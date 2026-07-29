الأغاني المكتوبة للأفلام التي حققت نجاحات كبيرة في بيلبورد

يمكن للموسيقى التصويرية أن تصنع فيلمًا، ولكن هناك أوقات تتجاوز فيها الأغنية الصورة المتحركة لترتفع إلى أعلى مخطط Billboard Hot 100. الآن، هذه القائمة ليست ناديًا حصريًا كما قد يظن المرء، حيث أن هناك العديد والعديد من الأغاني المكتوبة للأفلام التي احتلت المرتبة الأولى وغيرت الثقافة في هذه العملية.
على سبيل المثال، تضمن فيلم “Saturday Night Fever” العديد من أغاني Bee Gees التي أكدت أن عام 1978 كان الأفضل في حياتهم المهنية، لكن العلاقة بين الأخوين جيب والفيلم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا لدرجة أنه سيكون من السهل جدًا إدراجها هنا. مثل “الأمير” و”المطر الأرجواني”. أين التحدي في ذلك، أليس كذلك؟
لذا، ما فعلناه هو استكشاف بعض الاختيارات الأخرى التي قد لا تعرف أنها استُخدمت على وجه التحديد في الأفلام أولاً وتحولت إلى أغطية للمخططات بعد أسبوع واحد فقط. نحن نتحدث عن أغاني ناجحة مثل أغنية “Call Me” لفرقة بلوندي أو أغنية الحب الملحمية لبراين آدامز “(كل ما أفعله) أفعل ذلك من أجلك”. لذا، انضم إلينا بينما نقوم بإنشاء قائمة التشغيل المفضلة التالية لأنجح الأفلام.
مجد الحب – بيتر سيتيرا (طفل الكاراتيه الجزء الثاني)
“طفل الكاراتيه الجزء الثاني” يرى دانييل لاروسو (الذي يلعب دوره رالف ماتشيو) يضع خلافاته مع كوبرا كاي جانبًا للحظة بينما يتوجه إلى أوكيناوا مع معلمه السيد مياجي (بات موريتا). هناك، يجد دانيال نفسه في جميع أنواع المشاكل الجديدة، لكنه يجد أيضًا الحب مع كوميكو (تاملين توميتا). يتم توفير الموسيقى التصويرية الرومانسية الخاصة بهم بواسطة أغنية “Glory of Love” لبيتر سيتيرا، والتي يشار إليها أيضًا باسم الأغنية الرسمية لفيلم 1986.
سجل مغني شيكاغو السابق أكبر أغنية منفردة في مسيرته مع هذا المسار حيث اجتاحت ساق الجميع في طريقها لتحتل المركز الأول على Billboard Hot 100 لمدة أسبوعين. بشكل عام، أمضى فيلم “Glory of Love” 21 أسبوعًا على الرسم البياني وحصل على ترشيحات لجوائز الأوسكار وجرامي.
ومن المثير للاهتمام أن أغنية Cetera كتبت لفيلم مشهور آخر، لكن فريق “Rocky IV” وافق على الفكرة. وقال سيتيرا لصحيفة ديلي تلغراف: “بعد حوالي أسبوعين، كان أعضاء فرقة Karate Kid II يبحثون عن أغنية، لذلك جاءوا إلى الاستوديو حيث كنت أعمل وقمت بتشغيل أغنية Glory of Love وقد أحبوها على الفور، لذلك قمت بتغيير بعض الكلمات لجعلها أكثر ملاءمة”.
وجهة نظر للقتل – دوران دوران (وجهة نظر للقتل)
هناك شعور بالكآبة في فيلم “نظرة إلى القتل” عام 1985. إنها المرة الأخيرة التي رأى فيها رواد السينما روجر مور في دور العميل 007 الشهير. هل هذا أفضل فيلم لجيمس بوند؟ لا، لكن مور لم يكن يعرف كيف يقدم أداءً سيئًا بصفته الجاسوس الفائق اللطيف.
إن الموسيقى التصويرية “A View to a Kill” التي تهتز – ولكن لا تثيرها – هي أغنية Duran Duran التي تحمل نفس الاسم. هناك اختيال موسيقى البوب روك في المسار الذي ربما كان مفقودًا في موضوعات 007 السابقة، حيث تزحف دودة الأذن الواثقة هذه داخل الرأس وتجعل الجميع يصرخون، “ارقصوا في النار!”
بقيت أغنية “A View to a Kill” في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 لمدة أسبوعين، بينما ظلت على الرسم البياني لمدة 17 أسبوعًا إجمالاً. كما أنه يتميز بكونه موضوع بوند الوحيد الذي وصل إلى المرتبة الأولى. ومن المثير للدهشة أن الفرصة حدثت بعد أن التقى عازف قيثارة دوران دوران جون تايلور بمنتج بوند ألبرت “كوبي” بروكلي في حفل استضافه مايكل كين. “قلت في غطرستي: متى ستحصل على أغنية جيدة مرة أخرى؟” قال تايلور لـ 105.7 WROR. قال: هل تريد أن تكتبه؟ عدت إلى المنزل في تلك الليلة، واتصلت بالرجال وقلت: “اسمع، أعتقد أننا حصلنا على فرصة لفيلم بوند”.” مما لا شك فيه، مجرد فصل آخر في قصة الحياة الواقعية المجنونة لدوران دوران.
اتصل بي – بلوندي (أمريكان جيجولو)
لم يكن من المفترض أن تحدث أفضل أغنية روك منفردة في عام 1980 بهذه الطريقة. احتاج المنتج والملحن جورجيو مورودر إلى أغنية قوية لفيلم “American Gigolo”، بطولة ريتشارد جير في دور جوليان كاي في قصة حول جزء كبير من الحبكة مذكور في العنوان، لذلك دعونا نتجنب الرقابة هنا. في البداية، بحثت Moroder عن ستيفي نيكس للحصول على هذه الفرصة، لكنها رفضت.
تحول Moroder إلى Blondie – على وجه التحديد المنشد Debbie Harry – بعد ذلك. لحسن الحظ، هاري لم يقل لا. كان لدى Moroder مخطط للأغنية، والتي أطلق عليها اسم “Man Machine” في ذلك الوقت، لكن هاري أطلق العنان لعاصفة غنائية شرسة أدت إلى تغيير الاسم وواحدة من أكثر الجوقات المحملة بالخطاف على الإطلاق. انضم باقي أعضاء بلوندي لتسجيل المسار بعد ذلك.
تبين أن أغنية “Call Me” هي الأغنية الأطول تشغيلاً لـ Blondie، حيث تربعت على قمة Billboard Hot 100 لمدة ستة أسابيع. ومن المضحك أن هذه الحالة أصبحت فيها الأغنية أكثر شهرة من الفيلم الذي تنتمي إليه. في الوقت الحاضر، يتذكر عدد أكبر من الأشخاص الأغنية أكثر من “American Gigolo”، بينما استمر ظهور “Call Me” في إنتاجات أخرى أيضًا، مثل المقطع الدعائي لـ “Supergirl” لعام 2026.
(كل ما أفعله) أفعله من أجلك – براين آدامز (روبن هود: أمير اللصوص)
إذا نظرنا إلى فيلم “Robin Hood: Prince of Thieves” الذي صدر عام 1991، فهو فيلم مقتبس مليء بالموهبة. من كيفن كوستنر في دور روبن لوكسلي إلى آلان ريكمان في دور شريف نوتنغهام وماري إليزابيث ماسترانتونيو في دور السيدة ماريان، هناك نجوم في كل مكان. على الرغم من أنه ربما لم يكن الفيلم الأفضل مراجعة، إلا أنه يحتوي بالتأكيد على أعظم أغنية يتم عرضها على الإطلاق في فيلم لروبن هود.
يمكن التعرف على الفور على أغنية براين آدامز “(كل ما أفعله) أفعل ذلك من أجلك” من خلال البيانو الافتتاحي الذي يؤدي إلى أغنية كاملة تكون بمثابة أغنية زفاف للكثيرين. حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا لآدامز، وحصلت على المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100 لمدة سبعة أسابيع. على الرغم من أن الموسيقي لديه كتالوج أنيق من الكلاسيكيات مثل “صيف 69″ و”هل أحببت امرأة حقًا؟” و”الجنة”، هذا الموضوع من فيلم “Robin Hood: Prince of Thieves” هو الهدف الذي احتل المركز الأول بالنسبة له في معظم الأوقات.
والأمر الأكثر روعة هو مقدار الوقت المذهل الذي استغرقه براين آدامز لكتابة أكبر نجاح له. “استغرقت كتابة أغنية “كل ما أفعله” مع موت (لانج) حوالي 45 دقيقة، وكانت تلك لحظة شعرت بها عدة مرات فقط – إنها اللحظة التي تعرف فيها أنها أغنية جيدة، ولا تعرف ما إذا كانت ناجحة أم لا، أنت تعرف فقط أنها جيدة،” قال لـ SongwriterUniverse.
عين النمر – الناجي (روكي الثالث)
اطلب من أي شخص تسمية أغنية Survivor. من المحتمل جدًا أن يقوموا بإدراج “عين النمر” في أعلى رؤوسهم. لقد أصبح النشيد النهائي حول مواجهة الشدائد، حيث ظل العديد من الأشخاص في المرآة على إيقاع الأغنية في محاولة لإعداد أنفسهم ليوم شاق في العمل مع رؤساء غير معقولين وزملاء مزعجين.
“Eye of the Tiger” مأخوذ من فيلم “Rocky III” لعام 1982 ويظهر في المشهد الذي يتدرب فيه روكي بالبوا الذي يلعب دوره سيلفستر ستالون للوصول إلى أفضل مستويات القتال حتى يتمكن من ضرب كلوبر لانج (السيد تي). في الواقع، يمكن للمرء أن يجادل بأن الأغنية لا تقل أهمية عن موضوع “روكي” الأصلي.
نسب عازف الجيتار الناجي فرانكي سوليفان الفضل إلى شركة التسجيلات الخاصة بالفرقة Scotti Brothers Records (التي يديرها توني وبن سكوتي) لاقتراح موسيقى المجموعة على ستالون. قال سوليفان لمجموعة Sinclair Broadcast Group: “أعتقد أننا توصلنا إلى الموسيقى في 10 دقائق لـ Eye of the Tiger”. “الكلمات استغرقت منا يومًا أو يومين. وانتهينا من الأغنية في ثلاثة أيام، وذلك لأن العنوان لم يصل إلينا إلا في اليوم الثالث”. تمامًا مثل الحصان الإيطالي في الفيلم، انتصر فيلم “Eye of the Tiger” رغم كل الصعاب، وهبط في المركز الأول على Billboard Hot 100 واحتفظ بهذا المنصب لمدة ستة أسابيع.