الأغاني رقم 1 التي يكرهها معجبو موسيقى الروك بشدة

قد يكون الوصول إلى المرتبة الأولى في قوائم البوب هو الدليل الذي يحتاجه المرء على شعبية الأغنية على الورق. لكن هذا القول المأثور القديم “لا يمكنك إرضاء الجميع” ينطبق أيضًا على مثل هذه الأغاني، وليس من غير المألوف أن يكره عشاق بعض الأنواع التي لا تكون دائمًا في الاتجاه السائد، مثل موسيقى الروك، هذه الأغاني. لكن لماذا كل هذه المشاعر السلبية؟ في كثير من الأحيان، يكون السبب في ذلك هو أن مستمعي موسيقى الروك يشعرون أن فرقهم الموسيقية المفضلة قد بيعت بالكامل وأصبحت هادئة، ولكن كما سترون بعد قليل مع هذه الأغاني الخمس، فإن الأمر ليس دائمًا بهذه البساطة.
عند اختيار الأغاني لهذه القائمة، تمسكنا بتلك التي بلغت ذروتها في المرتبة الأولى على قائمة Billboard Hot 100 الأمريكية، ثم فكرنا في مدى شهرة هذه الألحان لدى المستمعين المعاصرين. أما بالنسبة لجزء “الكراهية” من المعادلة، فإن معظم التعليقات تأتي من مواضيع Reddit حيث يناقش محبو موسيقى الروك أو بعض فرق الروك الأغاني التي لا يحبونها. ومع ذلك، فقد دعمنا هذا بمشاعر مماثلة من المقالات عبر الإنترنت أو المنتديات الأخرى حيثما أمكن ذلك. نحن أيضًا نحصر الأشياء في أغنية واحدة لكل فنان، لذلك إذا كانت فرقة أو مغني لديه أكثر من أغنية واحدة يكرهها عشاق موسيقى الروك، فإننا نختار الأغنية التي تحصل على أكبر قدر من ردود الفعل السلبية أو تلك التي، في رأينا، تستحق أكثر التعليقات السلبية.
الآن بعد أن وضعنا المعايير، دعونا نتعمق وننظر إلى خمس أغنيات فردية حازت باستمرار على الازدراء من هواة موسيقى الروك.
أنا أحب موسيقى الروك أند رول – جوان جيت وفرقة بلاك هارتس
ربما تكون جوان جيت قد بدأت بدايتها في دائرة الضوء الموسيقية مع فرقة The Runaways، لكن أغنية “I Love Rock ‘n’ Roll”، وهي غلافها لمسار موسيقى الروك الغامض من فرقة The Arrows، هي التي دفعتها حقًا إلى الاعتراف السائد. إنها أغنية جذابة ومثيرة وممتعة للغناء معها، ومنذ ذلك الحين تمت تغطيتها من قبل المزيد من الفنانين وسخر منها “Weird Al” Yankovic باسم “I Love Rocky Road”. نسخة جيت، التي وصلت إلى المرتبة الأولى في مارس 1982، أصبحت بلا شك كلاسيكية في العقود التي تلت إصدارها، ولكن من المفارقات أن العديد من محبي موسيقى الروك لا يستمتعون بها لأنها ليست موسيقى الروك أند رول بما يكفي لإرضائهم.
كان هذا أحد الأسباب المذكورة في موضوع Reddit حيث لم يقم الملصق الأصلي بتبسيط أي كلمات في شرح سبب كرههم للأغنية كثيرًا. وكتبوا “أشعر أن هذه الأغنية رتيبة وذات نغمة واحدة ويبدو أنها لا نهاية لها. إنها لا تبدو حتى مثل أغنية موسيقى الروك أند رول”. في أماكن أخرى على المنصة، يشعر المستخدمون أن الأمر مبالغ فيه، وهي شكوى شائعة جدًا ولكنها عادلة جدًا مع هذه الأغاني.
ومن المثير للاهتمام أن بعض المعجبين يزعمون أنهم يفضلون الإصدار الأصلي لـ Arrows، بينما يكره آخرون كلا الإصدارين بالتساوي. ولكن بغض النظر عن الإصدار الذي تفضله (وربما تكون متحيزًا تجاه غلاف بريتني سبيرز الاستقطابي لعام 2002)، فمن الصعب الجدال ضد كون “أنا أحب موسيقى الروك آند رول” بمثابة دودة الأذن – مثل هذه الألحان نادرًا ما تهز بقوة في ديسكغرافيا الفنان، ولكن سواء أحببتها أم لا، فهي تمتلك القدرة على زيادة البث وتسجيل المبيعات.
لا أريد أن أفوّت أي شيء – إيروسميث
إذا أخبرت أحد معجبي إيروسميث العاديين، أو عضو “الجيش الأزرق”، في عام 1975 أو 1976 أن عازفي الروك المشهورين بالفعل سيصبحون معروفين أكثر بأغنية حب فخمة ومبهجة وبطيئة الوتيرة مع الأوتار، فمن المحتمل أن يتم ضحكك خارج الغرفة ووصفك بالهرطقة. ولكن هذا بالضبط ما حدث عندما أصبحت فرقة بوسطن القوية أيقونات موسيقى البوب في منتصف العمر بفضل أغنية “I Don’t Want to Miss a Thing”، وهي أغنية من تأليف ديان وارن والتي كتبت لفيلم “هرمجدون” عام 1998. لم تكن هذه هي الأغنية الأولى التي سجلها إيروسميث أو حققت نجاحًا كبيرًا، لكن معظم المعجبين لا يقذفون الطين على “Dream On” أو “Angel” عندما يتحدثون عن أغاني إيروسميث التي لا يحبونها.
في أحد مواضيع Reddit يسأل عن سبب عدم إعجاب العديد من المعجبين بأغنية “I Don’t Want to Miss a Thing”، ذكر أحد المستخدمين النقص العام في Aerosmith DNA في الأغنية، بالإضافة إلى حقيقة أن شخصًا آخر كتبها وأن اللحن تم إعداده لموسيقى تصويرية لفيلم. وكتبوا: “ليس هناك بصمة إيروسميث عليها”. “قصة قصيرة طويلة، إنها أغنية مرتزقة من أعلى إلى أسفل. كان من الممكن لأي شخص أن يسجلها.” ذكر معجب آخر أيضًا مشاركة وارن في عملية كتابة الأغاني (وافتقار الفرقة إليها)، واصفًا الأغنية بأنها “جبنية بشكل لا يصدق”، بينما اعترف آخرون بإعجابهم بالأغنية (أو الشعور بالحياد تجاهها من الناحية الموسيقية) لكنهم لم يعجبهم كيف تم المبالغة في تشغيلها حتى الموت على الراديو عند إصدارها.
لقد بنينا هذه المدينة – المركبة الفضائية
هذه الأغنية هي عبارة عن رمية الكرة تمامًا، لأنها كانت جزءًا من قوائم “أسوأ الأغاني في الثمانينيات” و”أسوأ الأغاني على الإطلاق” لأطول فترة ممكنة. من الصعب أن نتخيل مثل هذه القوائم دون أغنية “We Build This City” لـ Starship في مكان ما بالقرب من القمة (إن لم تكن في القمة بالفعل)، وحتى يومنا هذا، يبدو الأمر بمثابة مهزلة بالنسبة للكثيرين أن الأغنية قضت أسبوعين في المركز الأول على Billboard Hot 100 في نوفمبر 1985. ولكن لماذا يكره الكثير من محبي الموسيقى، بما في ذلك عشاق موسيقى الروك، “We Build This City” بشغف؟ هل هي طبيعة الأغنية المفرطة في الإنتاج، أم حقيقة أنها قامت بأدائها فرقة ترجع جذورها إلى أيقونات مخدر الستينيات جيفرسون إيربلين، أم كلمات لا معنى لها مثل “ماركوني يعزف المامبا / يستمع إلى الراديو”؟
وتبين أن كل ما سبق. ذكر المعجبون هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية عند شرح سبب كرههم لأغنية “We Build This City”، واصفين إياها بالمثال الكلاسيكي للإنتاج الجبني في الثمانينيات، وهو دليل على كيفية تحول الفرقة التي أنتجت كلاسيكيات الستينيات مثل “White Rabbit” و”Somebody to Love” إلى مجموعة من عمليات بيع موسيقى البوب روك بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، وخليط من الأفكار الغنائية المفككة. بشكل عام، على الرغم من ذلك، يبدو أن الشكوى الأكثر اتساقًا تتعلق بالسبب الثاني – كيف يمكن لفرقة معروفة بأناشيد موسيقى الروك المخدرة المحبوبة أن تطلق مثل هذا العبث في تجسيد جديد بعد ما يقرب من عقدين من الزمن؟ كتب أحد مستخدمي موقع Redditor: “(تخيل) إذا نجت نيرفانا ككيان وانتقلت من صنع Nevermind إلى صنع موسيقى تبدو جيدة… لقد بنينا هذه المدينة”.
آيس آيس بيبي – آيس فانيليا
لاحظ أن هذه القائمة تحتوي على “الأغاني رقم 1″، وليس على وجه التحديد “أغاني الروك رقم 1″، مما يعني أن هناك مساحة لأنواع أخرى للدخول في المحادثة. ومع ذلك، من المؤكد أن أغنية “Ice Ice Baby” ممتعة في موسيقى الراب، خاصة إذا نشأت في أوائل التسعينيات، وليس هناك عيب في حفظ جميع كلمات الأغاني عن ظهر قلب بعد أكثر من 30 عامًا من إصدارها. ولكن إذا كنت من محبي موسيقى الروك، فهناك احتمال أن يكون هناك على الأقل جزء صغير منك لا يمكنه تحمل “Ice Ice Baby” بسبب عيناتها الصارخة من أغنية “Under Pressure” للملكة وديفيد باوي – والأهم من ذلك، إصرار Ice على أن خط الجهير في “Ice Ice Baby” مختلف بسبب نغمة إضافية واحدة.
في موقع Queen subreddit، لا يزال المعجبون لا يخفون مدى كرههم لـ “Ice Ice Baby”، حيث يشير المستخدمون باستمرار إلى تعليقات Ice سيئة السمعة “ليست نفسها” حول خط الجهير للأغنية (عبر YouTube) باعتبارها السبب الرئيسي وراء ذلك. وصفها أحد مستخدمي موقع Redditor بأنها “إهانة مطلقة” لأن “Ice Ice Baby” أصبحت أكثر شهرة من “Under Pressure”، على الرغم من مشاركة الثنائي النجم Bowie و Freddie Mercury في الواجبات الصوتية الرئيسية، وفي سياق مماثل، سخر مستخدم في موضوع آخر من الارتباك الذي قد ينشأ من وجود كلا الأغنيتين لهما خطوط جهير متطابقة تقريبًا. وكتبوا: “الأسوأ هو عندما تعتقد أنك ستنتقل إلى Under Pressure ويتضح أنك Ice Ice Baby”.
تعويذة – فرقة ستيف ميلر
لقد كانت بمثابة تأرجح بين أول أغنية لفرقة ستيف ميلر رقم 1 (“The Joker”) وآخر أغنية (“Abracadabra”)، وقد أثارت كلتا الأغنيتين بالفعل ازدراء محبي موسيقى الروك على مر السنين. ومع ذلك، نشعر أن الأول قد صمد بشكل أفضل من الأخير، حيث يبقى “The Joker” داخل غرفة قيادة ميلر من موسيقى البوب روك البلوزة والصعبة والجذابة، وبغض النظر عن جيتار الذئب المشكوك فيه، لم يتقدم في السن في أي مكان بشكل سيء مثل بعض أغاني الروك الأخرى في السبعينيات. من ناحية أخرى، يرى فيلم “أبراكادابرا” أن ميلر يحتضن الصوت المعالج للثمانينيات ويكتب المزيد من القوافي المبتذلة أكثر مما فعل عندما قام بإقران “عصابة الحب” مع “بومباتوس أوف لاف” (أيًا ما كان من المفترض أن يعني ذلك) في “الجوكر”.
كتب أحد مستخدمي Reddit في موضوع حول أغاني الروك الكلاسيكية الأقل تفضيلاً: “إنها أغنية سخيفة، وكلماتها سيئة للغاية لدرجة أنها مثيرة للضحك”. “كان من الممكن أن يكتب الشمبانزي الذي لديه قاموس مقفى تلك الأغنية.” وعندما يتحدث مستخدم آخر عن كلمات معينة، وجد أحد مستخدمي موقع Redditor أن الجوقة تستحق الإزعاج بشكل خاص، ورأى أيضًا أن أغنية “Abracadabra” ستكون “دائمًا ما تكون ملوثة إلى حد ما” على تراث فرقة Steve Miller Band. لا يساعد مقطع الفيديو الخاص بالأغنية، والذي، وفقًا لأحد Redditor، “يأخذ الغباء إلى مستوى جديد تمامًا … حرفيًا رجل يقوم بخدع سحرية، مثل أفضل أداء على مستوى الساحر في حفلة عيد ميلاد الأطفال.”