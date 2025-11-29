الأنواع الثلاثة من صبار العطلات التي يجب أن تعرفها (وكيفية زراعة كل نوع)

إن وعاء الزهور على شكل نجمة الذي التقطته من متجر الحديقة قد لا يكون في الواقع صبار عيد الميلاد الذي كنت تعتقد أنه كذلك. يشتهر صبار العطلات بطول عمره، لكنه قد يكون مربكًا بعض الشيء لأنه غالبًا ما يتم تصنيفه بشكل خاطئ في مركز الحديقة. إذا كنت تريد نباتًا يزهر بأزهار في الوقت المناسب كل عام، فأنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان لديك صبار عيد الميلاد أو عيد الشكر أو عيد الفصح. تبدو هذه الأنواع الثلاثة المنفصلة، ​​والتي تنتمي جميعها إلى عائلة صبار الغابة، متشابهة، ولكنها تحتاج إلى إجراءات العناية الخاصة بها لتحفيز الإزهار في الأوقات المناسبة.

على الرغم من أن كل نبات من هذه النباتات يحتوي على سيقان وأزهار مجزأة تتراوح من الأبيض إلى الأحمر والوردي والبرتقالي والأرجواني والأصفر، إلا أنه يمكنك التعرف على نباتك من خلال النظر عن كثب إلى شكل الجذع. تفضل نباتات أمريكا الجنوبية الرطوبة العالية والتربة جيدة التصريف والضوء الساطع غير المباشر عندما تعيش في الداخل.