الأنواع المختلفة من المتسابقين الأدراج وكيفية اختيار واحد لمشروعك

يمكن أن تكون مشاريع تجديد المنازل مهمة شاقة ، وغالبًا ما تتطلب استثمارات مكلفة وتخطيط واسع النطاق قبل أن تتمكن من التقاط أداة. عند تثبيت مجموعة جديدة من الأدراج ، من المهم التخطيط بشكل صحيح لنوع العداء الذي ستستخدمه ، لأنها تتطلب قياسات دقيقة للتثبيت المناسب. هناك أربعة أنماط أساسية من المتسابقين الأدراج: محمل الكرة ، والإصلاح السفلي ، والإغلاق الناعم ، والدفع إلى فتح ، كل منها يقدم مزايا في الوظائف والسهولة. تبرز المتسابقين في الأدراج المتفتح كاختيار رئيسي للمساحات الحديثة ، لأنهم لا يحتاجون إلى فتح الأجهزة أو إغلاقها. للحصول على مقاربة أكثر كلاسيكية ، قد تكون خيارات الحاملة للكرة مناسبة بشكل أفضل لمساحتك حيث يمكن أن تدعم قدرات أكبر للوزن بتصميمها التقليدي.
يرافق النوعان الآخران من عداء الأدراج أيضًا تطبيقاتهما العملية. Soft Close ، كما يوحي الاسم ، يحد من كمية الضوضاء الناتجة عن فتح وإغلاق أدراجك. بغض النظر عن القوة المطبقة على الدرج ، فقد تم تصميمها دائمًا دون إغلاق صوت بصوت عالٍ. يمكن أن تكون هذه اختيارًا مثاليًا لمطبخ نشط ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال يميلون إلى الأدراج. نمط عداء الدرج النهائي هو الإصلاح السفلي أو الشريحة الأسطوانة ، وهو مثالي لغرفة النوم وأثاث غرفة المعيشة. غالبًا ما تكون هذه الشرائح خفيفة الوزن ، مما يعني أنها لا تتطلب الكثير من الأجهزة الداخلية التي يجب إعدادها. عند اختيار نمط الشريحة الصحيح ، تريد أن تفكر في وظيفتها حول مساحتك ، سواء كنت تعيد استخدام منضدة قديمة حول منزلك أو تثبيت مجموعة جديدة تمامًا من خزائن المطبخ.
عوامل يجب مراعاتها عند اختيار عداء الدرج
إن اختيار العداء المناسب للدرج الخاص بك يتجاوز مجرد اختيار النوع الصحيح ، حيث تؤثر العديد من العوامل على وظائف وطول العمر لأدراجك. تعتبر سعة الوزن واحدة من الاعتبارات الرئيسية التي يجب اتخاذها عند شراء وتثبيت المتسابقين. يتم إعطاء معظم الشرائح تصنيفًا للوزن ، وهو رقم يشير إلى الجنيهات التي يمكن أن يدعمها كل عداء درج طوال عمره المقصود. يمكن أن تحمل الحامل القياسية عادة حوالي 75 رطلاً ، ولكن بالنسبة لوظائف التخزين الشاقة مثل الأدوات ، قد ترغب في البحث عن شيء بتصنيف 150 رطل. يمكن أن تساعد معرفة احتياجات نظامك المثبت حديثًا وسعة وزن كل عداء في تحسين التخزين الخاص بك وزيادة حماية نظام التخزين الخاص بك بغض النظر عن المساحة.
من المهم أيضًا النظر في نوع التمديد الذي تستخدمه قبل التثبيت. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من امتدادات الأدراج ، يحدد كل منها الطول الذي سيسحب فيه درجك ، بدءًا من التمديد الكامل ، والتمديد المكون من ثلاثة أرباع ، والشرائح المفرطة في التمديد. كل واحد يأتي مع مجموعة من مزاياها العملية. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون المتسابقون الكاملون مثاليين للمطابخ وتخزين ورشة العمل ، مما يتيح لك رؤية محتويات كل درج بالكامل. قد يكون المتسابقون لمدة ثلاثة أرباع مفيدين للمساحات الأصغر التي يتم تكييفها بسهولة من خلال الطول الكامل للدرج. أخيرًا ، يعد المتسابقون المفرطون في التمديد مفيدين بشكل خاص للتطبيقات المتخصصة ، حيث يمتدون إلى ما وراء حافة نظام الخزانة الخاص بك. يوفر هؤلاء المتسابقون نوع الأدراج التي تستخدم مساحة خزانة منخفضة ، حيث قد يكون من الصعب الوصول إلى الظهر.
أنماط تصاعد مختلفة
تتوفر ثلاثة أنماط تركيب أساسية للعدائين على الدرج: الجوانب الجانبية ، تحت الجوال ، والمركز. يعتمد الاختيار الصحيح لمشروعك على مقدار مساحة التخليص المتوفرة داخل خزاناتك. يتم وضع المتسابقين على الأدراج المثبتة إلى جانب درجك ، وغالبًا ما يتطلبون خلوصًا على الأقل نصف بوصة على جانبي الدرج. قد يجعل هذا التثبيت أمرًا صعبًا للمساحات الأصغر التي لا تحتوي على مساحة كبيرة لتجنيبها داخل الخزانات. بدلاً من ذلك ، قد ترغب في اختيار خيارات التثبيت التي تستخدم المساحة أسفل كل درج.
يتم إرفاق المتسابقين الذين تم تثبيتهم ، كما يوحي الاسم ، بأسفل أدراجك ويتم إخفاؤهم تمامًا عن العرض عندما يتم تمديد الدرج بالكامل. أنها توفر مساحة تخزين أكثر قليلاً داخل الدرج ، لأنها لا تتطلب مساحة جانبية إضافية للتثبيت. ومع ذلك ، فإن متطلبات التثبيت المحددة تحدد ما إذا كان يمكن لعداء محمولة على الأدراج ، بما في ذلك سمك جانبي ، وأبعاد الدرج ، والرقم في الخلف.
إذا لم يكن أي من أنماط التثبيت هذه مناسبة تمامًا لأدراجك ، فقد تبحث عن تثبيت مثبت على المركز بدلاً من ذلك. على الرغم من استخدامه عادة على الأدراج القديمة ، إلا أن هؤلاء المتسابقين يمكنهم العمل بشكل جيد في المساحات التي لا يمكن التثبيت الأخرى. يركضون على مسار واحد مثبت تحت الدرج – على وجه التحديد أسفل المركز. اعتمادًا على سمك الجبل نفسه ، ستحتاج إلى التأكد من أن لديك ما يكفي من الخلوص الرأسي قبل التثبيت. في حين أن هناك الكثير من النصائح المفيدة لتثبيت شرائح درج الخزانة ، فإن تحديد النوع الصحيح من العداء لمساحتك هو الخطوة الأولى لضمان تسير عملية التثبيت بسلاسة.