منع الحمل”.