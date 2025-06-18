الأواني الزجاجية القديمة القيمة التي تتمنى أن تبدأ في البحث عنها في متجر التوفير عاجلاً

إذا كنت تعتقد أن هناك شيئًا ساحرًا بلا مبالاة حول أطباق الجاديت الخضراء الربيعية – فأنت لست وحدك. على الرغم من أنها تم بيعها في الأصل بين خمسة و 10 سنتات كعناصر نفعية ، إلا أن قيمتها قد ارتفعت منذ الإنتاج الأولي. اليوم ، هذه الأطباق الخضراء حليبي تستحق أكثر من قرش جميل. هذا هو واحد من أكثر العناصر الزجاجية قيمة التي يجب أن تبحث عنها في متاجر التوفير ومبيعات العقارات. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء كل الجاديت على قدم المساواة. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على هذه الأواني الزجاجية القديمة في متجر التوفير ، فهذا يستحق البحث عن قيمته.

ولكن أولاً ، بدأت تاريخ صغير: بدأت شركة Anchor Hocking (شركة للأواني الزجاجية التي تأسست في عام 1905) في إنتاج خطوط أدوات الوجبات الجيديت في منتصف الأربعينيات. على هذا النحو ، تم إنتاج معظم عناصر الجاديت الأصلية بين عامي 1945 و 1975. تم تسمية مجموعتها بحرارة النار وشملت خطوطًا مختلفة ، بما في ذلك Alice و Jane Ray و Restaurant Ware-تم تصميم كل منها للاستخدام السكني أو التجاري. على الرغم من أن الجاديت لم يكن هو اللون الوحيد في هذه المجموعات ، إلا أنه سرق الأضواء بالتأكيد.

حتى مارثا ستيوارت لديها حب لا حصر له لجاديت ، وهي ليست الوحيدة. اليوم ، يمكنك العثور على الجاديت في جميع أنحاء عدد لا يحصى من التصميمات الداخلية والحديثة. من مارثا ستيوارت إلى تشابيل روان ، هناك العديد من المشاهير الذين هم جامعي معاصرون. يوجد حتى مقهى كامل في اليابان مخصص لأدوات أطباق الكينج.