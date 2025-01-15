الإسفنجة البسيطة هي سر حماية الأرضيات الخشبية لديك

قد يبدو الحفاظ على الأرضيات الصلبة بمثابة مهمة شاقة، ولكن هناك الكثير من الحيل السهلة للمساعدة في حماية الألواح الخشبية الثمينة. إذا كنت محظوظًا بما يكفي بوجود أرضيات خشبية أصلية في منزلك، فمن المهم الاعتناء بها. يمكن للأثاث ثقيل الوزن أن يؤدي إلى خدش الخشب الصلب، مما يؤدي إلى تلف دائم. إحدى أهم الطرق للحفاظ على أرضياتك في حالة جيدة هي إضافة واقيات لأرجل أثاثك. ومع ذلك، يمكن أن تنزلق العديد من واقيات الأرضيات، مما يجعلك تبحث عن حل سريع وفعال. لحسن الحظ، هناك حيلة مفيدة للغاية متاحة في مطبخك. يمكنك أن تأخذ إسفنجة عادية ومزلاقات أثاث يمكنك صنعها بنفسك.

هذه الحيلة هي طريقة غير متوقعة لإعادة استخدام الإسفنجة القديمة. إنها ليست مجرد خدعة بسيطة لحماية الأرضيات الصلبة من الخدوش والخدوش، ولكنها يمكنها أيضًا عزل صوت المفروشات المنزلقة. ومع ذلك، حتى مع وجود وسادات أسفل الكراسي والطاولات، يجب عليك دائمًا رفع الأثاث بدلاً من تحريكه على الأرض لزيادة عمر الخشب. لذا، أحضري اسفنجة ومقصاً لإنهاء معاناة الخدوش العنيدة.