الإجابة على أسئلة مايك براون التي تلوح في الأفق على توظيف نيكس

أكمل فريق Knicks البحث عن التدريب يوم الأربعاء ، وتوظيف مايك براون. ربما لديك أسئلة. لدى Stefan Bondy من المنشور إجابات:

س: ألا يشعر هذا … مه؟

ج: نعم ، هذا ما يحدث عندما يأخذ الفريق الهدف إلى المرشحين الآخرين أولاً – في هذه الحالة ، الأشخاص الذين يعانون من العقد – والنتيجة النهائية هي مدرب تم إطلاقه بالفعل أربع مرات. إذا أخبرتنا خلال نهائيات المؤتمر أن نيكس يمكن أن يتمكن من توم ثيبودو وتوظيف مايك براون ، فقد صرخنا ، “Bullspit”. لكنه حدث. وهو أمر مفهوم إذا كان الرد الأولي هو “مه”.

س: هل براون حقًا أفضل لفريق البطولة من توم ثيبودو؟ إذا كان الأمر كذلك ، كيف؟