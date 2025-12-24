الأغاني الخمسة الأكثر شعبية في السبعينيات

عدد لا بأس به من أغاني السبعينيات غيرت مسار الموسيقى حرفيًا. يمكن القول وربما كان العصر الأكثر إنتاجية وإبداعًا في تاريخ الموسيقى الحديثة، فقد قدم المغنون والفرق الموسيقية والمجموعات في السبعينيات الموسيقى التصويرية لجيل حيث قاموا بكتابة وتسجيل وإصدار موسيقى الروك الصلبة والروك والسول والريغي والبوب ​​الكلاسيكي تلو الآخر. كل من النجوم البارزين الذين استمرت حياتهم المهنية حتى يومنا هذا، وموسيقيي السبعينيات الذين نسيناهم تمامًا، قدم لنا العقد بعضًا من أكثر الألحان التي لا تمحى على الإطلاق.

إنها علامة على أغنية جيدة إذا كان من الممكن تجريدها من تقنيات الإنتاج الخاصة بعصر معين والحيوية العامة وإعادة صياغتها من جديد بواسطة موسيقيين مبدعين من الأجيال القادمة. العديد من أكبر الأغاني الناجحة في الثمانينيات والتسعينيات وما بعدها هي في الواقع نسخ مُعاد التفكير فيها بشكل كبير من الأغاني الناجحة من السبعينيات. حصلت تلك الأغاني المحبوبة منذ فترة طويلة على حياة جديدة في وقت لاحق، وكانت ناجحة تمامًا على المخططات ومع هيئات الجوائز مثل جرامي – أو حتى أكثر من ذلك – مثل الأغاني الأصلية التي طغت عليها، والتي كانت رائعة جدًا لدرجة أنها ألهمت تلك التفسيرات في المقام الأول. فيما يلي إصدارات الغلاف الخمسة الأكثر شيوعًا لأغاني السبعينيات.