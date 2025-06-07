الألوان الداكنة التي ستجعل حمامك الصغير يشعر بأنه أكبر

عندما يتعلق الأمر بتحسين المساحة في منزلك ، يمكن أن تشعر الحمامات بصعوبة بعض الشيء. يصعب إعادة ترتيب التركيبات والأجهزة الرئيسية للحمام ، وهي ضرورية للحياة اليومية. لخلق وهم غرفة أكبر في المساحات الصغيرة والسكينة في بعض الأحيان ، يتعين على مالكي المنازل الحصول على القليل من الإبداع من خلال تصميمهم الداخلي ، وغالبًا ما يستخدمون مساعدة ألوان الطلاء الأنيقة.

إن استخدام لون الطلاء الداكن لفتح الغرفة هو خدعة يقسمها المصممون الخبراء. يمتص الطلاء الداكن الضوء بدلاً من عكسه ، مما قد يخلق وهمًا من العمق ويضيف بعدًا إلى مساحات أصغر. في مقابلة مع LivingetC ، كشفت خبير التصميم الداخلي Kathryn Findlay ، “يمكن أن يضيف جدار اللكنة المظلمة التباين والبعد ، في حين أن توسيع المساحة بصريًا ، والظلام في مساحة صغيرة يمكن أن يمنح عينيك مكانًا مطلوبًا للغاية للهبوط أو تسليط الضوء على نقطة محورية”.

هذه الخدعة مثالية لعشاق DIY لأنها طريقة ودودة وبأسعار معقولة لجعل حمامك يشعر أكبر ، دون إجراء تجديدات باهظة الثمن أو إعادة عرض. يمكنك إما الالتزام تمامًا برسم الحمام الخاص بك أو مجرد إضافة مجموعة من الألوان مع جدار لهجة جذابة. للبدء ، كل ما تحتاجه هو الفرش ، التمهيدي ، ولون الطلاء الداكن من اختيارك. فيما يلي تسعة ألوان مذهلة للطلاء الداكن الذي يجب مراعاته عند اختيار الظل المثالي لحمامك الصغير.