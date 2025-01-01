الأوقات التي كاد الناس يموتون فيها بسبب عامل الخوف

في عام 2001، قامت شبكة NBC برفع مستوى المخاطرة في عالم تلفزيون المنافسة الواقعية الأمريكي الذي تم تأسيسه حديثًا ولكنه مكثف بالفعل من خلال العرض الأول لفيلم “Fear Factor”. في حين أن برامج مثل “Survivor” و”Big Brother” على شبكة CBS تقطعت السبل بالمتسابقين في وسط البرية أو تحبسهم في منزل مع غرباء، على التوالي، فإن “Fear Factor”، مع بعض من أسوأ التحديات على الإطلاق، أعطى الأشخاص الحقيقيين الفرصة ل ربح 50 ألف دولار من خلال التنافس في الأعمال المثيرة والأنشطة التي تعرضهم لخطر كبير. وشملت هذه العناصر مثل المرتفعات الهائلة، والحيوانات البرية، والمركبات السريعة والخطيرة، وتناول أكثر المواد المثيرة للاشمئزاز التي يمكن أن يتخيلها المنتجون.

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لم تكن شبكة كبرى ومرموقة مثل NBC على وشك السماح لأي شخص بالموت أثناء مراقبتها، لذلك كانت الاختبارات والتحديات التي تظهر على الشاشة خاضعة لرقابة شديدة، وكان هناك العديد من القواعد الغريبة التي كان على المتسابقين في “عامل الخوف” اتباعها. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هذه التدابير، حيث لم يمت أحد على الإطلاق في برنامج “Fear Factor”، ولكن عدة مرات في تاريخ العرض، وجد المنافسون أنفسهم في خطر حقيقي. كان من الممكن أن يصاب العديد منهم بمرض لا يصدق، أو يصابوا أو يقطعوا أوصالهم، أو حتى يموتوا. إليك الأوقات التي كان من الممكن أن يموت فيها الأشخاص أثناء تصوير حلقة من “عامل الخوف”.