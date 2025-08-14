الإصلاح البسيط الذي يحتاجه التربة الصخرية الخاصة بك لمساعدة حديقتك على الازدهار

هناك أخبار جيدة وأخبار سيئة حول إصلاح التربة الصخرية. والخبر السار هو أن إضافة المادة العضوية فوق التربة الصخرية الخاصة بك سيمكنك من إنشاء حديقة مزدهرة. الأخبار السيئة هي أنك ستحتاج إلى إزالة الصخور السطحية الأكبر أولاً ، وهي ليست مهمة سهلة (على الرغم من أنك قد تستمتع بالأعمال الروتينية أكثر إذا كان لديك خطة ذكية لإعادة تشكيل الصخور في حديقتك أو الفناء). فلماذا من الجيد تحسين التربة الصخرية؟ على الرغم من أنه ليس من المستحيل زراعة النباتات في التربة الصخرية ، إلا أنها مهمة صعبة للحفر وحتى حول الصخور الكبيرة. والأسوأ من ذلك ، أن وجود الصخور قد يشير إلى جودة التربة السفلية. يمكن أن تمنع الصخور الجذور من الوصول إلى العناصر الغذائية المطلوبة ، وبالتالي حرمان النباتات.

بعد إزالة الصخور الكبيرة من مؤامرة حديقة الصخور الخاصة بك ، سترغب في إعداد التربة الخاصة بك للزراعة الناجحة. أولاً ، قم بفك التربة بأداة أشعل النار أو المجرفة أو الحراثة. الآن المكون السحري: دمج 6 بوصات من المواد العضوية (سواء أكان سماد أو سماد مسن أو المهاد) في التربة الموجودة.