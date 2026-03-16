الأفلام التي برزت ما كان عليه الحال عندما تكون من محبي موسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات

سواء أكان الأمر يتعلق بالملابس وقصات الشعر، أو الروح المتمردة، أو أي سمة أخرى مميزة لموسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات، فلا شك أن هناك شيئًا ثابتًا هناك، ومن الممتع دائمًا العثور عليه. يتم التقاط كل هذه العناصر بشكل أفضل من خلال الموسيقى التي تمثلها، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي لا تُنسى ولقطات الحفلات الموسيقية والمزيد. ولكن من أجل الانغماس الكامل في ما كان عليه الحال عندما تكون من محبي موسيقى الروك في هذا العصر الذي لا يُنسى، قد تستخدم وسيلة أخرى قوة الموسيقى لرسم صورة كاملة.
يمكن للكثير من الألحان الكلاسيكية أن تستحضر تلك الحقبة من تلقاء نفسها، لكن المساعدة البصرية – التقاط اللحظة الأكبر والسياق المحيط بالأغاني – لا تضر. غالبًا ما تعمل الأفلام والموسيقى معًا لإعادة المشاهد إلى وقت وثقافة معينة، إذا تم تنفيذها بشكل مدروس وإخلاص. في هذه القائمة، سنلقي نظرة على بعض الأفلام التي لا تحتوي فقط على نغمات لا تُنسى من أحد أهم عصور موسيقى الروك الكلاسيكية، ولكنها أيضًا تجسد جوهر العصر، حيث يستخدم المخرجون والممثلون على حدٍ سواء مقاطعهم الموسيقية لإبقاء السبعينيات حية.
مذهول ومرتبك
قد يكون فيلم ريتشارد لينكلاتر الذي لا يُنسى في المدرسة الثانوية هو التعبير الأكثر وضوحًا عن عصر موسيقى الروك الكلاسيكي في السبعينيات: فهو مليء بالخدع والأخطاء والتمرد، بالإضافة إلى شخصيات لا تُنسى وحتى أيقونية تتجول بلا هدف ولكن للاحتفال، في اليوم الأخير من المدرسة في عام 1976. الموسيقى التصويرية للفيلم مليئة بالألحان التي قد تنقلك مباشرة إلى المدرسة الثانوية في السبعينيات، من أمثال أليس كوبر، بلاك السبت، إيروسميث، وأكثر من ذلك.
على الرغم من إصداره في عام 1993، إلا أن اهتمام لينكلاتر بالسبعينيات كان واضحًا، وعلى الأخص في كيفية دمج الموسيقى التصويرية في الفيلم. تعد الموسيقى طريقة أخرى للتعرف على الشخصيات وكيف تبدو حياتهم، وبالتالي استمر فيلم “Dazed and Confused” في المساعدة في تحديد العصر لمحبي الفيلم الأصغر سنًا الذين لم يتمكنوا من تجربة الصخب بشكل مباشر. سواءً كانت الشخصيات تتجول بحثًا عن مشروب على أنغام أغنية “Free Ride” لفرقة Edgar Winter Group، أو تتوقف للتسكع أثناء عزف أغنية “Hurricane” لبوب ديلان في قاعة البلياردو، أو تختتم حفلة في الغابة في وقت متأخر من الليل على أنغام أغنية “Tuesday’s Gone” للمخرجة Lynyrd Skynyrd، فإن الموسيقى تحدد نغمة الفيلم الممتع بلا شك.
مشهورة تقريبا
تقدم قصة كاميرون كرو المؤثرة والمؤثرة لصحفي موسيقى الروك البالغ من العمر 15 عامًا في عام 1973 أفضل مشهد موسيقى الروك أند رول في السبعينيات في موسيقاها وملابسها وشخصياتها والمزيد. يتتبع فيلم عام 2000 ويليام ميلر، الذي أقام حفلة موسيقية مع رولينج ستون لكتابة ميزة عن فرقة ستيلووتر الوهمية. ينضم إلى الفرقة أثناء سفرها عبر البلاد في جولة، حيث يحارب شكوكهم تجاه الصحفيين، ويجد نفسه منخرطًا في فرقة hijinx، ويختبر الحب الأول مع الموسيقى التصويرية الكلاسيكية.
من المتوقع أن تكون الموسيقى التصويرية الخاصة بها مكدسة، وتتضمن موسيقى من Simon & Garfunkel، وRod Stewart، وLed Zeppelin، من بين آخرين. أحد أكثر المشاهد التي لا تنسى في الفيلم هو المشهد الذي يغني فيه طاقم الجولة بأكمله، من الفرقة إلى الصحفي والمجموعات، معًا أغنية “Tiny Dancer” لإلتون جون (وهي أغنية لم يتم استقبالها دائمًا بشكل جيد). من الصعب العثور على فيلم يمثل قصيدة صادقة لموسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات ومعجبيها مثل فيلم “مشهور تقريبًا”، حيث يتم تصميم كل لحظة وتفاصيل وأغنية بنية ورعاية ملحوظة. يتألق شغف كرو الشخصي وخلفيته كصحفي موسيقي من خلال العلاقات المعقدة، وضغوط المواعيد النهائية، وبالطبع الحب العميق الذي لا ينضب للموسيقى.
الفالس الأخير
كان هذا الفيلم الوثائقي، الذي أعقب الأداء الوداعي للفرقة، إحدى فرق الروك الرائعة على الإطلاق، بمثابة حلم لأي محب لموسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات أن يشاهده على الهواء مباشرة، وهو يجسد الموسيقى نفسها في أنقى جوهرها، وكذلك ما تعنيه الموسيقى للفنانين والمعجبين على حد سواء. حتى بطاقة العنوان الافتتاحية للفيلم – “يجب تشغيل هذا الفيلم بصوت عالٍ!” – يجسد الروح الأساسية لموسيقى الروك الكلاسيكية. تم تسجيل فيلم “The Last Waltz” في عيد الشكر عام 1976 وأخرجه الأسطوري مارتن سكورسيزي، وهو يتبع العرض النهائي للفرقة بأكمله والذي يضم نجومًا، مع لقطات مقابلة مقسمة.
سواء أكان ذلك عروضًا خالدة من أمثال فان موريسون، وجوني ميتشل، ونيل يونغ، وغيرهم الكثير، أو دراما في منتصف العرض (تسجيل المفاوضات مع بوب ديلان المشهور بصعوبته، على سبيل المثال)، فإن “The Last Waltz” يحتوي على كل شيء عندما يتعلق الأمر بموسيقى الروك أند رول الكلاسيكية. في ارتفاعاته ومخاوفه، يعود فيلم الحفل هذا إلى السبعينيات كما هو الآن.
مدرسة الروك
على الرغم من أنه تم إعداده في وقت لاحق بكثير من ذروة موسيقى السبعينيات، إلا أن “School of Rock” يجلب لمسة فريدة إلى هذه القائمة، حيث يقوم جاك بلاك، الذي يلعب دور موسيقي سيئ الحظ تحول إلى مدرس بديل، بجلب موسيقى الروك أند رول إلى جمهور شاب جديد في الفصل الدراسي. فيلم 2003 هو فيلم كوميدي موسيقي ممتع يعكس المشاعر المرتبطة بموسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات ومعجبيها: تعبير معقد ومعقد عن الفرح والتمرد الذي يركز على الموسيقى وقدرتها على ربط الناس.
تسمح “School of Rock” لشخصياتها بتجربة موسيقى الروك أند رول كما فعل المعجبون في السبعينيات، ويسلط الفيلم الضوء على عدد من الألحان التي لا تنسى في الموسيقى التصويرية المكدسة، والتي تضم Led Zeppelin، وAC/DC، وCream، وThe Clash، وKiss، وRamones، وThe Who، والمزيد. يمكن للمعجبين الجدد والقدامى أن يجدوا أنفسهم يستعيدون أو يختبرون استماعهم الأول للأغاني الكلاسيكية، تمامًا كما فعل محبو موسيقى الروك عندما تم إصدار هذه الأغاني. “School of Rock” عبارة عن رسالة حب حقيقية لموسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات، وهو فيلم رئيسي في الحفاظ على هذه الألحان لجماهير جديدة.