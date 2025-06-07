الألوان الداكنة التي ستجعل حمامك الصغير يشعر بأنه أكبر

عندما يتعلق الأمر بتحسين المساحة في منزلك ، يمكن أن تشعر الحمامات بصعوبة بعض الشيء. يصعب إعادة ترتيب التركيبات والأجهزة الرئيسية للحمام ، وهي ضرورية للحياة اليومية. لخلق وهم غرفة أكبر في المساحات الصغيرة والسكينة في بعض الأحيان ، يتعين على مالكي المنازل الحصول على القليل من الإبداع من خلال تصميمهم الداخلي ، وغالبًا ما يستخدمون مساعدة ألوان الطلاء الأنيقة.
إن استخدام لون الطلاء الداكن لفتح الغرفة هو خدعة يقسمها المصممون الخبراء. يمتص الطلاء الداكن الضوء بدلاً من عكسه ، مما قد يخلق وهمًا من العمق ويضيف بعدًا إلى مساحات أصغر. في مقابلة مع LivingetC ، كشفت خبير التصميم الداخلي Kathryn Findlay ، “يمكن أن يضيف جدار اللكنة المظلمة التباين والبعد ، في حين أن توسيع المساحة بصريًا ، والظلام في مساحة صغيرة يمكن أن يمنح عينيك مكانًا مطلوبًا للغاية للهبوط أو تسليط الضوء على نقطة محورية”.
هذه الخدعة مثالية لعشاق DIY لأنها طريقة ودودة وبأسعار معقولة لجعل حمامك يشعر أكبر ، دون إجراء تجديدات باهظة الثمن أو إعادة عرض. يمكنك إما الالتزام تمامًا برسم الحمام الخاص بك أو مجرد إضافة مجموعة من الألوان مع جدار لهجة جذابة. للبدء ، كل ما تحتاجه هو الفرش ، التمهيدي ، ولون الطلاء الداكن من اختيارك. فيما يلي تسعة ألوان مذهلة للطلاء الداكن الذي يجب مراعاته عند اختيار الظل المثالي لحمامك الصغير.
تم وضع Hunter Green مرة أخرى ولكن براقة
Hunter Green 2041-10 هي واحدة من أفضل ألوان بنيامين مور مبيعًا لسبب ما. هذا اللون الأخضر الغني ذو الجوهرة ، يبدو فاخرًا ، ويثير الصفاء. سوف يبدو Hunter Green في المنزل في منازل آرت ديكو المستوحاة ، ويكمل تركيبات الحمام الذهبية أو الفضية بسهولة. هذا اللون أفضل أزواج مع محايدة أخف وزنا ، مثل الرملية الرملية ، والبيج الناعمة. شائعات غنية من الأخضر مع خبراء التصميم الداخلي. لدرجة أن جوانا جينز من HGTV كشفت عن اللون الأخضر هو لونها المفضل.
Night Out محايد معتمد من الخبراء
يعد SW 9560 من Sherwin-Williams Out SW 9560 اختيارًا من مجموعة ألوان مصمم شركة Paint Company. إذا كنت تريد محايدة أغمق ليست مزاجية للغاية ، فإن Night Out تكون متوازنة ومكررة. هذا اللون الرمادي المريح والرائع يناسب بسلاسة في المنازل مع تصميم أكثر صناعية أو حديثة. إنه يتزوج بشكل متناغم مع ظلال محايدة أخرى ، مثل الرمادي الدافئ الشاحب أو الأبيضات الكريمية. يمكن أن يتناقض بشكل جميل مع لهجات نحاسية أو معدنية في حمامك ، وهو دقيق بما يكفي للعمل بشكل جيد مع بلاط معقدة.
Bucktrout Brown دافئ وخالدة
Bucktrout Brown CW-180 من Benjamin Moore أنيق وخلود. هذا اللون البني الداكن المخملي لديه نغمات دافئة ترحب ودعوة. يشبه الظل العميق الخشب الداكن ويمكنه إضافة لمسة ترابية إلى التصميم الداخلي لحمامك. يمكن أن يخلق الطلاء البني Bucktrout خلفية مزاجية تتناقض بشكل لا تشوبه شائبة ألوان لهجة أخف وتركيبات معدنية لامعة. يمكن أن يضيف اللون شعوراً بالسحر التاريخي إلى حمامك ، ويلعب بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من الألوان ، من المدخنة الدافئة إلى الباغيات المتربة الوردية.
الياقوت المخفي اللامع وهادئ
يعتبر CSP-690 من بنيامين مور الخفي CSP-690 ظلًا أزرق فخم مع هالة ملكية. يذكرنا البث المتلألئ والظلام بالشاطئ البحر وهو مثالي لأصحاب المنازل الذين يبحثون عن لون أكثر إشراقًا وأكثر لعوبًا لاستخدامه في حماماتهم. الياقوت المخفي متعدد الاستخدامات وأزواج جميلة مع البلوز الأخف الآخر ، والخضار المريمي ، والحيوانات الرملية الناعمة. في التصميم الداخلي ، يشتهر Blue Paint بتشجيع الاسترخاء والهدوء ، مما يجعل الياقوت المخفي إضافة هادئة إلى حمامك.
خام الحديد جريء ومثير للاهتمام
هناك عنصر من العناصر في التطور للألوان الرمادية الغنية باللون الرمادي الداكن من Ore Ore SW 7069 ، وهو ما قد يكون السبب في أن الظل يدعى لون Sherwin-Williams لهذا الشهر في السنوات السابقة. يمكن لألوان الطلاء الرمادية ذات اللون الدافئ أن تبقي تصميم المنزل محايدًا ، ولكنها مريحة. هذا اللون مثالي للحمامات مع كميات كبيرة من أشعة الشمس لإلقاء الضوء على لون الفحم. على الرغم من أن ألوان الطلاء السوداء المسطحة غالبًا ما تكون مكثفة للغاية ، إلا أن خام الحديد هو بديل أكثر ليونة وأكثر ودودًا. هذا الظل مثالي لجدران اللكنة ، ويكمل ألوان مثل بني الكراميل والأحمر الجريء وبيض قشر البيض.
يمكن أن يضيف البرقوق التعبيري لمسة أنثوية
البرقوق التعبيري SW 6271 من قبل Sherwin-Williams هو أرجواني صامت مع العمق والتحسين. إذا شعرت Dark Grays بالملل الشديد ، لكن البلوز المشرق يشعر بالجريمة ، فإن البرقوق التعبيري هو حل وسط قليل البليغ. في ضوء الشمس ، الظل هو أرجواني عميق ، وبعد حلول الظلام ، يستقر في لون بني مخملي. يمكن أن يضيف هذا الظل متعدد الاستخدامات شخصية إلى حمامك ، بالإضافة إلى لمسة أنثوية مع النغمات الوردية للطلاء. يتزوج بشكل جيد مع ظلال واضحة من الأبيض وأيضًا مع البيج الرمادي.
لن يخرج Vintage Vogue عن الأناقة
يمكن أن يؤدي استخدام ظلال ترابية من اللون الأخضر في حمامك إلى دمج عناصر من الطبيعة في تصميم منزلك وخلق بيئة مريحة لك للاسترخاء. الظل الدخاني والأخضر الخضراء يشعر بالترحيب والعصري. إنه مثالي لمزيد من التصميمات المنزلية الريفية ، ويمكن أن يتناسب مع الديكور “الفاخر الهادئ”. سحر Vintage Vogue الدائم يمكن أن يلفت حمامات مزدحمة ، ويتوجب جيدًا مع ظلال بنية اللون الأخضر والبني الدافئ.
الرمادي الرمادي الأنيق والمتوازن
Gentleman’s Gray 2062-20 هو ظل آخر مريح يمكن أن يضع منزلك. يصف بنيامين مور هذا اللون بأنه “محبب أزرق تيل بلون لتوازنه في الثراء وضبط النفس”. يحتوي Gentleman’s Gray على نغمات زرقاء بارد غير مفعم بالحيوية ويمكن استخدامها في جميع أنحاء الحمام بأكمله دون أن يصرف الانتباه. يكمل هذا اللون الأكثر مبيعًا المحايدة الوردية ، والبيض الطباشيري ، والوردي الساتري مع النغمات الرمادية. إذا كان البلوز ذو الجوهرة المليئة بالحيوية للغاية لذوقك ، فقد يكون هذا الظل المحجوز هو التوازن المثالي.
السحر العصري والمغري
يعتبر CSP-450 الذي تم تحريكه من Benjamin Moore ظلًا فخمًا من Oxblood Red ، أحد أكثر الألوان العصرية لعام 2025. أهم الاتجاهات ذات الألوان الساخرة في العام تمامًا مع الخشب الداكن وستكون الظل المثالي لجدار لهجة في الحمامات مع خزائن خشبية داكنة. على الرغم من أن Oxblood هو اختيار لون شجاع للحمام ، إلا أنه مثالي لأصحاب المنازل الذين يرغبون في الإدلاء ببيان ولا يخجلون من التصميم الداخلي أكثر. يكمل الظل المحفوف ببراعة لوحات ألوان أكثر تحفظًا مع رمادي دسم ومحايدة ملونة بالألوان الحجرية.