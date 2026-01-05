الأماكن الأكثر احتمالاً لالتقاط بق الفراش وإعادتها إلى منزلك

يتشارك البشر الفضاء مع بق الفراش منذ آلاف السنين، ويعود تاريخ ذلك إلى الحضارة المصرية. ولكن حتى في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن انفجار بق الفراش في أجزاء مختلفة من العالم. وتفاقمت المشكلة بعد الجائحة، مع زيادة الأنشطة الاجتماعية والسفر والتجمعات العامة. في الواقع، وفقًا لشركة Terminix، تعد أماكن مثل فيلادلفيا وأوهايو ونيويورك من أكثر المناطق الموبوءة ببق الفراش في البلاد. إذا كنت تحب السفر، عليك أن تبحث عن هذه المخلوقات. أنت أيضًا تخاطر بإعادة بق الفراش إلى منزلك إذا ذهبت إلى أماكن مثل دور السينما والمكتبات، أو إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام. ولا تنسى أمر فحص المعاطف.
بق الفراش (Cimex spp.) عبارة عن طفيليات ماصة للدماء تتغذى على الحيوانات ذات الدم الحار، والبشر ليسوا استثناءً. إنها صغيرة الحجم، عديمة الأجنحة، ولونها بني محمر ويمكن أن تختبئ في الشقوق والشقوق الصغيرة، مثل درزات المرتبة. ينجذب بق الفراش إلى درجة حرارة جسمك، وكذلك ثاني أكسيد الكربون الذي تزفره.
على الرغم من أنها ليست مصدرًا للمرض، إلا أنها لا تزال تسبب الضرر. بق الفراش مسؤول عن مجموعة من الحالات الجسدية والعقلية التي يمكن أن تعيق راحة البال. على سبيل المثال، يمكن أن تسبب عضاتها ردود فعل تحسسية، والتي يمكن أن تتراوح من حكة خفيفة إلى حالات شديدة من الحساسية المفرطة. يمكن أن يسبب بق الفراش أيضًا القلق والأرق.
يمكنك إحضار بق الفراش إلى المنزل بعد السفر
كما هو الحال مع أي تلوث آخر بالآفات، تزداد احتمالية التقاط بق الفراش أثناء السفر. يمكن أن يشمل الجناة غرف الفنادق، وAirbnb، وحتى المنتجعات. على الرغم من أن الفنادق تتخذ الاحتياطات اللازمة للتخلص من الآفات، إلا أنه لا يزال يتعين عليك توخي الحذر. (فقط فكر في جميع الأشخاص الذين ناموا في تلك الغرفة قبلك.) وحتى إذا قمت بفحص طبقات المرتبة وقمت بتطهير الغرفة قبل أن تستقر فيها، فلا يزال بإمكان بق الفراش العبور من الغرف المجاورة، على طول الجدران، أو فتحات المرافق. يعد استخدام وسائل النقل العام، مثل القطارات والحافلات، التي يتشاركها الكثير من الناس، مصدرًا رئيسيًا آخر للتعرض لبق الفراش.
فكيف تنتشر هذه الزواحف المخيفة في مثل هذه المواقع؟ حسنًا، حشرات البراعم خبراء في الاختباء والتنقل. يمكنهم البقاء مختبئين في الزوايا والزوايا الدافئة، دون تناول وجبة دم لعدة أشهر. في الواقع، أجسامها المسطحة مناسبة تمامًا للمساحات الصغيرة. بمجرد زيارتك لموقع به نشاط، تلتصق الحشرات بممتلكاتك وتعود إلى منزلك. تشمل “وسائل النقل” المفضلة لديهم الملابس ذات الطيات والدرزات وحقائب السفر وحقائب الكتب. نظرًا لأن التخلص من بق الفراش بشكل دائم قد يكون أمرًا صعبًا، فمن الأفضل أن تفعل كل ما بوسعك لتجنب الإصابة في المقام الأول.
أماكن أخرى يمكن أن تلتقط فيها بق الفراش عن غير قصد
على الرغم من أن فرص الإصابة ببق الفراش تزيد إذا كنت مسافرًا، إلا أنه من الممكن أيضًا أن تجد طريقًا إلى منزلك من مواقع أخرى مثل دور السينما أو قاعات الرياضة الداخلية. تعد الحفلات مصدرًا آخر لأن بق الفراش قد يكون كامنًا في أريكة وكراسي مضيفك. المكتبات هي مخزن آخر لبق الفراش. إنهم يحبون المأوى الذي توفره المجلدات وصفحات الكتب، كما أن التدفق المستمر للأشخاص يجعلهم أكثر عرضة للإصابة. غرف تبديل الملابس في صالة الألعاب الرياضية، وخزائن الأحذية في الأماكن العامة، وأسرة المستشفيات، والمدارس، والمهاجع هي أيضًا أماكن يمكن أن يختبئ بها بق الفراش. مصدر آخر يبدو غير ضار ولكنه شائع هو فحص المعاطف في الأماكن العامة، مثل المتاحف والمسارح. يمكن أن تنتقل الحشرات من معطف إلى معطف، وتنتقل إلى داخل منزلك.
يمكنك أيضًا جلب بق الفراش إلى منزلك دون قصد إذا قمت بشراء أثاث مستعمل. تأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترس من علامات الحشرات قبل إحضار أي أثاث (أو فراش) إلى الداخل. على الرغم من بذل قصارى جهدك، قد تجد نفسك تكافح من أجل إخراج هذه الآفات من منزلك. إذا كان لديك غزو، اتخذ إجراءً فوريًا وتجنب ارتكاب هذه الأخطاء الشائعة أثناء التعامل مع بق الفراش، مثل الفشل في الاستعانة بمتخصص.