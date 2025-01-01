الأوقات التي كاد الناس يموتون فيها بسبب عامل الخوف

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في عام 2001، قامت شبكة NBC برفع مستوى المخاطرة في عالم تلفزيون المنافسة الواقعية الأمريكي الذي تم تأسيسه حديثًا ولكنه مكثف بالفعل من خلال العرض الأول لفيلم “Fear Factor”. في حين أن برامج مثل “Survivor” و”Big Brother” على شبكة CBS تقطعت السبل بالمتسابقين في وسط البرية أو تحبسهم في منزل مع غرباء، على التوالي، فإن “Fear Factor”، مع بعض من أسوأ التحديات على الإطلاق، أعطى الأشخاص الحقيقيين الفرصة ل ربح 50 ألف دولار من خلال التنافس في الأعمال المثيرة والأنشطة التي تعرضهم لخطر كبير. وشملت هذه العناصر مثل المرتفعات الهائلة، والحيوانات البرية، والمركبات السريعة والخطيرة، وتناول أكثر المواد المثيرة للاشمئزاز التي يمكن أن يتخيلها المنتجون.
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لم تكن شبكة كبرى ومرموقة مثل NBC على وشك السماح لأي شخص بالموت أثناء مراقبتها، لذلك كانت الاختبارات والتحديات التي تظهر على الشاشة خاضعة لرقابة شديدة، وكان هناك العديد من القواعد الغريبة التي كان على المتسابقين في “عامل الخوف” اتباعها. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هذه التدابير، حيث لم يمت أحد على الإطلاق في برنامج “Fear Factor”، ولكن عدة مرات في تاريخ العرض، وجد المنافسون أنفسهم في خطر حقيقي. كان من الممكن أن يصاب العديد منهم بمرض لا يصدق، أو يصابوا أو يقطعوا أوصالهم، أو حتى يموتوا. إليك الأوقات التي كان من الممكن أن يموت فيها الأشخاص أثناء تصوير حلقة من “عامل الخوف”.
المتسابق الذي أصيب بحساسية من المأكولات البحرية أثناء التصوير
في مقطع “عامل الخوف” لعام 2002 بعنوان “حساء سمك القد”، اتُهم المتسابقون بوضع أيديهم في وعاء من الأسماك الميتة من أجل انتقاء سمكة قد ميتة كبيرة جدًا، والحفر في داخلها، والحصول على رقاقة تحمل رقم من شأنه أن يحدد الجزء المثير للاشمئزاز من السمكة الذي يجب عليهم تناوله لإكمال المهمة. أدخلت المتسابقة نانسي ليوبينكو ساعدها في سمك القد ووجدت شريحة بوكر تشير إلى أنها ستضطر إلى أكل كيس بيض سمك القد. وبعد أن عثرت منافسة أخرى على رقاقتها الخاصة، قالت ليوبينكو: “يدي مشتعلة”.
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عالج مسعفو “عامل الخوف” ليوبينكو من مشكلة جلدية مثيرة للقلق تتعلق بحالة طبية لم يتم تشخيصها من قبل. وأوضح المضيف جو روغان: “يبدو أن نانسي، كان لديك رد فعل تحسسي خطير للغاية، بمجرد وضع يدك في السمكة”. ولم تكن المتسابقة تعلم حتى تلك اللحظة أنها تعاني من حساسية شديدة تجاه الأسماك مما سيثير رد فعل قويا. وانسحبت ليوبينكو من الحلقة بعد أن ضمدت ذراعها. لو أنها أكلت كيس بيض السمك، لربما عانت من رد فعل تحسسي أكثر خطورة.
المرأة التي أصيبت بارتجاج في المخ أثناء سحبها بواسطة سيارة
أثبت “Fear Factor” شعبيته الكبيرة في الولايات المتحدة لدرجة أن تنسيق العرض تم منحه امتيازًا للأسواق المحلية حول العالم، بما في ذلك النسخة الجنوب أفريقية التي تم عرضها لأول مرة على شبكة e.tv في يناير 2006. في الحلقة الأولى من “Fear Factor South” أفريقيا”، عوقبت متسابقة بقسوة شديدة من خلال تحدي أدى إلى تمزق جزء كبير من شعر رأسها وتعرضت لارتجاج في المخ وكدمات خطيرة. تم جر ليبو بيب والمتسابقون المشاركون في برنامج “عامل الخوف” بواسطة مركبة ذات دفع رباعي بسرعات عالية عبر الكثبان الرملية. كانت ترتدي معدات واقية، بما في ذلك حشوة على مفاصلها وأطرافها، واستفادت من لوح منزلق ولكن بدون خوذة – اعتقد المنتجون أن ذلك قد يؤدي إلى إصابة المتسابقين أو كسر أعناقهم.
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أمضت بيب أسبوعًا في المستشفى تتعافى من الإصابات التي أصيبت بها في برنامج “عامل الخوف”. ردت رونا بول، رئيسة قسم الدعاية في e.tv، على احتجاجات وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا بشأن البرنامج التلفزيوني الذي تسبب في وقوع إصابات وألقت باللوم على بيب. رأى بول أنه نظرًا لأن التحدي برمته كان يتعلق باختبار المدة التي يمكن أن يتحملها المتسابقون أثناء القيادة على الكثبان الرملية، فقد كان من الممكن أن يتخلى المتسابق عن القيادة في أي لحظة كانت غير مرتاحة لها.
المرأة التي كاد أن يدوسها الثور
طلب مقطع “عامل الخوف” لعام 2002 “Bull Riding” من المتسابقين البقاء على ظهر ثور مضطرب لأطول فترة ممكنة. كان على كريستين أويتي أن تتغلب على زمن قدره 3.4 ثانية لتظل في المنافسة. وقال أويتي قبل العرض المثير للمضيف جو روغان: “أعتقد أنني أكثر توتراً، مثل الفوز أو عدم الفوز، مقابل السقوط والقتل”. أثناء استعدادها، قامت المتسابقة التي كان على Uitti أن تهزمها بوقتها، Yanaiza Alvarez، بالحديث بشكل مشؤوم عن القمامة. وقال ألفاريز: “أنا أدعو الله أن تسقط”. “إنها تعلم أنها ستسقط على أي حال. أليس كذلك يا كريستين؟ أليس كذلك؟”
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وبعد ذلك، وبشكل مرعب، سقط أويتي بالفعل. بعد تطهير وقت ألفاريز، صمد Uitti لأكثر من خمس ثوانٍ، حتى ألقى الثور بالإنسان بعيدًا. وبعد أن تم قذفها إلى أعلى في الهواء، سقطت أويتي على الأرض وعلى ظهرها بقوة عنيفة. ولم تكن قادرة على الحركة لفترة وجيزة، باستثناء أنها كانت تتلوى من الألم، بينما كان المسعفون يعالجونها. وقالت أويتي بعد أن تمكنت من الوقوف على قدميها مرة أخرى مع بعض المساعدة ودعم الرقبة: “لقد خرجت الريح مني للتو”.
المتسابق فوق السيارة أثناء حادث تصادم غير مخطط له
عندما عاد “Fear Factor” إلى شبكة NBC في عام 2011 بعد توقف دام عدة سنوات، كثف منتجوه أعماله المثيرة. دعت إحدى الحلقات المتسابقين إلى الركوب من الخارج وفوق مركبة حيلة بينما كان السائق يتنقل في المسار. أثناء تسجيل التسلسل في أغسطس 2011، لم يتمكن السائق مؤقتًا من رؤية المكان الذي يتجه إليه، مما تسبب في فقدان السيطرة على السيارة واصطدامه بسيارة متوقفة.
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وأثناء سفره بسرعة أقل من 20 ميلاً في الساعة، لم يتم إلقاء المتسابقة من السيارة، وتم تجهيزها أيضًا بحزام الأمان. وصلت سيارة إسعاف بسرعة وتم نقلها إلى مستشفى قريب حيث خرجت بعد بضع ساعات دون أن تعاني من إصابات خطيرة. وكإجراء احترازي، انتهى تسجيل “عامل الخوف” لهذا اليوم.
الرجل البهلواني الذي سقط من ستة طوابق
بعد أيام قليلة فقط من حادث السائق المثير، تعرض فريق إنتاج فيلم “Fear Factor” لإصابة أخرى أثناء التصوير. يختبر فيلم “Fear Factor” تحديات السلامة بشكل صارم مع محترفين متمرسين في الأعمال المثيرة. كان هذا هو الحال مع تجربة مجموعة من الحركات المثيرة التي سيتم عرضها في إحياء السلسلة عام 2011. لم تعمل آلية السلامة بشكل صحيح، مما يعني أن أحد فناني الحركات الخطرة قفز من ستة متاجر من المبنى وهبط على الأرض. لقد اصطدم بالسطح وهو واقف، لكن الاصطدام والاستعداد له تسبب في كسر عظام الكاحل في كلا قدميه على الفور. أدى جهاز أمان إضافي إلى إبطاء عملية الهبوط، لذا لم يكن سقوطًا حرًا، لكنه لم يكن فعالاً بنسبة 100% حيث كان لا يزال يهبط نحو الأرض.
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وهرع المسعفون إلى العمل، وتم نقل الممثل المثير إلى المستشفى. “السلامة هي أولويتنا الأولى، ولهذا السبب نقوم باختبار هذه الأعمال المثيرة بشكل متكرر مع فنانين مدربين لضمان سلامة المتسابقين لدينا.” قال منتج لـ TMZ.
“عامل الخوف” متاح للإيجار والشراء على Prime Video.