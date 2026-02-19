الإصابة الوقحة التي تعرض لها روبرت باتينسون أثناء تصوير فيلم Twilight

وشوهدت شخصية روبرت باتينسون، مصاص الدماء ذو البشرة اللامعة، إدوارد كولين، وهو يقوم بأداء الأعمال المثيرة التي تتحدى الموت. من القفز عبر الأشجار إلى الجري لمسافات لا تصدق في غضون ثوانٍ، تم استخدام جسدية الممثل لتحقيق صورة المخلوق الخيالي. ومع ذلك، فإن العديد من الأعمال المثيرة التي قام بها في موقع التصوير لم تكن خالية من الإصابات.
كجزء من دوره وقصة سلسلة Twilight ككل، كان على باتينسون أداء قدر لا بأس به من مشاهد القتال بالإضافة إلى أعماله المثيرة الأخرى التي تعتمد على قدر أقل من الاتصال. خلال أحد مشاهد القتال، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها. في محادثة عام 2012 مع MTV، كشف الممثل قائلاً: “كنا نقوم بمشهد القتال في نهاية المشهد الأول، ومزقت عضلة المؤخرة – حسنًا، كدت أن أمزقها، بشكل أساسي في اللقطة الثانية للفيلم بأكمله، للمسلسل بأكمله” (عبر اشخاص).
تمت معالجة إصابته بسرعة من قبل فريق الإنتاج. لبقية يوم التصوير، سيتم علاج إصابة باتينسون من قبل أخصائي العلاج الطبيعي الذي يقوم بتدليك عضلات الممثل للمساعدة في تهدئة أردافه الضعيفة. على الرغم من الألم الذي يعاني منه، كان من الممكن أن تكون عضلة باتينسون الممزقة تقريبًا أكثر خطورة، حيث يمكن أن تؤدي تمزق الأرداف إلى آلام خطيرة في الورك وضعف في المشي.
مخاطر تمزق الأرداف
تتكون المؤخرة من ثلاثة أقسام عضلية تسمى الألوية المتوسطة، الألوية الكبرى، الألوية الصغرى. تمتد هذه العضلات على طول الجزء الخارجي من المؤخرة، وتتصل بأسفل الظهر وأعلى الفخذ. على الرغم من إمكانية نسيانها، إلا أنها ضرورية للمشي والجلوس وتثبيت الحوض وصعود السلالم. لذلك، في حالة الإصابة، فإن هذه الأنشطة اليومية التي لا يفكر فيها الكثيرون قد تصبح مؤلمة وحتى خطيرة إذا لم يتم علاج العضلة.
ليست مشاهد القتال في الأفلام فقط هي التي تسبب تمزق هذه العضلات أيضًا. يمكن أن تتمزق لعدة أسباب، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو ممارسة الرياضة البدنية، بدءًا من الجري وحتى الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي. نظرًا لتسببها في صعوبة المشي، وعدم الراحة أثناء الجلوس، وضعف حركة الورك، والتورم، فمن الضروري معالجة هذه التمزقات بشكل صحيح. كما هو الحال في تجربة روبرت باتينسون، يمكن أن يساعد تدليك العضلات، وكذلك مضادات الالتهاب والراحة وخطط العلاج الطبيعي الأخرى. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تكون الجراحة ضرورية.
ومع ذلك، ربما يكون الخيار الأفضل هو علاج العضلة قبل حدوث التمزق. إن إكمال تمارين التمدد، وتقوية عضلات الأرداف من خلال تدريب الأثقال، وممارسة التمارين بالشكل المناسب، كلها عوامل تعمل على منع التمزقات في المستقبل.
إصابة أخرى في سلسلة Twilight
جاكسون راثبون، الذي قام بدور جاسبر في سلسلة Twilight، كان ممثلاً آخر تعرض لإصابة أثناء تصوير مشهد قتال في سلسلة مصاصي الدماء. في عام 2009، أثناء مرحلة ما قبل الإنتاج للفيلم الثالث في سلسلة Eclipse، كان الممثل يقرأ لتسلسل يتطلب قتالًا مصممًا. في معظم حالات مشاهد القتال أمام الكاميرا، يتم تدريب الممثلين والتدرب عليهم لمنع إصابة أنفسهم وبعضهم البعض.
ومع ذلك، على الرغم من التدريب، انتهى الأمر براثبون مصابًا. على الرغم من أن المتحدث باسم الفيلم الذي نشر الخبر لم يكشف عن الإصابة الدقيقة، إلا أنه تم نقل راثبون إلى المستشفى. وفي بيان عقب الحادث، قال المتحدث باسم استوديو الإنتاج Summit Entertainment: “الممثل جاكسون راثبون من ملحمة الشفق أفلام، أصيب بجروح طفيفة أمس خلال بروفة مشهد القتال. وكإجراء احترازي، تم نقله إلى المستشفى وفحصه الطبيب. إنه بخير وقد عاد إلى العمل في موقع التصوير كسوف اليوم “(عبر بيريز هيلتون).