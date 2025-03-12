الإصلاح السهل لمشكلة الحوائط الجافة الشائعة مع حمام الحمام

تعتبر الحوائط الجافة القابلة للتخصيص والأسعار معقولة ومقاومة للحريق واحدة من أكثر مواد البناء شعبية المستخدمة داخل المنازل الحديثة. ولكن على الرغم من كل فوائدها ، فإن دريوال لديه ضعف كبير: الماء. في معظم الغرف ، هذا ليس مصدر قلق كبير ، ولكن في الأماكن التي يصل فيها الجدار إلى حوض الاستحمام أو الاستحمام ، يمكن أن تعاني المواد من الرش المتكرر والرطوبة العالية. عندما تصبح دريوال رطبة ، يمكن أن تليّن وتضخم وتشجع وتصبح ملطخة. قد يصبح أيضًا أرضًا للتكاثر للعفن والعفن. في نهاية المطاف ، يجب قطع الحوائط الجافة التالفة واستبدالها ، ولكن لا يجب أن تكون عملية صعبة إذا اتبعت الخطوات الصحيحة. بالنسبة لمعظم أضرار المياه البسيطة ، يمكنك استخدام ما يعرف باسم “تصحيح السباك”.
بشكل عام ، تتكون ورقة من الحوائط الجافة من جوهر الجبس مع ورق الوجه وورقة دعم على كلا الجانبين. تصحيح سباك يقطع قطعة الدرج الجاف لأسفل إلى الحجم مع ترك بعض الورق المرفق حول الحواف. سوف تتداخل هذه الورقة مع الجدار الحالي ، مما يلغي الحاجة إلى شريط دريوال. لا تكون البراغي ودعم الخشب ضرورية أيضًا عند استخدام تصحيح سباك ، بحيث يمكنك تحقيق نتائج أسرع وأسهل وأكثر سلاسة في أي مكان على الحائط دون الحاجة إلى تحديد موقع مسمار. يعد تصحيح السباك أحد أفضل الاختراقات لإصلاح الحوائط الجافة التي يمكن أن توفر لك الوقت والمال ، خاصة إذا تم استخدامها مع الطين السريع.
اجعل إصلاح الحوائط الجافة أسهل مع تصحيح السباك
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لإصلاح دريوالك التالفة مع رقعة سباك ، ستحتاج إلى قلم رصاص ، وشريط قياس ، وسكين فائدة ، وجدران دريوال ، وطين دريوال ، وسكين دريوال. قد يختلف حجم سكين دريوال جدرانك اعتمادًا على حجم إصلاح التصحيح الخاص بك ، ولكن يجب أن يغطي منتج مثل GoldBlatt Drywall Tools 5 قطع الأساسيات. سيكون من الضروري أيضًا رذاذ نسيج الجدار والطلاء لإخفاء التصحيح النهائي.
مع سكين المنفعة ، قم بقص فتحة مستطيلة حوالي بوصة حول المنطقة التالفة. إن ترك أي دريوال مشوهة خلفه لا يهزم فقط الغرض من إصلاح الجدار ، ولكنه سيجعل من الصعب أيضًا مزج التصحيح بسلاسة. قم بقياس الفتحة وقطع الحوائط الجافة بشكل فضفاض إلى الحجم ، مع حوالي 2 بوصة من الفائض من جميع الجوانب. بعد ذلك ، اقلب خطوط الجدران الجافة وتسجل على الورق الخلفي إلى نفس القياس مثل الثقب ، ناقصًا حوالي 1/8 بوصة لغرفة التذبذب. بعد تسجيل كل خط مستقيم ، كسر وقشر الجبس من ورقة الوجه. يجب أن تترك مع تصحيح دريوال يحتوي على حدود ورقية أنيقة.
تأكد من أن التصحيح يناسب بشكل مريح ، ثم يلطيخ دريوال الطين بسخاء على الورق أو الجدار المحيط بالفتحة. ضع التصحيح على الحائط. استخدم سكين الجدران الجافة لكشط واضغط على الورق على نحو سلس ، ونشر أي طين فائض في الخارج. تأكد من القيام بذلك بعناية ، لأنك لا تريد تمزيق الورقة. أخيرًا ، قم بتغطية التصحيح بأكمله في طبقة من الطين ، ثم اتركه يجف قبل الصنفرة ، والملمس ، ورسم الجدار.
تصحيح السباك ليس هو الحل لجميع المشكلات
تعتبر تقنية تصحيح السباك حلاً جيدًا لتثبيت البقع القبيحة الصغيرة ، لكنها ليست عبارة عن اختراق معجزة-أو حتى حلًا جيدًا جدًا على المدى الطويل. فوائد هذه الطريقة هي أنها سريعة وسهلة وتتطلب عدد قليل نسبيا من المواد. ومع ذلك ، لا يزال رقعة سباك جدران جافة عادي عرضة لتلف المياه. بدلاً من الحوائط الجافة العادية ، هناك مواد أخرى يمكنك استخدامها لمنح جدرانك بعض المقاومة الإضافية للماء.
إذا كنت تخطط لبناء أو إصلاح جدران الحمام بنفسك ، فتعرف على المزيد حول ماهية Greenboard Drywall وكيفية استخدامها. تم تصميم هذا النوع الخاص من الحوائط الجافة للمساحات المعرضة للمياه ، مع مواد تواجه الألياف الزجاجية أو المغلفة بالشمع التي تقاوم الرطوبة والعفن. هناك أيضًا الدهانات والاشعال التي يمكن أن تعطي جدرانك لمسة مقاومة للماء ، مثل الطابق السفلي Kilz والطلاء المائي للبناء.
سواء كانت فجوة في باب الاستحمام أو أنبوبًا متسربة ، فليس من الجيد أبدًا تجاهل رش الماء على جدرانك ، حتى لو كان لديك جدران دريوال مقاومة للماء. في مرحلة ما ، ستحتاج إلى حل المشكلة في مصدرها. إذا كان الجدار الخاص بك يحتوي على أضرار واسعة في المياه أو نمو العفن ، فمن المحتمل أن يتم استبدال الحوائط الجافة الخاصة بك بدلاً من إصلاحها.