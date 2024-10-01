الأوقات الطيبة ، وفاة الممثل جون آموس عن عمر يناهز 84 عامًا

توفي الممثل السينمائي والتلفزيوني المحترم جون آموس للأسف في 21 أغسطس 2024 (عبر هوليوود ريبورتر). كان عمره 84 سنة. وقال نجله كيلي كريستوفر آموس في بيان: “أشارككم بحزن شديد أن والدي قد تحول”. “لقد كان رجلاً ذو قلب طيب وقلب من ذهب… وكان محبوبًا في جميع أنحاء العالم. يعتبره العديد من المعجبين أبهم التلفزيوني. لقد عاش حياة طيبة. وسيظل إرثه حيًا في أعماله المتميزة في التلفزيون والسينما كممثل.”

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كان جون آموس أحد المخضرمين المحترمين في صناعة السينما، ولم يمهد الطريق للأميركيين السود على شاشة التلفزيون فحسب في أدوار مثل دور الأب المخلص والمجتهد للعائلة في فيلم “Good Times” (1974-1976)، بل في العديد من الأدوار الأخرى المعروفة والبارزة. ولا سيما “عرض ماري تايلر مور” (1970-1977)، و”الجذور” (1977)، و”الصياد” (1984-1985)، و”الجناح الغربي” (1999-2004). غالبًا ما كان يُطلب من عاموس المرشح لجائزة، والذي فاز بجائزة NAACP Image Award لعام 1996، أن يلعب مناصب السلطة التي تعكس صلابته الجسدية وحضوره القوي على الشاشة.

كان عاموس مكرسًا لتصوير واقعي وصادق للأمريكيين السود في الفنون. وفيما يتعلق بدور كونتا كينتي البالغ في فيلم “الجذور”، قال لصحيفة أورلاندو سينتينل: “لقد أعطاني الفرصة لدحض الصور النمطية عن أفريقيا، وعن الشخصيات الذكورية. عندما نشأت في نظام المدارس في نيوجيرسي في الخمسينيات والستينيات في الستينيات، لم يكن هناك قدر كبير من المعلومات حول أفريقيا، وكانت في العادة معلومات مضللة.

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وقد ردد عاموس هذا الشعور عندما تحدث عن دوره في برنامج “Good Times”، وخاصة صراعه مع كتاب البرنامج الذي أدى إلى طرده. “لم يكن لدينا كتاب أمريكيون من أصل أفريقي في العرض، وبعض المواقف التي كتبوها، وفقًا لشخصيتي، وبصراحة، لبعض الشخصيات الأخرى أيضًا، جعلتني أقول: “آه، لا يمكننا ذلك” افعل هذا، لا يمكننا أن نفعل ذلك. وسيقولون: ماذا تقصد بأننا لا نستطيع فعل هذا؟