الألوان التي يجب أن تضيفها إلى حديقتك لجذب الفراشات الجميلة

هناك شيء سحري حول حديقة مليئة بالأزهار والفراشات. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطرق لجذب الفراشات إلى حديقتك – بما في ذلك إخراج الفاكهة للفراشات للاستيلاء على وجبة لذيذة أو ملء حديقتك بأصناف نباتية تحب الفراشات التي تحجبها ، أو وضع بيضها – الإجابة على إغراء المزيد من هذه المخلوقات المحبوبة سهلة كما هي جمالية. غالبًا ما تنجذب الفراشات إلى ألوان معينة من الإزهار. الفراشات الناضجة تحب أزهار حمراء ، وردية ، برتقالية ، صفراء ، وأرجواني ، مفضلة الزهور المسطحة والمتجمعة مع أنابيب كورولا القصيرة التي يسهل الهبوط عليها وتوفر حوامل وافرة من الرحيق.
سبب لوحة الألوان هذه؟ تحب الفراشات وجبة رحيق جيدة ، لكنها أيضًا لا تريد التنافس مع الملقحات الأخرى ، وخاصة النحل ، من أجل Smorgasbord التالي. لا يمكن للنحل حقًا رؤية البلوز والخضار والأرجواني والأشعة فوق البنفسجية ، مما يعني أنه لا ينجذب إلى الحمر والبرتقال والوردي لأنهم لا يستطيعون رؤية تلك الظلال. الفراشات – التي يشمل مجال الرؤية هذه الألوان الزاهية – لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأزهار النابضة بالحياة ، مما يتيح لها شرب الرحيق في سلام. الزهور الحمراء ، على وجه الخصوص ، هي منارة مثمرة للفراشات. كلما زادت إشراقها وأكثر حيوية باللون الأحمر ، كلما رغبت الفراشة في إطعامها. على الرغم من أن الفراشات قد لا تزال تحتوي على بعض المنافسة (يتم جذب الطيور الطنان إلى حمراء زاهية في الحدائق) ، هناك عدد من النباتات ذات التكلفة النارية التي يمكنك الاختيار من بينها لإعطاء حديقتك دفعة من الألوان دون إنشاء تنافس حول الرحيق.
النباتات الملونة التي تجذب الفراشات
تعد الزهور البرتقالية والوردية والأصفر والأحمر حقًا البقعة الحلوة للفراشات ، واللمرات النهارية (Hemerocallis) هي من بين عدد من النباتات التي تعرض بعض تلك الألوان التي تحبها الفراشات. لا تفضل الطيور الطنانة ، إما – والألوان البرتقالية والأصفر العميقة قد لا تكون شيئًا يمكن أن يراه النحل بسهولة ، تاركًا لتصريحات Daylilies فقط للاستمتاع بالفراشات. وبالمثل ، لا تجذب Marigolds (Tagetes) الطيور الطنانة بسبب شكلها ومستويات الرحيق ، ولكن الفراشات أكثر من سعداء بتناول الوجبة لأنفسهم ، وتنقل حول أزهار البرتقال الصدأ.
إذا كنت تميل أكثر نحو الحمراء الحقيقية ، فجرّب الزخارف الحمراء (Primula) في ظل يظهر بتلات حمراء عميقة وروبي مع مركز ذهبي نابض بالحياة. أنها توفر مساحة هبوط مسطحة مثالية للفراشات للاستمتاع على مهل مشروب من الرحيق. تتمتع الفراشات أيضًا بأزهار متشابهة مثل زينييا (زينييا ايليز) أو بتونيا (بترونيا) ؛ سيكون كلاهما مشهدًا مرحب به لشكله ولونه وإمدادات الطعام.
واحدة من أفضل الزهور التي يمكنك زرعها في حديقتك للمساعدة في جذب الفراشات ، على الرغم من ذلك ، هو أعشاب الحليب الباستيل (Asclepias). الحليب هو النبات الوحيد الذي عش الفراشات العاهل ؛ يضعون بيضهم على الأوراق ويتغذى اليرقات الشابة على النبات قبل بناء شرانقهم. في حين من المعروف أن النحل ينجذب إلى هذه الإزهار ، أيضًا ، فإن زراعة الأعشاب الحليب في حديقتك يساعد على الحفاظ على سكان Monarch ، مما يمنحهم مكانًا للهبوط (حرفيًا). بغض النظر عن الإزهار المشرق الذي تختاره ، سواء كان ذلك بمثابة منزل فراشة مونارك أو لتوفير كميات وفيرة من الرحيق ، سيكون ضيوف الفراشة الجميلون سعداء!