الألوان التي يجب أن تضيفها إلى حديقتك لجذب الفراشات الجميلة

هناك شيء سحري حول حديقة مليئة بالأزهار والفراشات. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطرق لجذب الفراشات إلى حديقتك – بما في ذلك إخراج الفاكهة للفراشات للاستيلاء على وجبة لذيذة أو ملء حديقتك بأصناف نباتية تحب الفراشات التي تحجبها ، أو وضع بيضها – الإجابة على إغراء المزيد من هذه المخلوقات المحبوبة سهلة كما هي جمالية. غالبًا ما تنجذب الفراشات إلى ألوان معينة من الإزهار. الفراشات الناضجة تحب أزهار حمراء ، وردية ، برتقالية ، صفراء ، وأرجواني ، مفضلة الزهور المسطحة والمتجمعة مع أنابيب كورولا القصيرة التي يسهل الهبوط عليها وتوفر حوامل وافرة من الرحيق.

سبب لوحة الألوان هذه؟ تحب الفراشات وجبة رحيق جيدة ، لكنها أيضًا لا تريد التنافس مع الملقحات الأخرى ، وخاصة النحل ، من أجل Smorgasbord التالي. لا يمكن للنحل حقًا رؤية البلوز والخضار والأرجواني والأشعة فوق البنفسجية ، مما يعني أنه لا ينجذب إلى الحمر والبرتقال والوردي لأنهم لا يستطيعون رؤية تلك الظلال. الفراشات – التي يشمل مجال الرؤية هذه الألوان الزاهية – لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأزهار النابضة بالحياة ، مما يتيح لها شرب الرحيق في سلام. الزهور الحمراء ، على وجه الخصوص ، هي منارة مثمرة للفراشات. كلما زادت إشراقها وأكثر حيوية باللون الأحمر ، كلما رغبت الفراشة في إطعامها. على الرغم من أن الفراشات قد لا تزال تحتوي على بعض المنافسة (يتم جذب الطيور الطنان إلى حمراء زاهية في الحدائق) ، هناك عدد من النباتات ذات التكلفة النارية التي يمكنك الاختيار من بينها لإعطاء حديقتك دفعة من الألوان دون إنشاء تنافس حول الرحيق.