الأنواع الشائعة من انحياز المنزل يجب ألا تنظف أبدًا مع غسالة الضغط

المظهر الخارجي الشائع الذي لدى العديد من المنازل هو انحياز. لتنظيف هذا القسم ، يستخدم الكثير من الناس غسالة الطاقة. على الرغم من أن هناك بعض المواد الجانبية التي لا يمكنها التعامل مع ضغط التنظيف هذا ، مثل الخشب والقشرة الحجرية والأسمنت الألياف والجص. فقط لأنه يجب ألا تستخدم هذه الأداة لا يعني أنه لا ينبغي عليك تنظيف انحيازك. أفضل طريقة لتطهيرها هي الغسيل الناعم. هذا هو نهج التنظيف الذي يتضمن استخدام ضغط المياه المنخفضة وتنظيف حلول التنظيف لمسح الأوساخ والبكتيريا الباقية. لغسل المنزل الناعم ، تحتاج إلى جمع البخاخ المحلول ، والفوهات المختلفة ، والنظارات ، والقناع ، والقفازات ، وأعمدة التمديد. لمحلول التنظيف ، خلط الماء ، التبييض ، والسطح ، وهو منتج يساعد على تخفيف الأوساخ ، والحطام ، وغيرها من الأوساخ.
ابدأ بتحريك الأثاث في الهواء الطلق وتغطية أي شجيرات وأسرة زهرة وحدائق. اتبع إرشادات منتج الحل الذي تختاره وخلطه معًا. قم برشه على انحياز منزلك ، وتركه يجلس لمدة تصل إلى 10 دقائق. شطف منتج التنظيف من أعلى إلى أسفل لتجنب الخطوط. كرر العملية لأي بقع باقية. تساعد هذه الطريقة في غسل الأماكن التي يصعب الوصول إليها ، وتجنب التدمير إلى الخارج من منزلك ، وتتيح نظافة طويلة الأمد ، وتجنب مخاطر السلامة. التنظيف الناعم ليس للجميع ، وخاصة في تلك البقع المرتفعة بشكل استثنائي ؛ بدلاً من ذلك ، اتصل بفريق محترف للمساعدة.
انحياز الخشب
مصنوعة من أشجار مختلفة مثل الصنوبر أو الخشب الأحمر أو التنوب أو الأرز ، لا مخصص للأفراد الذين لا يخططون للحفاظ بانتظام على السطح الخارجي لمنزلهم. قبل تثبيت الخشب الجانبي على منزلك ، يجب أن تتذكر أنه يحتاج إلى صيانة مناسبة وصارمة. إذا تركت إلى أجهزتها الخاصة ، فيمكنها التعفن والتشويه بسبب التعرض العالي للرطوبة. وإذا قررت تنظيفه ، فإن استخدام غسالة الضغط يمكن أن يتحمل أضرارًا باهظة الثمن ، خاصة إذا تم تعيينه على مستوى رذاذ أعلى. يمكن أن يتسبب الكثير من ضغط الماء أيضًا في اندفاع الماء تحت انحياز الخشب ، مما يخلق مشاكل العفن والعفن بالإضافة إلى المشكلات المحتملة مع التجهيزات العازلة والتركيبات الكهربائية.
على الرغم من أنه يمكنك غسل هذا المظهر الخارجي بمفردك ، إلا أنه من الأفضل ترك غسل الطاقة للمهنيين لضمان عدم تلف الممتلكات الخاصة بك عن طريق الخطأ لأن الخشب يمكن أن يكون صعبًا للغاية. هناك أيضًا تدابير وقائية يمكنك اتخاذها للمساعدة في الدفاع عن انحياز الخشب من الطقس والعناصر الخارجية الأخرى ، بما في ذلك تطبيق وصمة عار ومانعة للتسرب أو إعادة الطلاء بين الحين والآخر. إذا لاحظت التكسير ، فتأكد من إغلاق المنطقة على الفور. يمكنك أيضًا تقليم النباتات مرة أخرى للحفاظ على الرطوبة في الخليج. على الرغم من أنه خيار صديق للبيئة ، ستحتاج إلى فحص انحياز الخشب بانتظام إذا كنت تريد أن تدوم سنواتك.
قشرة الحجر انحياز
كخيار متين وبأسعار معقولة ، هناك العديد من المنازل مع انحياز القشرة الحجرية وغيرها من اللهجات الزخرفية. مصنوعة من الأسمنت ، المجاميع الطبيعية ، وصبغة أكسيد الحديد ، هذه القشرة هي خيار احتياطي رائع للبناء أو الحجر الحقيقي. على الرغم من أن القشرة الحجرية لا تحتاج إلى تنظيفها في كثير من الأحيان ، فإن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك تنظيفه على الإطلاق. نظرًا لتثبيت القشرة الحجرية مع لوحات ، يمكن أن يترك تشققات صغيرة للرطوبة للوقوع ، مما يؤدي إلى نمو العفن والعفن. ومع ذلك ، فإن هذا التغطية الخارجية لا يعمل بشكل جيد مع الضغط العالي الناتج عن غسالة الطاقة. أيضا ، الابتعاد عن حلول التبييض أو المنظفات القائمة على الحمض ؛ بدلاً من ذلك ، استخدم صابون غسل الصحون المعتدل.
في معظم الحالات ، يمكنك بسهولة الحفاظ على هذا الخيار الجانبي نظيفًا من خلال إعطائه شطفًا شاملاً مع خرطوم بين التنظيفات العميقة. إذا قررت المنظفات ، فبلب الحجر أولاً وقم بغطس الإسفنج أو الخرقة في محلول التنظيف. فرك القسم لإزالة الأوساخ والأوساخ والبكتيريا. شطف وكرر. يمكنك متابعة هذه التقنية نفسها لقطع القشرة الحجرية الداخلية ؛ ستحتاج أيضًا إلى استخدام فراغ لإزالة الغبار والأوساخ بالإضافة إلى دلو وخرق بدلاً من الخرطوم. إذا كنت تعيش في منطقة ذات طقس شديد ، فيمكنك أيضًا وضع مانع للتسرب على السطح الخارجي من انحيازك. تذكر اتباع أي تعليمات موجودة على المنتج الذي تختاره. للحصول على المواقع التي يصعب الوصول إليها ، اتصل بفريق محترف للتنظيف والختم.
ألياف الأسمنت انحياز
يقترح العديد من المقاولين تثبيت انحياز الأسمنت الألياف على الخارجيات بسبب متانته ومقاومة الطقس وتنوعه. على الرغم من أنه يمكنك محاولة غسل هذه المادة ، يجب عليك استخدام التقنية المناسبة أو توقع تكبد أضرار مكلفة على هذا الانحياز المصنوع من الرمال ، والأسمنت ، وألياف السليلوز ، والمياه. تخطي هذا الصداع والضغط غير الضروري من خلال الذهاب مع الخيار الأكثر أمانًا من البداية – الغسيل الناعم. مع ركوب الأسمنت الألياف ، حمايته من الأضرار باستخدام منظف معتدل ، خرطوم ، وفرشاة فرك مع شعيرات لطيفة بين جلسات الغسيل الناعمة. ستحتاج أيضًا إلى التحقق من السد حول النوافذ أثناء تنظيف انحيازك لمنع الرطوبة من الدخول إلى الداخل.
على الرغم من أن هذا خيار انحياز الصيانة منخفضة ، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى تنظيفه وإصلاحه وتفقده بانتظام. إذا كانت تواجهك في الشقوق أو الخدوش الخارجية ، فهناك مجموعات تصحيح يمكنك شراؤها لإصلاح المنطقة. بمجرد تعرض اللحامات ، ستحتاج إلى إعادة بيع انحياز الألياف للاسمنت لحماية إضافية مرة أخرى. لكن لا تقلق ، يجب أن يقوم خرطوم جيد مرتين في السنة بالخدعة معظم الوقت. مع الرعاية المناسبة ، يمكنك أن تتوقع أن تستمر لك الأسمنت الألياف من الزمن.
الجص الجانبي
نظرًا لأنه مزيج من الرمال والأسمنت ، فإن الجص يميل إلى الانهيار تحت ضغط عالي ويجب معالجته بدقة. في كثير من الحالات ، ستقوم بتنظيف الجص الخشن الذي يقف في كثير من الأحيان أكثر قليلاً لأن الملمس يظهر الأوساخ والأوساخ بشكل بارز أكثر من النهاية الأكثر سلاسة. سيستمر هذا النوع من الانحياز فقط في سنوات إذا كنت مواكبة الصيانة بشكل صحيح. نظرًا لأنه عرضة للشقوق شعري ، ستحتاج إلى الاحتفاظ بزجاجة من السد في متناول اليد لملء هذه المواقع قبل أن تبدأ التنظيف. للحصول على الشقوق في المواقع التي يصعب الوصول إليها أو في القصة الثانية ، اتصل بفريق محترف للحصول على المساعدة.
بمجرد إغلاقه ، اشطف انحيازك لإزالة أي الأوساخ أو الحطام الفضفاضة ثم تطبيق خليط المنظفات من اختيارك. سوف تحتاج إلى الجلوس لمدة تصل إلى 10 دقائق لاستهداف العفن والعفن بشكل صحيح. على الرغم من أنك قد ترغب في استخدام محلول الخل DIY ، إلا أنه يمكن أن يزيل عن طريق الخطأ الإدارية ، وهو هذا المسحوق الأبيض المتبلور الموجود على الجص. بدلاً من ذلك ، التزم بمنظفات المنظفات وفرك المنطقة بفرشاة لطيفة. شطف مع خرطوم وكرر حتى تختفي كل الأوساخ. سوف تنطلق معظم البقع مع صابون الأطباق والماء ، في حين أن خليط التبييض سيزيل العفن والعفن.