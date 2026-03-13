الإعلانات التجارية للسيارات التي قادت هذه الأغاني الجذابة إلى أعلى المخططات

يمكن أن تظهر الأغنية الناجحة من جميع أنواع الأماكن غير المتوقعة – حتى الأغنية التي تم وضعها بشكل جيد في تجاري لسيارة أو شاحنة أو سيارة دفع رباعي يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى تصدر المخططات الموسيقية. في أي وقت من الأوقات، يتنافس العديد من الفنانين (وفرق الدعاية وشركات التسجيل الخاصة بهم) للحصول على الاهتمام المحدود والدولارات من الجمهور بأحدث أغانيهم الفردية التي ستوصلهم إلى آذان مميزة بأي عدد من الطرق الجديدة. بفضل انتشار الإعلانات التجارية في كل مكان، يضمن الحصول على أغنية في إحدى الأغاني أن يسمعها ملايين الأشخاص – أو على الأقل سماعها لمدة 30 ثانية الأكثر إثارة أو تأثيرًا عاطفيًا. بالنسبة لبعض الألحان المميزة، توافد مشاهدو التلفزيون المبهرون عبر الإنترنت (أو، تاريخيًا، بحثوا عن متاجر التسجيلات)، واكتشفوا ماهية الأغنية، وقاموا بتنزيل نسخة منها أو إضافتها إلى مكتبة البث الخاصة بهم. وهكذا، أصبح اللحن الذي لم يتم التعرف عليه سابقًا من تلفزيوني بمثابة أغنية ناجحة قيد الإعداد.
ولأن الإعلانات التجارية للسيارات ضخمة بشكل خاص، كما كانت لعقود من الزمن، فإن الأغاني المستخدمة لإثارة الضجيج لدى المستهلكين المحتملين لشراء سيارة كثيراً ما خرجت عن مكانتها باعتبارها أناشيد مجيدة في أحاسيس البوب. فيما يلي بعض الأغاني التي لا تُنسى والمؤثرة من إعلانات السيارات التجارية التي لم تبيع المركبات بنفس القدر الذي باعت به نفسها – وأسرعت المخططات.
المتمردون – X السفراء
أرسلت X Ambassadors أغنيتها المنفردة “Jungle” لعام 2014 إلى المركز العاشر في مخطط Billboard’s Hot Rock Songs، وسجلت مجموعة emo-meets-alternative-meet-arena-rock بضعة EPs قبل أن تتوجه إلى الاستوديو لإنتاج أول ألبوم كامل لها، “VHS”، والذي تم إصداره في يونيو 2015. وبينما كان الألبوم لا يزال قيد الإنتاج، تواصل ممثلون من شركة Jeep مع شركة X Ambassadors بشأن إنشاء أغنية لدعم حملة تسويقية لـ جيب رينيجيد.
قبل شهرين من إتاحة LP تجاريًا، ظهرت أغنية “Renegades”، مع نغمة الجيتار الصوتية المنتقاة الصاخبة، وكورس “hey hey hey”، والدوس المُرضي، على موجات الأثير التلفزيونية كموسيقى لإعلان تجاري لجيب مدته 60 ثانية. وبفضل انتشار الإعلان على نطاق واسع، حقق X Ambassadors أكبر نجاح له حتى تلك اللحظة. حقق فيلم “Renegades” نجاحًا ساحقًا، حيث بلغ ذروته في المركز 17 على قائمة Hot 100 في نوفمبر 2015 وقضى 11 أسبوعًا في المركز الأول على مخطط Billboard’s Alternative Songs. تم اعتمادها لاحقًا البلاتينية الرباعية من قبل RIAA لمبيعات 4 ملايين نسخة.
ابدأ الضجة – الحكماء
في عام 1998، أصدر فريق Wiseguys الإلكتروني في المملكة المتحدة ألبومه الثاني The Antidote. لقد تضمنت مسارًا مبهجًا ومليئًا بالخطاف يسمى “Start the Commotion”، مدعومًا بالأبواق، وازدهار موسيقى الجاز، وعينات صوتية وآلات، بما في ذلك واحدة من “Wild Child” بواسطة The Ventures، وهي فرقة استحوذت على ما كانت تدور حوله موسيقى الروك في الستينيات. لم يتم إصدارها في البداية كأغنية فردية وظلت غامضة حتى عام 2001، عندما اختارت شركة ميتسوبيشي الأغنية لتصوير تلفزيوني لطراز Eclipse الخاص بها.
أثار اهتمام الجمهور، وكانت الطريقة الأساسية لشراء “Start the Commotion” في ذلك الوقت هي الحصول على ألبوم “The Antidote” الكامل، مما أدى إلى قفز مبيعاته 15 ضعفًا من 100 إلى 1500 أسبوعيًا بحلول يونيو 2001. وعلى طول الطريق، هبطت الأغنية العميقة البالغة من العمر 3 سنوات تقريبًا على قوائم التشغيل لمحطات الراديو الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. على المخططات، كان “Start the Commotion” غير محتمل الدخول ، وبلغ ذروته في قائمة أفضل 40 مخططًا لموسيقى الرقص الساخن / Club Play على Billboard.
أيام تمر – فيغاس القذرة
جاءت الشهرة والنجاح سريعًا في موطنها الأصلي في المملكة المتحدة لفرقة Dirty Vegas، التي كانت في ذلك الوقت ثلاثية موسيقية إلكترونية. بعد أن أطلق منسقو الأغاني بن وبول هاريس، جنبًا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني ستيف سميث، أغنية “Days Go By” المزاجية والمنومة في عام 2001، استغرق الأمر بضعة أشهر فقط حتى تشق المجموعة طريقها إلى قائمة أفضل 30 أغنية في مخطط البوب في المملكة المتحدة. ومع ذلك، لم يكن للأغنية تأثير كبير في الولايات المتحدة حتى عام 2002، عندما عرضت وكالة الإعلانات Deutsch LA على المجموعة عرض أغنية “Days Go By” في حملة إعلانية تلفزيونية لأحدث إصدار من ميتسوبيشي إكليبس.
على الرغم من إدراكه للحكمة التقليدية بين الفرق الموسيقية في ذلك الوقت بأن السماح بالموسيقى في تجاري يشكل بيعًا، لم يكن Dirty Vegas يمانع. وقال سميث لبيلبورد: “لقد رأينا ما كانت تفعله ميتسوبيشي من خلال حملة معاصرة ذات تفكير تقدمي للغاية”. أعجبت بكيفية استفادة Mitsubishi بشكل جيد من “Start the Commotion” من قبل زملائها في فرقة الرقص البريطانية Wiseguys، وقعت Dirty Vegas.
بعد عرض حظي ببث تلفزيوني أمريكي كثيف، باع فيلم “Days Go By” الكثير من النسخ. وصلت الأغنية إلى رقم 14 على مخطط الفردي، بينما وصل الألبوم الأول الذي يحمل عنوان Dirty Vegas إلى المراكز العشرة الأولى في مخطط ألبوم Billboard. في حفل توزيع جوائز جرامي الخامس والأربعين، فازت أغنية “Days Go By” بجائزة أفضل تسجيل رقص.
يقودك – بريان ماي
في عام 1991، أخذت قصة عازف الجيتار في كوين، براين ماي، منعطفًا إلى عالم الأناشيد التجارية. طلبت شركة Ford Motor Company، بعد أن أطلقت حملة بعنوان “Driven for You”، من ماي تطوير أغنية لإعلاناتها التليفزيونية. كرس ماي أسلوبه المميز في الجيتار وغناءه الذي نادرًا ما يُسمع لأغنية ذات علامة تجارية تقريبًا تسمى “Driven by You”. إنها مرتفعة، ودافعة، وملهمة بوعي ذاتي، إنها جوهرة مفقودة من موسيقى الروك الصلبة في أوائل التسعينيات، وصديقة للراديو وحتى وطنية قليلاً.
لن تكون هناك فرقة أخرى مثل Queen، وهم محبوبون جدًا في المملكة المتحدة لدرجة أن أغنية ماي الإعلانية سرعان ما وصلت إلى المركز السادس على مخطط البوب الرئيسي في ذلك البلد في أواخر عام 1991. واستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يبدأ المسار في الولايات المتحدة، ولكن في فبراير 1993، دخلت أغنية “Driven by You” مخطط موسيقى الروك السائد في Billboard وبلغت ذروتها في المراكز العشرة الأولى في غضون أسبوعين.