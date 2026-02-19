الإصابة الوقحة التي تعرض لها روبرت باتينسون أثناء تصوير فيلم Twilight

وشوهدت شخصية روبرت باتينسون، مصاص الدماء ذو ​​البشرة اللامعة، إدوارد كولين، وهو يقوم بأداء الأعمال المثيرة التي تتحدى الموت. من القفز عبر الأشجار إلى الجري لمسافات لا تصدق في غضون ثوانٍ، تم استخدام جسدية الممثل لتحقيق صورة المخلوق الخيالي. ومع ذلك، فإن العديد من الأعمال المثيرة التي قام بها في موقع التصوير لم تكن خالية من الإصابات.

كجزء من دوره وقصة سلسلة Twilight ككل، كان على باتينسون أداء قدر لا بأس به من مشاهد القتال بالإضافة إلى أعماله المثيرة الأخرى التي تعتمد على قدر أقل من الاتصال. خلال أحد مشاهد القتال، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها. في محادثة عام 2012 مع MTV، كشف الممثل قائلاً: “كنا نقوم بمشهد القتال في نهاية المشهد الأول، ومزقت عضلة المؤخرة – حسنًا، كدت أن أمزقها، بشكل أساسي في اللقطة الثانية للفيلم بأكمله، للمسلسل بأكمله” (عبر اشخاص).

تمت معالجة إصابته بسرعة من قبل فريق الإنتاج. لبقية يوم التصوير، سيتم علاج إصابة باتينسون من قبل أخصائي العلاج الطبيعي الذي يقوم بتدليك عضلات الممثل للمساعدة في تهدئة أردافه الضعيفة. على الرغم من الألم الذي يعاني منه، كان من الممكن أن تكون عضلة باتينسون الممزقة تقريبًا أكثر خطورة، حيث يمكن أن تؤدي تمزق الأرداف إلى آلام خطيرة في الورك وضعف في المشي.