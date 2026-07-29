الأغاني المكتوبة للأفلام التي حققت نجاحات كبيرة في بيلبورد

يمكن للموسيقى التصويرية أن تصنع فيلمًا، ولكن هناك أوقات تتجاوز فيها الأغنية الصورة المتحركة لترتفع إلى أعلى مخطط Billboard Hot 100. الآن، هذه القائمة ليست ناديًا حصريًا كما قد يظن المرء، حيث أن هناك العديد والعديد من الأغاني المكتوبة للأفلام التي احتلت المرتبة الأولى وغيرت الثقافة في هذه العملية.

على سبيل المثال، تضمن فيلم “Saturday Night Fever” العديد من أغاني Bee Gees التي أكدت أن عام 1978 كان الأفضل في حياتهم المهنية، لكن العلاقة بين الأخوين جيب والفيلم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا لدرجة أنه سيكون من السهل جدًا إدراجها هنا. مثل “الأمير” و”المطر الأرجواني”. أين التحدي في ذلك، أليس كذلك؟

لذا، ما فعلناه هو استكشاف بعض الاختيارات الأخرى التي قد لا تعرف أنها استُخدمت على وجه التحديد في الأفلام أولاً وتحولت إلى أغطية للمخططات بعد أسبوع واحد فقط. نحن نتحدث عن أغاني ناجحة مثل أغنية “Call Me” لفرقة بلوندي أو أغنية الحب الملحمية لبراين آدامز “(كل ما أفعله) أفعل ذلك من أجلك”. لذا، انضم إلينا بينما نقوم بإنشاء قائمة التشغيل المفضلة التالية لأنجح الأفلام.