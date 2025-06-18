الأواني الزجاجية القديمة القيمة التي تتمنى أن تبدأ في البحث عنها في متجر التوفير عاجلاً

إذا كنت تعتقد أن هناك شيئًا ساحرًا بلا مبالاة حول أطباق الجاديت الخضراء الربيعية – فأنت لست وحدك. على الرغم من أنها تم بيعها في الأصل بين خمسة و 10 سنتات كعناصر نفعية ، إلا أن قيمتها قد ارتفعت منذ الإنتاج الأولي. اليوم ، هذه الأطباق الخضراء حليبي تستحق أكثر من قرش جميل. هذا هو واحد من أكثر العناصر الزجاجية قيمة التي يجب أن تبحث عنها في متاجر التوفير ومبيعات العقارات. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء كل الجاديت على قدم المساواة. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على هذه الأواني الزجاجية القديمة في متجر التوفير ، فهذا يستحق البحث عن قيمته.
ولكن أولاً ، بدأت تاريخ صغير: بدأت شركة Anchor Hocking (شركة للأواني الزجاجية التي تأسست في عام 1905) في إنتاج خطوط أدوات الوجبات الجيديت في منتصف الأربعينيات. على هذا النحو ، تم إنتاج معظم عناصر الجاديت الأصلية بين عامي 1945 و 1975. تم تسمية مجموعتها بحرارة النار وشملت خطوطًا مختلفة ، بما في ذلك Alice و Jane Ray و Restaurant Ware-تم تصميم كل منها للاستخدام السكني أو التجاري. على الرغم من أن الجاديت لم يكن هو اللون الوحيد في هذه المجموعات ، إلا أنه سرق الأضواء بالتأكيد.
حتى مارثا ستيوارت لديها حب لا حصر له لجاديت ، وهي ليست الوحيدة. اليوم ، يمكنك العثور على الجاديت في جميع أنحاء عدد لا يحصى من التصميمات الداخلية والحديثة. من مارثا ستيوارت إلى تشابيل روان ، هناك العديد من المشاهير الذين هم جامعي معاصرون. يوجد حتى مقهى كامل في اليابان مخصص لأدوات أطباق الكينج.
كيفية التعرف
إذا كنت تحاول تحديد قيمة الجاديت المكتشفة حديثًا ، فهناك عدد قليل من العلامات التي يجب البحث عنها. عادة ، تحمل القطع السابقة قيمة أكبر من النسخ الحديثة. ابحث عن النقوش التي تقول ، “زجاج فرن نار كيلك” ، “أدوات” فرن الحريق “،” زجاج فرن الحريق “، أو ببساطة شعار Hocking القديم. هذه كلها علامات على أن أطباقك قد تم إنشاؤها بين عامي 1945 و 1948. تأكد دائمًا من التحقق مما إذا كانت العلامة التجارية مكتوبة بأحرف كتلة ، لأن هذا هو علامة رئيسية أخرى لخط الإنتاج في الأربعينيات.
على الرغم من أن حريق King هو المعيار الذهبي لـ Jadeite ، إلا أن المنتجين الرئيسيين الآخرين يشملون شركة Jeanette Glassware Company و McKee Glassware Company. إذا كنت قد اكتشفت استنساخًا أكثر حداثة ، فلا تطرده! على الرغم من أن القطع القديمة يجب أن تعامل بحذر للاحتفاظ بقيمتها ، فإن الخطوط الأحدث مثالية للاستخدام اليومي. هناك أيضًا العديد من خطوط المشاهير التي يجب استكشافها إذا كنت تبحث عن تفسير معاصر يمكن الوصول إليه بسهولة للمواد. لدى كل من جوانا جينز ، وري دراموندز ، ومارثا ستيوارت خطوطها الخاصة من أدوات الأطباق المستوحاة من اليهيد. الكل في الكل ، أثبتت Jadeite أنها تحمل قيمتها ، وهي بلا شك علامة تجارية للأطباق القديمة التي يجب عليك دائمًا تعطيلها من متاجر التوفير ومبيعات العقارات.