الأماكن الأكثر احتمالاً لالتقاط بق الفراش وإعادتها إلى منزلك

يتشارك البشر الفضاء مع بق الفراش منذ آلاف السنين، ويعود تاريخ ذلك إلى الحضارة المصرية. ولكن حتى في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن انفجار بق الفراش في أجزاء مختلفة من العالم. وتفاقمت المشكلة بعد الجائحة، مع زيادة الأنشطة الاجتماعية والسفر والتجمعات العامة. في الواقع، وفقًا لشركة Terminix، تعد أماكن مثل فيلادلفيا وأوهايو ونيويورك من أكثر المناطق الموبوءة ببق الفراش في البلاد. إذا كنت تحب السفر، عليك أن تبحث عن هذه المخلوقات. أنت أيضًا تخاطر بإعادة بق الفراش إلى منزلك إذا ذهبت إلى أماكن مثل دور السينما والمكتبات، أو إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام. ولا تنسى أمر فحص المعاطف.

بق الفراش (Cimex spp.) عبارة عن طفيليات ماصة للدماء تتغذى على الحيوانات ذات الدم الحار، والبشر ليسوا استثناءً. إنها صغيرة الحجم، عديمة الأجنحة، ولونها بني محمر ويمكن أن تختبئ في الشقوق والشقوق الصغيرة، مثل درزات المرتبة. ينجذب بق الفراش إلى درجة حرارة جسمك، وكذلك ثاني أكسيد الكربون الذي تزفره.

على الرغم من أنها ليست مصدرًا للمرض، إلا أنها لا تزال تسبب الضرر. بق الفراش مسؤول عن مجموعة من الحالات الجسدية والعقلية التي يمكن أن تعيق راحة البال. على سبيل المثال، يمكن أن تسبب عضاتها ردود فعل تحسسية، والتي يمكن أن تتراوح من حكة خفيفة إلى حالات شديدة من الحساسية المفرطة. يمكن أن يسبب بق الفراش أيضًا القلق والأرق.