الأولمبية سيدني ماكلولين ليفروني تنتظر مولودها الأول

أعلن الزوجان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية سيدني ماكلولين-ليفرون والمتلقي السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي أندريه ليفرون جونيور يرحبان بطفلهما الأول في العالم.

تضمن الإعلان الحميم بعض الصور للزوجين على الشاطئ وهما يحملان صور الموجات فوق الصوتية لطفلهما المستقبلي.

وكتب ماكلولين ليفروني في المنشور: “لقد صنعت إنسانًا مع إنساني المفضل”. “أوه، كم صلينا من أجلك… وقد استجاب الرب!! أنت أعظم نعمتنا وأنت بالفعل محبوب جدًا. نحن ننتظر بفارغ الصبر مقابلتك!”

واختتمت المنشور بكتابة: “جاري تحميل الآباء الرائعين…”

الزوجان متزوجان منذ عام 2022، وعقدا قرانهما بعد تسعة أشهر من سقوط لاعب كرة القدم السابق على ركبة واحدة في أغسطس 2021.

يمتلك ماكلولين-ليفرون لقب بطل العالم في سباق 400 متر وهو حائز على الميدالية الذهبية الأولمبية أربع مرات.

حصلت على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز وسباق التتابع 4 × 400 متر خلال أولمبياد طوكيو عام 2021 وفي باريس بعد ثلاث سنوات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فازت ماكلولين-ليفروني بذهبية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، محققة زمنا قياسيا قدره 47.78 ثانية، مما يجعلها أسرع لفة لأي امرأة منذ 40 عاما عندما أنهت ماريتا كوخ السباق في 47.60 ثانية في عام 1985.

لعب ليفرون لمدة عامين في اتحاد كرة القدم الأميركي، وقضى بعض الوقت مع فريق رافينز في عام 2018 ومع فريق بانثرز في العام التالي قبل إعلان اعتزاله في سبتمبر 2020.

لعب كرة القدم الجامعية في جامعة فيرجينيا وكان في الأصل غير مصقول.