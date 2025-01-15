الإسفنجة البسيطة هي سر حماية الأرضيات الخشبية لديك

قد يبدو الحفاظ على الأرضيات الصلبة بمثابة مهمة شاقة، ولكن هناك الكثير من الحيل السهلة للمساعدة في حماية الألواح الخشبية الثمينة. إذا كنت محظوظًا بما يكفي بوجود أرضيات خشبية أصلية في منزلك، فمن المهم الاعتناء بها. يمكن للأثاث ثقيل الوزن أن يؤدي إلى خدش الخشب الصلب، مما يؤدي إلى تلف دائم. إحدى أهم الطرق للحفاظ على أرضياتك في حالة جيدة هي إضافة واقيات لأرجل أثاثك. ومع ذلك، يمكن أن تنزلق العديد من واقيات الأرضيات، مما يجعلك تبحث عن حل سريع وفعال. لحسن الحظ، هناك حيلة مفيدة للغاية متاحة في مطبخك. يمكنك أن تأخذ إسفنجة عادية ومزلاقات أثاث يمكنك صنعها بنفسك.
هذه الحيلة هي طريقة غير متوقعة لإعادة استخدام الإسفنجة القديمة. إنها ليست مجرد خدعة بسيطة لحماية الأرضيات الصلبة من الخدوش والخدوش، ولكنها يمكنها أيضًا عزل صوت المفروشات المنزلقة. ومع ذلك، حتى مع وجود وسادات أسفل الكراسي والطاولات، يجب عليك دائمًا رفع الأثاث بدلاً من تحريكه على الأرض لزيادة عمر الخشب. لذا، أحضري اسفنجة ومقصاً لإنهاء معاناة الخدوش العنيدة.
حوّل الإسفنجة إلى منزلقات للأثاث لحماية أرضياتك الصلبة
لتصنيع واقيات الأرضية، ما عليك سوى قطع إسفنجة لتناسب أقدام أثاثك. إذا كان لديك إسفنجة ذات وجهين، فتأكد من أن الجانب الناعم يواجه الخشب الصلب. يمكنك وضع الإسفنجة على ساق الأثاث ورسمها بقلم تحديد قبل قطع ملحق التنظيف لضمان ملاءمتها بشكل مثالي. ثم استخدم مادة لاصقة قوية للصق القطع الموجودة أسفل أرجل الأثاث. هذا كل شيء! إذا كنت تخطط للاحتفاظ بالواقيات الإسفنجية لأطول فترة ممكنة، فجرب مادة لاصقة شديدة التحمل، مثل شريط EZLifego مزدوج الجوانب أو غراء Max Strength Gorilla الموثوق به.
بالإضافة إلى استخدام الإسفنج، يمكنك أيضًا قص واقيات الساق الخاصة بك لإنشاء وسادات عند الضرورة. إذا لم يكن لديك لباد، يمكنك أيضًا استخدام أقمشة أخرى، مثل الجلد أو الجلد المدبوغ. للحصول على فكرة حماية أكثر استدامة، قمنا بتزويدك بأفضل مزلقات الأثاث للأرضيات الصلبة لديك.