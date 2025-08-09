كل شخص لديه بقعة حلوة عندما يتعلق الأمر بمقدار النوم “بما فيه الكفاية” بالنسبة لهم. (في حالة الرئيس دونالد ترامب ، قد لا تقوم عادات النوم المختصرة بإجراء صحته أي تفضيلات). ولكن إذا بقيت في الكيس لفترة أطول بكثير ، فقد يدفع ظهرك السعر.

هذا قد يبدو قليلا غير بديهي. بعد كل شيء ، ألا ينبغي أن يساوي المزيد من الراحة جسمًا أكثر استرخاءً؟ الجواب “ليس دائمًا” ، وللأسباب القليلة المفهومة. بالنسبة للمبتدئين ، يمكنك أن تنتهي من النوم لساعات إضافية في المواقف التي تضع الضغط على ظهرك. عند التحدث مع المستشفى لإجراء عملية جراحية خاصة ، أوضح خبير العمود الفقري الدكتور روبرت غريفين أنه “خلال اليوم ، يمكن للناس أن يتنقلوا وإعادة وضعه بطرق يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر”. ومع ذلك ، أشار إلى أن إعادة التوقف المتكررة تميل إلى أن تحدث في كثير من الأحيان أثناء النوم أكثر مما يحدث عندما يكون شخص ما مستيقظًا ومدروسًا.