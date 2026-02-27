الأغاني الفاشلة في الثمانينيات التي حققت نجاحًا منخفضًا لدى النقاد ولكنها ارتفعت لدى محبي موسيقى الروك

لقد كان نقاد موسيقى الروك دائمًا جزءًا من النظام البيئي لموسيقى البوب، وكان لهم أهمية خاصة قبل تقييمات Spotify وأزرار “الإعجاب”. مع عدم وجود الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي في الثمانينيات، كان لدى صانعي الكلمات هؤلاء وتصريحاتهم خلف الكواليس المزيد من القوة والذاكرة الثقافية. في الواقع، يمكن لآذانهم وحبرهم وتفسيرهم وتقييمهم أن يساعدوا في صنع أغنية أو كسرها. ومع ذلك، لا يستطيع النقاد التحكم في كيفية تفاعل المعجبين أو السوق الأوسع مع الموسيقى، ومن المؤكد أنهم وجدوا أنفسهم على خلاف مع الجماهير. لقد أعلنوا أن الأغاني تتخبط، فقط لرؤيتها تكتسب جاذبية جماهيرية.
وجدت بعض أغاني الروك الأكثر نجاحًا في الثمانينيات نفسها على الجانب الخطأ من البندقية الحرجة. نشيد Journey “لا تتوقف عن الإيمان”، و”Walk Like a Egyptian” لفرقة The Bangles، و”Kokomo” لفرقة The Beach Boys، كلها تلقت الرصاص من معاصريها. ولكن إذا سألت المعجبين أو تتبعت المبيعات، فإن هذه الأغاني لم تكن ميتة عند وصولها. ودعونا لا ننسى أن النقاد يمكن أن يتجاهلوا الغابة من أجل الأشجار، ويتجاهلون الأغاني التي حددت عصرًا ما فقط لرؤيتها متجذرة بعمق في الذاكرة الثقافية. لا يوجد أحد مثالي، وخاصة مراجعي موسيقى الروك.
عند تجميع هذا معًا، بحثنا عن أغاني الثمانينيات التي نالت استحسان المراجعين المعاصرين وجعلت النقاد يشحذون أحقادهم. على الجانب الآخر، لاقت هذه المقاطع نجاحًا تجاريًا، وأحبها المعجبون، وقد تستمر في تأثيرها. وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي تلقتها هذه الأغاني، إلا أنها خطفت الآذان واستحوذت على القلوب.
سفر التكوين – لمسة غير مرئية
هناك دائمًا خطر عندما تعيد فرقة ما اختراع نفسها – فتجربة شيء جديد والسير في مياه صوتية جديدة يمكن أن يؤدي إلى إبعاد مراجعي موسيقى الروك. كان هذا بالتأكيد هو الحال مع أغنية “Invisible Touch” لفرقة Genesis، من ألبوم المجموعة عام 1986 الذي يحمل نفس الاسم. بعد أن صنعت اسمها في السبعينيات كخبراء تجريبيين في موسيقى الروك التقدمي، بحلول منتصف الثمانينيات، تحولت الفرقة إلى آلة توليف وصوت إلكتروني يحركه الطبل. نظرًا لأن العمل احتضن الإنتاج الشعبي الذي سيحدده، لم يكن النقاد مقتنعين.
عندما تم إصدار “Invisible Touch”، كانت إحدى أكبر الضربات للأغنية والألبوم هي أنها بدت تشبه إلى حد كبير العمل المنفرد لعازف الدرامز ورجل المواجهة فيل كولينز. كتب الناقد ستيف هوشمان في صحيفة لوس أنجلوس تايمز متذمرًا: “هل كان هذا السجل ضروريًا حقًا؟” قبل أن يضيف أنه “يمكن بسهولة اعتباره ألبوم كولينز”. لم يكن أداء فيلم “Invisible Touch” أفضل في صحيفة Chicago Tribune، حيث قال المراجع ساخرًا: “هل سيتعب العالم الحر من فيل كولينز؟” تم تحميص الألبوم والأغنية لكونها تجارية للغاية وخشخاش للغاية وغير ملهمة.
ولكن على الرغم من حدة هذه الكلمات، إلا أنها لم تتمكن من التأثير على النجاح التجاري للأغنية – ببساطة لم يتأثر معجبو Genesis. أمضت أغنية “Invisible Touch” أسبوعًا واحدًا على رأس قائمة Billboard Hot 100، وهي الأغنية الأولى والوحيدة في الولايات المتحدة للفرقة. من الواضح أن جمهور موسيقى الروك الكبير أحب صوت الفرقة المتطور وكانوا على استعداد للغناء معه، حتى لو كان العديد من النقاد في ذلك الوقت يكرهونه.
ستيكس – السيد روبوتو
مع انتقال Styx إلى الثمانينيات، اعتمدت صوتًا أنظف وأكثر حداثة لموسيقى الروك التقدمية مع الحفاظ على نغمات الجيتار والخطافات التي جعلت الفرقة مميزة. عند افتتاح ألبومها المفاهيمي عام 1983 “Kilroy Was Here”، أصبح “Mr. Roboto” أثقل على صوت موسيقى البوب المحدث للمجموعة. والجدير بالذكر أن جوقتها اليابانية التي لا تُنسى يتم تسليمها بصوت مشفر صوتي: “Domo arigato، Misutu Roboto،” والتي تعني “شكرًا جزيلا لك، سيد روبوتو”). إنها قفزة كبيرة من أناشيد موسيقى البوب القوية التي تعتمد على البيانو في السبعينيات مثل “Come Sail Away”، وربما لهذا السبب لم يتمكن النقاد من تحملها.
“Kilroy Was Here” هي أوبرا روك تصور موسيقيي الروك وهم يكافحون (وتنبيه المفسد: الفوز) ضد حكومة عالمية أصولية أسيرة مسيحية وتحظر موسيقى الروك أند رول. هذا المفهوم لم يثير إعجاب الناقد رولينج ستون جي دي كونسيدين، الذي وصفه بأنه “واحد من أقدم مؤامرات الاختراق.” وأضافت فيما يتعلق بـ “السيد روبوتو”، “من الصعب أن نتخيل أي شخص غير معتاد على المفهوم السائد يجعل الأمر منطقيًا.” إن اعتماد لوحة الصوت المركبة لفرق مثل Depeche Mode لتوضيح نقطة حول الرقابة لم يكن مناسبًا للنقاد.
ولكن لا بد أنه كان هناك شيء ما حول المزيج الغريب للأغنية بين إنتاج الثمانينيات ومسرحية السبعينيات، لأن أغنية “السيد روبوتو” حققت نجاحًا كبيرًا. على الرغم من أنها قد تكون قد خيبت آمال محبي موسيقى الروك السابقة والأكثر تقدمية للفرقة، إلا أنها حققت نجاحًا تجاريًا هائلاً، حيث بلغت ذروتها في المرتبة الثالثة على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1983. وبقدر ما حاول النقاد إيقافها، لم يتمكنوا من منع الناس من توصيلها.
الأساور – امشي مثل المصريين
اجتاحت فرقة موسيقى البوب روك المكونة من الإناث بالكامل The Bangles فترة الثمانينات بفضل تناغماتها وخطافاتها المعدية. مع نجاحات مثل “Manic Monday” التي كتبها برنس، خرجت المجموعة من مشهد بيزلي أندرجراوند في لوس أنجلوس لموسيقى الروك المخدرة المتأثرة بالستينيات. في حالة ابتعاد النقاد تمامًا عن جمهور موسيقى الروك، حققت أغنية “Walk Like An Egyptian” من فيلم “Different Light” عام 1986 نجاحًا تجاريًا حصد بعض المراجعات الفاسدة. لم يكن بعض النقاد مستعدين لأغنية تحتوي على كلمات شاذة وغناء داعم يشبه doo-wop ورقصة مميزة ومميزة.
في مجلة موسيقى البوب الأسبوعية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، Record Mirror، كان المراجع Di Cross يشعر بالضجر من “القيثارات القانونية، والضوضاء الملكية والغناء الجذاب، الذي يمتص موسيقى البوب الحلوى لبعض الكلمات غير المؤذية التي يمكن التنبؤ بها.” كتبه مؤلف الأغاني ليام ستيرنبرغ، “المشي مثل المصري” صدم النقاد باعتباره مبتذلًا ومبتذلاً، ويفتقر إلى الجوهر والوزن العاطفي للمسارات الأخرى. كما أدى ذلك إلى انقسام الفرقة حيث كره بعض الأعضاء أغنيتهم الشهيرة. في مقابلة مع رولينج ستون (عبر الصوت على الصوت)، وصفتها عازفة الدرامز والمغنية ديبي بيترسون بأنها “أغنية صغيرة لطيفة ومبتكرة نوعًا ما … لكنني لا أشعر أنها نحن.”
سواء كانت جديدة أم لا، أصبحت أغنية “امش كالمصري” ظاهرة عالمية والأغنية الأكثر نجاحًا تجاريًا للفرقة. أمضت أربعة أسابيع في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 ابتداءً من ديسمبر 1986، وأصبحت الأغنية الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة لعام 1987. وعلى الرغم من أنها ليست أكثر أغاني The Bangles أهمية، إلا أنها تركت علامة لا تمحى، ولا يزال المعجبون يقومون بالرقص الغريب حتى يومنا هذا.
الرحلة – لا تتوقف عن الإيمان
رحلة “لا تتوقف عن الإيمان” هو النشيد المميز للفرقة. إنها مصممة خصيصًا للساحات، مع كلمات طموحة حول التمسك بالأمل مدعومة بلوحات المفاتيح وخطوط الجيتار. في عام 1977، عندما انضم المغني ستيف بيري إلى الفرقة، تخلت المجموعة عن جذور موسيقى الجاز والروك واعتمدت صوت الروك الأكثر صلابة. هذا معروض في “لا تتوقف عن الإيمان” وألبوم “Escape” الذي يظهر عليه. تقديم عبارات مثل “أعمل بجد للحصول على ما يكفيني / الجميع يريد الإثارة” كما لو كانت حياته تعتمد عليها، للجماهير، هذا هو بيري وجورني في أكثر حالاتهما شهرة.
ومع ذلك، عندما صدر فيلم “لا تتوقف عن الإيمان” لأول مرة في عام 1981، لم يعجب بعض النقاد. في مراجعة في رولينج ستون، كانت ديبورا فروست ملونة في ازدرائها، ووصفت الأغنية وألبوم “Escape” بأنهما “رحلة جانبية تقوم بها رحلة إلى حفرة دريك أولا الرطبة.” لقد اعترضت أيضًا على صوت Journey الأكثر مصقولًا والموجه نحو البوب، حيث سخرت من أنها ليست “وضعية موسيقى الروك الصلبة التي كانوا يحاولون خداعنا بها”. من الواضح أن Journey لم تحصل على تأييد قوي من مؤسسة الصحافة الصخرية في ذلك الوقت.
ولكن لم تحقق أغنية “Don’t Stop Believin” نجاحًا تجاريًا فحسب – حيث بلغت ذروتها ضمن أفضل 10 أغاني في قائمة Billboard Hot 100 – بل أصبحت مفضلة لدى المعجبين وعنصرًا أساسيًا في الثقافة الشعبية. من المعروف أن الأغنية ظهرت في الحلقة النهائية لمسلسل “The Sopranos” على شبكة HBO، وهي بالطبع عنصر أساسي في الكاريوكي. لم يؤمن النقاد بهذه الأغنية، ومع ذلك استمرت الجوقة في إلهام الأغاني الغنائية.
بيتش بويز – كوكومو
إن المستوى أعلى بالنسبة للفرقة الأسطورية التي تحدد النوع والتي تعود. سيتم مقارنة أي شيء تصنعه بالأغاني الكلاسيكية والتخفيضات المميزة. لا شك أن هذا هو السبب وراء تعرض أغنية The Beach Boys المنفردة عام 1988، “Kokomo”، من ألبوم “Still Cruisin” الخاص بالمجموعة، للهجوم الوحشي على مستوى العالم تقريبًا. على الرغم من أن قائمة الجزر (“أروبا، جامايكا، أوه، أريد أن آخذك”) عالقة في كل رأس يسمعها، إلا أن النقاد يكرهونها. كتب جيمي جوترمان لـ رولينج ستون: “إذا كنت تبحث عن وصول فرقة The Beach Boys إلى الحضيض، فقد انتهى التشويق”، مضيفًا أن الأغنية المنفردة “تحدد نمط الأغاني الجديدة الخالية من العاطفة”. أوه.
على الرغم من أن أغنية “Kokomo” كانت بمثابة عودة للفرقة، إلا أنه لم يكن كل عضو فيها، وهي جزء من قصة الحياة الواقعية المأساوية للفرقة. تم تهميشها بسبب تدهور الصحة العقلية والعلاقة المثيرة للجدل مع المعالج المباشر وكاتب الأغاني والمنتج بريان ويلسون ولم يشارك في كتابة الأغنية أو تسجيلها. يمكنك سماعها: الصوت المصقول والرائع لـ “Kokomo” يبعد أميالاً عن روائع إنتاج ويلسون مثل “أصوات الحيوانات الأليفة” عام 1966. نظرًا لتناقضه مع العمل السابق للفرقة وفقدان أحد الأعضاء الرئيسيين، كان المسار جاهزًا للفشل، على الأقل فيما يتعلق بالنقاد.
لكن أغنية “Kokomo” لم تفشل، فهي أغاني جذابة ونادرا ما تنجح. ظهرت في الموسيقى التصويرية لفيلم “Cocktail” بطولة توم كروز، وقد أبحرت إلى المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1988 وكانت أول أغنية فردية لفرقة The Beach Boys منذ أغنية “Good Vibrations” عام 1966. على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها النقاد، أسعد “كوكومو” المعجبين القدامى والجدد، وساعد أساطير موسيقى الروك في كاليفورنيا على الوصول إلى أعالي البحار مرة أخرى.