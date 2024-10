الأوقات الطيبة ، وفاة الممثل جون آموس عن عمر يناهز 84 عامًا

ظل جون آموس مشغولاً إلى حد ما في حياته المهنية خلال أواخر حياته، من بين أمور أخرى، إعادة تمثيل دوره في فيلم “Coming to America” ​​عام 1988 في فيلم “Coming 2 America” ​​لعام 2021. طوال حياته، لم يتوقف أبدًا عن طرح الأسئلة حول سبب تركه لبرنامج “Good Times”. Per Essence، قال بطريقته الحقيقية والمباشرة: “لقد غادرت لأنه قيل لي أن خدماتي لم تعد هناك حاجة إليها لأنني أصبحت “عنصرًا تخريبيًا”. كوني ولدت في نيوارك، ونشأت في إيست أورانج، كانت لدي طريقة للتعبير عن اختلافاتي ضد السيناريو الذي لم يكن مقبولاً للموظفين المبدعين، أعني أن الكتاب سئموا من تهديد حياتهم بسبب النكات. في برنامج Orlando Sentinel، وصف أيضًا أحد أبرز إنجازاته المهنية عندما التقى بوزير الخارجية السابق كولن باول، الذي قال عن شخصيته بيرسي فيتزوالاس في The West Wing، “ما نوع هذا الاسم الذي يطلق على الأخ؟”

في حياته الشخصية، تزوج عاموس مرتين وأنجب طفلين من زوجته الأولى نويل جيه ميكلسون. التقيا ووقعا في الحب في خضم حركة الحقوق المدنية، في وقت كان فيه الزواج بين الأعراق لا يزال غير قانوني في 16 ولاية. فقط في عام 1967، عندما ألغت المحكمة العليا تشريعاتها المتعلقة بالزواج بين الأعراق، أصبح زواجهما معترفًا به في جميع أنحاء البلاد، كما أفاد آمو ماما.

إلى جانب أبنائه شانون وكي سي، نجا عاموس من حفيدته كويرا.