الأغاني رقم 1 التي يكرهها معجبو موسيقى الروك بشدة

قد يكون الوصول إلى المرتبة الأولى في قوائم البوب ​​هو الدليل الذي يحتاجه المرء على شعبية الأغنية على الورق. لكن هذا القول المأثور القديم “لا يمكنك إرضاء الجميع” ينطبق أيضًا على مثل هذه الأغاني، وليس من غير المألوف أن يكره عشاق بعض الأنواع التي لا تكون دائمًا في الاتجاه السائد، مثل موسيقى الروك، هذه الأغاني. لكن لماذا كل هذه المشاعر السلبية؟ في كثير من الأحيان، يكون السبب في ذلك هو أن مستمعي موسيقى الروك يشعرون أن فرقهم الموسيقية المفضلة قد بيعت بالكامل وأصبحت هادئة، ولكن كما سترون بعد قليل مع هذه الأغاني الخمس، فإن الأمر ليس دائمًا بهذه البساطة.

عند اختيار الأغاني لهذه القائمة، تمسكنا بتلك التي بلغت ذروتها في المرتبة الأولى على قائمة Billboard Hot 100 الأمريكية، ثم فكرنا في مدى شهرة هذه الألحان لدى المستمعين المعاصرين. أما بالنسبة لجزء “الكراهية” من المعادلة، فإن معظم التعليقات تأتي من مواضيع Reddit حيث يناقش محبو موسيقى الروك أو بعض فرق الروك الأغاني التي لا يحبونها. ومع ذلك، فقد دعمنا هذا بمشاعر مماثلة من المقالات عبر الإنترنت أو المنتديات الأخرى حيثما أمكن ذلك. نحن أيضًا نحصر الأشياء في أغنية واحدة لكل فنان، لذلك إذا كانت فرقة أو مغني لديه أكثر من أغنية واحدة يكرهها عشاق موسيقى الروك، فإننا نختار الأغنية التي تحصل على أكبر قدر من ردود الفعل السلبية أو تلك التي، في رأينا، تستحق أكثر التعليقات السلبية.

الآن بعد أن وضعنا المعايير، دعونا نتعمق وننظر إلى خمس أغنيات فردية حازت باستمرار على الازدراء من هواة موسيقى الروك.