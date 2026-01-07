الأغاني الفاشلة في الخمسينيات والتي تحولت إلى نجاحات مذهلة

في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت العديد من أنواع الموسيقى المختلفة تزدهر بشكل إبداعي وتجاري، وتتنافس على الحصول على مكانة لدى مشتري التسجيلات ومبرمجي الراديو، لدرجة أن العديد من الأغاني الرائعة سقطت من خلال الشقوق التي يضرب بها المثل. كان هذا العقد من بين أهم العقود على الإطلاق في موسيقى البوب، حيث استمر المغنيون وفناني الأداء من الطراز القديم في بيع ملايين التسجيلات على الرغم من الزحف الثقافي والمالي لنجوم موسيقى الريف السائدة، ومغني البوب ​​الناشئين، والأهم من ذلك كله، نجوم موسيقى الروك أند رول الأوائل. وعلى الرغم من أنها حققت نجاحًا تلو الآخر في قوائم موسيقى البوب ​​في ذلك الوقت – والتي تحددها المبيعات وتشغيل الراديو واختيارات صندوق الموسيقى – إلا أن بعض الأغاني التي لا يمكن إنكارها والمحبوبة الآن لم يتم تلقيها على هذا النحو في ذلك الوقت.

فيما يلي خمس أغنيات نشأت في الخمسينيات وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك الحقبة، ولكن بأثر رجعي فقط. لم تكن هذه الألحان، التي تم تسجيلها جميعًا بأسماء بارزة، ناجحة على الفور، ولكنها استغرقت سنوات أو حتى عقودًا لتصبح راسخة ككلاسيكيات الخمسينيات.