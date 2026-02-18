الأغاني الخمس الأكثر إدمانًا التي صدرت في عام 1970

كانت موسيقى عام 1970 مثل متجر حلوى الأذن، محملة من النهاية إلى النهاية بالأغاني الرائعة التي تشبع موجات الأثير. كان العام بمثابة مفترق طرق بين حركة الحب الحر، والجيل الشعبي، ومستقبل موسيقى البوب والروك، مع عدد كبير من الأساليب والأصوات التي تدور معًا في قائمة تشغيل متعددة الأنواع. كان الأمر بمثابة مأدبة موسيقية، حيث أحضر الجميع طبقًا، وبعض الأغاني التي كانت جيدة بما يكفي لثوانٍ.
تتميز الأغاني الأكثر إدمانًا في عام 1970 بألحان فردية ظلت عالقة في أذهاننا حتى بعد انتهاء الأغنية. ما زلنا نغنيهم أثناء الاستحمام أو نرقص معهم عندما نسمعهم كموسيقى خلفية في متجر البقالة. إنهم يحتاجون أيضًا إلى إيقاع رائع، وهو ما يبدو مبتذلاً بعض الشيء، ولكن إذا استحوذ الإيقاع على روحنا وجعلنا نتحرك، فإن الأغنية جعلتنا في براثنها إلى الأبد. ولأن هذه الألحان التي لا تنسى كانت آسرة للغاية لسنوات عديدة، فإنها تثبت إدمانها من خلال أن تصبح طعامًا مريحًا يمكننا الاستماع إليه – أغاني نصل إليها بعد كل هذه السنوات عندما نحتاج إلى شيء يجعلنا نشعر بالارتياح.
لقد أمتعتنا خمسة لاعبين بارزين دون أن تفشل، حتى مع أكثر من 55 عامًا من الإعادة. تعد موسيقى R & B اللامعة لأغنية “Signed، Sealed، Deliveryed (I’m Yours)” لستيفي ووندر، وموسيقى البوب الغنائية لأغنية “My Sweet Lord” لجورج هاريسون، وسحر مجموعة الفتيات لأغنية “Band of Gold” لفريدا باين، من بين أغاني عام 1970 التي تجعلنا نعود مرة أخرى للحصول على المزيد.
مُوقَّعة، ومختومة، ومُسلَّمة – ستيفي ووندر
تقدم هذه المقطوعة الكلاسيكية لأحد ملوك الموسيقى واحدة من أكثر الجوقات جاذبية على الإطلاق في الوسائط المسجلة. من صرخة ستيفي ووندر الافتتاحية المبهجة إلى خط جهير الدرج المحيط إلى قسم البوق الذي يلتقط أشعة الشمس مع كل انفجار نحاسي جميل، إنها الكيمياء الموسيقية القصوى. قد لا ترغب في أن ترتد أكتافك في الأماكن العامة عندما تظهر هذه الأغنية في قائمة التشغيل الخاصة بك، لكن كتفيك لا يهتمون بذلك؛ سوف يرتدون، وليس هناك ما يمكنك فعله لإيقافهم.
جزء من حيل كتابة الأغاني الخادعة التي تجعل الجميع يرتقي إلى مستوى المناسبة المبهجة هو صعود اللحن على سلم السلم. تبدأ الأبيات منخفضة وتصعد إلى قمة المقطوعة الموسيقية، وتقود أذنك نحو تلك الصرخة السعيدة، “ها أنا ذا، يا عزيزي – موقعة، مختومة، مُسلَّمة، أنا لك!” هذا الهيكل الصاعد يمنح أذنك شيئًا لتتبعه. وعندما تجد ما ينتظرك في أعلى الدرج، فإن الأمر يشبه حفلة رقص تشتعل مع تطاير كل القصاصات الصوتية واللافتات.
وصل هذا الاعتراف الموسيقي الاحتفالي بالحب إلى المركز الثالث على قائمة Hot 100 ووصل إلى المركز الأول على مخطط Billboard’s R&B في صيف عام 1970 وبقي هناك لمدة ستة أسابيع. كما تمت تغطيته أو أخذ عينات منه أكثر من 60 مرة، حيث قام فنانون مثل مايكل ماكدونالد وإلتون جون بإحياء طاقته المتفائلة ليستمتع بها جماهير جديدة.
فرقة الذهب – فريدا باين
أعطت “Band of Gold” لفريدا باين إسفينًا لا يُنسى من السحر الموسيقي الحزين والسعيد الذي استحوذ على عذوبة جدار الصوت لفرقة الفتيات في مخاضها الأخير. اللحن لا يضيع أي وقت في الوصول إلى الأشياء الجيدة، مقدمًا الجوقة، “الآن بعد أن رحلت / كل ما تبقى هو شريط من الذهب”، وهو سطر افتتاحي يقطع المطاردة ويدعوك إلى إضافة غناء “sha-la-la” الخاص بك. من الغريب أن أغنية الانفصال هذه التي لا تزال تثير غضب جيل الطفرة السكانية تأتي مع تقديم أكثر بهجة مما يستحقه الموضوع.
إن نغمة الجهير التي تبدأ كل شيء هي مقدمة خالدة لأغنية لا يمكننا الاكتفاء منها. تصف باين بحزن قضاء ليلة شهر العسل في غرفة منفصلة عن زوجها، مما يثير لغزًا: هل هجرها العريس قبل أن يبدأ زواجهما، أم أنه خرج للغش وأثبت أنه غير جدير بالزفاف؟ نحن لا نعرف أبدًا ما حدث للزوجين، لكن هذا لا يهم. مع هذا اللحن الساحر والخطافات التي لا تتركها، نحن جميعًا في الداخل، حتى لو لم يكن العريس كذلك.
قد تكون العروس المهجورة مادة غير محتملة لمثل هذا اللحن المليء بأشعة الشمس، لكنها تعمل ببراعة. اعتقدت المغنية نفسها أن الأغنية تصور عروسًا مراهقة غير مستعدة للزواج، واعتقدت أنها تبلغ من العمر 27 عامًا، وكانت أكبر من أن تبيع هذا المفهوم. لحسن الحظ، قامت بتسجيلها على أي حال، وذهبت الأغنية إلى المرتبة الثالثة في المخططات الأمريكية، ووصلت إلى المرتبة الأولى في المخططات في المملكة المتحدة، حيث بقيت لمدة ستة أسابيع، ولكن “Band of Gold” هي أيضًا نغمة دائمة ومسببة للإدمان من عام 1970 يمكننا العودة إليها حتى يفرقنا الموت.
أريدك أن تعود – جاكسون 5
أرسل فريق جاكسون 5 أغنية “أريدك أن تعود” إلى المركز الأول في يناير 1970، بقيادة مايكل جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات آنذاك، ليظهر للعالم لمحة عن العبقرية القادمة. لقد كانت خطوة ذكية أن نمنح جاكسون وإخوته هذه القطعة المرحة للعمل بها. كانت الأغنية في الأصل مخصصة لفيلم Motown Gladys Knight & the Pips، لكن الفريق الذي يقف وراء اللحن أعاد تشكيلها لتصبح واحدة من أكثر الأغاني جاذبية في العشرينذ القرن – وظهور ميمون لجاكسون التاريخي.
تبدأ هذه القطعة من النعيم الموسيقي مع وتر الجيتار غير التقليدي الذي يرن بصوت عالٍ وفخور، مما يسمح للجميع بمعرفة أن الأشياء الجيدة ستتبعها بالتأكيد. ويتبعون ذلك – يحافظ الجهير والبيانو على تناغمهما على الأخدود الشهير الآن؛ التناغمات التي تمتزج مثل السكر والكريمة؛ والطاقة المفعمة بالحيوية التي تجعل من المستحيل عدم الرقص. يُظهر مايكل جاكسون الصغير ذروة النضج المبكر في كل سطر، وهو يغني عن وجع القلب الذي هو أصغر من أن يفهمه بالروح الجادة لشخص أكبر منه بكثير. وبالطبع، فإن نغمة الجوقة التي تقول: “يا عزيزي، أعطني فرصة أخرى،” هي لحظة مهمة في السنوات الأولى لملك البوب.
ليس من الغامض لماذا استحوذت أغنية “I Want You Back” على اهتمامنا طوال هذه العقود. إنه يثير فرحة أكثر من حامل الألعاب النارية، ويعرض العمل الصوتي والموسيقى التي تحدد نغمة الكثير من الموسيقى الرائعة القادمة.
أريزونا – مارك ليندسي
أصدر مارك ليندسي تحية مشبعة بالسكر لثقافة الهيبيز مع “أريزونا”. هذه واحدة من أكثر الاحتفالات الموسيقية تألقًا في السبعينيات من ذلك العام، وهي قصة رائعة عن لقاء الحب الحر مع أمريكا الوسطى في وقت كانت فيه الثقافتان تمران بحساب كبير. أخذ مغني Paul Revere وRaiders فرقته إلى أعلى مستويات موسيقى البوب روك في الستينيات عندما منحته هذه الكتلة طعم مهنة منفردة.
هناك ازدحام شديد يحدث عند افتتاح الأغنية، ويخمر غيتار غير تقليدي وباس ذهابًا وإيابًا كما تشير ليندساي بهدوء إلى أنها “يجب أن تنتمي إلى سان فرانسيسكو” بفضل ميولها البوهيمية. يتهمها “بالتصرف كطفلة صغيرة هاربة” ويطلب منها العودة إلى الواقع. تلتقط الأغنية العصير – وقسم البوق المعدي – مثل الجوقة “Ari-ZO-na، اخلع ظلال قوس قزح الخاصة بك …” وفجأة، نحن جميعًا نغني معًا. بالقرب من الجسر قبل الجوقة الأخيرة، كانت ليندسي تحت تأثير تعويذتها، وأخبرتها أنه سيفعل “أي شيء لإبقائك”.
انخفضت الأغنية في عام 1969 لكنها لم تصل إلى قائمة أفضل 10 أغاني في بيلبورد حتى فبراير 1970، مما جعلها عضوًا في العرض الناجح لذلك العام. حتى في عشرينيات القرن الحالي، ليس هناك من يقاوم قدرة هذا الحفل المتفائل على الغناء. إنه مزيج ذكي من الحب الأرضي الخالي من الهبي وموسيقى البوب التجارية مع روح الفترة الكافية للشعور بالعتيقة.
ربي الجميل – جورج هاريسون
أطلق جورج هاريسون مسيرة منفردة مذهلة بأغنية لاول مرة مليئة بالخطافات. كانت أغنية “My Sweet Lord” بمثابة مقدمة متألقة لما كان عازف الجيتار الهادئ قادرًا على تحقيقه بمفرده، فضلاً عن كونه الأغنية رقم 1. أخذت الأغنية مساهماته الجديرة بالملاحظة بعد تفكك فرقة البيتلز وحوّلتها إلى قطعة جميلة من حلوى الأذن المستوحاة من الروحانية والتي لا يزال يتردد صداها. العزف الصوتي، وأعمال غيتار هاريسون المميزة، واللحن المنقوع بالعسل – إنها متعة لذيذة مثل أي شيء طهيه هاريسون مع فرقته السابقة.
لكن اللحن بدا مألوفًا بعض الشيء عندما ظهر لأول مرة في الأفق. أدت أوجه التشابه إلى رفع دعوى قضائية عام 1976 من تركة كاتب الأغاني المتوفى روني ماك، الذي شعر أنها كانت سرقة للأغنية رقم 1 “He’s So Fine” التي كتبها لـ The Chiffons في عام 1963. وادعى هاريسون نفسه أنه حفزه أغنية “Oh Happy Day”، وهي نغمة متفائلة أخرى من Edwin Hawkin Singers. أدى حكم “انتهاك حقوق الطبع والنشر اللاواعي” ودفع تعويضات قدرها 587000 دولار إلى إنهاء الدعوى القضائية في عام 1981. وبحلول ذلك الوقت، كانت الأغنية معيارًا عمليًا.
بعد أن بلغت قصة الحياة الواقعية المأساوية لجورج هاريسون ذروتها بوفاته في عام 2001، قفز فيلم “My Sweet Lord” مرة أخرى إلى المركز الأول، محققًا رقمًا قياسيًا لمدة 31 عامًا بين أعلى المخططات. بغض النظر عن الدعاوى القضائية والعقوبات والسرقة الأدبية غير المقصودة المعلنة، فهي واحدة من أحلى إصدارات السبعينيات، وهي واحدة لا تزال عالقة في أسناننا الموسيقية مثل السكر اللحني.