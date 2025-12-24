الأغاني الخمسة الأكثر شعبية في السبعينيات

عدد لا بأس به من أغاني السبعينيات غيرت مسار الموسيقى حرفيًا. يمكن القول وربما كان العصر الأكثر إنتاجية وإبداعًا في تاريخ الموسيقى الحديثة، فقد قدم المغنون والفرق الموسيقية والمجموعات في السبعينيات الموسيقى التصويرية لجيل حيث قاموا بكتابة وتسجيل وإصدار موسيقى الروك الصلبة والروك والسول والريغي والبوب الكلاسيكي تلو الآخر. كل من النجوم البارزين الذين استمرت حياتهم المهنية حتى يومنا هذا، وموسيقيي السبعينيات الذين نسيناهم تمامًا، قدم لنا العقد بعضًا من أكثر الألحان التي لا تمحى على الإطلاق.
إنها علامة على أغنية جيدة إذا كان من الممكن تجريدها من تقنيات الإنتاج الخاصة بعصر معين والحيوية العامة وإعادة صياغتها من جديد بواسطة موسيقيين مبدعين من الأجيال القادمة. العديد من أكبر الأغاني الناجحة في الثمانينيات والتسعينيات وما بعدها هي في الواقع نسخ مُعاد التفكير فيها بشكل كبير من الأغاني الناجحة من السبعينيات. حصلت تلك الأغاني المحبوبة منذ فترة طويلة على حياة جديدة في وقت لاحق، وكانت ناجحة تمامًا على المخططات ومع هيئات الجوائز مثل جرامي – أو حتى أكثر من ذلك – مثل الأغاني الأصلية التي طغت عليها، والتي كانت رائعة جدًا لدرجة أنها ألهمت تلك التفسيرات في المقام الأول. فيما يلي إصدارات الغلاف الخمسة الأكثر شيوعًا لأغاني السبعينيات.
سأحبك دائمًا
كان نجم موسيقى الريف بورتر واجنر يقدم برنامجًا تلفزيونيًا متنوعًا أسبوعيًا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وكان دائمًا يقدم مغنية في الثنائيات. ابتداءً من عام 1967، قامت موهبة غير معروفة سابقًا تدعى دوللي بارتون بملء هذا الدور. سرعان ما طغى نجمها على نجم واجنر، وبحلول عام 1973، أرادت بارتون معرفة ما إذا كان بإمكانها أن تصنع اسمًا لنفسها. لقد تداولت حول كيفية نقل الأخبار إلى Wagoner وأيضًا شكره على كل ما فعله لها ولمسيرتها المهنية. لذلك كتب بارتون أغنية وداعًا مدروسة وحساسة لواجونر، “سأحبك دائمًا”. عندما تم إصدارها كأغنية فردية في عام 1974، تصدرت مخطط بيلبورد للدولة، كما فعلت النسخة الجديدة المعاد تسجيلها في عام 1982. ومع ذلك، فقد وصلت إلى المرتبة 53 في قائمة Hot 100 لجميع الأنواع.
في عالم البوب، ظلت أغنية بارتون غامضة نسبيًا حتى حولت ويتني هيوستن أغنية “I Will Always Love You” إلى أغنية مفجعة ومنمقة ومذهلة لفيلمها الأول “The Bodyguard”. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، لكن الموسيقى التصويرية كانت أكبر. الألبوم المليء بمسارات هيوستن، باع 19 مليون نسخة في الولايات المتحدة وفاز بجائزة جرامي لألبوم العام. فازت هيوستن بجائزة سجل العام عن أغنية “سأحبك دائمًا”، بعد وقت قصير من قضائها 14 أسبوعًا محطمة للأرقام القياسية في المركز الأول على مخطط البوب، مما يجعلها الأغنية المنفردة رقم 1 لعام 1993.
أنا أحب موسيقى الروك أند رول
من المحتمل أن معظم الأمريكيين لم يسمعوا أغنية “أنا أحب موسيقى الروك أند رول” قبل أن تأخذ النسخة المقرمشة والمثقلة بالجيتار جوان جيت وفرقة بلاك هارتس الأغنية إلى أعلى قائمة البوب في معظم ربيع عام 1982. وقد كتبها الموسيقيان جيك هوكر وألان ميريل لفرقة البوب روك الخاصة بهم، The Arrows، التي لعبت دور البطولة في برنامجها التلفزيوني الخاص في إنجلترا في أواخر السبعينيات. قامت فرقة The Arrows بأداء أغنية “I Love Rock ‘N Roll” على شاشة التلفزيون، لكن علامتها التجارية لن تسمح إلا بإصدار التسجيل باعتباره الجانب الآخر من الأغنية المنفردة. لم تصل أبدًا إلى الرسم البياني في المملكة المتحدة
قبل إعادة اختراعها كعازفة روك مثيرة مع ولع بالخطافات الصديقة للراديو، كانت جيت عضوًا في فرقة الروك للمراهقين الجاهزة ذات الشعبية المعتدلة The Runaways، والتي قامت بجولة في المملكة المتحدة في أواخر السبعينيات. سمعت جيت فرقة Arrows وهي تلعب “I Love Rock ‘N Roll” على شاشة التلفزيون وحصلت على إذن لتسجيل الغلاف، لكنها لم تتمكن من إثارة اهتمام بقية الهاربين. عندما انقسمت الفرقة، قام جيت بسرعة بوضع الغلاف، والذي تم إصداره فقط في هولندا كجانب B منفرد. أخيرًا، قام جيت بتجميع فرقة Blackhearts ثم أعاد تسجيل أغنية “I Love Rock ‘N Roll”. هذه المرة، كانت الأغنية ساحقة. لم تقض أي نغمة أكثر من سبعة أسابيع في المركز الأول في عام 1982، وكانت أغنية “I Love Rock ‘N Roll” واحدة من الأغاني التي حافظت على قوتها.
اتكئ علي
“Lean On Me” هي واحدة من الأغاني القليلة التي وصلت إلى المرتبة الأولى على قائمة البوب الأمريكية والتي يؤديها عملان منفصلان. في عام 1972، ارتقى بيل ويذرز، الذي كتب الأغنية المؤثرة عن الصداقة والاعتماد على الآخرين في أوقات الحاجة الماسة، بأغنيته إلى القمة. بعد خمسة عشر عامًا، كررت مجموعة بوب راقصة مكونة من خمسة أشخاص تُدعى Club Nouveau هذا الإنجاز من خلال أغنية ويذرز ذات الإيقاع الثقيل وآلة الطبول والمتسارعة والمبهجة تمامًا، والتي كانت في الأساس أغنية شعبية وبسيطة في ذلك الوقت.
أمضى فيلم “Lean On Me” الأصلي ثلاثة أسابيع في المركز الأول عام 1972 وأسبوعين آخرين في عام 1987 عندما أصدر Club Nouveau نسخته. كانت أغلفة أغاني الستينيات رائجة في عام 1987 – كان أداء تيفاني لأغنية “أعتقد أننا وحدنا الآن”، وغلاف بيلي أيدول لأغنية “Mony Mony” قد حقق نجاحًا كبيرًا لتومي جيمس وشونديلز، كما حقق أداء لوس لوبوس لأغنية “La Bamba” للمغني ريتشي فالينز نجاحًا كبيرًا – ولكن لم تحقق أي نسخة من السبعينيات نجاحًا أكبر من “Lean on Me”.
فينوس
في أوائل السبعينيات، حققت عدة فرق هولندية بعض النجاحات في الولايات المتحدة، وكانت أشهر فرق “Nederbeat” هي Shocking Blue. مع الكلمات والموسيقى باللغة الإنجليزية لعازف الجيتار روبي فان ليوين والغناء الرئيسي الذي تؤديه المغنية ماريسكا فيريس، “فينوس”، وهي أغنية بوب راقصة دافعة ومتعرجة تتمحور حول الغيتار الصوتي وتتحدث عن امرأة يُفترض أنها مثالية، تصدرت “فينوس” قوائم البوب في ألمانيا الغربية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، قبل أن تشق طريقها إلى الولايات المتحدة لتحتل المرتبة الأولى في عام 1970.
بعد ستة عشر عامًا، كان هناك دوران مختلف تمامًا لأغنية “Venus” بواسطة عمل بوب أوروبي آخر من شأنه أن يؤدي إلى صعود Hot 100 مرة أخرى. تعاون الثلاثي الصوتي لموسيقى البوب ”باناناراما” ومقره المملكة المتحدة مع فريق الإنتاج الناجح في تلك الحقبة، “ستوك-آيتكين-ووترمان”، وأنتجوا أغنية “فينوس” الجاهزة للملاهي والمشبعة بآلة النطق، وهي أغنية أرادت المجموعة تسجيلها منذ أن بدأ الموسيقيون في الغناء معًا في عام 1979. وفي عام 1986، احتل غلاف “فينوس” الخاص بهم المرتبة الأولى في الولايات المتحدة لمدة أسبوع.
قتلني بهدوء مع أغنيته
كانت المغنية وكاتبة الأغاني لوري ليبرمان مفتونة للغاية بمبدع “American Pie” دون ماكلين عندما رأته يؤدي في أحد نوادي لوس أنجلوس لدرجة أنها كتبت ما أصبح “Killing Me Softly With His Song”. لم يتم بيع العديد من النسخ، ولكن عندما حاولت نجمة السول روبرتا فلاك تغطيتها، أصبحت كلاسيكية. جعلت فلاك الأغنية كلها خاصة بها، واستغرق الأمر خمسة أسابيع فقط لتسلق قائمة Hot 100 إلى المركز الأول، حيث بقيت لمدة خمسة أسابيع. فاز فيلم “Killing Me Softly With His Song” لاحقًا بجوائز جرامي لأفضل تسجيل لهذا العام وأغنية العام.
استمتعت فرقة The Fugees ببعض الأغاني الناجحة البسيطة وحصلت على بعض الاهتمام في منتصف التسعينيات، لكن أغنية “Killing Me Softly With His Song” كانت بمثابة الإنجاز الكبير لثلاثي الهيب هوب في نيوجيرسي. لقد أظهرت لورين هيل بالفعل مهارة هائلة كمغنية راب، بينما أظهرت هذه النغمة – التي قامت بتحديث الأغنية بعناصر الهيب هوب والريغي – صوت لورين هيل الغنائي القوي والمؤثر. حققت الأغنية، التي تم تجديدها للمستمعين المعاصرين، نجاحًا كبيرًا عبر أنواع موسيقية متعددة ومتباينة في كثير من الأحيان. وصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى على قائمة Billboard pop airplay لمدة ثلاثة أسابيع، والمرتبة الأولى على قائمة R & B/Hip-Hop Airplay لمدة خمسة أسابيع. كما احتلت المرتبة 30 في قائمة الكبار المعاصرين ورقم 48 على مخطط الرقص. بعد فترة وجيزة، فاز فريق Fugees بجائزتي جرامي، بما في ذلك أفضل أداء R & B بواسطة Duo أو Group with Vocal عن أغنية “Killing Me Softly With His Song”.