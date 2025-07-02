الإجابة على أسئلة مايك براون التي تلوح في الأفق على توظيف نيكس

رياضة
الإجابة على أسئلة مايك براون التي تلوح في الأفق على توظيف نيكس

أكمل فريق Knicks البحث عن التدريب يوم الأربعاء ، وتوظيف مايك براون. ربما لديك أسئلة. لدى Stefan Bondy من المنشور إجابات:

س: ألا يشعر هذا … مه؟

ج: نعم ، هذا ما يحدث عندما يأخذ الفريق الهدف إلى المرشحين الآخرين أولاً – في هذه الحالة ، الأشخاص الذين يعانون من العقد – والنتيجة النهائية هي مدرب تم إطلاقه بالفعل أربع مرات. إذا أخبرتنا خلال نهائيات المؤتمر أن نيكس يمكن أن يتمكن من توم ثيبودو وتوظيف مايك براون ، فقد صرخنا ، “Bullspit”. لكنه حدث. وهو أمر مفهوم إذا كان الرد الأولي هو “مه”.

س: هل براون حقًا أفضل لفريق البطولة من توم ثيبودو؟ إذا كان الأمر كذلك ، كيف؟

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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