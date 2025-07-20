الأنواع الشائعة من انحياز المنزل يجب ألا تنظف أبدًا مع غسالة الضغط

المظهر الخارجي الشائع الذي لدى العديد من المنازل هو انحياز. لتنظيف هذا القسم ، يستخدم الكثير من الناس غسالة الطاقة. على الرغم من أن هناك بعض المواد الجانبية التي لا يمكنها التعامل مع ضغط التنظيف هذا ، مثل الخشب والقشرة الحجرية والأسمنت الألياف والجص. فقط لأنه يجب ألا تستخدم هذه الأداة لا يعني أنه لا ينبغي عليك تنظيف انحيازك. أفضل طريقة لتطهيرها هي الغسيل الناعم. هذا هو نهج التنظيف الذي يتضمن استخدام ضغط المياه المنخفضة وتنظيف حلول التنظيف لمسح الأوساخ والبكتيريا الباقية. لغسل المنزل الناعم ، تحتاج إلى جمع البخاخ المحلول ، والفوهات المختلفة ، والنظارات ، والقناع ، والقفازات ، وأعمدة التمديد. لمحلول التنظيف ، خلط الماء ، التبييض ، والسطح ، وهو منتج يساعد على تخفيف الأوساخ ، والحطام ، وغيرها من الأوساخ.

ابدأ بتحريك الأثاث في الهواء الطلق وتغطية أي شجيرات وأسرة زهرة وحدائق. اتبع إرشادات منتج الحل الذي تختاره وخلطه معًا. قم برشه على انحياز منزلك ، وتركه يجلس لمدة تصل إلى 10 دقائق. شطف منتج التنظيف من أعلى إلى أسفل لتجنب الخطوط. كرر العملية لأي بقع باقية. تساعد هذه الطريقة في غسل الأماكن التي يصعب الوصول إليها ، وتجنب التدمير إلى الخارج من منزلك ، وتتيح نظافة طويلة الأمد ، وتجنب مخاطر السلامة. التنظيف الناعم ليس للجميع ، وخاصة في تلك البقع المرتفعة بشكل استثنائي ؛ بدلاً من ذلك ، اتصل بفريق محترف للمساعدة.