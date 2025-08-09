الإفراط في النبض له تأثير غير متوقع على ظهرك

كل شخص لديه بقعة حلوة عندما يتعلق الأمر بمقدار النوم “بما فيه الكفاية” بالنسبة لهم. (في حالة الرئيس دونالد ترامب ، قد لا تقوم عادات النوم المختصرة بإجراء صحته أي تفضيلات). ولكن إذا بقيت في الكيس لفترة أطول بكثير ، فقد يدفع ظهرك السعر.
هذا قد يبدو قليلا غير بديهي. بعد كل شيء ، ألا ينبغي أن يساوي المزيد من الراحة جسمًا أكثر استرخاءً؟ الجواب “ليس دائمًا” ، وللأسباب القليلة المفهومة. بالنسبة للمبتدئين ، يمكنك أن تنتهي من النوم لساعات إضافية في المواقف التي تضع الضغط على ظهرك. عند التحدث مع المستشفى لإجراء عملية جراحية خاصة ، أوضح خبير العمود الفقري الدكتور روبرت غريفين أنه “خلال اليوم ، يمكن للناس أن يتنقلوا وإعادة وضعه بطرق يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر”. ومع ذلك ، أشار إلى أن إعادة التوقف المتكررة تميل إلى أن تحدث في كثير من الأحيان أثناء النوم أكثر مما يحدث عندما يكون شخص ما مستيقظًا ومدروسًا.
ألوم آلام الظهر على سريرك
قد يكون سبب آلام الظهر بعد نوم الماراثون سببًا مختلفًا ، على الرغم من: النوم على مرتبة سيئة. حتى لو كنت تنام على مرتبة جديدة عالية الجودة ، فقد يشعر ظهرك بالضيق عندما تستيقظ لأن العمود الفقري لم يكن مدعومًا بشكل كافٍ. في موقف مثالي ، يجب أن تهدف مرتبة جسمك والعمل مع (وليس ضد) انحناء العمود الفقري والصورة الظلية. وبهذه الطريقة ، بغض النظر عن عدد المرات التي تضغط فيها على إنذار الغفوة ، فإن ظهرك سيشعر طبيعيًا نسبيًا ولا يتألم.
كيف تعرف أفضل نوع من المراتب للشراء؟ تتمثل إحدى الأساليب في البدء بحزم من المستوى المتوسط ثم تجربة إصدارات أكثر ليونة وموثوقة. كما أظهرت مراجعة 2021 في مجلة جراحة العظام والصدمة ، قد تكون المرتبة المتوسطة الموتى هي أفضل خيار في منتصف الطريق لتقليل احتمال آلام الظهر. (كمكافأة ، قد تقلل المرتبة المتوسطة الواحد من اضطرابات النوم ، وتشجع نومًا أفضل جودة-وخفض حاجتك إلى وفرة من النوم.)
كبح الألم الجسدي عن طريق تحديد أولويات الصحة العقلية
يمكن أن يكون هناك سبب آخر لآلام الظهر الممتدة في النوم ، ويرتبط بصحتك العقلية. في الأساس ، إذا كنت تشعر بالقلق والاكتئاب ، فقد تميل إلى النوم لفترة طويلة. وفقًا لعالم النفس في النوم ، الدكتورة ميشيل دريروب (عبر كليفلاند كلينك) ، “عندما يكون شخص ما مكتئبًا ، يمكن أن يكون ذلك لأنهم ينامون كشكل من أشكال الهروب”. ومع ذلك ، إذا كنت متوترًا عندما تغفو ، فقد يتمسك جسمك بأي ضيقة ذات صلة-وألم الظهر المرتبط بالإجهاد هو ظاهرة معروفة.
هذا لا يعني أن الغفوة العرضية ستؤدي إلى مشاكل خطيرة في الظهر. ومع ذلك ، يمكن أن يحدث الإفراط في التنبيه المنتظم الذي يترك ظهرك شعورًا فظيعًا في اليوم التالي. وإذا قمت بتجربة مواقف مختلفة ، مرتبة أفضل ، وتحسين الرعاية العقلية دون نتائج ، فقد ترغب في التحدث مع الطبيب. يمكن أن تسبب بعض الأدوية والحالات الطبية (بما في ذلك أن تكون مدمنًا تقريبًا للنوم) نومًا مفرطًا ، مما يعني أن ظهورك “السيئ” قد يكون من أعراض غير متوقعة لمشكلة أكبر.