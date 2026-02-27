الأغاني الفاشلة في الثمانينيات التي حققت نجاحًا منخفضًا لدى النقاد ولكنها ارتفعت لدى محبي موسيقى الروك

لقد كان نقاد موسيقى الروك دائمًا جزءًا من النظام البيئي لموسيقى البوب، وكان لهم أهمية خاصة قبل تقييمات Spotify وأزرار “الإعجاب”. مع عدم وجود الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي في الثمانينيات، كان لدى صانعي الكلمات هؤلاء وتصريحاتهم خلف الكواليس المزيد من القوة والذاكرة الثقافية. في الواقع، يمكن لآذانهم وحبرهم وتفسيرهم وتقييمهم أن يساعدوا في صنع أغنية أو كسرها. ومع ذلك، لا يستطيع النقاد التحكم في كيفية تفاعل المعجبين أو السوق الأوسع مع الموسيقى، ومن المؤكد أنهم وجدوا أنفسهم على خلاف مع الجماهير. لقد أعلنوا أن الأغاني تتخبط، فقط لرؤيتها تكتسب جاذبية جماهيرية.

وجدت بعض أغاني الروك الأكثر نجاحًا في الثمانينيات نفسها على الجانب الخطأ من البندقية الحرجة. نشيد Journey “لا تتوقف عن الإيمان”، و”Walk Like a Egyptian” لفرقة The Bangles، و”Kokomo” لفرقة The Beach Boys، كلها تلقت الرصاص من معاصريها. ولكن إذا سألت المعجبين أو تتبعت المبيعات، فإن هذه الأغاني لم تكن ميتة عند وصولها. ودعونا لا ننسى أن النقاد يمكن أن يتجاهلوا الغابة من أجل الأشجار، ويتجاهلون الأغاني التي حددت عصرًا ما فقط لرؤيتها متجذرة بعمق في الذاكرة الثقافية. لا يوجد أحد مثالي، وخاصة مراجعي موسيقى الروك.

عند تجميع هذا معًا، بحثنا عن أغاني الثمانينيات التي نالت استحسان المراجعين المعاصرين وجعلت النقاد يشحذون أحقادهم. على الجانب الآخر، لاقت هذه المقاطع نجاحًا تجاريًا، وأحبها المعجبون، وقد تستمر في تأثيرها. وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي تلقتها هذه الأغاني، إلا أنها خطفت الآذان واستحوذت على القلوب.