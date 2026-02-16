الأغاني بالتخبط التي أخرجت مسيرة فرق الروك بأكملها عن مسارها

بعد سنوات من النضال والكدح، يمكن أن يأتي النجاح في لحظة لفرقة روك – ويمكن أن يختفي بنفس السرعة إذا ذهب هؤلاء الموسيقيون وأصدروا أغنية منفردة سيئة للغاية من الناحية الموسيقية، أو غير شعبية، أو مضللة لدرجة أنها تتخبط بقوة كافية لتعريض وجود المجموعة ذاته للخطر. يمكن لفرق الروك التي كانت محبوبة ذات يوم والتي حققت أعلى 40 أغنية بتناسق يشبه الآلة أن تصبح فجأة أخبار الأمس، مرفوضة من قبل العالم بأسره. لماذا؟ لقد كسروا دائرة الألحان الجيدة ببعض الموسيقى السيئة موضوعيًا.

الأغاني الفاشلة شائعة، ولكننا اخترنا تلك التي تفشل في صدى أو بيعها بالإضافة إلى تلك التي صعدت بالفرقة إلى الشهرة والثروة. هذه هي الألحان التي أطلقتها هذه الفرق الموسيقية الرائجة والتي بدت وكأنها أبطلت كل ما سبقها، تلك الألحان التي فاتتها المخططات تمامًا أو التي كانت أول قطعة دومينو في السلسلة في طريقها إلى الغموض طويل الأمد – وأيضًا تلك التي لا يمكننا الاستماع إليها ولو لمرة واحدة. تنفصل بعض الفرق الموسيقية في أعقاب فشلها الضخم، بينما يكافح البعض الآخر لاستعادة النية الطيبة لقاعدة جماهيرهم، وكل ذلك لأنهم اختاروا عرض ما نعرفه للتو أنه أغنية مثيرة للإحباط أو غير لائقة أو سيئة حقًا.