الإصلاح السريع لأخوة الملكية لتغيير مظهر الحمام بمقايضة فقط

الحمامات صعبة للغاية لتحديث إذا لم يكن لديك ميزانية لتحويل. عندما ظهر نجوم “The Property Brothers” وظهر جوناثان سكوت في عرض “اليوم” لتبادل الأفكار حول ترقية الحمام ، اعترفوا أنه يمكن للمرء أن يفعل الكثير فقط دون المال. وقال جوناثان: “لديك هذه الميزات باهظة الثمن مثل الحوض والمرحاض – كل هذه الأشياء التي ربما لا يستطيع معظم الناس تغييرها”. ثم أشار إلى أنه بدلاً من سحب هذه التركيبات ، يمكنك تعزيزها بدلاً من ذلك ، مثل بناء ساحة للحوض. على الرغم من أن أفكار تزيين الحمام الصديقة للميزانية هذه اقتصادية بالفعل ، إلا أنها قد تتطلب الكثير من العمل البدني. إذا لم تكن واثقًا من مهارات النجارة الخاصة بك وتفضل النتائج الفورية ، فإن معلمي التجديد المنزلي لا يزالون مغطاة بتغييرات سريعة على ستارة الغرفة والسجادة والمرآة.
تتمثل النصيحة الأولى لجوناثان في تبديل ستارة الدش وسجاد الحمام عن طريق اختيار الألوان أو الأنماط التي تعمل بشكل جيد مع قطع أخرى في حمامك. هذا يستغرق دقائق فقط ولا يتطلب أي أدوات أو معرفة فنية لإنجازها. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز هذان العنصرين النسيج المساحة بصريًا بألوانهما وملمسهما وتصميمهما. حتى خدعة حصيرة الاستحمام الرخيصة والبسيطة يمكن أن تجعل الحمام يبدو متطورًا. هناك اختراق بسيط آخر يوصي به الأخوان الممتلكات للحمام وهو تأطير مرآة الغرور ، شريطة أن لا يكون في حالة سيئة. هذا أمر سهل مثل اللصق معًا لألواح الخشب حول المرآة ورسمها للحصول على مظهر معزز ودعم إضافي ضد التآكل العادي.
لماذا يعمل هذا الراب المزدوج العجائب لأي حمام
يكمن جمال نصائح تصميم نجوم “The Property Brothers” في نسبة التأثير إلى الجهد. إنها حل سريع للمستأجرين وأصحاب المنازل الذين يحتاجون إلى تحديث الحمام الفوري. أنها لا تتضمن تجديدات مكلفة ومنشآت فوضوية ، على الرغم من أن لها تأثير كبير على الموضوع والجاذبية البصرية ومزاج الحمام. بالنسبة للعديد من الحمامات الصغيرة ، تعمل ستارة الدش كنقطة محورية عند الدخول ، مما يعني أنه يمكنك زيادة جاذبية حمامك مع ستارة دش أنيقة. يمكن أن تضيف المطبوعات الجريئة مظهرًا لعوبًا إلى منطقة الاستحمام للحصول على مساحة حمام تنشيط. من ناحية أخرى ، يمكن أن يخفف المحايدون المهددون من الأجواء. سيضمن مزيج من ستارة دش جديدة وحصيرة حمام التماسك البصري الذي تمس الحاجة إليه للحمام.
وفي الوقت نفسه ، فإن تأطير مرآة الغرور مفيد للحمام مثل مبادلة الديكور ، على الرغم من عدم الحاجة إلى الكثير من الجهد. بالتأكيد ، يمكنك دائمًا شراء مرآة جديدة تمامًا مع إطار جميل لتبسيط الوظيفة ، لكن هذه الأشياء لا تصبح رخيصة. ومع ذلك ، إذا كنت تسير في طريق DIY ، فلن تقوم فقط بتوفير المال ، ولكنك أيضًا تحصل على مزيد من الحرية للتوصل إلى تصميم واختيار المواد التي تناسب حمامك. علاوة على ذلك ، هناك العديد من خيارات إطار مرآة الحمام DIY التي لا تكسر البنك الذي يمكنك تجربته لمساحة الغرور الخاصة بك ، مثل شرائط صب التاج وملصقات مرآة القشر ثلاثية الأبعاد.