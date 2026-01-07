الأغاني الفاشلة في الخمسينيات والتي تحولت إلى نجاحات مذهلة

في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت العديد من أنواع الموسيقى المختلفة تزدهر بشكل إبداعي وتجاري، وتتنافس على الحصول على مكانة لدى مشتري التسجيلات ومبرمجي الراديو، لدرجة أن العديد من الأغاني الرائعة سقطت من خلال الشقوق التي يضرب بها المثل. كان هذا العقد من بين أهم العقود على الإطلاق في موسيقى البوب، حيث استمر المغنيون وفناني الأداء من الطراز القديم في بيع ملايين التسجيلات على الرغم من الزحف الثقافي والمالي لنجوم موسيقى الريف السائدة، ومغني البوب الناشئين، والأهم من ذلك كله، نجوم موسيقى الروك أند رول الأوائل. وعلى الرغم من أنها حققت نجاحًا تلو الآخر في قوائم موسيقى البوب في ذلك الوقت – والتي تحددها المبيعات وتشغيل الراديو واختيارات صندوق الموسيقى – إلا أن بعض الأغاني التي لا يمكن إنكارها والمحبوبة الآن لم يتم تلقيها على هذا النحو في ذلك الوقت.
فيما يلي خمس أغنيات نشأت في الخمسينيات وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك الحقبة، ولكن بأثر رجعي فقط. لم تكن هذه الألحان، التي تم تسجيلها جميعًا بأسماء بارزة، ناجحة على الفور، ولكنها استغرقت سنوات أو حتى عقودًا لتصبح راسخة ككلاسيكيات الخمسينيات.
هيا، دعونا نذهب
من المؤسف أن ريتشي فالينز لم يكن لديه الكثير من الوقت لتأليف الكثير من الموسيقى. جنبا إلى جنب مع نجوم الروك أند رول الصاعدين الآخرين Buddy Holly و The Big Bopper، توفي فالنس في حادث تحطم طائرة صغيرة في 3 فبراير 1959، المعروف أيضًا باسم “اليوم الذي ماتت فيه الموسيقى”. أثار الحادث المميت اهتمامًا بموسيقى فالنس، وطالب الجمهور بسماع الكمية الضئيلة من التسجيلات التي تركتها وراءهم. أول أغنية سجلها فالنس وأصدرها، وهي الأغنية الكلاسيكية “Come On, Let’s Go” على طراز الخمسينيات، غابت عن أفضل 40 أغنية بالكامل في أول جولة لها، لكنها أصبحت مقبولة بسرعة في قائمة أفضل أعمال الموسيقي.
كان فالنس يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وقت وفاته، وكان بمثابة عمل مميز في جولة جماعية بعد أن أثبتت أغنيته الفردية الثانية والثالثة نجاحها الكبير. وصلت أغنية “دونا” إلى المخططات في عام 1958 (ووصلت إلى المرتبة الثانية بعد وفاة فالنس)، ثم أصبح الجانب B ناجحًا أيضًا: نسخة الروك السريعة لفالنس من الأغنية الشعبية المكسيكية التقليدية “لا بامبا” بلغت ذروتها في قائمة أفضل 30 أغنية قبل أيام قليلة من وفاة الموسيقي. ولكن لم يكن الأمر كذلك إلا بعد عقود من الزمن حتى يكون لأغنية Come On، Let’s Go دورها في نجاح المخطط، عندما ظهرت بشكل بارز في فيلم السيرة الذاتية لفالنس عام 1987 “La Bamba”، والذي كان له موسيقى تصويرية للأغلفة المسجلة بواسطة Los Lobos. تلك الفرقة، التي تأثرت بشدة بفالنس، أخذت نسختها المؤمنة من أغنية “Come On، Let’s Go” إلى المركز 21 على مخطط البوب في أواخر عام 1987.
القطار الغامض
الأكثر ارتباطًا بإلفيس بريسلي، تعد أغنية “القطار الغامض” المزاجية والحالمة والشجاعة واحدة من أكثر الأغاني التي نالت استحسانا كبيرا والتي سجلها ما يسمى بملك الروك أند رول، لكنها لم تكن أبدا واحدة من أفضل 40 أغنية له. سجل بريسلي النغمة وأصدرها في عام 1955 مع أغنية “لقد نسيت أن أتذكر أن أنسى” – والأخيرة هي التي تصدرت قائمة بيلبورد القطرية، قبل أن يبدأ المغني في تسجيل أغاني الروك المتقاطعة على مخطط البوب. التقط بريسلي لقطة لأغنية “Mystery Train” بمساعدة المنتج سام فيليبس من شركة Sun Records، الذي كان له الفضل في كتابة الأغنية بعد الإشراف على التسجيل الأول لها قبل عامين لموسيقي البلوز هيرمان “جونيور” باركر. غاب هذا الإصدار السابق عن المخططات تمامًا.
كان حظ بريسلي أكثر قليلاً مع الأغنية في المحاولة الثانية والمحاولة الثالثة بشكل عام لتسويق “القطار الغامض”. تم إصدارها باعتبارها الجانب A من الأغنية المنفردة في عام 1955، ووصلت إلى المرتبة 11 على مخطط الدولة. بعد أكثر من عقد من الزمن، قامت الفرقة بتغطية أغنية “Mystery Train” لألبومها “Moondog Matinee” عام 1973 وأدتها في “The Last Waltz”، الفيلم الوثائقي عن الحفلة الموسيقية لعام 1976 عن عرضها الأخير.
البلوز سجن فولسوم
على الرغم من أن جوني كاش كان لديه جانب مظلم يحب الكثيرون تجاهله، إلا أن تجربة الحياة المروعة التي لم يستطع ادعاءها كانت السجن. يرتبط كاش ارتباطًا وثيقًا بالسجون الأمريكية، حيث قدم حوالي 30 حفلًا موسيقيًا للسجناء على مدار حياته المهنية، وشكلت اللقطات الحية لاثنين من تلك العروض اثنين من أشهر ألبومات الموسيقي: “في سان كوينتين” و”في سجن فولسوم”. في عام 1968، سجل كاش الأغنية الأخيرة في سجن شمال كاليفورنيا، فيما كان بمثابة عودة فنية للوطن. في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، شاهد كاش الفيلم الوثائقي “Inside the Walls of Folsom Prison” وردًا على ذلك كتب “Folsom Prison Blues”. تم إنشاؤها من وجهة نظر رجل مسجون في فولسوم، وتأسف شخصية كاش على افتقاره إلى الحرية ويظهر الندم العميق كلما سمع صافرة قطار مسافات طويلة عابرة. تم تضمين أغنية “Folsom Prison Blues” في مخطط الدولة الناجح لـ Cash في عام 1955، ولكن فقط باعتبارها الجانب B – كان “So Doggone Lonesome” هو المسار الرئيسي.
لقد آمن الموسيقي بالأغنية بدرجة كافية لإعادة إصدارها مرة أخرى في عام 1957 كمسار على أول LP له، “With His Hot and Blue Guitar”، لكنها حققت نجاحًا ساحقًا من تلقاء نفسها كنسخة حية. قضى الفيلم الصاخب لأغنية “Folsom Prison Blues”، التي تم تسجيلها على شريط في سجن فولسوم الفعلي، مع عشرات من ضجيج الجماهير التقديرية، أربعة أسابيع على قمة مخطط بيلبورد القطري في صيف عام 1968.
المشي، لا تشغيل
في عام 1954، كتب موسيقي الجاز جوني سميث “Walk, Don’t Run”، وهي رحلة استكشافية لموسيقى الجاز مستوحاة من شجرة الكستناء القديمة “Softly, As In A Morning Sunrise”. سيطر عليها عمل سميث الدافئ والمعقد على الجيتار، وكان يعكس موسيقى الجاز الرائعة في تلك الحقبة. أنتج ذلك الوقت الكثير من الموسيقى المبتكرة التي لا تُنسى، لكن Billboard لم تبدأ في تتبع مبيعات الألبومات حتى عام 1956، ولم تحقق أغاني الجاز الفردية نجاحًا جيدًا على الإطلاق في قوائم موسيقى البوب. بمعنى آخر، لم يحصل سميث على الكثير من الشهرة التجارية لأغنية “Walk, Don’t Run”.
ولكن بعد ذلك جاءت فرقة The Ventures، وهي فرقة روك من ستينيات القرن العشرين كانت تؤدي أغاني الآلات بشكل حصري تقريبًا والتي أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحركة موسيقى الروك. من خلال الأغاني التي تستحضر حياة الشاطئ وصوت ركوب الأمواج تحت الأمواج وأنفاق المياه وفيما بينها، اكتسبت فرق مثل The Ventures شعبية من خلال الألحان السريعة التي تعرض الجيتار، ولا سيما أغلفة الآلات الموسيقية المألوفة والغامضة. سقطت أغنية “Walk, Don’t Run” في المعسكر الأخير عندما سجلتها فرقة Ventures وأصدرتها باعتبارها الأغنية المنفردة الثانية للفرقة في عام 1960. وقد حولتها فرقة الروك تمامًا – حيث تم تسريعها وإعطائها قرع الطبول الدافع، مع جزء غيتار يلتصق بالقرب من الإيقاع – ستصبح الأغنية الأكثر نجاحًا لفرقة Ventures وأغنيتها المميزة، حيث وصلت إلى المرتبة الثانية على مخطط البوب.
تشغيل رودولف تشغيل
سرعان ما أصبح عدد من أغاني عيد الميلاد من الخمسينيات من القرن الماضي معايير للعطلات يتم بثها وبثها على نطاق واسع اليوم، لكن الأمر استغرق سنوات عديدة حتى تنضم أغنية “Run Rudolph Run” لتشاك بيري إلى تلك المجموعة المتبجحة من الأغاني الموسمية المفضلة. كان بيري واحدًا من أوائل نجوم موسيقى الروك أند رول على الإطلاق، ولذلك كانت أغنيته لحن العطلة واحدة من أولى أغاني عيد الميلاد لموسيقى الروك أند رول. “Run Rudolph Run” هو إعادة تصور لقصة Rudolph the Red-Nosed Reindeer، ولكن مع لعقات الجيتار الحادة والبيانو الساخن الذي يرويها بطريقة أكثر روعة وروعة من أغنية Gene Autry الأصلية لعام 1949، “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”.
لم يكن لدى بيري سوى عدد قليل من الأغاني الناجحة المعتمدة باسمه عندما أطلق العنان لأغنية “Run Rudolph Run” في عام 1958. ربما كانت أغنية جديدة جدًا في النوع الذي كان لا يزال يحاول الحصول على القبول السائد، لأن اللحن فشل في الإثارة، وبلغ ذروته في المرتبة 69 المتواضعة على مخطط Billboard pop. لقد شقت طريقها ببطء إلى قانون عيد الميلاد، واستمتعت بعودة كبيرة في القرن الحادي والعشرين. في عام 2021، عادت إلى مخطط البوب وبلغت ذروتها في المرتبة العاشرة.