الأنواع الثلاثة من صبار العطلات التي يجب أن تعرفها (وكيفية زراعة كل نوع)

إن وعاء الزهور على شكل نجمة الذي التقطته من متجر الحديقة قد لا يكون في الواقع صبار عيد الميلاد الذي كنت تعتقد أنه كذلك. يشتهر صبار العطلات بطول عمره، لكنه قد يكون مربكًا بعض الشيء لأنه غالبًا ما يتم تصنيفه بشكل خاطئ في مركز الحديقة. إذا كنت تريد نباتًا يزهر بأزهار في الوقت المناسب كل عام، فأنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان لديك صبار عيد الميلاد أو عيد الشكر أو عيد الفصح. تبدو هذه الأنواع الثلاثة المنفصلة، والتي تنتمي جميعها إلى عائلة صبار الغابة، متشابهة، ولكنها تحتاج إلى إجراءات العناية الخاصة بها لتحفيز الإزهار في الأوقات المناسبة.
على الرغم من أن كل نبات من هذه النباتات يحتوي على سيقان وأزهار مجزأة تتراوح من الأبيض إلى الأحمر والوردي والبرتقالي والأرجواني والأصفر، إلا أنه يمكنك التعرف على نباتك من خلال النظر عن كثب إلى شكل الجذع. تفضل نباتات أمريكا الجنوبية الرطوبة العالية والتربة جيدة التصريف والضوء الساطع غير المباشر عندما تعيش في الداخل.
كيفية التعرف على صبار عيد الشكر
صبار عيد الشكر (Schlumbergera truncata) هو صبار العطلات الأكثر شيوعًا الذي يمكنك العثور عليه خلال موسم الخريف. يُعرف أيضًا باسم صبار السلطعون بسبب أجزاء جذعه المميزة. إذا نظرت عن كثب إلى حواف السيقان المسطحة، فسترى فجوات بادئة حادة وخشنة تشبه المخالب. هذه الخاصية تجعلها متميزة عن غيرها من أبناء عمومتها من صبار العطلات. عادةً ما تنمو أزهار هذا النبات بشكل أكثر استقامة أيضًا.
لزراعة صبار عيد الشكر، من المهم أن تتذكر أنه يحب أن تكون جذوره ضيقة قليلًا، لذا تجنب إعادة إصيصه كثيرًا. استخدم مزيجًا من التربة الغنية جيدة التصريف والتي تحتوي على الكثير من المواد العضوية. عندما ينمو بشكل نشط خلال فصلي الربيع والصيف، قم بريه عندما تجف الطبقة العليا من التربة. من المهم فهم عملية التفتح، خاصةً إذا كنت تتساءل عن سبب عدم إزهار صبار عيد الشكر. الطريقة لجعلها تزدهر في أواخر نوفمبر هي محاكاة الظروف الأكثر برودة وأكثر قتامة التي قد تواجهها في موطنها البرازيلي. بدءًا من الأسبوع الثالث تقريبًا من شهر سبتمبر، امنح النبات ما لا يقل عن 13 ساعة من الظلام المتواصل كل ليلة لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا. خلال هذا الوقت، قلل من الري وحافظ على درجة حرارة الغرفة بين 50 و59 درجة فهرنهايت في الليل.
كيف يختلف صبار عيد الميلاد؟
هناك بعض الاختلافات الواضحة بين صبار عيد الشكر وصبار عيد الميلاد (Schlumbergera x Buckleyi). النبات الذي يعتقد معظم الناس أن لديهم في منزلهم هو صبار عيد الميلاد. يمكنك معرفة الفرق بين هذا وصبار عيد الشكر من خلال النظر إلى حواف شظايا الجذع. فهي أكثر استدارة، وليس لديها مخالب حادة ومدببة. عندما يزهر صبار عيد الميلاد، تكون الأزهار أرق وتميل إلى التعلق للأسفل. في حين أن رعايتها مشابهة لصبار العطلات الآخر، إلا أن الإزهار يحدث في وقت لاحق من شهر ديسمبر.
بقعة بالقرب من النافذة حيث يمكن الحصول على ضوء ساطع وغير مباشر ستجعل هذا النبات سعيدًا للغاية. الرطوبة العالية ضرورية، لذا ضع الأصيص على صحن من الحصى المملوء بالماء، مع التأكد من عدم بقاء قاع الأصيص في الماء. ابدأ العلاج البارد الداكن في أوائل شهر أكتوبر لإعداده لإزهار أواخر ديسمبر. يحتاج هذا النبات إلى درجات حرارة ليلية تتراوح بين 55 إلى 65 درجة فهرنهايت مع 13 ساعة من الظلام كل يوم. عندما ترى براعم الزهور تتشكل، يمكنك نقل الصبار إلى مكان أكثر دفئًا.
فهم دورة نمو صبار عيد الفصح
يزهر صبار عيد الفصح (Rhipsalidopsis gaertneri) في الربيع، عادةً بين شهري مارس ومايو. يختلف صبار العطلات هذا عن الصنفين الآخرين لأن شرائح جذعه مستديرة وأكثر بيضاوية وتنتهي بأطراف حادة. يمكن أن تحتوي أيضًا على شعيرات صغيرة صفراء أو بنية تتجمع في نهاية أجزاء الجذع. عند زراعة صبار عيد الفصح، تحتاج إلى ضبط عادات الري الخاصة بك. هذا النبات أقل تسامحًا مع الجفاف ويقدر الرطوبة الأكثر ثباتًا طوال موسم نموه. إن معرفة كيفية رعاية صبار عيد الفصح يعني فهم أنه يحب التربة الرطبة ولكنه سيفقد سيقانه إذا لم يحصل على كمية الماء التي يفضلها.
على عكس صبار عيد الشكر وعيد الميلاد، الذي يحتاج إلى كميات أقل من الضوء لكي يتبرعم، يحتاج صبار عيد الفصح إلى درجات حرارة أكثر برودة، لكنه لن يتبرعم إلا عندما تصبح الأيام أطول بعد الانقلاب الشتوي. عندما يبدأ الخريف، يجب أن تقلل من الري وتمنحه رطوبة كافية فقط حتى لا تجف السيقان. من المهم أيضًا نقل النبات إلى مكان بارد، ومن الناحية المثالية مكان تبقى فيه درجة الحرارة بين 45 و55 درجة فهرنهايت. راقب النبات عن كثب خلال أواخر الشتاء، ويجب أن تبدأ في رؤية براعم الزهور تتشكل. استأنف جدول الري المعتاد الخاص بك وانقل صبار عيد الفصح مرة أخرى إلى مكان دافئ فقط عندما ينتهي النبات من التفتح.