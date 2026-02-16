الأغاني بالتخبط التي أخرجت مسيرة فرق الروك بأكملها عن مسارها

بعد سنوات من النضال والكدح، يمكن أن يأتي النجاح في لحظة لفرقة روك – ويمكن أن يختفي بنفس السرعة إذا ذهب هؤلاء الموسيقيون وأصدروا أغنية منفردة سيئة للغاية من الناحية الموسيقية، أو غير شعبية، أو مضللة لدرجة أنها تتخبط بقوة كافية لتعريض وجود المجموعة ذاته للخطر. يمكن لفرق الروك التي كانت محبوبة ذات يوم والتي حققت أعلى 40 أغنية بتناسق يشبه الآلة أن تصبح فجأة أخبار الأمس، مرفوضة من قبل العالم بأسره. لماذا؟ لقد كسروا دائرة الألحان الجيدة ببعض الموسيقى السيئة موضوعيًا.
الأغاني الفاشلة شائعة، ولكننا اخترنا تلك التي تفشل في صدى أو بيعها بالإضافة إلى تلك التي صعدت بالفرقة إلى الشهرة والثروة. هذه هي الألحان التي أطلقتها هذه الفرق الموسيقية الرائجة والتي بدت وكأنها أبطلت كل ما سبقها، تلك الألحان التي فاتتها المخططات تمامًا أو التي كانت أول قطعة دومينو في السلسلة في طريقها إلى الغموض طويل الأمد – وأيضًا تلك التي لا يمكننا الاستماع إليها ولو لمرة واحدة. تنفصل بعض الفرق الموسيقية في أعقاب فشلها الضخم، بينما يكافح البعض الآخر لاستعادة النية الطيبة لقاعدة جماهيرهم، وكل ذلك لأنهم اختاروا عرض ما نعرفه للتو أنه أغنية مثيرة للإحباط أو غير لائقة أو سيئة حقًا.
سبين دكتورز – قطة كليوباترا
ربما كانت فرقة موسيقى البوب-روك الأكثر ملائمة للإذاعة على الساحة في عامي 1992 و1993 هي فرقة Spin Doctors. باع ألبوم المجموعة “Pocket Full of Kryptonite” 5 ملايين نسخة بفضل عدد كبير من الأغاني الفردية الشعبية والمرحة والراقصة، بما في ذلك أفضل 20 أغنية “Little Miss Can’t Be Wrong” و”Two Princes”. ظهرت فرقة المربى المولعة بالخطافات وآلات طحن الجيتار بسرعة مع متابعة ألبوم عام 1994 “Turn It Upside Down”.
لإثارة الاهتمام بالألبوم، أصدر فريق Spin Doctors أغنية “Cleopatra’s Cat” كأغنية أولية. لا يبدو الأمر مثل أي شيء سجله Spin Doctors من قبل، ولا في الواقع مثل أي شيء سجله أي شخص. تتميز أغنية “قطة كليوباترا” بالتحدي والوعي الذاتي، وهي تعرض كلمات عن روما الكلاسيكية التي ألقاها الرجل الأمامي كريس بارون بأسلوب موسيقى الجاز الصوتي أو التشتت. قدمت بقية الفرقة مزيجًا حرًا من موسيقى الجاز في المقاهي ودعم شعر Beat.
ثبت أن الفيديو الموسيقي لـ “Cleopatra’s Cat” لا يحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن MTV أزالته من قائمة التشغيل الخاصة بها بعد أقل من يومين من العرض الأول، بينما بلغت الأغنية ذروتها في المرتبة 84 على قائمة Hot 100. حاول Spin Doctors من جديد مع أغنية You Let Your Heart Go Fast، التي التزمت بأسلوبها الأصلي، ولكن ربما كان الضرر قد حدث بالفعل – فقد فشلت في الوصول إلى أعلى 40 أغنية. ولم يظهر Spin Doctors مرة أخرى على مخطط البوب.
صيف الحب – بيتش بويز
في عام 1988، كانت قصة العودة الموسيقية لهذا العام هي فرقة Beach Boys. بدون تحقيق أفضل 10 أغاني منذ عام 1976، ذهبت المجموعة إلى المركز الأول بأغنية “Kokomo”، وهي أنشودة عن حياة الجزيرة من الموسيقى التصويرية لأغنية “Cocktail”. ضاعف فريق The Beach Boys، بقيادة مايك لوف، صوت “Kokomo” ومشاعره، وأنتج الموسيقى التي تم الاتجار بها في الحنين إلى الستينيات ولكنها كانت غارقة في آلات توليف الثمانينيات. حقق ألبوم “Still Cruisin” عام 1989 نجاحًا متوسطًا. أما الجزء الثاني الذي صدر عام 1992 بعنوان “الصيف في الجنة” فلم يكن كذلك.
بدت الأغنية الترويجية “Summer of Love” تشبه إلى حد كبير أغنية “Kokomo”، ولكن مع المزيد من لوحات المفاتيح وآلات الطبول وكلمات مبتذلة حيث كان الرجال المسنين يغازلون الشابات – معظمهم يغنون بواسطة Love. تم رفض الأغنية قبل إصدارها. اقترحه The Beach Boys بالتعاون مع Bart Simpson، لكن “The Simpsons” قال لا. لقد غاب عن مخطط البوب تمامًا، لكن الفرقة استمرت في إصدار الأغنية لمدة ثلاث سنوات، وتم استخدام الفيديو الموسيقي لـ “Summer of Love” كمقطع في حلقة عام 1995 من “Baywatch”. يمثل “Summer of Love” آخر مرة قام فيها Beach Boys بتسجيل وإصدار أغنية لم تكن غلافًا.
باميلا – توتو
على الرغم من أن “Africa” ليست موسيقى الروك الكلاسيكية كما تم تصويرها، إلا أن Toto لا تزال تُصنف ضمن أكبر الفرق الموسيقية في الثمانينيات. وقد باع ألبومها “Toto IV” الصادر عام 1982 أربعة ملايين نسخة وأدى إلى نجاح أغنيتي “Africa” و”Rosanna” اللتين احتلتا المركز الأول وفازت بجائزة جرامي لأفضل تسجيل لهذا العام على التوالي. مع مرور الثمانينيات، تكيفت الفرقة متعددة الاستخدامات مع الزمن واستمرت في تسجيل الأغاني في الروافد الدنيا من أفضل 40 أغنية. ومع ذلك، كانت أغنية “باميلا” هي اللحظات الأخيرة لفرقة تنهار ببطء.
تم تصور “باميلا” بسخرية ، حيث تسعى على وجه التحديد إلى تذكير الجمهور بـ “روزانا” وإعادة الفرقة إلى الصدارة. لكن “روزانا” كانت تضم غناء بوبي كيمبال، الذي طُرد من توتو في عام 1984. تولى المغني الجديد جوزيف ويليامز زمام المبادرة في أغنية “باميلا”، لذلك إذا كان توتو يبحث عن معجبين عاديين، بدت هذه الأغنية وكأنها أغنية عامة أخرى من موسيقى الروك الناعمة التي تعتمد على لوحة المفاتيح، والتي كان الراديو رديءًا عنها في عام 1988. وصلت أغنية “باميلا” إلى المرتبة 22 في عام 1988، وهي المرة الأخيرة التي سجل فيها توتو أغنية أعلى 40 ضربة.
الخطوط البيضاء – دوران دوران
في عام 1995، اتخذت قصة الحياة الواقعية المجنونة لـ Duran Duran منعطفًا غريبًا عندما أهدرت الفرقة عودتها في أوائل التسعينيات، وأعقبت أغاني البوب المتطورة “Ordinary World” و”Come Undone” بأغنية “White Lines”. من المؤكد أن الفرقة لاحظت أن أهم الأشياء في الموسيقى في عام 1995 كانت موسيقى البوب البريطاني والهيب هوب، لذلك بذلت قصارى جهدها لإنشاء نسخة بريت بوب من موسيقى الراب الكلاسيكية في الثمانينيات. ومع ذلك، تتم معالجة جميع الآلات بشكل مفرط بحيث تبدو وكأنها آلات توليف. لقد كادوا أن يغرقوا الخط الصوتي غير الضروري والمشوه للمغني سيمون لو بون “dang-a-de-dang”. كانت أغنية “White Lines” هي الأغنية الرئيسية المأخوذة من الألبوم “Thank You”، وهي عبارة عن مجموعة من الأغاني الصاخبة والغافلة عن الأغاني الشهيرة التي شهدت أيضًا قيام Duran Duran بتحويل أغنية Lou Reed المربكة “Perfect Day” إلى موسيقى الروك الناعمة، وأغنية “911 is a Joke” لفرقة Public Enemy إلى أغنية بلوز.
النقاد لم يكونوا لطفاء. “معسكر كلاسيكي فوري. فقط لا تحاول الاستماع إليه،” حدد مصيحًا من “الخطوط البيضاء”. قصفت الأغنية في الولايات المتحدة، وفقدت Hot 100، ولم يختبر دوران دوران النجومية مرة أخرى في الولايات المتحدة.
فولفو لتعليم قيادة كرة القدم أمي – Everclear
قد يعتقد البعض أن فرقة Everclear هي فرقة منسية من التسعينيات وتستحق العودة، ولكن قد يتطلب الأمر الكثير من الجهد للخروج من الفوضى التي أحدثتها أغانيها الفردية الكبرى. أنتج الثلاثي بعض الأغاني الإذاعية المهمة لموسيقى الروك في التسعينيات، مثل “سانتا مونيكا” و”أبي” و”كل شيء للجميع”. ثم في عام 2003، كشفت النقاب عن “Volvo Driving Soccer Mom”، وهو نقد خبيث وشامل للنساء الأمريكيات في منتصف العمر. في البداية، يسخر آرت أليكساكيس، الرجل الأمامي في Everclear، من النساء لكونهن فتيات حفلات في شبابهن، ثم يضايقهن لأنهن كبرن واستقرن في حياة هادئة ومستقيمة في الضواحي.
ربما لأن Everclear أهان فصائل من قاعدتها الجماهيرية، فشل فيلم “Volvo Driving Soccer Mom”، على الرغم من الحملة الترويجية الباهظة الثمن من Capitol Records. في عام 2000، وصلت أغنية “Wonderful” لفرقة Everclear إلى المركز 11، وهو أفضل عرض لها على الإطلاق في قائمة Hot 100. وبعد ثلاث سنوات، لم تتمكن أغنية “Volvo Driving Soccer Mom” من الوصول إلى المخططات على الإطلاق، كما أنها لم تحفز مبيعات الألبوم “Slow Motion Daydream”، الذي نقل حوالي 10٪ من عدد النسخ مثل الإصدار السابق للفرقة، “Songs from an American Movie”.
بعد ذلك بوقت قصير، انسحب ثلثا أعضاء فريق Everclear – عازف الدرامز جريج إكلوند وعازف القيثارة كريج مونتويا. غادر Alexakis بعد ذلك Capitol Records وقام منذ ذلك الحين بإصلاح Everclear مع موسيقيين مستأجرين، لكن الفرقة لم تصل مرة أخرى إلى ذروة التسعينيات أو العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.