الأغاني الفاشلة في الستينيات التي تحولت إلى نجاحات مذهلة

كانت الستينيات هي العقد الذي بدأت فيه فكرة كتابة الفرق الموسيقية وأداء المواد الخاصة بها تكتسب حياة خاصة بها. قبل ذلك، كان غالبية فناني الأداء من المطربين والموسيقيين الذين قاموا بترجمة أعمال مؤلفي الأغاني المتفانين؛ كان هناك القليل من التوقعات أو الشهية من الجمهور المستمع للأعمال التي كتبت وأدت ألحانها الخاصة.

على الرغم من أن الخمسينيات شهدت قيام فنانين مثل تشاك بيري وبودي هولي بالتأليف والأداء، إلا أن التغيير الكبير جاء مع وصول فرقة البيتليمانيا، وإدراك أن الفرقة، إلى جانب كونها مكونة من أربعة فتيان ساحرين كانوا بشكل استثنائي من نجوم موسيقى البوب ​​والروك، كانت، في جون لينون وبول مكارتني، موطنًا لواحدة من أعظم شراكات كتابة الأغاني في التاريخ الموسيقي. على الرغم من أن فرقة Fab Four لم تكن أول فرقة تضم مؤلفي الأغاني الخاصين بها، إلا أن مفهوم الأصالة والمصداقية الفنية المرتبط بكتابة المواد الخاصة بك أصبح بالتأكيد أكثر انتشارًا بعد أن ارتفعت مثل هذه الأعمال إلى النجومية.

ومع ذلك، ظلت الأغاني تتغير على مدار العقد، حيث أصبحت الإصدارات التي لم تحدث ضجة فيما بعد نجاحًا تجاريًا لفنانين آخرين. فيما يلي خمس إخفاقات من الستينيات اكتسبت حياة جديدة بفضل إصدارات الغلاف الناجحة.