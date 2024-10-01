الأوقات الطيبة ، وفاة الممثل جون آموس عن عمر يناهز 84 عامًا

توفي الممثل السينمائي والتلفزيوني المحترم جون آموس للأسف في 21 أغسطس 2024 (عبر هوليوود ريبورتر). كان عمره 84 سنة. وقال نجله كيلي كريستوفر آموس في بيان: “أشارككم بحزن شديد أن والدي قد تحول”. “لقد كان رجلاً ذو قلب طيب وقلب من ذهب… وكان محبوبًا في جميع أنحاء العالم. يعتبره العديد من المعجبين أبهم التلفزيوني. لقد عاش حياة طيبة. وسيظل إرثه حيًا في أعماله المتميزة في التلفزيون والسينما كممثل.”
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كان جون آموس أحد المخضرمين المحترمين في صناعة السينما، ولم يمهد الطريق للأميركيين السود على شاشة التلفزيون فحسب في أدوار مثل دور الأب المخلص والمجتهد للعائلة في فيلم “Good Times” (1974-1976)، بل في العديد من الأدوار الأخرى المعروفة والبارزة. ولا سيما “عرض ماري تايلر مور” (1970-1977)، و”الجذور” (1977)، و”الصياد” (1984-1985)، و”الجناح الغربي” (1999-2004). غالبًا ما كان يُطلب من عاموس المرشح لجائزة، والذي فاز بجائزة NAACP Image Award لعام 1996، أن يلعب مناصب السلطة التي تعكس صلابته الجسدية وحضوره القوي على الشاشة.
كان عاموس مكرسًا لتصوير واقعي وصادق للأمريكيين السود في الفنون. وفيما يتعلق بدور كونتا كينتي البالغ في فيلم “الجذور”، قال لصحيفة أورلاندو سينتينل: “لقد أعطاني الفرصة لدحض الصور النمطية عن أفريقيا، وعن الشخصيات الذكورية. عندما نشأت في نظام المدارس في نيوجيرسي في الخمسينيات والستينيات في الستينيات، لم يكن هناك قدر كبير من المعلومات حول أفريقيا، وكانت في العادة معلومات مضللة.
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وقد ردد عاموس هذا الشعور عندما تحدث عن دوره في برنامج “Good Times”، وخاصة صراعه مع كتاب البرنامج الذي أدى إلى طرده. “لم يكن لدينا كتاب أمريكيون من أصل أفريقي في العرض، وبعض المواقف التي كتبوها، وفقًا لشخصيتي، وبصراحة، لبعض الشخصيات الأخرى أيضًا، جعلتني أقول: “آه، لا يمكننا ذلك” افعل هذا، لا يمكننا أن نفعل ذلك. وسيقولون: ماذا تقصد بأننا لا نستطيع فعل هذا؟
كاتب مسرحي صريح مرتبط بقوة بتراثه
ولد جون إيه آموس جونيور في عام 1939 في نيوارك، نيوجيرسي، ونشأ عاموس وهو ابن ميكانيكي سيارات، وكان منخرطًا بشكل كبير في الرياضة. كما كتب Turner Classic Movies، لم يكن عاموس فائزًا بالملاكمة في القفازات الذهبية فحسب، بل كان لاعب كرة قدم شبه محترف في الولايات المتحدة وكندا. تخرج عاموس من جامعة ولاية كولورادو بدرجة علمية في علم الاجتماع وعمل في نيويورك كأخصائي اجتماعي قبل أن يتحول إلى مجال الإعلان، ثم يجرب يده في الكوميديا الارتجالية. قد يبدو هذا مفاجئًا لأن عاموس كان يُلقي عادةً في أدوار جادة للغاية ومهيبة، ولكن كما قال في برنامج Orlando Sentinel، “إذا كنت تستطيع تقديم الكوميديا، فإن الدراما هي نزهة سهلة. إذا كان لديك موهبة لجعل الناس يضحكون، فاستخدمها. هذا ما يحتاجه العالم: الضحك.”
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بدأت مسيرة آموس التمثيلية ككاتبة في برنامج “Leslie Uggams Show” عام 1969، وهو أول برنامج تلفزيوني في التاريخ ترأسه امرأة سوداء. أدى ذلك إلى ظهور عاموس في مجموعة من الأدوار الأصغر في أوائل السبعينيات، كما يصور موقع IMDb، مما أدى إلى تحوله الذي حدد مسيرته المهنية كبطريرك العائلة جيمس إيفانز الأب في “Good Times”. فيما يتعلق بدوره في “الجذور”، ناقش عاموس في مؤسسة أكاديمية التلفزيون كيف كان يقرأ في الأصل لدور المصارع الذي يقود ثورة العبيد. ومع ذلك، أثناء اختيار الممثلين، استفاد من اللهجة التي تعلمها من العيش بشكل متقطع في ليبيريا للحصول على دوره باعتباره كونتا كينتي الأكبر سنًا.
رائد ليس فقط على الشاشة، بل في حياته الشخصية
ظل جون آموس مشغولاً إلى حد ما في حياته المهنية خلال أواخر حياته، من بين أمور أخرى، إعادة تمثيل دوره في فيلم “Coming to America” عام 1988 في فيلم “Coming 2 America” لعام 2021. طوال حياته، لم يتوقف أبدًا عن طرح الأسئلة حول سبب تركه لبرنامج “Good Times”. Per Essence، قال بطريقته الحقيقية والمباشرة: “لقد غادرت لأنه قيل لي أن خدماتي لم تعد هناك حاجة إليها لأنني أصبحت “عنصرًا تخريبيًا”. كوني ولدت في نيوارك، ونشأت في إيست أورانج، كانت لدي طريقة للتعبير عن اختلافاتي ضد السيناريو الذي لم يكن مقبولاً للموظفين المبدعين، أعني أن الكتاب سئموا من تهديد حياتهم بسبب النكات. في برنامج Orlando Sentinel، وصف أيضًا أحد أبرز إنجازاته المهنية عندما التقى بوزير الخارجية السابق كولن باول، الذي قال عن شخصيته بيرسي فيتزوالاس في The West Wing، “ما نوع هذا الاسم الذي يطلق على الأخ؟”
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في حياته الشخصية، تزوج عاموس مرتين وأنجب طفلين من زوجته الأولى نويل جيه ميكلسون. التقيا ووقعا في الحب في خضم حركة الحقوق المدنية، في وقت كان فيه الزواج بين الأعراق لا يزال غير قانوني في 16 ولاية. فقط في عام 1967، عندما ألغت المحكمة العليا تشريعاتها المتعلقة بالزواج بين الأعراق، أصبح زواجهما معترفًا به في جميع أنحاء البلاد، كما أفاد آمو ماما.
إلى جانب أبنائه شانون وكي سي، نجا عاموس من حفيدته كويرا.