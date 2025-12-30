الأغاني الفاشلة في الستينيات التي تحولت إلى نجاحات مذهلة

كانت الستينيات هي العقد الذي بدأت فيه فكرة كتابة الفرق الموسيقية وأداء المواد الخاصة بها تكتسب حياة خاصة بها. قبل ذلك، كان غالبية فناني الأداء من المطربين والموسيقيين الذين قاموا بترجمة أعمال مؤلفي الأغاني المتفانين؛ كان هناك القليل من التوقعات أو الشهية من الجمهور المستمع للأعمال التي كتبت وأدت ألحانها الخاصة.
على الرغم من أن الخمسينيات شهدت قيام فنانين مثل تشاك بيري وبودي هولي بالتأليف والأداء، إلا أن التغيير الكبير جاء مع وصول فرقة البيتليمانيا، وإدراك أن الفرقة، إلى جانب كونها مكونة من أربعة فتيان ساحرين كانوا بشكل استثنائي من نجوم موسيقى البوب والروك، كانت، في جون لينون وبول مكارتني، موطنًا لواحدة من أعظم شراكات كتابة الأغاني في التاريخ الموسيقي. على الرغم من أن فرقة Fab Four لم تكن أول فرقة تضم مؤلفي الأغاني الخاصين بها، إلا أن مفهوم الأصالة والمصداقية الفنية المرتبط بكتابة المواد الخاصة بك أصبح بالتأكيد أكثر انتشارًا بعد أن ارتفعت مثل هذه الأعمال إلى النجومية.
ومع ذلك، ظلت الأغاني تتغير على مدار العقد، حيث أصبحت الإصدارات التي لم تحدث ضجة فيما بعد نجاحًا تجاريًا لفنانين آخرين. فيما يلي خمس إخفاقات من الستينيات اكتسبت حياة جديدة بفضل إصدارات الغلاف الناجحة.
تطور والصراخ
على الرغم من أن فرقة البيتلز ستتطور في النهاية إلى فرقة تؤدي حصريًا المواد الأصلية، في الأيام الأولى كعمل حي وفي بداية مسيرتهم المهنية في التسجيل، كان فريق Fab Four في الأساس مترجمين فوريين لأغاني الآخرين. أنجح إصدارات غلاف الفرقة هي بلا شك أغنية “Twist and Shout” التي أصدرتها في عام 1963 عندما كان نجمها يسطع على جانبي المحيط الأطلسي.
تم تسجيل الأغنية، التي كتبها فيل ميدلي وبيرت راسل، لأول مرة من قبل فرقة غير معروفة The Top Notes، والتي فشلت نسختها عام 1961 في تحقيق أي جذب تجاري. من إنتاج فيل سبيكتور، الأصل هو أغنية R & B ذات ميول لاتينية ولا تشبه كثيرًا موسيقى الروك جيدة التهوية التي ستصبح مع فرقة البيتلز. الأغنية ممتعة بما فيه الكفاية، ولكن عند الاستماع إليها الآن، لا يوجد شيء ملحوظ فيها باستثناء ربما قوة الصوت الرئيسي في ذروة الأغنية. في العام التالي، أثبتت نسخة أخرى من The Isley Brothers نجاحها في قائمة أفضل 20 أغنية، حيث كانت بنية الاتصال والاستجابة للأغنية معدية تمامًا مثل الإصدارات التي ستأتي بعد ذلك.
ولكن لا شيء يضاهي غلاف فرقة البيتلز الراقص. لقد تدربت الفرقة على الأغنية بشكل جيد، حيث عزفتها كثيرًا خلال إقاماتهم قبل الشهرة في أندية هامبورغ، وهو ما يفسر ضيق التسجيل، حيث أخذ واحد من اثنتين فقط الفرقة المصنوعة من الأغنية. تم تسجيل أغنية “Twist and Shout” في نهاية جلسة تسجيل ماراثونية مدتها 12 ساعة لألبوم فرقة البيتلز الأول في المملكة المتحدة “Please Please Me”، وكان صوت لينون على وشك الانهيار بسبب متطلبات الغناء ونزلة البرد. لقد كان حادثًا سعيدًا، لكنه ربما كان الجانب الأكثر تميزًا في الأغنية، حيث يضفي صوت جون لينون المزعج على الأغنية خشونة جديدة تفتقر إليها الإصدارات السابقة.
الحب الملوث
تم إصدار النسخة الأكثر شهرة من “Tainted Love”، لثنائي البوب البريطاني Soft Cell، في عام 1981 وحققت نجاحًا عالميًا كبيرًا، حيث تصدرت المخططات في المملكة المتحدة وارتفعت إلى المرتبة الثامنة على Billboard Hot 100، وبقيت هناك لمدة 43 أسبوعًا. تظل الأغنية مفضلة في حلبة الرقص، مع جاذبية متقاطعة بين محبي موسيقى البوب والموجة الجديدة، وخطوطها الصوتية المغرية وخطوطها المركبة التي تعود إلى الثمانينيات لا تُنسى بشكل خاص.
ومع ذلك، كان الرقم الأصلي أكثر غموضًا لمغنية السول غلوريا جونز، التي كانت نسختها الضخية من الأغنية عام 1964، والتي كتبها إد كوب، عبارة عن جانب B غرق دون أن يترك أي أثر عند إصداره الأولي. مع طعنات جذابة من الجهير والنحاس التي ستحولها Soft Cell لاحقًا إلى التوليف لأغنيتها عام 1981، حيث يقدم غلين كامبل نغمات جيتار دافئة، بالإضافة إلى أداء صوتي مرح من جونز، كانت النسخة الأصلية تستحق اهتمامًا أكبر بكثير مما تلقته. لحسن الحظ، فقد حصلت عليه في النهاية، وذلك بفضل إعادة اكتشافها من قبل منسقي الأغاني في مشهد السول الشمالي في المملكة المتحدة الذين جعلوا رقم الإيقاع العالي حشوًا في حلبة الرقص في أوائل السبعينيات.
امرأة السحر الأسود
ربما كان فليتوود ماك عملاق موسيقى الروك في أواخر السبعينيات – وفي ذلك الوقت كان الألبوم الكلاسيكي “Rumours” قد دفع الفرقة إلى النجومية الكبرى – لكن السنوات التي قضتها في الكدح في الصناعة خلال الستينيات كانت غير مكتملة إلى حد كبير. في ذلك الوقت، كانت الفرقة البريطانية تتقدم على الساحة باعتبارها فرقة موسيقى البلوز والروك الواضحة، كما انعكس ذلك في أغنيتها المنفردة “Black Magic Woman” عام 1968. هذه الأغنية الأصلية كتبها عازف الجيتار بيتر جرين، وهي أنشودة معبرة عن سحر المرأة الذي لا يقاوم، ويقال إنها مستوحاة من صديقة جرين في ذلك الوقت، عارضة الأزياء ساندرا إلسدون.
لا تزال أغنية “Black Magic Woman” لفرقة فليتوود ماك تبدو جديدة ومثيرة وتظهر في العديد من مجموعات أعظم الأغاني للفرقة، على الرغم من أنها في وقت إصدارها، بلغت ذروتها في المرتبة 37 فقط في المملكة المتحدة ولم يكن لها تأثير يذكر في أي مكان آخر. ولكن كان من المقرر أن تحظى الأغنية بحياة ثانية في عام 1970، عندما تم تسجيل نسخة جديدة منها من قبل فرقة الروك اللاتينية وأسطورة وودستوك سانتانا. غرس أغنية البلوز مع مقاطع من أغنية “Gypsy Queen” لعازف الجاز المجري غابور زابو، مما أدى إلى تحويل الأغنية تمامًا إلى مربى مخدر صاخب حطم المراكز الخمسة الأولى في قائمة Billboard Hot 100 وأصبح أحد تسجيلات سانتانا المميزة.
الأحمر، النبيذ الأحمر
سجل بيلبورد لنيل دايموند يتحدث عن نفسه. المغني وكاتب الأغاني الذي اشتهر بأغانيه الناجحة “Song Sung Blue” و”Cracklin’ Rosie” و”Sweet Caroline” كان لديه إجمالي 53 أغنية في قائمة Billboard Hot 100. وقد وصل الجزء الأكبر من نجاحه في الرسم البياني إلى أوائل السبعينيات، عندما كان يحتل المراكز العشرة الأولى بشكل متكرر، في حين أن العديد من الأغاني الفردية التي أطلقها في الستينيات كانت خارج قائمة أفضل 50 أغنية.
واحدة منها كانت أغنية “Red, Red Wine”، التي استمرت ثلاثة أسابيع فقط على المخططات في عام 1968، وبلغت ذروتها في المرتبة 62. إنها أغنية جميلة بما فيه الكفاية، وهي بالتأكيد غير ملحوظة، ولكنها مع ذلك كانت بمثابة الأساس لنسخة غلاف موسيقى الريغي الناجحة في العام التالي بواسطة Tony Tribe لـ Trojan Records، والتي تم رسمها في المملكة المتحدة. كانت هذه النسخة هي التي لفتت انتباه فرقة الريغي البريطانية UB40، التي قررت إصدار غلاف للأغنية في 1983. وفقًا للأسطورة، لم يكن لدى UB40 أي فكرة أن Diamond نفسه قد أصدر النسخة الأصلية، على افتراض أن الأغنية كانت دائمًا رقم موسيقى الريغي (في الواقع، لقد افترضوا أن “N. Diamond” المدرج في السجل كان كاتب أغاني جامايكي يُدعى Negus Diamond).
يقدم مقطع توني ترايب لأغنية “Red, Red Wine” قدرًا كبيرًا من الارتداد لأصل Diamond الأصلي، والذي يكون أقل وضوحًا في الفيلم الكلاسيكي UB40 الأكثر سلاسة والأعلى ميزانية. لقد أثبتت نسختهم أنها خالدة. بعد أن تصدرت قوائم المملكة المتحدة في عام 1983، وصلت إلى المرتبة الأولى على قائمة Billboard Hot 100 في عام 1988 بعد أن غنتها الفرقة في احتفالات عيد ميلاد نيلسون مانديلا في ذلك العام.
الوقت في جانبي
كتبه في الأصل كاتب الأغاني والمنسق في فيلادلفيا جيري راجوفوي في عام 1963، وبدأ “الوقت على جانبي” حياته كمسار بسيط مملوء بالإنجيل لعرض مواهب عازف الترومبون الجاز كاي ويندينج. مع الجوقة الشهيرة الآن التي غنتها ثلاثي الإنجيل المكون من الأختين Dee-Dee و Dionne Warwick، جنبًا إلى جنب مع Cissy Houston، تهيمن ألحان Winding على الأغنية، ولكنها لا تزال تتمتع بجودة دودة الأذن التي ستجعلها ناجحة لاحقًا.
تم تسجيل الأغنية مرة أخرى في عام 1964 بواسطة مطربة الروح إيرما توماس، مع جوقات جديدة تضم كلمات مكتوبة في الاستوديو بواسطة مغني الجلسة جيمي نورمان والتي حولت الأغنية الأصلية المتفائلة بهدوء إلى أغنية تحدي من عاشق مرفوض. على الرغم من تجسيدها بالكامل وإمكانيات البوب الواضحة، فقد تم نقل الأغنية إلى الجانب B من أغنية توماس المنفردة “أي شخص يعرف ما هو الحب (سوف يفهم)” والتي صعدت فقط إلى المرتبة 52 على قائمة Billboard Hot 100.
تم تسجيل النسخة الأكثر شهرة من “Time Is On My Side” بواسطة The Rolling Stones في وقت لاحق من نفس العام. كانت الأغنية أبطأ من العديد من أغاني الروك التي اشتهرت بها الفرقة، لكنها بنيت على نجاح أغنية “Tell Me”، التي تم رسمها في وقت سابق من ذلك العام، لتعزيز فرقة Stones كمغنيين قابلين للبيع. أثبت فيلم “Time Is On My Side” أنه أكبر نجاح لهم في الولايات المتحدة حتى الآن بعد صدوره، وبلغ ذروته في المركز السادس في ديسمبر.