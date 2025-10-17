الألبوم المنفرد لعازف الجيتار KISS Ace Frehley من عام 1978 يتميز بهذه الأغنية المنفردة

يحتوي كتالوج أغاني Ace Frehley على بعض الأغاني الناجحة على مستوى الستراتوسفير، والأغنية التي ربما اشتهر بها هي نوع من القصة المستضعفة. لم يكن “New York Groove” مجرد غلاف لأغنية تم إصدارها قبل بضع سنوات فحسب، بل أطلقها في ألبوم منفرد يحمل عنوانًا ذاتيًا – بينما كانت KISS لا تزال قوة على الساحة الموسيقية. غريب؟ بالتأكيد، لكنه أيضًا مناسب جدًا.

في مقابلة عام 1994 مع الصحفي مارك آلان، سُئل فريلي عن أغانيه المفضلة من KISS – وأدرجت أغنية “New York Groove” قائمته. هذا أمر غريب جدًا، لا سيما بالنظر إلى أنه سجل أيضًا ليقول إنه عندما حان الوقت لتجميع ألبوم منفرد وتم عرض الأغنية عليه، قال لا.

قال لـ Lyndsanity في عام 2018: “كنت محظوظًا بما يكفي لجعل إيدي كرامر ينتج تسجيلي. وكان مساعده هو من جاء بفكرة عمل أغنية New York Groove”. … كانت تلك أكبر ضربة لي، وكنت ضد القيام بذلك. (إيدي) تحدث معي للتو. اذهب إلى الشكل.” إنه أمر جيد أيضًا، لأن نسخة فريلي من الأغنية أصبحت تحظى بشعبية كبيرة، إلى حد كونها محكًا ثقافيًا مرتبطًا بالتفاحة الكبيرة بنفس الطريقة التي تكون بها أغاني مثل أغنية “نيويورك، نيويورك” لفرانك سيناترا. إنها تذكرنا بنيويورك، وبالتأكيد كتبها أحد سكان نيويورك الأصليين، أليس كذلك؟ ليس تماما.