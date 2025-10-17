الألبوم المنفرد لعازف الجيتار KISS Ace Frehley من عام 1978 يتميز بهذه الأغنية المنفردة

يحتوي كتالوج أغاني Ace Frehley على بعض الأغاني الناجحة على مستوى الستراتوسفير، والأغنية التي ربما اشتهر بها هي نوع من القصة المستضعفة. لم يكن “New York Groove” مجرد غلاف لأغنية تم إصدارها قبل بضع سنوات فحسب، بل أطلقها في ألبوم منفرد يحمل عنوانًا ذاتيًا – بينما كانت KISS لا تزال قوة على الساحة الموسيقية. غريب؟ بالتأكيد، لكنه أيضًا مناسب جدًا.
في مقابلة عام 1994 مع الصحفي مارك آلان، سُئل فريلي عن أغانيه المفضلة من KISS – وأدرجت أغنية “New York Groove” قائمته. هذا أمر غريب جدًا، لا سيما بالنظر إلى أنه سجل أيضًا ليقول إنه عندما حان الوقت لتجميع ألبوم منفرد وتم عرض الأغنية عليه، قال لا.
قال لـ Lyndsanity في عام 2018: “كنت محظوظًا بما يكفي لجعل إيدي كرامر ينتج تسجيلي. وكان مساعده هو من جاء بفكرة عمل أغنية New York Groove”. … كانت تلك أكبر ضربة لي، وكنت ضد القيام بذلك. (إيدي) تحدث معي للتو. اذهب إلى الشكل.” إنه أمر جيد أيضًا، لأن نسخة فريلي من الأغنية أصبحت تحظى بشعبية كبيرة، إلى حد كونها محكًا ثقافيًا مرتبطًا بالتفاحة الكبيرة بنفس الطريقة التي تكون بها أغاني مثل أغنية “نيويورك، نيويورك” لفرانك سيناترا. إنها تذكرنا بنيويورك، وبالتأكيد كتبها أحد سكان نيويورك الأصليين، أليس كذلك؟ ليس تماما.
تم إصدار النسخة الأصلية قبل ثلاث سنوات
كل ما يتعلق بأغنية “New York Groove” غير محتمل، بما في ذلك حقيقة أنها كتبها الموسيقي البريطاني روس بالارد، القائد السابق لفرقة آرجنت. انفصل بالارد عن المجموعة في عام 1974 وكان ينتج لروجر دالتري عندما وجد نفسه على متن طائرة متجهة إلى نيويورك. وفي مقابلة مع موقع KissFAQ، أوضح قائلاً: “لطالما وجدت أنه من الملهم للغاية أن أكون على متن طائرة. … وفكرت، لقد عدت إلى أخدود نيويورك”. هذا ما كان يدور في ذهني، لأنني لم أكن هناك منذ عامين. وأخبرت تلك القصة عن سنوات عديدة منذ أن كنت هنا.
أنهى بالارد قصيدته للمدينة بعد فترة وجيزة، لكن الأغنية لم تُمنح في الأصل لفرقة من نيويورك. وبدلاً من ذلك، ذهبت الجائزة إلى فرقة البوب/ الروك البريطانية Hello، التي كانت في سن المراهقة آنذاك، والتي اقتحمت معها المراكز العشرة الأولى في قوائم المملكة المتحدة في عام 1975.
كيف انتهى الأمر بين يدي آيس فريلي؟ كان بالارد وفريلي يعرفان بعضهما البعض: افتتحت KISS لأرجنت في عام 1974، وقد أعجب بالارد بهما. تقدم سريعًا إلى عام 1978، وذلك عندما أصدر كل عضو في KISS ألبومًا منفردًا في نفس الوقت. تقول تقاليد KISS أنه كان هناك القليل من الدماء الفاسدة بين فريلي وجين سيمونز عندما سجل فريلي الضربة الهاربة، لكن فريلي قال لاحقًا (عبر LouderSound)، “لم أشعر وكأنني كنت أتفوق على اللاعبين الآخرين في KISS. إنه مجرد شيء حدث.”
واصل Ace Frehley عمل نسخة غلاف خاصة به
لسماع Ace Frehley وهو يروي القصة، قال إنه لم يسمع أبدًا أغنية Hello عن الأغنية الشهيرة – ليس أنه يستطيع أن يتذكرها، على الأقل. على نحو مناسب، على الرغم من أن معظم ألبوم فريلي المنفرد تم إنتاجه في ولاية كونيتيكت، فقد تم تسجيل “نيويورك جروف” في الواقع في استوديوهات فوق قاعة موسيقى راديو سيتي الشهيرة بنفس القدر. (حقيقة ممتعة: كتب روس بالارد أيضًا أحد أفضل أغاني KISS، “God Gave Rock and Roll to You.”)
كانت نسخة فريلي من الأغنية بمثابة العودة للوطن بالنسبة لها. فهو، بعد كل شيء، من مواطني برونكس، وكان في برونكس هو المكان الذي شاهد فيه أداء The Who لأول مرة، وأدرك لأول مرة أنه يريد أن يصبح نجم موسيقى الروك، وأنه التقى بالأعضاء المؤسسين الآخرين لـ KISS. بلغت الأغنية ذروتها في المرتبة 13 على المخططات الأمريكية وبقيت هناك لمدة 21 أسبوعًا، على الرغم من أنه من الممكن القول إنها لم تغادر أبدًا في نيويورك.
كان فريلي أيضًا صادقًا بشأن تمنياته لو كان هو من كتب الأغنية، لكنه سارع أيضًا إلى توضيح أنه لم يفعل ذلك. أما بالنسبة لروس بالارد، فقد تحدث عن نجاح الأغنية وطول عمرها لاحقًا، قائلاً لـ Louder Sound، “أعتقد أنها فاجأتني لأنها بسيطة للغاية بشكل لا يصدق. يقولون إن الأغنية الجيدة ستباع دائمًا. وهناك الكثير من الحقيقة في ذلك.”