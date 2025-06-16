الإصلاح السريع لأخوة الملكية لتغيير مظهر الحمام بمقايضة فقط

الحمامات صعبة للغاية لتحديث إذا لم يكن لديك ميزانية لتحويل. عندما ظهر نجوم “The Property Brothers” وظهر جوناثان سكوت في عرض “اليوم” لتبادل الأفكار حول ترقية الحمام ، اعترفوا أنه يمكن للمرء أن يفعل الكثير فقط دون المال. وقال جوناثان: “لديك هذه الميزات باهظة الثمن مثل الحوض والمرحاض – كل هذه الأشياء التي ربما لا يستطيع معظم الناس تغييرها”. ثم أشار إلى أنه بدلاً من سحب هذه التركيبات ، يمكنك تعزيزها بدلاً من ذلك ، مثل بناء ساحة للحوض. على الرغم من أن أفكار تزيين الحمام الصديقة للميزانية هذه اقتصادية بالفعل ، إلا أنها قد تتطلب الكثير من العمل البدني. إذا لم تكن واثقًا من مهارات النجارة الخاصة بك وتفضل النتائج الفورية ، فإن معلمي التجديد المنزلي لا يزالون مغطاة بتغييرات سريعة على ستارة الغرفة والسجادة والمرآة.

تتمثل النصيحة الأولى لجوناثان في تبديل ستارة الدش وسجاد الحمام عن طريق اختيار الألوان أو الأنماط التي تعمل بشكل جيد مع قطع أخرى في حمامك. هذا يستغرق دقائق فقط ولا يتطلب أي أدوات أو معرفة فنية لإنجازها. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز هذان العنصرين النسيج المساحة بصريًا بألوانهما وملمسهما وتصميمهما. حتى خدعة حصيرة الاستحمام الرخيصة والبسيطة يمكن أن تجعل الحمام يبدو متطورًا. هناك اختراق بسيط آخر يوصي به الأخوان الممتلكات للحمام وهو تأطير مرآة الغرور ، شريطة أن لا يكون في حالة سيئة. هذا أمر سهل مثل اللصق معًا لألواح الخشب حول المرآة ورسمها للحصول على مظهر معزز ودعم إضافي ضد التآكل العادي.